Open Letter to His Excellency, Volodymyr Zelensky, President of Ukraine Romania gave us Vlad the Impaler but Ukraine has lumbered us with you, Vlad the Imposter. Dear Clown Prince Zelensky I hope life is going…

Offener Brief an Seine Exzellenz Volodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine

Von Declan Hayes

9. Juli 2023

Rumänien gab uns Vlad den Pfähler, aber die Ukraine hat uns mit Ihnen, Vlad dem Hochstapler, belastet.

Lieber Clown Fürst Selenskyj

ich hoffe, dass es Ihnen, Ihrer Frau, Ihrer Tochter Oleksandra, Ihrem Sohn Kyrylo sowie den beiden Hunden, der Katze, dem Papagei und dem Meerschweinchen, die Sie als Haustiere halten, gut geht.

Zunächst einmal bin ich froh, dass Ihre ukrainischen Faktenprüfer (ha ha) bestätigt haben, dass Oleksandra Sie nicht als Nazi bezeichnet hat, denn eine solche Anschuldigung gegen Sie und Ihr Hausschwein, mein Führer, selbst aus Ihrem eigenen Fleisch und Blut, wäre ebenso undenkbar wie die Behauptung, dass all die tätowierten Schläger, die Sie beschäftigen, um Untermenschen an Laternenpfähle zu fesseln und ihre Kirchen zu plündern, etwas anderes sind als der Stolz von Lemberg.

Apropos Lemberg: Wie ich sehe, spielt das Rote Kreuz dort mit dem Team Selenskyj, indem es Christen an Laternenpfähle bindet. Da das Rote Kreuz eine der reichsten Nichtregierungsorganisationen der Welt ist und die Gehälter, die sie ihren in der Schweiz ansässigen Mitarbeitern zahlen, zu den höchsten der Welt gehören, könnten Sie nicht verlangen, dass sie Ihr Schweizer Bankkonto aufstocken, indem sie Ihnen einen größeren Anteil an ihren Maßnahmen nicht nur in Lemberg, sondern in Ihrem ganzen schönen Vaterland zukommen lassen?

Als gefeierter und (zumindest finanziell) gut ausgestatteter Schauspieler haben Sie sicher den Film Der dritte Mann gesehen, in dem Harry Lime Penicillin aus Militärkrankenhäusern im Wien der Nachkriegszeit stiehlt, es verdünnt und dann auf dem Schwarzmarkt verkauft, wo es unzählige österreichische Säuglinge verletzt oder tötet. Könnten Sie oder Ihre tapferen Asowschen Soldaten, die von Mariupol aus all diese Geldwäscherei betrieben haben, nicht etwas Ähnliches tun? Ich kann mir vorstellen, dass die Leihmutterschaften mit den zig Millionen Menschen, die aus Ihrem Reich geflohen sind, stark zurückgegangen sind, aber da Sie immer noch riesige Kokainrechnungen zu begleichen haben, müssen diejenigen, die nicht aus Ihren Fängen entkommen können, einen noch größeren Teil der Last tragen.

Ich gehe in meiner Unwissenheit davon aus, dass Ihr Kokainbedarf nicht mit all dem Captagon versüßt wird, das Ihre Truppen zu sich nehmen müssen, um sie anzuheizen. Es hat bei den tapferen Kopfhackern der NATO in Syrien Wunder bewirkt, die tagelang Köpfe hacken konnten, ohne auch nur eine Toilettenpause einlegen zu müssen, und ich bin sicher, dass es bei Ihrer Wehrmacht genauso funktioniert.

Ich würde mir keine allzu großen Sorgen um Ihre Kritiker machen, denn die sind nur neidisch auf Ihre kirchliche Größe. Er hatte seine Havanna-Zigarren und seinen französischen Cognac. Sie haben Ihr kolumbianisches Koks und Ihre plagiierten Reden, für die Sie zu Recht mit dem Ehrendiplom der ukrainischen Kabinettsminister, dem Orden des Weißen Löwen (LOL) der Tschechischen Republik, dem Orden Vytautas des Großen mit der Golden Flush-Kette Litauens, dem Orden des Weißen Adlers Polens, den amerikanischen Auszeichnungen Tipple of Hope und Profile in Courage (LOL) und dem britischen Sir Winston Churchill’s Leadership Award geehrt worden sind.

Churchill erhielt, wie Ihre MI5-Handlanger wissen, 1953 den Nobelpreis für Literatur “für seine meisterhafte historische und biografische Beschreibung sowie für seine brillante Redekunst bei der Verteidigung erhabener menschlicher Werte”, mit anderen Worten für seine polternden Reden und die Vergasung irakischer Kurden. Und der ehemalige US-Präsident Obama erhielt 2009 den Friedensnobelpreis für seine “außergewöhnlichen Bemühungen um die Stärkung der internationalen Diplomatie und der Zusammenarbeit zwischen den Völkern”, obwohl er bis dahin (und auch danach) absolut nichts Relevantes getan hatte, was eine solche Auszeichnung rechtfertigen würde. Und da das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, das, wie Sie zugeben werden, so gute Arbeit leistet, um den Untermenschen von Lemberg Manieren beizubringen, den Preis bereits drei Mal gewonnen hat, kann man Sie bei diesen und anderen lukrativen Preisen in diesem Jahr des Herrn (wenn Sie diesen Ausdruck entschuldigen) 2023 sicher nicht übersehen.

Da die Preise mit rund 10 Millionen schwedischen Kronen, etwa 1 Million Dollar pro Stück, dotiert sind, gibt es natürlich keine würdigeren Kandidaten als Sie, Ihre Familie und Ihr Hausschwein. Ist es nicht an der Zeit, den norwegischen und schwedischen Botschafter einzuschalten und ihm eine Standpauke zu halten? Und da Norwegen, nicht zuletzt dank seiner Hilfe bei der Sprengung der Nord-Stream-Pipeline, vor Geld nur so strotzt, sollten sie wirklich viel mehr zu Ihrer Altersvorsorge und der Ihrer Familie beitragen.

Apropos Familie: Könnten Sie nicht mehr tun, um Ihre Tochter Oleksandra, die am 15. Juli 19 Jahre alt wird, und Kyrylo, Ihren 10-jährigen Sohn, auf die eine oder andere große Masche anzusetzen? Die Schwedin Greta Thunberg war im Alter von 19 Jahren eine erfahrene Umweltbetrügerin, und Kyrylo sollte das Gesicht der ukrainischen Unschuld sein, das Millionen kleiner westlicher Jungen und Mädchen dazu bringt, ihre Sparschweine zu öffnen, um sein Sparschwein zu mästen, nachdem Sie natürlich Ihren Anteil genommen haben.

Wie wäre es, wenn Kyrylo das ganze abgereicherte Uran, mit dem die Angelsachsen die Ukraine überschwemmen, Putin in die Schuhe schieben und die Kinder der Welt bitten würde, ihm Geld zu schicken, um ihn, seine große Schwester und ihr kleines Hausschwein zu retten? Ich hasse es, darauf herumzureiten, aber Sie müssen sich neue Geldströme ausdenken, wenn Ihre früheren Betrügereien versiegen.

Ich sehe übrigens, dass Sie 2020 Ihrem Rumpfreich befohlen haben, sich aus dem Komitee für die Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes zurückzuziehen, und dass die palästinensische Autonomiebehörde keine öffentliche Stellungnahme zu Ihrem Krieg mit Russland abgegeben hat. Könnten Sie und Israel nicht noch ein paar Schekel aus den Palästinensern herausquetschen, indem Sie zum Beispiel verlangen, dass die russisch-orthodoxe Kathedrale in Jerusalem und ihr riesiges Kloster in Hebron in R&R-Bordelle für die Asowsche Waffen-SS verwandelt werden, bis sich die Palästinenser fügen?

Ich weiß, dass Putin-Apologeten, mittellose Christen und dergleichen argumentieren würden, dass solche Wiedergutmachungsmaßnahmen ungerecht wären, und sie würden sie mit der Art und Weise vergleichen, wie Sie Gonzalo Lira, unkooperative Kommunisten und so viele andere Gefangene verfolgen, die allein von Ihrer Duldung leben, aber Sie sollten der Welt klarmachen, dass die Haltung dieser Gefangenen Geld kostet und dass, wenn diese Christen, Kommunisten und anderes Treibgut nicht zahlen, dunklere Lösungen in Betracht gezogen werden müssen.

Und dann ist da noch, wie Ihr Verteidigungsministerium kürzlich erklärte, dass Sie die Ukraine und Ihre zwangsrekrutierten Lemminge zum idealen Testgelände für die Wunderwaffen des Westens gemacht haben. Es ist nicht Ihre Schuld, dass die Russen bessere Waffen und Taktiken haben, aber der Punkt ist, dass die NATO mehr für das Privileg zahlen sollte, Ihre Wehrpflichtigen als Kanonenfutter zu verwenden. Am Ende des Tages ist das alles, wie der Pate der Mafia sagt, nur ein Geschäft.

Aber da Sie, Don Selenskyj, kein Consigliere im Krieg sind, sollten Sie Ihre kindischen Ratschläge zur Kampftaktik für sich und Ihre koksenden Kumpels behalten. Das soll nicht heißen, dass Sie keine Rolle spielen. Sie haben eine, genau wie Dennis Hopper in Apocalypse Now oder Al Pacino in der Rolle des Tony Montana in Scarface.

Aber um ehrlich zu sein, sagen Ihre Kritiker, dass Sie eher Bette Davis in Whatever Happened to Baby Jane? ähneln, wo sie ein durch und durch boshaftes Hollywood gespielt hat. Da Sie es lieben, sich in Frauenkleider zu hüllen, könnte eine solche Rolle besser zu Ihnen passen.

Sunset Boulevard könnte sogar noch besser passen, da Sie Gloria Swanson, die Norma Desmond spielt, einen verblichenen Filmstar, der in seiner eigenen gestörten Fantasiewelt lebt, den Betrüger William Holden oder sogar beide ersetzen könnten, aber nicht Erich von Stroheim, der Max spielt, den hingebungsvollen Butler, der Desmonds einzige Verbindung zur Realität ist, so wie Ihre MI5- und CIA-Kollegen ihr Bestes tun, um Sie in einem Anflug von Realität zu halten.

Rumänien hat uns Vlad den Pfähler geschenkt, aber die Ukraine hat uns mit Ihnen, Vlad dem Hochstapler, belastet. Sie haben sich gut geschlagen für einen verkoksten Pornodarsteller der zehnten Klasse, der jeden Bezug zur realen Welt verloren hat, die die über 500.000 russischen Soldaten verkörpern, die sich auf Sie stürzen wollen. Jetzt ist es an der Zeit, dass Sie eine andere Rolle spielen, die gleiche, die der verlassene ehemalige venezolanische Machthaber (ha ha) Juan Guaidó jetzt seinen Highschool-Kollegen in Tony Montanas altem Revier im sonnigen Florida vorspielt.

Nehmen Sie Ihre Familie, Ihr Hausschwein, Ihren Papagei, Ihre Katze und Ihre unrechtmäßig erworbenen Gewinne und verlassen Sie die Ukraine auf Nimmerwiedersehen. In der Ukraine steht ein Endspiel bevor, und wie Alec Guinness in der Rolle des Prinzen Faisal zu Lawrence von Arabien sagt, ist das das Werk reifer Erwachsener, nicht das von Pornodarstellern wie Ihnen, Ihrem Papagei oder Ihrem Hausschwein.

Und so sagt General Allenby zu Lawrence: God Speed, good riddance, go back to your porno acting and, as they say, break a leg or more. Übersetzt mit Deepl.com

