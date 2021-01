Offener Brief “Das Maas ist übervoll!

Das Maas ist übervoll!

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/heiko-maas-vorschlag-zu-sonderrechten-fuer-corona-geimpfte-stoesst-auf-ablehnung-a-947dc2d5-11e7-4c19-8587-8fcdd07d83e5

https://www.nordbayern.de/politik/sonderrechte-fur-geimpfte-maas-vorstoss-schwacht-das-vertrauen-1.10760954

Sehr geehrte Damen und Herrn,

Mit großem Entsetzen haben wir heute Vormittag auf mehreren Videotextseiten diverser TV- Sender folgende Aussage unseres SPD “Bundesaußenministers“ Heiko Maas Kontext Corona und einem, damit verbundenen Zugangs für Geimpfte in Kinos und Restaurants, Zitat: Ein Geimpfter nimmt niemandem mehr ein Beatmungsgerät weg“ gelesen.

Und genau über diese Aussage sind wir entsetzt, weil sie erstens die Menschen, die nicht wegen Corona an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden (müssen), z.B. schwer Herzkranke, nach einem Unfall im Koma liegende etc., und zweitens die Menschen, die aufgrund der „Nicht Impfung“ der Zugang in ein Restaurant und/oder Kino stigmatisiert. Und zweitens noch viel schwerwiegender, damit die Impfpflicht durch die „Hintertür“ einführt. Zumal auch durch seine „Hilfe“ und seinem „Geheimdeal“, zwischen Israel und Deutschland aus dem Oktober gar nicht genug Impfstoffdosen vorhanden sind. Siehe auch dazu: http://sicht-vom-hochblauen.de/ein-unmoralisches-geschenk-von-evelyn-hecht-galinski/

Meint dieser AA wirklich sich mit solchen Forderungen bei der Gesellschaft beliebt zu machen? Indem er als noch Mitglied einer Regierung, sich gegen den Standpunkt seiner Partei stellt, dazu noch in der “Bild-Zeitung”, um sich beliebt zu machen? Wir hoffen sehr, dass seine Aussagen nicht unwidersprochen bleiben und Konsequenzen nach sich ziehen werden.



Herr Maas, erreicht mit einer solchen Aussage nur die Spaltung der Gesellschaft.

Hochachtungsvoll

Andreas Friedrich

Evelyn Hecht-Galinski

