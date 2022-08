https://electronicintifada.net/content/without-consequences-israel-will-continue-murder-palestinians/36091

Ein Kind sitzt auf den Trümmern eines zerstörten Gebäudes in Gaza

Ohne Konsequenzen wird Israel weiterhin Palästinenser ermorden

Von Refaat Alareer

Die elektronische Intifada

7. August 2022

Amal ist jetzt zwei Kriege alt.

Niemand kann sich daran gewöhnen, alle paar Jahre bombardiert zu werden. Vor allem die Kinder leben in ständiger Angst. Aber es ist ein Teil des Lebens.

Als am Freitag die israelischen Raketen auf Gaza-Stadt niedergingen, fragte meine Tochter Amal, 6, ihre Mutter, die Erinnerungen an den Schrecken des letzten Jahres noch frisch: “Wird es einen weiteren Krieg geben?”

Während des Angriffs waren meine Kinder, insbesondere Linah, 9, und Amal, meist ruhig. Amal hat versucht zu schlafen und Linah hat sich im Wohnzimmer hingelegt. Nachts schreien sie, wie die meisten Kinder in Gaza, vor Angst, wenn sie eine Explosion hören. Einem von EuroMed veröffentlichten Bericht zufolge leben etwa 91 Prozent der palästinensischen Kinder aufgrund der wiederholten israelischen Angriffe in ständigem Trauma und Terror.

Darauf kann man sich nicht vorbereiten. Israel bombardiert den Gazastreifen seit der zweiten Intifada. Wir gewöhnen uns nie an die Bomben. Und wir wissen nicht, wie wir mit dem schieren Terror und der absoluten israelischen Grausamkeit umgehen sollen. Keine Lügen, Umarmungen oder Süßigkeiten können die Kinder beruhigen. Wenn die Bomben fallen, werden die Kinder immer vor lauter Angst schreien. Die Lügen, dass alles gut wird und dass es sich um Feuerwerk handelt, funktionieren nicht mehr.

Am Sonntagmorgen hatte Israel mindestens 30 Palästinenser getötet, darunter zwei Führer des Islamischen Dschihad und ein kleines Mädchen, Alaa Qaddum, 5 Jahre alt.

Weit über 250 Palästinenser wurden verletzt, und mehrere Häuser und Gebäude wurden zerstört oder beschädigt.

Als ich diese Zeilen am Samstagmorgen schrieb, hatte Israel gerade eine Hochzeit im nördlichen Gazastreifen angegriffen, wobei Berichten zufolge die Mutter des Bräutigams getötet wurde.

Fadenscheinig und mörderisch

Israels Vorwand ist dieses Mal so fadenscheinig wie nur möglich. Nach der Festnahme eines hochrangigen Führers des Islamischen Dschihad im besetzten Westjordanland erklärte Israel, es führe eine “Präventivoperation” durch, um angebliche Raketenangriffe zu stoppen, bevor sie beginnen.

Das ist wie Israels Krieg gegen Gaza im Mai 2021 und sein massiver Angriff 2014 und die vielen Eskalationen dazwischen. Und es weckt Erinnerungen an Israels Bombardierungskampagnen in den Jahren 2012, 2008-09, 2006 und vielen anderen, von denen einige mit israelischen Wahlen zusammenfielen.

Wie erwartet, reagierten palästinensische Widerstandskämpfer schließlich mit dem Abfeuern von Salven selbstgebauter Raketen auf israelische Militärziele. Damit bekräftigen sie das Recht der Palästinenser auf Selbstverteidigung und Befreiung.

Viele Palästinenser haben mit ansehen müssen, wie zahllose ihrer Angehörigen im Schlaf ermordet wurden, oder wenn sie sich ausruhten und sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmerten. Wenn Israel uns unabhängig davon, wer wir sind und was wir tun, töten wird, warum sollten wir dann nicht im Kampf und bei der Verteidigung unserer Existenz sterben, meinen viele Palästinenser.

Es gibt niemanden, der entschlossener und gefährlicher ist als jemand, der nichts zu verlieren hat.

Während der Aggression im Mai 2021 gab es nach Angaben von Airwars bei mehr als 70 Prozent der israelischen Angriffe, bei denen palästinensische Zivilisten getötet wurden, keine Berichte über Opfer auf Seiten des Widerstands. Mit anderen Worten: Die Zivilisten waren die einzigen Opfer.

Nach Angaben der israelischen Menschenrechtsorganisation B’Tselem waren fast zwei Drittel der mehr als 2.200 Palästinenser, die Israel 2014 im Gazastreifen getötet hat, Zivilisten.

Beachten Sie, dass solche Statistiken in der Regel palästinensische Zivilpolizisten oder Widerstandskämpfer, die in ihren Häusern im Schlaf getötet wurden, als Kämpfer zählen.

Angesichts dieser Tatsachen bin ich mir sicher, dass Zivilisten, vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen, keine Kollateralschäden sind – sie sind vielmehr die Hauptziele Israels.



Süßigkeiten und Schuldgefühle

Aber trotz alledem möchte ich meinen Kindern die Dinge so schmackhaft machen, dass sie in Ordnung sind. Ich kann nicht verhindern, dass ihre Augen sehen, was sie sehen, oder ihre Ohren, dass sie die Bomben hören. Ich kann ihre Herzen nicht vor dem israelischen Chaos schützen.

Also gehe ich los, um Süßigkeiten zu kaufen. Aber wenn man sich hinauswagt, begibt man sich in große Gefahr. Man könnte getötet werden, wenn man sich einfach nur auf der Straße aufhält, nicht dass es viel sicherer wäre, zu Hause zu bleiben.

Ich fahre nicht mit dem Aufzug, wenn der Strom an ist. Nicht, dass die Treppe sicherer wäre.

Ich achte darauf, nicht in der Nähe von Gebäuden oder unter Bäumen zu gehen, damit ich den israelischen Drohnen nicht verdächtig vorkomme. Nicht, dass es sicherer wäre, mitten auf der Straße zu gehen.

Und dann sind da noch die Schuldgefühle. Das Schuldgefühl, dass ich ausgehen kann, während Hunderttausende das nicht können. Das Schuldgefühl, Brot und andere lebensnotwendige Dinge kaufen zu können, während Hunderttausende sich das nicht leisten können.

Ich nehme mir Zeit, um mich zu vergewissern, dass ich keine israelischen Produkte kaufe, und kaufe mehrere Dinge: Kekse, Chips, Schokoladenpudding und Süßigkeiten. Als ich nach Hause komme, eilt Amal nicht wie sonst zu mir, um mich zu begrüßen. Sie durchwühlt auch nicht die Tüten, um ihre Lieblingssüßigkeiten zu ergattern und zu verschlingen. Sie bleibt regungslos, fast leblos.

Israel hat das “Recht, sich zu verteidigen”, sagt die amerikanische Regierung. Das gilt auch für britische und europäische Erklärungen.

Mehrere Beamte, unter anderem von der UNO und dem Roten Halbmond, warteten stundenlang auf eine Reaktion des palästinensischen Widerstands, um zahme Verurteilungen abzugeben, in denen sie “alle Seiten aufforderten, eine weitere Eskalation zu vermeiden”.

Tor Wennesland von der UN erklärte, er sei “zutiefst besorgt über die anhaltende Eskalation zwischen militanten #Palästinensern und #Israel” … natürlich erst, nachdem der palästinensische Widerstand mit dem Wenigen, was er hat, zurückgeschlagen hat.

Mit diesen bösartigen Lügen, dass Israel sich selbst verteidigt, wird versucht, eine falsche moralische Gleichwertigkeit zu schaffen, die beiden Seiten die Schuld zuweist. Das vernebelt eher, als dass es aufklärt.

Es ist wirklich nicht schwer zu verstehen, warum dies immer wieder geschieht, warum meine jüngste Tochter bereits zwei Kriege hinter sich hat. Die Immunität Israels vor Kritik und Konsequenzen sowie die politische und finanzielle Unterstützung, die es bedingungslos aus dem Westen (und sogar aus arabischen Ländern) erhält, sind die Gründe, warum es sich sicher fühlt, weiterhin Palästinenser zu ermorden.

Menschenleben und Wählerstimmen

Wir wissen, dass die politischen Führer Israels, wenn sie gegen uns eskalieren, nicht nur mehr Stimmen bei Wahlen erhalten, sondern auch mehr Unterstützung aus westlichen Ländern.

Da israelische Umfragen Benjamin Netanjahu bei den kommenden Wahlen eine Mehrheit von mehr als 60 Sitzen voraussagen, muss die derzeitige Übergangskoalitionsregierung, die von vielen Liberalen im Westen als “gemäßigt” angesehen wird, gedacht haben, dass ein schneller Krieg gegen den Gazastreifen bei den israelischen Wählern Anklang finden könnte.

Die Palästinenser haben sich an das israelische Gemetzel gewöhnt, wenn Wahlen bevorstehen. Die israelische Führung weiß, dass sie am besten Stimmen gewinnt, wenn sie ihre Muskeln spielen lässt. Unser Problem liegt also nicht bei Netanjahu oder dem Likud, sondern bei der israelischen Besatzung selbst.

Es ist jedoch falsch anzunehmen, dass Israel nur dann Palästinenser tötet, wenn Wahlen anstehen. Israelische und zionistische Milizen massakrieren Palästinenser nun schon seit etwa 100 Jahren. Israel gibt sich mit nichts anderem zufrieden als dem totalen Sieg seiner Kolonialherrschaft.

Die Palästinenser sind keine Ukrainer, um die sich die Welt kümmert. Es ist nicht Russland, das uns bombardiert, damit die Welt uns hochentwickelte Waffen schickt, um uns zu verteidigen. Wir sind nicht überwiegend blond und blauäugig. Wir sind keine Juden. Und weil wir die falschen Leute sind, müssen wir anscheinend hungern, in Angst und Schrecken leben und sterben, ohne dass jemand einen Finger rührt.



Lügen und Fragen

Die Süßigkeiten und der Lieblingspudding der Kinder bleiben unangetastet. Linah und Amal kauern an den Wänden des Wohnzimmers. Sie weigern sich, zu essen oder unterhalten zu werden. Nusayba, meine Frau, erzählt ihnen wieder eine Reihe von kleinen Lügen: Die Bombardierungen sind weit weg, die Raketen gehören “uns”, und auch das wird vorübergehen.

Es wird weitere israelische Kriege und weitere israelische Massaker geben. Werden die israelischen Kriegsverbrecher jemals für ihre Verbrechen bezahlen? Werden die arabischen Länder, die sich beeilen, ihre Beziehungen zu Israel zu normalisieren, es als das sehen, was es ist: ein Gebilde, das auf der gewaltsamen Enteignung und Vertreibung der Palästinenser aufgebaut ist? Können Basisorganisationen und freie Menschen, wo auch immer sie sein mögen, mehr Druck auf ihre Regierungen ausüben, um Israel zu boykottieren und zur Rechenschaft zu ziehen?

Wenn nicht, werden die kleinen und großen Lügen weitergehen. Israel wird weiterhin palästinensisches Blut vergießen, sei es aus Spaß oder aus politischem Interesse oder um seine Besatzung zu festigen.

Oder einfach, weil es kann.

Refaat Alareer ist der Herausgeber von Gaza Writes Back: Short Stories from Young Writers in Gaza, Palestine. Er unterrichtet Weltliteratur und kreatives Schreiben an der Islamischen Universität von Gaza. Twitter: @itranslate123

Übersetzt mit Deepl.com

