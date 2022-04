Without Zionist Arabs, Israel would not exist In what was another slap in the face of the Palestinians and free people around the world, at a time when Israeli security forces are storming Al-Aqsa Mosque and attacking worshippers, the Egyptian authorities opened the Sinai Peninsula to thousands of Zionists so that they could celebrate Passover.

Bild: Ein israelischer Polizeiwagen blockiert die Straße auf der israelischen Seite des Taba-Übergangs nach Ägypten am 16. Februar 2014 [JACK GUEZ/AFP via Getty Images].



Ohne zionistische Araber würde Israel nicht existieren



Von Amira Abo el-Fetouh

April 26, 2022



In einer Zeit, in der israelische Sicherheitskräfte die Al-Aqsa-Moschee stürmen und Gläubige angreifen, haben die ägyptischen Behörden die Sinai-Halbinsel für Tausende von Zionisten geöffnet, damit diese das Pessachfest feiern können. Der jüdische Feiertag fiel mit dem Jahrestag der vollständigen Befreiung des Sinai zusammen, nachdem Taba 1988 nach einem Urteil des Internationalen Strafgerichtshofs zurückgegeben worden war. Damals sang die Sängerin Shadia: “Der Sinai ist heute vollständig zu uns und zu Ägypten zurückgekehrt”, und die Ägypter jubelten und sangen mit ihr mit. Allerdings durften sie Taba – den von Israel besetzten Teil Ägyptens – nicht ohne Erlaubnis der Sicherheitsbehörden betreten, als ob sie in ein fremdes Land reisen würden. Die Israelis hingegen konnten Taba ohne Visum betreten.

Es sei daran erinnert, dass die Zionisten 1988, als sie Taba verlassen mussten, schrien und weinten. Sie verbrannten das Land und rissen alle Gebäude ab, bevor sie abzogen.

Schätzungsweise 50.000 Zionisten strömten zu einem von ehemaligen israelischen Armeeoffizieren organisierten Konzert auf den Sinai und übernachteten in ägyptischen Hotels. Es wurde angekündigt, dass die zionistischen Feierlichkeiten in einem bekannten Hotel der ägyptischen Armee stattfinden sollten, aber als dies durch die Boykottkampagne der Bevölkerung gegen Israel aufgedeckt wurde, waren die an dieser schamlosen Normalisierung beteiligten Parteien gezwungen, sich zurückzuziehen, und die Veranstaltungen wurden in andere Hotels in der Gegend von Nuweiba verlegt.

In die Geschichte eingegangen ist, dass die ägyptische Armee im Ramadan 1973 – also im Oktober jenes Jahres – ihren größten Sieg in der Neuzeit errang und die Israelis besiegte, die behauptet hatten, ihre Armee sei unbesiegbar. Seitdem hat Ägypten natürlich einen Friedensvertrag mit Israel unterzeichnet, die ultimative Schande der Normalisierung. Im laufenden Monat Ramadan wurde Israel somit ein kostenloser Sieg ohne jedes Risiko geschenkt, da ägyptische Hotels im Sinai für das Konzert geöffnet wurden.

Ich finde es traurig, dass die Zionisten sich über dieses Ereignis freuen können. Nach Angaben der Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionskampagne (BDS) richtete sich die Einladung an Menschen aus aller Welt, auf dem Sinai zu tanzen. Die israelischen Organisatoren sagten, dass dies ihren Sieg, ihre Entschlossenheit und ihre Geduld widerspiegele, da sie der Welt “bewiesen” hätten, dass sie nie wirklich gehen, wenn sie einmal etwas genommen haben.

So verhält es sich auch mit der ägyptischen Normalisierung. Gleichzeitig ist es beschämend, dass die Araber, die das Abraham-Abkommen unterzeichnet haben, um ihre Pro-Israel-Positionen mit größter Klarheit und Offenheit zu erklären, auch die Denunziation und Verurteilung des palästinensischen Volkswiderstands gegen die zionistischen Besatzer feiern. Die Medien der so genannten “Achse der Mäßigung”, angeführt von Abu Dhabi, übernehmen israelische Propagandalügen als heilige Schrift, die sie ohne das geringste Zögern wiederholen. Die arabischen Zionisten bezeichnen die Palästinenser, die ihr usurpiertes Land und die Al-Aqsa-Moschee, die drittheiligste Moschee der Welt und Stätte der wundersamen nächtlichen Reise des Propheten Mohammed, verteidigen, als Aggressoren und Kriminelle. In den Augen dieser Araber sind die kriminellen Zionisten die unschuldigen Opfer, die die Moschee gegen palästinensische Angriffe verteidigen.

Es überrascht nicht, dass zur gleichen Zeit, in der die normalisierten zionistischen Araber und ihre Führer in den VAE ihre Staatskassen öffnen, um die israelische Wirtschaft zu unterstützen, damit der Feind weiterhin das besetzte Palästina kolonisieren kann, mindestens 10 Milliarden Dollar für diese schändliche Sache bereitgestellt wurden. Erstaunlich ist, dass die Menschen sich wundern, dass diese “gemäßigten” Regime noch zionistischer als die Israelis sein können, indem sie das antipalästinensische Narrativ mit solcher Begeisterung übernehmen.

Zu der Scham, die diese Regime offensichtlich nicht empfinden können, kommt noch hinzu, dass dies alles geschieht, während große Menschenrechtsorganisationen, darunter Amnesty International, Israel beschuldigen, im besetzten Palästina Apartheid zu betreiben. Apartheid kommt einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit gleich. In ihrer Liebe zum zionistischen Regime sind sie so verblendet – der Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate, Abdullah Bin Zayed, bedauert, 43 Jahre Beziehungen zu Israel verpasst zu haben -, dass die Unterzeichner des Abraham-Abkommens auf der falschen Seite der Geschichte stehen. Die Welt erkennt allmählich die Verderblichkeit des Zionismus und des Besatzungsstaates, den er hervorgebracht hat.

Ich wiederhole, dass die arabischen Zionisten für die Ummah gefährlicher sind als ihre israelischen Gegenspieler. Der Grund ist einfach: Ohne sie würde Israel nicht existieren. Übersetzt mit Deepl.com

