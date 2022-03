One Two Three Four Von Craig Brown C.H. Beck

Gerade in diesen düsteren Zeiten kam mir dieses neu erschiene Buch “One Two Three Four” von Craig Brown zur rechten Zeit. Schon immer war und bin ich ein großer Beatles Fan. So gut wie alle Lieder konnte ich auswendig mitsingen und improvisierte mein Englisch mit den Songs. Die Beatles begleiteten mich von früh bis spät. Ich litt und fieberte mit ihnen. Meine vom Taschengeld mühsam angesparte Sammlung der Schallplatten war legendär. Sehr froh war ich auch, als die Songs in CD`s erhältlich waren, der neuen Zeit angepasst. Schließlich sind sie und ihre Musik unsterblich und erleben auch in Klassik Konzerten die Anerkennung die ihre Kompositionen verdienen



One Two Three Four Craig Browns Porträt der Band lässt ihre Erfolge wieder Revue passieren.ünfzig Jahre nach ihrer Auflösung im April 1970 leben die Beatles bis heute weiter. Die Musik der Band, ihre Bedeutung und ihre individuellen Persönlichkeiten üben einen Einfluss auf das kulturelle Bewusstsein aus, wie es einmalig in der neueren Musikwelt ist. Craig Browns One Two Three Four, erzählt Geschichten und Legenden, die bis heute nichts von ihrer Anziehungskraft verloren haben. Man fühlt sich dabei an den Schauplätzen ihres Schaffens von Liverpool bis Hamburg. Leider existieren die meisten der Clubs in denen sie begannen , nicht mehr. Die meisten der ehemaligen und heutigen Fans sind in die Jahre gekommen und mit ihnen gealtert. Gerade mit Paul Mc Cartney und seinen Songs fühle ich mich bis heute verbunden. Craig Brown hat mir wie es scheint dieses unterhaltsame Buch auch und gerade für seine Eltern geschrieben, die das Glück hatten die Beatles hautnah erleben zu können. Wie schreibt Brown und da fühle auch ich mich angesprochen” solange sie spielen, sind wir alle 50 Jahre jünger und bestaunen die Beatles in ihrer Blütezeit”. Tatsächlich scheint es, genau dieses Flair zu sein, dass man sich alterlos und schwerelos die Zeit vergisst. Es ist ein unvergänglicher Zauber, der mich immer begleiten wird, solange ich die Schätze höre.Eine gewisse Trauer schwingt immer mit, über Zeiten die nie wiederkommen werden.

Dies ist das seltsame Paradoxon der Beatles. Wenn man den Sound hört, den John, Paul, George und Ringo geschaffen haben, fühlt man sich immer noch in das “Glück und den Rausch” versetzt, von dem ihr Produzent, der Gentleman George Martin, sprach. Über sie zu lesen, ist dagegen eine ziemlich melancholische Erfahrung, weil das Ende immer in Sicht zu sein scheint. Eigene Endlichkeit rückt näher, während die Beatles und ihre musik unvergänglich scheinen. Das wunderbare Buch ist eine Kultur-Zeit geografische Reise, die die LeserInnen in den Bann zieht. Es ist ein wunderbares, die Stimmung aufhellendes Buch, dass jeden Beatles Fan (wer ist das nicht?) in seinen Bann zieht. “LET IT BE”



Evelyn Hecht-Galinski



Craig Brown

One Two Three Four

Die fabelhaften Jahre der Beatles