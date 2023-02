OPCWs neuer “rauchender Colt” bei der Vertuschung von Douma geht nach hinten los

von Aaron Maté

3. Februar 2023

In einer neuen Phase einer mehrjährigen Vertuschungsaktion hat die OPCW Syrien eines chemischen Angriffs in Douma beschuldigt. Dabei bricht die OPCW jedoch ihre eigenen Regeln und liefert ein Argument, das ihre eigenen Erkenntnisse untergräbt.

Im jüngsten Kapitel eines internationalen Vertuschungsskandals hat die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) Syrien definitiv beschuldigt, einen tödlichen chemischen Angriff in der Stadt Douma verübt zu haben. In einem neuen Bericht des Ermittlungs- und Identifizierungsteams (IIT) der Organisation für das Verbot chemischer Waffen wird behauptet, dass syrische Streitkräfte am 7. April 2018 zwei Chlorgasflaschen abgeworfen und 43 Zivilisten getötet haben.

Der Bericht wurde vom US-Außenministerium, dem britischen Außenministerium und dem französischen Außenministerium – den diplomatischen Vertretungen der Länder, die Syrien als Reaktion auf die Ereignisse in Douma bombardiert haben – sofort und unmissverständlich unterstützt.

Die Schlussfolgerung des IIT folgt auf die jahrelange Weigerung der OPCW-Führung, Rechenschaft über die Unterdrückung der ersten Ergebnisse der Douma-Untersuchung abzulegen.

Der erste Bericht der OPCW, der im Juni 2018 von einer separaten Untersuchungsmission (Fact-Finding Mission, FFM) fertiggestellt wurde, ließ Zweifel daran aufkommen, dass in Douma ein chemischer Angriff stattgefunden hat. Er ließ auch die Möglichkeit offen, dass der Vorfall inszeniert war, vermutlich von Aufständischen, die das Gebiet zu der Zeit kontrollierten. Durchgesickerte Dokumente zeigen, dass dieser ursprüngliche Bericht manipuliert und zusammen mit anderem kritischen Material vor der Öffentlichkeit verborgen wurde. Im darauffolgenden Monat drängte eine Delegation von US-Beamten das FFM-Team zu der Schlussfolgerung, dass in Douma Chlorgas als Waffe eingesetzt wurde und dass die syrische Regierung dafür verantwortlich war. In einem Folgebericht, der im März 2019 veröffentlicht wurde, wurden die wichtigsten Ergebnisse des ursprünglichen Berichts ausgelassen und die von den USA angeführte Darstellung eines Chlorangriffs bestätigt.

Die Manipulation der Douma-Untersuchung wurde von OPCW-Inspektoren, die für die Mission nach Syrien entsandt wurden, in Frage gestellt. OPCW-Generaldirektor Fernando Arias hat sich geweigert, sich mit ihnen zu treffen oder auf ihre Bedenken einzugehen.

Die USA, das Vereinigte Königreich und Frankreich erklärten, der IIT-Bericht “widerlege die russische Behauptung”, Aufständische hätten den Einsatz von Giftgas in Douma vorgetäuscht, um die syrische Regierung zu belasten. Sie lobten auch die “unabhängige, unvoreingenommene und sachkundige Arbeit der OPCW-Mitarbeiter”, wie sie es nannten.

Der IIT-Bericht geht jedoch nicht auf die Bedenken der abweichenden OPCW-Mitarbeiter ein, die den Vorfall in Douma ursprünglich untersucht hatten. Er löst nicht die festgestellten Unterdrückungen, Ungereimtheiten und Fehler in Schlüsselbereichen der Untersuchung, einschließlich Toxikologie, chemische Analyse, Ballistik und Zeugenaussagen. Stattdessen hat die OPCW, nachdem sie die ursprünglichen Ergebnisse begraben und Forderungen nach Rechenschaftspflicht abgewürgt hat, die Täuschung in Douma noch verstärkt.

Dieser erste Teil der Grayzone-Review des IIT-Berichts über Douma konzentriert sich auf den zentralen Untersuchungspfeiler der chemischen Analyse, die einen großen Anteil an den Schlussfolgerungen des IIT hat.

In Douma entdeckt die OPCW einen Magic Marker

Das IIT behauptet, die Schlussfolgerung der Fact Finding Mission (FFM) von 2019 bestätigt zu haben – die von den abweichenden Inspektoren in Frage gestellt wurde -, dass in Douma “wahrscheinlich” Chlorgas eingesetzt wurde und dass es keine Beweise für eine chemische Inszenierung gibt.

In Douma wurde die erste Gasflasche in einem Wohnhaus mit der Bezeichnung “Standort 2” gefunden, wo 43 Leichen gefilmt wurden. Die Leichen lagen in den Etagen unter einer Gasflasche verstreut, die in einem Krater auf dem Dach stand. Es wird behauptet, dass die Gasflasche den Krater verursacht hat und dann über dem Loch stehen blieb, während sie ihre Chlorgasladung in die darunter liegenden Räume entleerte. Eine zweite Gasflasche wurde auf einem Bett in einem anderen Wohnhaus mit der Bezeichnung “Standort 4” gefunden, wo keine Todesopfer zu beklagen waren.

Um zu behaupten, dass Chlorgas mit Sicherheit am Standort 2 einschlug, stützt sich das IIT auf den Fund einer so genannten “Marker”-Chemikalie, Tetrachlorphenol (TeCP), in einer einzigen Probe von Betontrümmern. Das Vorhandensein von TeCP in dieser Probe, so das IIT, “deutet speziell auf die Einwirkung von Chlorgas hin”.

Um diese Behauptung aufzustellen, verstößt das IIT jedoch gegen die eigenen Beweisprotokolle der OPCW und führt ein Argument an, das seine eigenen Ergebnisse untergräbt.

– Die vermeintlich belastende Betonprobe ist aus heiterem Himmel aufgetaucht. Das IIT behauptet, die Probe sei im Juli 2018 bei einem von der OPCW benannten Labor eingegangen und analysiert worden. Doch im Bericht der OPCW FFM vom März 2019 – der mehr als sieben Monate später veröffentlicht wurde – wird die Existenz dieser Probe mit keinem Wort erwähnt. Fast vier Jahre später wird daher die folgenreichste Probe der Douma-Untersuchung zum ersten Mal offengelegt.

– Die TeCP-haltige Probe wurde nicht von OPCW-Inspektoren entnommen. Sie wurde stattdessen von einer nicht identifizierten dritten Partei gesammelt, was einen direkten Verstoß gegen die Sorgfaltskettenregeln der Organisation darstellt.

– Bei der dritten Partei, die die Probe entnommen hat, handelt es sich höchstwahrscheinlich um die Weißhelme. Diese behaupten zwar, eine neutrale Rettungsorganisation zu sein, sind aber alles andere als das. Die Weißhelme arbeiten eng mit regierungsfeindlichen Aufständischen in Syrien zusammen und werden von ausländischen Staaten finanziert, die im Stellvertreterkrieg in Syrien nach 2011 aktiv sind, darunter die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich. Den Weißhelmen wird auch vorgeworfen, zum Zeitpunkt des mutmaßlichen Angriffs in Douma in einem nahe gelegenen Krankenhaus eine chemische Dekontaminationsaktion durchgeführt zu haben.

– Unter Verstoß gegen ihre eigenen Protokolle hat die OVCW dieser extern entnommenen Probe ungewisser Herkunft vollen Beweiswert zuerkannt. Im Gegensatz dazu wurde eine ähnliche Probe, die am selben Ort in Douma von den eigenen Inspektoren der Organisation entnommen wurde, unerklärlicherweise nicht berücksichtigt und nicht einmal analysiert.