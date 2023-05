© Photo: gov.uk

Operation steife Oberlippe… Britischer Minister eilt nach dem Artjomowsk-Debakel nach Kiew

von Finian Cunningham

25. Mai 2023

Wenn das von der NATO unterstützte Naziregime in Kiew endlich besiegt ist, werden sich Leute wie Ben Wallace vor Gericht wegen Kriegsverbrechen verantworten müssen.

Großbritanniens oberster Militärminister Ben Wallace war diese Woche zu einem Überraschungsbesuch in Kiew – nur wenige Tage nach der verblüffenden Nachricht, dass die russischen Streitkräfte die Stadt Artjomowsk (Bakhmut) endgültig eingenommen haben.

In diesem Jahr jährt sich zum 80. Mal die Befreiung dieser Stadt durch die Rote Armee von der Nazi-Wehrmacht und ihren faschistischen Kollaborateuren in der Ukraine.

Die Schockwellen der Niederlage des von der NATO unterstützten Kiewer Regimes erschüttern die westlichen Hauptstädte, insbesondere Washington und London, die beiden wichtigsten Protagonisten des Stellvertreterkriegs gegen Russland in der Ukraine.

Ben Wallace steckt ebenso wie sein amerikanischer Amtskollege, Pentagon-Chef Lloyd Austin, bis zum Hals in diesem gefährlichen Stellvertreterkrieg.

Der Fall von Artjomowsk erfolgte nach fast neun Monaten intensiver und zermürbender Kämpfe, die nach vorsichtigen Schätzungen bis zu 30.000 ukrainische Soldaten das Leben gekostet haben dürften. Die Niederlage der gut bewaffneten NATO-Vertretungsarmee macht die unerbittliche Propaganda in den westlichen Medien zunichte, die einen möglichen Erfolg der Ukraine gegen Russland behauptet.

Wallace war einer der eifrigsten westlichen Politiker, der Ende letzten Jahres den Sieg der Ukraine über Russland voraussagte.

Jetzt ist es ein ähnliches Debakel wie das Fiasko der NATO-Niederlage in Afghanistan. Man wird sich fragen: Was ist mit all den Waffen im Wert von zig Milliarden, die der Westen in die Ukraine gepumpt hat?

Das westliche Getue von der “Verteidigung der Ukraine, so lange es nötig ist”, wird ein heftiges Nachspiel haben.

Als Ablenkungsmanöver für die Medien gab US-Präsident Joe Biden am Wochenende bekannt, dass Washington grünes Licht für die Lieferung von F-16-Kampfjets aus amerikanischer Produktion an die Ukraine gegeben hat. Dann war da noch der gewagte grenzüberschreitende Überfall militanter Neonazis aus der Ukraine auf die russische Region Belgorod, der offenbar mit Unterstützung der USA inszeniert wurde.

Und dann ist da noch der britische Verteidigungsminister Ben Wallace, der diese Woche zu einem “unangekündigten Besuch” in Kiew auftauchte. Die Eile und der improvisierte Charakter von Wallaces “Besuch” zeugen von angespannten Nerven angesichts des drohenden Untergangs des NATO-Kriegsplans. In Kiew traf der britische Minister mit seinem ukrainischen Amtskollegen Oleksei Reznikov zusammen. Reznikov ist Teil der korrupten Kabale um den Marionettenpräsidenten Vladimir Zelensky, der Millionen aus der NATO-Waffenpipeline abgeschöpft hat. Man kann davon ausgehen, dass die Kiewer Kabale in dieser Woche nervös nach Rattenlinien zu anderen Schiffen Ausschau hält, bevor ihr derzeitiges Geschäft endgültig untergeht.

Wallace ist Absolvent der Kriegsschule Sandhurst und ehemaliger Hauptmann in der britischen Armee. Er strahlt diese stereotype steife Obergrenze aus, für die die britischen Establishment-Typen berühmt sind.

Der britische Minister ist ein Falke, der Tauben zum Frühstück isst und dabei unverblümt rülpst, und er hat sich vehement für eine Aufrüstung der Ukraine bis an die Zähne eingesetzt. Mit seinem Fallschirmabsprung in Kiew wollte Wallace dem von der NATO unterstützten Regime nach der Niederlage in Artjomowsk etwas Entschlossenheit einimpfen.

Berichten zufolge sprach Wallace über die “Storm Shadow”-Marschflugkörper, die Großbritannien letzte Woche an die Ukraine geliefert hat und die zum Beschuss von zivilen Zentren in Russland eingesetzt wurden. Die russischen Streitkräfte behaupten, mehrere der britischen Geschosse abgeschossen zu haben. Zweifellos versuchte der britische Soldat und Politiker, das Kiewer Regime mit dem Versprechen weiterer “Goodies”, wie Reznikov diese Raketen zuvor nannte, zu unterstützen.

Diskutiert wurde auch über eine beschleunigte Mitgliedschaft der Ukraine im NATO-Bündnis. Es wird erwartet, dass das Gipfeltreffen in Vilnius im Juli von diesem Thema beherrscht wird. Angesichts des tobenden Krieges und der Korruption im Land ist es unwahrscheinlich, dass das Kiewer Regime in absehbarer Zeit aufgenommen wird. Dennoch war Wallaces NATO-Schwanken in Kiew in dieser Woche als ein Angebot zur Beruhigung des Regimes gedacht. Der britische Minister gilt als Kandidat für die Nachfolge von Jens Stoltenberg, der im Oktober als Generalsekretär der Allianz zurücktreten wird. Der britische Kandidat für den NATO-Posten hat mit Sicherheit eine beeindruckende Kriegslust und ein Engagement für die westliche Kriegstreiberei gegen Russland und China an den Tag gelegt. Wallace’ Äußerungen über die NATO-Mitgliedschaft in Kiew in dieser Woche waren offenbar als Beruhigung in einem für das Regime unruhigen Moment gedacht.

Dennoch hat man das starke Gefühl, dass die strategischen Bemühungen Washingtons und Londons in der Ukraine ins Stocken geraten sind. Russland bricht nicht unter der wirtschaftlichen Kriegsführung des Westens zusammen, sondern scheint sich dank des rasant wachsenden Handels mit China und dem Rest der Welt gut zu entwickeln. An der militärischen Front könnte der Durchbruch der russischen Streitkräfte bei Artjomowsk eine entscheidende Wende in dem 15-monatigen Krieg bedeuten. Die finanzielle und militärische Belastung für die Vereinigten Staaten und ihre westlichen Verbündeten ist untragbar.

Dieser Krieg hätte nie stattfinden dürfen. Er hätte vermieden werden können, wenn die USA, Großbritannien, die NATO und die Europäische Union stattdessen von Anfang an mit Russland zusammengearbeitet hätten, um die Sicherheitsbedenken durch Politik und Diplomatie zu lösen. Aber der Westen weigerte sich arrogant, sich einzulassen, und das Ergebnis war der Konflikt in der Ukraine.

Das Regime, das Washington und London bis an die Zähne bewaffnet haben, zeigt sein wahres Gesicht in Form von zügelloser Korruption und Naziterrorismus. Die zerbombte Hülle einer Stadt, die Artjomowsk heute ist, wurde von den NATO-Vertretern verursacht, die zivile Zentren auf die gleiche teuflische Art und Weise als militärische Deckung benutzten, wie sie es in der jetzt befreiten Schwarzmeerhafenstadt Mariupol taten. Zelensky hatte auf dem G7-Gipfel in Japan am vergangenen Wochenende sogar die Unverfrorenheit, einen Vergleich mit Hiroshima anzustellen und Russland die Schuld an der Zerstörung zu geben. Es waren NATO-Vertreter, Zelenskis Fußsoldaten, die die Stadt in Schutt und Asche legten, indem sie Wohnungen in Garnisonen verwandelten und Zivilisten als menschliche Schutzschilde benutzten. Wie die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, in ihrer Antwort auf Zelenskys ekelhafte Verdrehung sagte: Wenn Artjomowsk und Hiroshima vergleichbar sind, dann deshalb, weil beide Zerstörungen von Washington verursacht wurden.

Ein Jahr nach der Einnahme durch die russischen Streitkräfte ist Mariupol zu Frieden und Wohlstand zurückgekehrt, und es wurden neue Wohnblocks und andere zivile Gebäude errichtet. Artjomowsk wird sich ebenfalls erholen.

Wenn das von der NATO unterstützte Nazi-Regime in Kiew endlich besiegt ist, werden Leute wie Ben Wallace wegen Kriegsverbrechen zur Rechenschaft gezogen werden. Wenn der Hammer des Richters zuschlägt, könnte die steife Oberlippe ein wenig zittern. Übersetzt mit Deepl.com

Finian Cunningham

Ehemaliger Redakteur und Autor für große Nachrichtenmedien. Er hat viel über internationale Angelegenheiten geschrieben und Artikel in mehreren Sprachen veröffentlicht.