Überall in Europa gibt es Unruhen auf den Straßen und zwei der selbstgefälligen Sieben sind einen Monat später verschwunden.

Nicht unterbrechen.

Javelin-Panzerabwehrraketen waren vor ein paar Monaten die Wunderwaffe – Mitte April hatten die Amerikaner ein Drittel ihrer Bestände geschickt. Das sind drei oder vier Jahre, um sie zu ersetzen. Ein Viertel seiner Stinger-Bestände. Vovan und Lexus brachten den britischen Verteidigungsminister dazu, zuzugeben, dass Großbritannien so viele Panzerabwehrraketen geschickt hatte, dass sie zur Neige gingen. Die Tschechische Republik hat so gut wie kein Material mehr zu liefern. Frankreich hat die 18-monatige Produktion seiner Caesar-Geschütze aufgegeben .

Und Kiew will noch mehr. Jetzt, da Kiews NATO-Unterstützer auf die verrückte Idee gekommen sind, Waffen zu liefern, die NATO-Munition benötigen, gehen die 155-mm-Munitionsvorräte schnell zur Neige. Wenn die Ukraine wirklich 3000 155-mm-Granaten pro Tag abfeuert, ist die gesamte Jahresproduktion der USA in wenigen Wochen aufgebraucht. Und so weiter. Krieg verbraucht erstaunliche Mengen an Munition – die Russen wissen das, weil sie sich an die Jahre 1941-1945 erinnern, die sie nie vergessen dürfen. Die NATO hält es für den Goldstandard militärischer Leistung, in Kriegen ihrer Wahl nach Belieben Menschen in Sandalen in die Luft zu jagen. Ich empfehle erneut die Lektüre von The Return of Industrial Warfare. Russland hält die Produktion aufrecht, jedoch die NATO nicht und kann es ohne eine sehr lange Vorlaufzeit (und viele anderer Veränderungen, von denen Sie genau wissen, dass sie in einer auf FEUER ausgerichteten Wirtschaft niemals stattfinden werden) auch nicht.