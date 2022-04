https://www.redressonline.com/2022/04/easter-is-about-palestine-not-ukraine/

Foto: Palästinensischer Stolz – von der Parade “Bringing of the Light” in Ramallah

Ostern geht es um Palästina, nicht um die Ukraine

Von Stuart Littlewood



15. April 2022



Vergessen Sie die Ukraine für einen Moment. Ostern ist eine Zeit, sich auf das Heilige Land zu konzentrieren, auf das, was dort im Jahr 33 n. Chr. geschah, oder auf das Datum, das Sie für die Kreuzigung und Auferstehung Christi halten, und auf das, was jetzt dort geschieht. Es ist nicht schön.

Der Ort ist überschwemmt von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die an der einheimischen muslimischen und christlichen Bevölkerung von (meist) osteuropäischen Invasoren ohne angestammten Anspruch begangen wurden. Westliche Regierungen fordern nicht lautstark eine Untersuchung durch den Internationalen Strafgerichtshof – aber wenn man Putin und die Ukraine erwähnt, geraten sie in Rage.

“Der Ort [das Heilige Land] ist voll von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die von (meist) osteuropäischen Invasoren ohne angestammten Anspruch an der einheimischen muslimischen und christlichen Bevölkerung begangen wurden.”

Im Vereinigten Königreich dreht sich zu Ostern alles um Hasen und die Suche nach Schokoladeneiern. Welche Osterbotschaft erhalten die Kinder dadurch? Sie werden mit Eiern und anderen Leckereien überhäuft, ob sie nun brav waren oder nicht.

Eier sind natürlich ein uraltes Fruchtbarkeitssymbol und wurden mit dem Christentum in Verbindung gebracht, um die Wiedergeburt darzustellen. Im Mittelalter war der Verzehr von Eiern während der Fastenzeit verboten, aber die Menschen schenkten den Kindern kurz vor Beginn der Fastenzeit Eier als besondere Leckerei. Sie wurden oft von Hand verziert oder mit Gemüse gekocht, um sie bunt zu machen.

Der “Osterhase” hat seinen Ursprung traditionell in einem Hasen, der das heilige Geschöpf einer sächsischen Frühlingsgöttin namens Eastre sein soll. Die Popularität von Peter Rabbit ist jedoch auf die Gutenachtgeschichte Peter Cottontail zurückzuführen, die der amerikanische Autor Thornton Burgess um 1910 in seiner Serie Old Mother West Wind erfand. Peter Rabbit ändert seinen Nachnamen eine Zeit lang in Cottontail, um sich wichtiger zu machen, lässt ihn aber später wieder fallen. Wie sich Peter Rabbit in den Osterhasen verwandelt hat, der dem armen Hasen den Ellbogen verpasst hat, ist nicht ganz klar. Aber die enorme Vermehrungsrate von Hasen, die große Würfe von “Kätzchen” produzieren, machte sie auch zu einem Fruchtbarkeitssymbol; und da es so viele von ihnen gab, wurden sie zum Heer der Eierlieferanten, die angeblich brave Kinder zur Osterzeit belohnen.

Es überrascht mich nicht im Geringsten, dass es eine App gibt, mit der Kinder den Osterhasen anrufen können, um ein “süßes Telefongespräch” zu führen, und mit der sie “bei coolen Eltern Punkte sammeln können, weil sie die Telefonnummer des Osterhasen haben”. Wenn man die edle Version der App kauft, kann man den Osterhasen dazu bringen, einen anzurufen – mehr als cool.

Am ernsten Ende der Osterskala habe ich in Ramallah das “Bringen des Feuers” gesehen, eine Ostertradition in den Kirchen Palästinas. Am Karsamstag, dem Tag vor dem orthodoxen Osterfest, betritt der griechisch-orthodoxe Patriarch von Jerusalem das Grab des Heiligen Grabes. Nach einem Moment des Gebets tritt er mit dem Heiligen Feuer hervor, das jedes Jahr vom Grab Christi ausgeht. Dieses wird per Kerze an die versammelten Gläubigen weitergegeben und erhellt spontan wie von Geisterhand die ganze Kirche.

Von dort aus wird das Heilige Feuer, das das Wunder der Auferstehung symbolisiert, unter dem Ruf “Christus ist auferstanden” in alle Kirchen dieses Landes getragen, nach Griechenland gebracht und von dort aus in alle Länder mit einer bedeutenden griechisch-orthodoxen Präsenz in der Welt verbreitet – auch in die Ukraine. In Ramallah gab es eine scheinbar endlose, farbenfrohe und lärmende Parade von Jung und Alt mit viel Trompeten- und Trommelwirbel, bei der sich alle amüsierten – innerhalb der grausamen Grenzen der Apartheid, die durch eine bösartige militärische Besatzung auferlegt wurden. Übersetzt mit Deepl.com

