PA fordert Aufnahme jüdisch- extremistischer Siedler in globale Terrorlisten

https://www.middleeastmonitor.com/20211004-pa-calls-for-extremist-settlers-to-be-added-to-global-terror-lists/



Bild: Jewish settlers attack Palestinians with wooden sticks and stones during European countries ambassadors visit to the district, at Susiya village in Hebron, West Bank on September 24, 2021. [Mamoun Wazwaz – Anadolu Agency]



4. Oktober 2021

Die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) hat die Staaten weltweit aufgefordert, Mitglieder von Siedlungsorganisationen und -gruppen auf Terrorlisten zu setzen, so eine Erklärung des Außenministeriums.

Siedlungsgruppen und ihre bewaffneten Mitglieder sollten aufgrund ihrer “Aggression gegen palästinensische Bürger” auf die Terrorlisten gesetzt werden, hieß es in der Erklärung.

In der Erklärung erklärte das Außenministerium der Palästinensischen Autonomiebehörde, dass es die täglichen Details der Aggression der Siedler weiterverfolgt, um die Angelegenheit vor dem Internationalen Strafgerichtshof zur Sprache zu bringen und ihn zu bitten, seine Ermittlungen gegen die Besatzung und die Verbrechen der Siedler aufzunehmen.

Die Aggressionen der Siedler “werden unter dem Schutz der israelischen Besatzungstruppen durchgeführt”, erklärte das Außenministerium. Übersetzt mit Deepl.com

