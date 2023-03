PA must stop playing Israel’s game It’s been a week since an agreement was signed at Sharm al-Sheikh between senior Egyptian, Jordanian, US, Palestinian Authority and Israeli security officials. The agreement was meant to “de-escalate tensions on the ground” and “pave a way forward toward the peaceful settlement between the Israelis and the Palestinians.”

Die Gespräche in Sharm al-Sheikh haben im Gazastreifen politikübergreifende Proteste ausgelöst. Saher Elghorra ZUMA Presse

PA muss aufhören, Israels Spiel mitzuspielen

Von Omar Karmi Power Suits



27. März 2023

Vor einer Woche wurde in Sharm al-Sheikh ein Abkommen zwischen hochrangigen ägyptischen, jordanischen, US-amerikanischen, palästinensischen und israelischen Sicherheitsbeamten unterzeichnet.

Das Abkommen sollte “die Spannungen vor Ort abbauen” und “einen Weg zu einer friedlichen Lösung zwischen Israelis und Palästinensern ebnen”.

Es gibt zwei Hauptprobleme mit der Vereinbarung: Es sieht keine Konsequenzen für den Fall vor, dass eine der Parteien ihre Verpflichtungen nicht einhält – was Israel unweigerlich tat, noch bevor die Tinte getrocknet war – und die Tatsache, dass die Palästinenser überhaupt beteiligt waren.

In der Vereinbarung werden beide Seiten aufgefordert, in den nächsten Monaten “einseitige Maßnahmen” zu vermeiden, einschließlich aufrührerischer Erklärungen und Aktionen, der Genehmigung von Siedlungsaußenposten, Gesprächen über neue Siedlungseinheiten und jeder Änderung des so genannten Status quo in Jerusalem während des Ramadan, zu Ostern und zu Pessach.

Das Abkommen wurde am Sonntag, dem 19. März, unterzeichnet. Am selben Tag behauptete Bezalel Smotrich, Israels rechtsextremer Finanzminister, in einer Rede in Paris, dass die Palästinenser nicht existieren.

Seitdem:

Am Montag (20. März) beschlagnahmten israelische Truppen zwei Stockwerke eines Hauses in Zeita bei Tulkarm im nördlichen Westjordanland, das einem ehemaligen Gefangenen, Ibrahim Abu al-Ezz, gehört. Seine beiden Söhne wurden am selben Tag verhaftet.

Am Dienstag hoben israelische Parlamentarier ein Verbot für Siedler auf, in vier Siedlungsaußenposten im nördlichen Westjordanland zurückzukehren, die 2005 geräumt worden waren.

Ebenfalls am Dienstag beschlagnahmte das israelische Militär Land im Dorf Saffa in der Nähe von Ramallah und führte Razzien in Dörfern in der Nähe von Dschenin und Bethlehem durch, wobei sechs Personen festgenommen wurden.

Am Mittwoch bereitete das israelische Militär den Abriss des Hauses der Familie von Abdulfattah Hussein Khrousheh vor, einem der sechs Palästinenser, die Anfang März bei einer Razzia in Dschenin getötet wurden.

Bei Razzien in den besetzten Gebieten haben israelische Truppen am vergangenen Mittwoch Dutzende von Palästinensern festgenommen und inhaftiert.

Ebenfalls am Mittwoch gab Israel Ausschreibungen für über 1.000 Siedlungseinheiten heraus.

Am Donnerstag töteten israelische Truppen Amer Abu Khadijeh bei einer Razzia in seinem Dorf nahe Tulkarm.

Am Freitag setzten israelische Soldaten gummiummantelte Stahlgeschosse ein, um einen wöchentlichen Protest gegen Siedlungen in einem Dorf bei Qalqilya aufzulösen. Fünf Demonstranten und ein ausländischer Aktivist wurden angeschossen und verletzt.

Unterauftragnehmer

Für Israel wird das alles keine Konsequenzen haben, und das hat es auch nicht.

Das ist alles sehr vorhersehbar.

Das war auch die Geschichte des Oslo-Prozesses.

Die Palästinenser wurden für alle Übertretungen, ob tatsächlich oder vermeintlich, bestraft. Israel wurde ermutigt, ja sogar belohnt, mit Krediten, militärischer und finanzieller Hilfe, einem Zuckerbrot, mehr Zuckerbrot, einem noch größeren Zuckerbrot und absolut keinem Stock.

Das wirft die Frage auf: Warum hat die palästinensische Seite mitgemacht?

Offizielle der Palästinensischen Autonomiebehörde werden sagen, dass sie “verantwortungsvoll” handeln mussten, um die Palästinenser vor Israels Aggression zu schützen und, in den Worten von Hussein al-Sheikh, einem hochrangigen Fatah-Führer und Generalsekretär der Palästinensischen Befreiungsorganisation, “die Rechte unseres palästinensischen Volkes auf Freiheit und Unabhängigkeit zu verteidigen”.

In Anbetracht der Art der israelischen Koalitionsregierung, in der hochrangige Minister eine Rhetorik verwenden, die normalerweise mit der Sprache des Völkermords assoziiert wird, besteht sicherlich Grund zu besonderer Vorsicht.

Aber wenn die PA-Führer glauben, dass sie als die schwer fassbaren “Erwachsenen im Raum” anerkannt werden, werden sie wie immer enttäuscht sein. Die Dynamik der Situation diktiert, dass Israel lediglich für die Unterzeichnung eines Abkommens belohnt wird, das es nicht einzuhalten gedenkt, während das Entgegenkommen der Palästinenser als selbstverständlich angesehen wird.

In der Tat haben Israel und das Vereinigte Königreich am Dienstag letzter Woche ein Handelsabkommen unterzeichnet, das unter anderem deutlich macht, dass das Vereinigte Königreich die Verwendung des Wortes “Apartheid” zur Beschreibung des israelischen Herrschaftssystems – das in Gesetz und Praxis eindeutig Juden und Nicht-Juden diskriminiert – ablehnt und versucht, die israelische Besatzung vor den Internationalen Gerichtshof zu bringen, um ein Gutachten zu erhalten.

In Anbetracht der Straffreiheit, die es genießt, ist es kein Wunder, dass Israel so tut, als stünde es über dem Gesetz. Ein Wunder ist jedoch, dass die Palästinenser so tun, als ob Israel das nicht täte.

Die Sicherheitskoordinierung mit Israel ohne eine endgültige Lösung war immer ein gigantischer strategischer Fehler. Sie überließ der Palästinensischen Autonomiebehörde die Position eines Sicherheitsunternehmers, der dafür verantwortlich ist, für “Ruhe” zu sorgen, d. h. für das Ausbleiben jeglicher konfrontativer Reaktion auf die israelische Besatzung, mit oder ohne “politischen Horizont”.

Dies führt zu konkurrierenden Interessen unter den Palästinensern, indem die Sicherheitsdienste gegen die Widerstandsgruppen ausgespielt werden, die beide vorgeblich im Dienste der palästinensischen Befreiung stehen.

Diese Interessendivergenz muss beendet werden, da sie die Spaltung nur noch verschärft. So unterstützte nur die Fatah, die die Palästinensische Autonomiebehörde kontrolliert, die Scharm al-Scheich-Gespräche.

Alle anderen palästinensischen politischen Gruppierungen lehnten sie ab.

Beamte und Diplomaten der Palästinensischen Autonomiebehörde fragen sich oft, warum die westlichen Länder – die einzigen, die in Israel etwas bewirken können – nicht energischer eingreifen, obwohl sie alle Beweise vor Augen haben.

Das Problem ist, dass man sich auf die Palästinensische Autonomiebehörde verlassen kann, wenn sie immer mitspielt, warum sollten sie es dann tun?

Es liegt in der Verantwortung der palästinensischen Seite, die Dynamik zu verändern. Sie kann damit beginnen, kosmetische Gespräche zu boykottieren, die nur dazu dienen, die Situation zu normalisieren.

Wenn die Palästinenser wollen, dass Israel als der Paria behandelt wird, der es ist, müssen sie es auch so behandeln. Übersetzt mit Deepl.com

