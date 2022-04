Wie dieser Regimewechsel und Sturz von Imran Khan vor sich ging ist ein weiteres Beispiel dafür, wie die USA Regimechange vorbereiten und wie in diesem Fall “erfolgreich” erledigten, sie schrecken vor nichts zurück. Wer Normalisation mit Russland, China erreichen will und eine Politik, die den “jüdischen Staat” und seine Palästina Politik angreift, muss weg. Ob die pakistanische Bevölkerung diesmal ruhig bleibt, ist sieht man die Bilder der Ausschreitungen gegen diesen “Sturz” ist mehr als zweifelhaft.



“Unabhängig davon, ob Khan überlebt oder nicht, wird jeder, der auch nur annähernd mit globalen Regimewechsel-Operationen vertraut ist, genau erkennen, was vor sich geht, schrieb Junaid S. Ahmad bereits am 31.03. und es war weise Voraussicht, der kommenden Aktion gegen Imran Khan, wie sie in diesem Artikel beschrieben wird”.

Pakistan warns of foreign-backed regime-change attempt, to disrupt China/Russia alliance Pakistan’s opposition is trying to overthrow Prime Minister Imran Khan with a no-confidence motion. Khan says the US sent him a threatening letter and he has proof of foreign funding for a regime-change operation, aimed at reversing his independent foreign policy – like his alliance with China and Russia and support for Palestine.

Bild: China Pakistan Imran Khan Xi Jinping

Die pakistanische Opposition versucht, Premierminister Imran Khan mit einem Misstrauensantrag zu stürzen. Khan sagt, die USA hätten ihm einen Drohbrief geschickt, und er habe Beweise für die Finanzierung eines Regimewechsels aus dem Ausland, der darauf abziele, seine unabhängige Außenpolitik – wie sein Bündnis mit China und Russland und seine Unterstützung für Palästina – zu stürzen.

Pakistan warnt vor einem vom Ausland unterstützten Versuch eines Regimewechsels, um das Bündnis zwischen China und Russland zu stören



Von Junaid S. Ahmad

31.03.2022

Während die Aufmerksamkeit der Welt verständlicherweise auf die Krise in der Ukraine gerichtet ist, finden anderswo ebenso schwerwiegende Entwicklungen statt. Die vielleicht folgenreichste – und zu wenig beachtete – ist ein Regimewechsel, der sich in Pakistan abspielt.

Im März dieses Jahres haben Abgeordnete der Opposition im pakistanischen Parlament einen Misstrauensantrag eingebracht, um Premierminister Imran Khan zu stürzen.

Khan, der 2018 demokratisch gewählt wurde, hat gewarnt, dass “versucht wird, die Regierung mit Hilfe ausländischer Gelder in unserem Land zu stürzen”.

“Unser Volk wird benutzt. Meistens unwissentlich, aber einige verwenden dieses Geld wissentlich gegen uns”, sagte Khan bei einer Kundgebung am 27. März. Er fügte hinzu, dass die Regierung Beweise für diese Zahlungen habe.

Khan argumentierte, dass diese externen Interessen darauf abzielen, seine unabhängige Außenpolitik umzukehren. Er erinnerte an seinen Vorgänger Zulfikar Ali Bhutto, einen pakistanischen Premierminister, der 1977 durch einen von den USA unterstützten Putsch gestürzt und anschließend in einem Schauprozess hingerichtet wurde.

Bhutto wurde bestraft, “als er versuchte, eine freie Außenpolitik in das Land zu bringen”, erklärte Khan.

Khan beschuldigte insbesondere die Vereinigten Staaten der Einmischung bei dem Versuch, ihn zu entmachten. Er sagte, er habe einen Brief aus Washington erhalten, in dem ihm gedroht wurde, weil er sich weigerte, US-Militärstützpunkte in Pakistan zu errichten.

Er warnte davor, dass die Opposition bei ihrem Misstrauensantrag gegen ihn mit den Vereinigten Staaten und anderen ausländischen Ländern zusammenarbeite.

Diese Warnungen kamen etwas mehr als einen Monat, nachdem Khan die US-Regierung öffentlich dafür kritisiert hatte, Pakistan auf zynische Weise zur Durchsetzung der Interessen Washingtons zu benutzen. Gleichzeitig lobte er China dafür, dass es sich stets als “Freund” Islamabads betätigt habe.

“Wann immer die USA uns brauchten, bauten sie Beziehungen auf, und Pakistan wurde zu einem Frontstaat [gegen die Sowjetunion], und dann ließen sie es im Stich und verhängten Sanktionen gegen uns”, beklagte Khan.

China hingegen ist ein Freund, der Pakistan immer beigestanden hat”, stellte er dagegen.

Der Gedanke, dass ein Regimewechsel in einem Land mit mehr als 220 Millionen Einwohnern, das mit Atomwaffen ausgestattet ist, überhaupt erdacht, geschweige denn versucht werden könnte, mag schockierend und absurd erscheinen. Auf den ersten Blick erscheint es unglaubwürdig, wenn man bedenkt, dass Islamabad eine wichtige Weltmetropole ist, die wohl mächtigste in der muslimischen Mehrheitsbevölkerung.

Dennoch sind es gerade diese Eigenschaften, die Pakistan geopolitisch so wichtig machen.

Im Folgenden werden die wichtigsten Gründe analysiert, warum die feindlichen ausländischen Eliten beschlossen haben, dass Premierminister Imran Khan gehen muss:

1) Imran Khan ist gegen die US-Außenpolitik

Imran Khan wurde immer als “Fanatiker” bezeichnet, d.h. er stand der US-Außenpolitik übermäßig kritisch gegenüber.

Khan lehnte Washingtons so genannten “Krieg gegen den Terror” und insbesondere den Krieg in Afghanistan entschieden ab und vertrat die Ansicht, dass militärische Lösungen sowohl unmoralisch als auch kontraproduktiv seien. Aus diesem Grund wurde er lange Zeit abschätzig als “Taliban Khan” bezeichnet.

Was Washingtons Ego noch mehr verletzte, war die Tatsache, dass sich herausstellte, dass Khan Recht hatte. Das amerikanische Debakel in Afghanistan, das damit endete, dass Kabul an die Taliban fiel, wurde von den USA als ein Sieg Pakistans und insbesondere Khans angesehen.

Die USA sind nicht bereit, Khan ihre eigene Demütigung in Afghanistan zu verzeihen, auch wenn er wenig damit zu tun hatte.

2) Khans antikoloniale Stimme auf der internationalen Bühne

Imran Khans Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen im September 2019 wurde als übertrieben dreist verurteilt. Ein pakistanischer Staatschef, der sich so deutlich zu Fragen der globalen Ungerechtigkeit äußert, vermittelte den westlichen Eliten das Gefühl, dass er zu groß für seine Schuhe geworden ist.

Mindestens drei der Punkte, die er in seinen Äußerungen hervorhob, stießen westliche Vormachtpolitiker vor den Kopf.

Erstens verurteilte Khan die mächtigen westlichen Länder dafür, dass sie es den Eliten des globalen Südens ermöglichen, ihre eigenen Gesellschaften zu plündern.

Zweitens betonte er, dass Islamophobie keine Randerscheinung sei, sondern ein gefährliches Phänomen, das unsere globale Ordnung strukturiere – und das die Welt ernst nehmen müsse.

In diesem Zusammenhang übte Khan scharfe Kritik an der heimtückischen Charakterisierung einiger Muslime als “gemäßigt” und anderer als “radikal”. Diese böswillig konstruierten Unterscheidungen sind ein wesentlicher Bestandteil des politischen Lexikons des “Kriegs gegen den Terror”.

Drittens sprach Khan in einer Weise leidenschaftlich über den Kampf der Kaschmiris gegen die indische Besatzung, wie es nur wenige pakistanische (oder andere) Führer getan haben.

Sein rhetorischer Auftritt schien eine Seite aus dem antikolonialen Spielbuch der 1960er Jahre zu sein.

3) Khan hat die Freundschaft Pakistans mit China vertieft

Am meisten beunruhigt die westlichen Eliten vielleicht, wie Imran Khan die jahrzehntelangen Beziehungen Pakistans zu China gestärkt hat.

Islamabad und Peking sind wichtige Partner bei Infrastrukturprojekten zur Anbindung der Region. Sie arbeiten im Rahmen des China-Pakistanischen Wirtschaftskorridors (CPEC) und der Belt and Road Initiative zusammen.

Khan wurde bei den Olympischen Spielen in Peking im Februar dieses Jahres sehr herzlich empfangen. Dies war eine klare Bestätigung dafür, dass Islamabad weiterhin ein enger Verbündeter Pekings ist.

Darüber hinaus halten Präsident Xi Jinping und die chinesische Führung Khan für einen pakistanischen Führer, der wirklich an einer Zusammenarbeit für die Entwicklung Pakistans interessiert ist, frei von der enormen Korruption und Inkompetenz, die andere politische Kräfte im Land kennzeichnen.

Ob dies nun stimmt oder nicht, Peking glaubt es. Und Xi hat eine sehr enge Beziehung zu Khan persönlich aufgebaut.

Die Tatsache, dass Chinas Außenminister Wang Yi im März dieses Jahres am Gipfeltreffen der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) in Islamabad teilnahm, spricht Bände über Chinas Wertschätzung für Pakistans Führungsrolle in der muslimischen Welt.

4) Khan verbesserte Pakistans Beziehungen zu Russland

Der jüngste Durchbruch in den Beziehungen zwischen Pakistan und Russland scheint der Tropfen gewesen zu sein, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat.

Islamabad hatte nie eine enge Beziehung zu Moskau. Im Gegenteil, Pakistan und die Sowjetunion waren während des ersten Kalten Krieges Gegner und blieben auf einem gewissen Grad von Bitterkeit und Distanz. Moskau wurde stets als starker Verbündeter Neu-Delhis betrachtet.

Doch am Rande der Olympischen Spiele in Peking sprach der russische Präsident Putin eine Einladung an Premierminister Khan aus. Er sah eine Gelegenheit, eine regionale Macht, die seit jeher ein Feind Islamabads ist, zumindest zu neutralisieren, und sagte zu.

Doch kaum war Khan in Moskau gelandet, begann Putin mit seinem militärischen Angriff auf die Ukraine. Khan wurde in den westlichen Hauptstädten dafür kritisiert, dass er Russland damals nicht verurteilt hatte, und dies setzte sich auch nach seiner Rückkehr fort.

Khan erhielt ein scharf formuliertes Schreiben von europäischen Botschaftern, in dem sie ihn aufforderten, Moskau zu denunzieren. Die Antwort des Premierministers, “wir sind nicht eure Sklaven”, wurde nicht nur in Pakistan, sondern in vielen Teilen der muslimischen Welt und des globalen Südens sehr populär.

Khan merkte an, dass seine Bitten an dieselben westlichen Länder, das Verhalten Indiens in Kaschmir oder die Verbrechen Israels in Palästina zu verurteilen, regelmäßig auf taube Ohren stießen.

Seitdem hat Khan immer wieder ein Ende des Krieges in der Ukraine und eine diplomatische Lösung gefordert.

Auf dem OIC-Gipfel, dessen Gastgeber er war, forderte Khan China ausdrücklich auf, bei der Vermittlung zwischen Russland und der Ukraine zu helfen.

Doch die Annäherung an Russland scheint der Punkt zu sein, an dem Khan den Rubikon überschritten hat.

Während die globalen geopolitischen Kampflinien unnachgiebig gezogen werden, scheint Khans Pakistan nach Ansicht Washingtons zunehmend auf der “falschen Seite” zu stehen.

5) Khans Führungsrolle in der muslimischen Welt

Die Entscheidung, die 48. Tagung der Organisation der Islamischen Konferenz (OIC) im März dieses Jahres in Islamabad auszurichten, hat Imran Khans Rolle als einer der populärsten muslimischen politischen Führer der Gegenwart deutlich gemacht.

Khan schien zu versuchen, die Leistung und das Ansehen des pakistanischen Premierministers der 1970er Jahre, Zulfiqar Ali Bhutto, zu imitieren, der in ähnlicher Weise eine OIC-Tagung in Lahore ausrichtete, und zwar mit großem Tamtam und großem Ziel.

Wie auch immer man zum Islam und zur Politik stehen mag, es steht außer Frage, dass mächtige externe Kräfte diejenigen muslimischen Akteure verabscheuen, die sie nicht kontrollieren können.

Washington hat weiterhin eng mit brutalen, exklusivistischen Kräften wie al-Qaida in Syrien und dem Haus Saud zusammengearbeitet. Außerdem hat es seit dem 11. September 2001 eine Klasse “gemäßigter” Muslime kultiviert, die treu einen imperiumsfreundlichen Islam vertreten.

Es gibt einen Faktor, der all diese unterschiedlichen muslimischen Akteure eint: ihre Unterwürfigkeit gegenüber Washington.

Leider passt Khan nicht in diese imperialen Kategorien – so sehr die westlichen und pakistanischen liberalen Eliten ihn auch als “Fundamentalisten” darstellen wollen.

Khans Beschwörung eines islamischen zivilisatorischen Ethos, das die soziale Gerechtigkeit in den Mittelpunkt stellt, wie unzusammenhängend auch immer artikuliert und kaum umgesetzt, brachte auch eine Politik voran, die der westlichen Vorherrschaft entgegenwirkt.

6) Pakistans schrittweise Herausforderung der saudischen Hegemonie in der muslimischen Welt

Imran Khan hat eine allmähliche Hinwendung zu Ländern gezeigt, die insgesamt ein Gegengewicht zur saudischen Hegemonie in der muslimischen Welt darstellen.

Der vom malaysischen Premierminister Mahathir Mohamad einberufene Gipfel von Kuala Lumpur 2019 war ein Meilenstein in diesem Vorhaben. Nationen wie die Türkei, der Iran und Katar nahmen daran teil.

Jedem war klar, dass dies ein bedeutender Versuch war, die traditionelle saudische Dominanz und den Einfluss herauszufordern.

Mahathir, der Khan sehr schätzt, hatte Pakistan eingeladen, und die Teilnehmer wussten, wie wichtig die Anwesenheit des pakistanischen Premierministers sein würde.

Doch in letzter Minute zog Islamabad seine Teilnahme zurück.

Einige Tage vor dem Gipfeltreffen in Kuala Lumpur wurde Khan nach Riad einbestellt, wo er unmissverständlich gewarnt wurde: Du darfst nicht nach Malaysia reisen, und wenn du es doch tust, wird das Haus Saud mit der Deportation pakistanischer Arbeiter beginnen, alle Ölsubventionen und -lieferungen stoppen, alle Kredite kündigen und so weiter.

Khan war gedemütigt, musste sich aber fügen. Er ist nicht nach Kuala Lumpur gereist.

7) Khan kann nicht einfach von den Militärs kontrolliert werden

7) Khan kann nicht einfach von den Militärs kontrolliert werden

Imran Khan kam mit dem Segen der pakistanischen Armee an die Macht. Man ging davon aus, dass er und das Militär ein enges Verhältnis zueinander haben und auf einer Wellenlänge liegen – bis zu dem Punkt, dass Khan eine Zeit lang als Marionette des militärischen Establishments hingestellt wurde. Das hat sich als nicht zutreffend erwiesen.

Das Militär hat immer die Kontrolle über die nationale Sicherheit und die Außenpolitik Pakistans innegehabt. Solange Khan und die Generäle die Dinge gleich sahen, war alles in Ordnung.

Doch Khan erwies sich nicht als Schwächling. Er hat sein Recht auf Beteiligung an allen wichtigen Fragen der nationalen Sicherheit mit Nachdruck eingefordert – ein Recht, auf das die meisten früheren Zivilregierungen bereitwillig verzichteten.

Wenn die pakistanischen Medien nun unablässig wiederholen: “Khan ist beim Militär in Ungnade gefallen”, so bedeutet dies lediglich, dass die Katze endlich aus dem Sack ist: Khan ist kein Lakai der Männer in Khaki.

Für Washington ist das ein großes Problem. Militärs zu haben, um “die Dinge gerade zu rücken”, wenn die Führer des globalen Südens ungehorsam werden, ist ein Standardverfahren der USA.

8) Khans unmissverständliche Unterstützung für die Befreiung der Palästinenser

Einer der wichtigsten Gründe, warum die imperialistischen Kräfte den Sturz von Imran Khan fordern, liegt auf der Hand: seine konsequente und unmissverständliche Unterstützung des palästinensischen Kampfes.

Seine Position wurde nur allzu bekannt und “umstritten”, als Islamabad 2020 und 2021 einer intensiven Kampagne von Druck und Drohungen ausgesetzt war.

Nachdem mehrere Golfmonarchien ihre Beziehungen mit dem Apartheidstaat Israel normalisiert hatten und das Ausmaß ihrer Kumpanei schließlich öffentlich zur Schau gestellt wurde, wurden andere muslimische Länder auf schmerzhafte Weise dazu gedrängt, es ihnen gleichzutun.

Für Tel Aviv, Riad, Abu Dhabi und natürlich Washington war Islamabad der eigentliche Preis.

Monatelang sahen sich die Pakistaner einem Ansturm von Informationskampagnen ausgesetzt, die darauf abzielten, die Öffentlichkeit für die Idee der Anerkennung und Akzeptanz der israelischen Apartheid empfänglich zu machen.

Sehr schnell wurde deutlich, dass nicht nur die großen nationalen politischen Parteien, sondern auch bedeutende Teile des militärischen Oberkommandos ihre Bereitschaft bekundeten, die Idee der Normalisierung zu erwägen.

Das Motiv der pakistanischen Führungselite lag auf der Hand: Ein solcher Schritt, so glaubten sie, würde sie in die Gunst Washingtons bringen und ihre Privatkassen exponentiell anwachsen lassen.

Doch Premierminister Khan gab nicht nach.

Vor dem Hype um die Normalisierung, im Mai 2020, verurteilte Khan den Krieg Israels gegen den Gazastreifen lautstark. Er nahm kein Blatt vor den Mund: “Wir sind mit Palästina. Wir sind mit Gaza.”

Auf dem OIC-Gipfel im März dieses Jahres sprach Khan, auch auf die Gefahr hin, einige seiner Gäste (insbesondere aus den Golfstaaten) in Verlegenheit zu bringen, immer wieder über das Versagen der muslimischen Länder, die israelische Brutalität gegen die Palästinenser zu stoppen.

Hätte Khan es vermieden, die Palästinenserfrage anzusprechen, wäre er zweifellos nicht in so großen Schwierigkeiten.

Kritikpunkte an Imran Khan

Die oben genannten Gründe erklären zwar, warum antagonistische globale Eliten einen Regimewechsel in Islamabad wünschen, aber um der Klarheit willen – insbesondere für aufrichtige liberal-progressive Kritiker von Imran Khan – sollten auch die Kritikpunkte anerkannt werden. Es genügt zu sagen, dass dies definitiv keine Gründe sind, die diesen hybriden Krieg gegen Pakistan motivieren:

1) Khans patriarchalische Ansichten

2) Khans schlechte Regierungsführung

3) Khans Missmanagement in der Wirtschaft

Unabhängig davon, ob einer der oben genannten Punkte zutrifft oder nicht (und das kann durchaus der Fall sein), sollte es selbstverständlich sein, dass diese Themen nie die wahren Beweggründe der globalen Eliten für ihre imperialen Interventionen waren.

Seit Khans erster Machtübernahme sind wir einer unheimlich vertrauten Erzählung ausgesetzt. In dem schmutzigen Krieg, der auf einen Regimewechsel in Syrien abzielte, hörten wir jahrelang denselben Refrain: Das Assad-Regime wird jeden Tag fallen.

In den letzten dreieinhalb Jahren wurden wir auch in Pakistan mit demselben Slogan gefüttert: Das “Regime” von Imran Khan steht kurz vor seinem Sturz.

Und da Khan seine Ansichten nicht “gemildert” hat, um den Interessen der westlichen Hauptstädte entgegenzukommen, wurde deren hybrider Krieg mit geringer Intensität auf Hochtouren gebracht.

Die üblichen Unwahrheiten, die gegen alle Ziele eines Regimewechsels, einschließlich lateinamerikanischer Länder wie Venezuela, vorgebracht werden, dominieren nun die Berichterstattung über Pakistan.

Die Behauptung, Khan sei einer “zunehmend autoritären” Herrschaft schuldig, die sich durch eine harte Unterdrückung Andersdenkender und der Medien auszeichne, passt in ein nur allzu gut ausgearbeitetes Drehbuch.

Doch zufälligerweise ist die überwältigende Mehrheit der Print- und elektronischen Medien in Pakistan unablässig gegen Khan eingestellt.

Die hybride Kriegsführung, die gegen Pakistan geführt wird – einschließlich Informationskrieg, Psyops und der Planung einer Art “farbigen Revolution” – bedeutet keineswegs, dass es keine echte Opposition gegen die derzeitige Regierung gibt.

Aber in Pakistan haben wir im März dieses Jahres eine koordinierte Kampagne erlebt, die zum Misstrauensantrag der Opposition im Parlament führte.

Praktisch alle pakistanischen Medien, die dominanten Teile der Elite der Zivilgesellschaft und die Oppositionsführer und ihre Maulwürfe in Khans Partei Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) haben sich plötzlich zu einem umfassenden Blitzkrieg gegen Khan zusammengeschlossen.

Dass dies genau zu dem Zeitpunkt geschah, als die westlichen Verurteilungen des Premierministers ihren Höhepunkt erreicht hatten, scheint kein Zufall zu sein.

Während wir Zeugen geopolitischer Veränderungen von weltgeschichtlicher Bedeutung sind, werden die internationalen Verwerfungslinien in diesem Interregnum immer deutlicher.

Pakistans wachsende Nähe zu China und Russland und das Engagement des Landes für das eurasische Integrationsprojekt haben den Zorn der amerikanischen Führungseliten auf sich gezogen.

In dieser besonders prekären Phase betrachtet Washington Islamabad als eine, wenn nicht die wichtigste muslimische Hauptstadt, die kontrolliert und streng diszipliniert werden muss, falls ein unabhängiger Führer vom Typ Khan auftaucht.

Die Unruhen, die Pakistan heimsuchen, sind das Ergebnis einer gut koordinierten Strategie zur Disziplinierung und Bestrafung Khans.

Die Forderung der Opposition nach einem Misstrauensvotum in der Nationalversammlung spiegelt die Verquickung von innen- und außenpolitischen Machenschaften wider.

Dieses Votum wird das Gleichgewicht der Kräfte widerspiegeln und entweder zu einem Sieg Washingtons und seiner politischen Quislinge oder zur Beibehaltung eines zumindest quasi-staatlichen Pakistans mit Khan an der Macht führen.

Die Machenschaften der Politiker und ihre Manöver, um auf der “richtigen Seite” des politischen Windes zu stehen, sind die Spiele korrupter, machthungriger Eliten.

All dies hat nichts mit den echten Beschwerden der Pakistaner zu tun und lenkt weitgehend von den wahren globalen Machtspielen im Lande ab.

Die feindseligen globalen Eliten versuchen verzweifelt, eine neue, pakistanische Version von Juan Guaidó zu finden (der Lakai des Westens, der von Washington einseitig als Ersatz für Nicolás Maduro als angeblicher “Interimspräsident” von Venezuela ausgewählt wurde).

Unabhängig davon, ob Khan überlebt oder nicht, wird jeder, der auch nur annähernd mit globalen Regimewechsel-Operationen vertraut ist, genau erkennen, was vor sich geht. Übersetzt mit Deepl.com

