Palestine in the Elizabethan Era: Will Britain Atone for Its Sinful Policies While millions of people in Britain and around the world can not stop singing the praises of the late Queen as a paragon of moderation, sensibility, and common sense, quite a few of the people who were colonized during her reign took a far more complex view on her 70 years of rule.

Palästina im elisabethanischen Zeitalter: Wird Großbritannien für seine sündhafte Politik büßen?

Von Ilan Pappé

16. September 2022

Während Millionen von Menschen in Großbritannien und auf der ganzen Welt nicht aufhören können, die verstorbene Königin als Ausbund an Mäßigung, Sensibilität und gesundem Menschenverstand zu preisen, haben nicht wenige der Menschen, die während ihrer Herrschaft kolonisiert wurden oder in Großbritannien selbst zweitklassige Untertanen waren, eine weitaus komplexere Sicht auf ihre 70-jährige Herrschaft.

Natürlich war die Königin in all diesen 70 Jahren nicht die oberste politische Entscheidungsträgerin, aber symbolisch gesehen war jede Entscheidung, die getroffen wurde, die Entscheidung der Regierung Ihrer Majestät, zum Guten oder zum Schlechten. Wir sind uns also alle einig, dass eine Ära zu Ende gehen muss, und dies ist immer ein guter Zeitpunkt, um nachzudenken und Bilanz zu ziehen. Unter diesem Blickwinkel möchte ich auf Palästina in dieser Ära zurückblicken, genauer gesagt auf die britische Politik gegenüber Palästina und ihre Auswirkungen.

Die Herrschaft von Königin Elisabeth begann nach der Nakba. Daher fällt das schändliche britische Verhalten, das die israelische ethnische Säuberung der Palästinenser 1948 ermöglichte, in die Zeit, als ihr Vater König des Vereinigten Königreichs war. Elizabeth begann ihre Zeit auf dem Thron, als die Konservative Partei nach einer überraschenden Wahlniederlage 1945 wieder an die Labour-Partei herankam, die zur Zeit der Nakba in Großbritannien regierte und die direkte Verantwortung für deren Entstehung trug.

Als die Konservativen zunächst unter Winston Churchill und dann unter Antony Eden wieder an die Macht kamen, wurde von der Regierung Ihrer Majestät ein weiteres beschämendes Kapitel in den Beziehungen Großbritanniens zu Palästina und der arabischen Welt geschrieben. Großbritannien verbündete sich mit Frankreich und Israel bei dem Versuch, Gamal Abdul Nasser zu stürzen, und unterstützte auf dem Weg dorthin die unnachgiebige israelische Weigerung, den palästinensischen Flüchtlingen die Rückkehr zu gestatten, eine Weigerung, auf die eine Politik des “Schießens bis zum Umfallen” gegenüber den palästinensischen Flüchtlingen folgte, die versuchten, ihre Ernten, ihre Landwirtschaft und alles, was nach der israelischen Plünderung des palästinensischen Landes im Jahr 1948 noch übrig war, zurückzuerhalten.

In der Zeit zwischen der Nakba und dem Naksa-Krieg (Juni 1967) befand sich die Arbeiterpartei die meiste Zeit in der Opposition, war aber der treueste Verbündete Israels, und zwar in einem Maße, das selbst heute noch unvorstellbar ist. Ein Bündnis, dem auch der Gewerkschaftsrat (TUC) angehörte, der zusammen mit anderen führenden Sozialisten die Augen vor dem Leid der 48 Araber unter einer grausamen Militärherrschaft verschloss, die sich auf kolonialistische britische Notstandsregelungen stützte, die neben anderen Gräueltaten das Massaker von Kafr Qassem im Jahr 1956 hervorbrachte, dem das Massaker im Dorf Qibya vorausging und das im Dorf Samu’ danach.

Damals wurde eine neue Organisation gegründet, die Labour Friends of Israel, die zu einer Säule der pro-israelischen Lobby in Großbritannien wurde, die bereits seit 1900 als pro-zionistische Lobby etabliert war, dem Jahr, in dem der vierte Zionistenkongress in London zusammentrat und den Aufbau einer mächtigen Lobby in Gang setzte, die die Balfour-Erklärung und die britische Verpflichtung zur Übergabe Palästinas an die zionistische Bewegung auf Kosten der einheimischen Bevölkerung Palästinas bewirkte.

In dieser Zeit begannen zwei Prozesse, die entscheidend dazu beitrugen, dass Israel einen Schutzschild um sich herum errichten konnte, der es ihm bis heute erlaubt, die Politik der Kolonisierung und Enteignung in Palästina fortzusetzen, ohne internationale Tadel oder Verurteilungen befürchten zu müssen.

Die erste war die vollständige Rekrutierung respektabler anglo-jüdischer Institutionen, die sich theoretisch um die Belange der anglo-jüdischen Gemeinschaft kümmern sollten, für die zionistische, und später israelische Sache. Die wichtigste von ihnen war das Board of Deputies, das sich vom Parlament der britischen Juden in eine israelische Botschaft verwandelte.

Der zweite Prozess war eine enge Verbindung zwischen einer erfolgreichen politischen Karriere innerhalb der Labour-Partei und der Mitgliedschaft in den Labour Friends of Israel. Als Freund Israels konnte man es in der Partei sehr weit bringen.

Die elisabethanische Landschaft veränderte sich nach dem Juni 1967. Es war schwieriger, der britischen Öffentlichkeit das israelische Mini-Reich als armen David im Kampf gegen den arabischen Goliath zu verkaufen. Nach 1967 und als Reaktion auf das Wiedererstarken der palästinensischen Befreiungsbewegung vollzog sich ein grundlegender Wandel in der Haltung der Basis aller politischen Parteien. Dieser Schwenk hin zur Solidarität mit den Palästinensern begann sich auf die Politik von oben auszuwirken.

Zwei britische Politiker, einer von der Labour Party und einer von der Conservative Party, verkörpern diesen Sinneswandel. Sie taten dies nicht immer aus Solidarität mit der palästinensischen Notlage heraus, obwohl dies ein Teil ihrer Motivation war, sondern auch aus der Einsicht heraus, dass sich eine unreflektierte Unterstützung Israels negativ auf die britische Position in der arabischen Welt auswirken kann.

Der erste war der Außenminister der Labour-Partei, George Brown, der zweite war der Außenminister der Konservativen, Alex Douglass Home. Beide wurden von der Lobby mit Adjektiven und einer Sprache beschrieben, die viele Jahre später für den Vorsitzenden der Labour-Partei, Jeremy Corbyn, reserviert sein wird. Die Sünde aller drei Politiker bestand darin, dass sie es wagten, einen ausgewogenen Standpunkt zum Thema Palästina einzunehmen, was von Israel und seiner Lobby sofort als antisemitisch gebrandmarkt wurde.

Brown forderte in der UNO den vollständigen Rückzug Israels aus den besetzten Gebieten von 1967 und verlangte Aufmerksamkeit für die Not der palästinensischen Flüchtlinge. Douglass Home ging 1970 in einer berühmten Rede in Harrogate sogar noch weiter und stellte die palästinensische Frage in den Mittelpunkt des so genannten “arabisch-israelischen Konflikts”. Was beide anboten, war weit entfernt von dem, was nötig war und ist, um dem historischen Palästina Frieden und Gerechtigkeit zu bringen, aber es schlug eine Politik vor, die uns in die richtige Richtung hätte führen können.

Vielversprechender war in den Jahren nach 1967 die Arbeit der organisierten Solidaritätskampagne unter der Leitung unserer Freunde Ghada Karmi, Christopher Mayhew und Michael Adams, um nur einige derjenigen zu nennen, die in der britischen Politik in allen drei Parteien – Labour, Konservative und Liberale – aktiv sind. Zusammen mit antizionistischen Juden aus Großbritannien und früher aus Israel sowie der palästinensischen Gemeinde in Großbritannien haben sie eine mächtige Lobby herausgefordert, die zu ihrer bereits bestehenden Struktur eine Fülle neuer Gruppierungen hinzufügte, von denen die wichtigste die Conservative Friends of Israel ist, die größte Lobbygruppe in Europa. Heute gehören achtzig Prozent der konservativen Abgeordneten dieser Organisation an.

Kein Wunder also, dass Brown und Douglass Home keinerlei Einfluss auf die britische Politik in der Palästinafrage hatten. Die Leute, auf die es in dieser Hinsicht ankam, waren Premierminister, meist von der Labour-Partei, wie Harold Wilson, Tony Blair und Gordon Brown. Sie alle wurden vom Jüdischen Nationalfonds belohnt, der zum Dank an die pro-israelischen britischen Politiker einen europäischen Kiefernwald auf den Ruinen dreier palästinensischer Dörfer pflanzte, die während der Nakba zerstört worden waren.

Alle drei waren eine Art christliche Zionisten, die Israel in einem Zeitraum von Anfang der 1970er Jahre bis 2010 einen Freibrief ausstellten, in dem die Judaisierung des Westjordanlands und Groß-Jerusalems und der Beginn der brutalen Angriffe auf den Gazastreifen die israelische Politik gegenüber den Palästinensern kennzeichneten.

Großbritannien war das am wenigsten pro-palästinensische Mitglied der EU, bevor die neuen europäischen Länder nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion der Organisation beitraten, und folgte treu der unehrlichen amerikanischen Maklerei im so genannten Friedensprozess, während es Israel weiterhin mit Waffen und diplomatischer Unterstützung versorgte, und das in einer Welt, in der seine ehemaligen Kolonien versuchten, eine neue dekolonisierte Agenda aufzustellen, die die Befreiung Palästinas einschloss.

Die Zivilgesellschaft in Großbritannien hat sich am Ende der elisabethanischen Ära dramatisch verändert, und die Solidarität mit den Palästinensern war in der Geschichte des Vereinigten Königreichs noch nie so groß wie heute, so dass viele den Aufruf der Palästinenser an die britische Bevölkerung unterstützen, sich ihrer Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionskampagne anzuschließen. T

Die pro-israelische Lobby hat den moralischen Kampf zur Rechtfertigung der kriminellen Politik Israels schon vor vielen Jahren aufgegeben. Sowohl in Israel als auch innerhalb der Lobby wurde schmerzlich deutlich, dass Israel moralisch nur sehr wenig zu verkaufen hat. Die Hauptaufgabe der Lobby besteht nun darin, die Unterstützung für Palästina zu unterdrücken. Sie hatte einige Erfolge dabei, Debatten zum Schweigen zu bringen, Einzelpersonen und Institutionen einzuschüchtern und die Mainstream-Politik und die Medien zu bändigen. Doch damit hört es auf.

Wenn das politische System in Großbritannien eines Tages wirklich demokratisch ist und die außenpolitischen Entscheidungen der Wähler respektiert, wird Großbritannien damit beginnen, für seine sündhafte Politik gegenüber Palästina und den Palästinensern zu büßen und die Übel der Vergangenheit zu korrigieren, während es an der Seite derer steht, die für Befreiung und Gerechtigkeit in Palästina kämpfen. Übersetzt mit Deepl.com

– Ilan Pappé ist Professor an der Universität von Exeter. Zuvor war er Dozent für Politikwissenschaft an der Universität von Haifa. Er ist Autor von The Ethnic Cleansing of Palestine, The Modern Middle East, A History of Modern Palestine: Ein Land, zwei Völker, und Zehn Mythen über Israel. Pappé wird als einer der “Neuen Historiker” Israels bezeichnet, die seit der Veröffentlichung einschlägiger britischer und israelischer Regierungsdokumente in den frühen 1980er Jahren die Geschichte der Gründung Israels im Jahr 1948 neu schreiben. Er hat diesen Artikel für den Palestine Chronicle geschrieben.

