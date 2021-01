Palästina in israelischen Schulbüchern von Nurit Peled-Elhanan Verlag Stiftung Hirschler

Endlich auch in Deutsch publiziert! Darauf haben wir alle gewartet. In Zeiten wo es inzwischen zur Normalität werden soll, Schulbücher auf “Israel-Liebe” zu durchforsten, doppelt wichtig. Dank an Herrn Hirschler persönlich für sein Engagement. Dieses Buch ist eine Pflichtlektüre für uns alle, die wir uns der Freiheit für Palästina verschrieben haben.

Jetzt ist das Buch von Nurit Peled-Elhanan “Palestine in Israeli Schoolbooks. Ideology and Propaganda” endlich auf Deutsch erschienen. Die jüdisch-israelische Verfasserin ist Sozialwissenschaftlerin und Trägerin des Sacharow-Preises. Ihr Bruder Miko Peled wurde bekannt durch sein Buch “Der Sohn des Generals”.

Palästina in israelischen Schulbüchern

ISBN 978-3-9818916-7-6

Preis 28 €

Das Buch ist erschienen im Verlag Stiftung Hirschler. Da es ein kleiner Verlag ist, empfiehlt es sich, das Buch direkt in der Buchhandlung Hirschler zu bestellen (Anhang).

Die FDP-Bundestagsfraktion hatte unlängst in einer Kleinen Anfrage an die Bundesregierung nach Antisemitismus in palästinensischen Schulbüchern gefragt. Die Bundesregierung antwortete, sie habe das Georg-Eckert-Schulbuch-Institut mit einer Untersuchung beauftragt. Offensichtlich will die Antisemitenjägerei hier ein neues Jagdrevier erschließen. In der öffentlichen Diskussion wird es wichtig sein, dass das Augenmerk nicht nur auf palästinensische Schulbücher gerichtet wird, sondern auch auf anti-arabischen Rassismus in israelischen Schulbüchern, den die Autorin in ihrer Studie nachweist.

Zerrbild Palästina – Palästina in israelischen Schulbüchern “Nichts als Geschichtsverleugnung, Zerrbilder, Klischees und Stereotype” Buchbesprechung Nurit Peled-Elhanan: Palestine in Israeli School Books: Ideology and Propaganda in Education. Verlag: I.B.Tauris, 268 Seiten, 24,90 Euro ISBN: 978-1-78076-505-1 Die Darstellung von Palästina (Westjordanland, Gaza) und den Palästinensern in israelischen Schulbüchern ist ein Ausbund von weit hergeholten Verleugnungen der Geschichte, Zerrbildern.

