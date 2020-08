‘Palestine is still the issue’: UN vote exposes, isolates Canada The notion that ‘Canada is better’, especially when compared with US foreign policy, has persisted for many years. Recent events at the United Nations have, however, exposed the true nature of Canada’s global position, particularly in the matter of its blind and unconditional support for Israel.

Palästina ist nach wie vor das Thema”: UN-Abstimmung entlarvt, isoliert Kanada

Von Ramzy Baroud

Romana Rubeo

14. August 2020

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu (L) und der kanadische Premierminister Justin Trudeau (R) nehmen am 11. November 2018 an einer Zeremonie im Arc de Triomphe in Paris teil, die im Rahmen der Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag des Waffenstillstands vom 11. November 1918, der den Ersten Weltkrieg beendete, stattfindet. [FRANCOIS MORI/AFP via Getty Images]

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu (L) und der kanadische Premierminister Justin Trudeau (R) nehmen am 11. November 2018 an einer Zeremonie im Arc de Triomphe in Paris teil, die im Rahmen der Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag des Waffenstillstands vom 11. November 1918, der den Ersten Weltkrieg beendete, stattfindet. [FRANCOIS MORI/AFP via Getty Images]

Die Vorstellung, dass “Kanada besser ist”, insbesondere im Vergleich zur US-Außenpolitik, hat sich seit vielen Jahren hartnäckig gehalten. Die jüngsten Ereignisse bei den Vereinten Nationen haben jedoch den wahren Charakter von Kanadas globaler Position enthüllt, insbesondere in der Frage seiner blinden und bedingungslosen Unterstützung für Israel.

Am 17. Juni verlor Kanada seine zweite Bewerbung um den begehrten Sitz im UN-Sicherheitsrat, was Ottawa, hätte es den Zuschlag erhalten, die Chance eröffnet hätte, eine führende Rolle in der Welt zu übernehmen und seine eigene Agenda – und die seiner Verbündeten – auf der Weltbühne durchzusetzen.

Doch auch dies war eine verpasste Chance. Nur 108 Länder stimmten für Kanada, während 130 und 128 für Norwegen und Irland stimmten. Beide Länder werden ab dem 1. Januar 2021 in den Sicherheitsrat aufgenommen.

Auffallend an Kanadas verpassten Gelegenheiten ist, dass sie als Vergeltung für Kanadas Voreingenommenheit gegenüber Israel auf Kosten der palästinensischen, internationalen und humanitären Gesetze geschah. Allein in den letzten zwanzig Jahren hat Kanada zum Beispiel gegen 166 Resolutionen gestimmt, die die Rechte der Palästinenser unterstützen, sagt der kanadische Autor und Menschenrechtsverfechter Yves Engler.

Darüber hinaus hat Kanada Lobbyarbeit gegen die Untersuchung von Kriegsverbrechen in Palästina durch den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) geleistet – und tut dies auch weiterhin. Gemeinsam mit Deutschland, Österreich und anderen hat Kanada die Zuständigkeit des IStGH in dieser Angelegenheit angefochten und fälschlicherweise behauptet, Palästina sei kein Staat.

Kurz vor der Abstimmung über die neuen Mitglieder des Sicherheitsrates im Juni brachte eine Gruppe von Menschenrechtsaktivisten einen Brief an alle UN-Mitglieder in Umlauf, in dem die schlechte Bilanz Kanadas in Bezug auf Palästina im Einzelnen dargelegt wurde. “Trotz seines friedlichen Rufs agiert Kanada auf der internationalen Bühne nicht als wohlwollender Akteur”, hieß es in dem Brief.

Sie fügte hinzu: “Seit ihrer Machtübernahme hat die Regierung von Justin Trudeau gegen mehr als 50 UN-Resolutionen gestimmt, die die Rechte der Palästinenser verteidigen, obwohl sie von der überwältigenden Mehrheit der Mitgliedsstaaten unterstützt werden”.

Unter den Unterzeichnern des Briefes waren der berühmte amerikanische Intellektuelle Noam Chomsky, der berühmte Rockstar Roger Waters und der ehemalige Abgeordnete der Nationalversammlung von Quebec, Amir Khadir.

Das Votum gegen Kanada bei der UNO wurde als eine Haltung gegen Ottawas Haltung zu Israel und Palästina verstanden, obwohl Kanadas Botschafter bei der UNO, Marc-Andre Blanchard, in einem verzweifelten Versuch, die Mitgliedsstaaten davon abzuhalten, gegen sein Land zu stimmen, in die Defensive ging.

In einem Brief, der an alle Mitgliedsstaaten geschickt wurde, argumentierte Blanchard, dass ein früheres Dokument, das von “einer Gruppe von Kanadiern bezüglich Kanadas Position zum israelisch-palästinensischen Konflikt … geschrieben wurde, erhebliche Ungenauigkeiten enthält und Kanadas langjährige politische Positionen charakterisiert”.

Diese Abfolge von Aktionen ist beispiellos in den letzten Jahren, in denen ein Land wie Kanada den Respekt und die Unterstützung anderer UN-Mitgliedsstaaten verliert, was weitgehend darauf zurückzuführen ist, dass es die Rechte des palästinensischen Volkes nicht respektiert. Um die Bedeutung dieses Ereignisses besser zu verstehen, sprachen wir mit Yves Engler, der eine direkte Rolle bei der Förderung der palästinensischen Sache und beim Drängen auf kanadische Rechenschaftspflicht bei den Vereinten Nationen spielte.

Engler hat auch mehrere Bücher verfasst, darunter “Kanada und Israel”: Aufbau der Apartheid” und “Links, Rechts: Marschieren zum Sieg über das kaiserliche Kanada”.

“Es ist wichtig, dass die Menschen erkennen, dass diese anti-palästinensische Position, die Kanada heute vertritt, nicht neu ist. Sie gründet auf mindestens einem Jahrhundert zionistischer Politik in diesem Land”, sagte Engler.

Die UN-Abstimmung

Engler erklärte den Kontext der UNO-Abstimmung im Juni und sagte, dass “der derzeitige Premierminister Justin Trudeau, der ein liberaler Politiker ist, eine Menge Energie aufgewendet hat, um diesen Sitz zu gewinnen; er unternahm eine riesige Kampagne, rief Dutzende von Führern in der ganzen Welt an, setzte sich sehr stark für diesen Sitz ein, aber im ersten Wahlgang wurde Kanada von Irland und Norwegen geschlagen.

Engler fügte hinzu: “Meiner Meinung nach gab es kein Thema, das mehr zu Kanadas Verlust bei seiner Bewerbung um einen Sitz im Sicherheitsrat beigetragen hat als seine anti-palästinensische Bilanz. Und, genauer gesagt, sein Votum gegen Resolutionen der UNO-Generalversammlung, die fast die ganze Welt unterstützt, isolierte Kanada mit den USA, Israel, Mikronesien und vielleicht ein oder zwei weiteren Ländern.

Der israelische Präsident Reuven Rivlin (R) trifft sich am 30. September 2016 mit Kanadas Premierminister Justin Trudeau auf dem Gelände des Präsidenten in Jerusalem [GALI TIBBON/AFP/Getty Images] [GALI TIBBON/AFP/Getty Images].

Der israelische Präsident Reuven Rivlin (R) trifft sich am 30. September 2016 mit Kanadas Premierminister Justin Trudeau auf dem Präsidentengelände in Jerusalem [GALI TIBBON/AFP/Getty Images] [GALI TIBBON/AFP/Getty Images].

Der kanadische Rückschlag bei der UNO ist direkt auf Basisaktivisten und Intellektuelle wie Engler zurückzuführen.

“Aktivistengruppen – denen ich angehörte – legten Aufzeichnungen der letzten zwei Jahrzehnte offen, in denen die kanadische Regierung konsequent gegen die Resolutionen der UN-Generalversammlung stimmte. Sie stimmte in den letzten zwanzig Jahren gegen 166 Resolutionen der UNO-Generalversammlung. Im Vergleich dazu stimmten Irland und Norwegen nicht gegen eine einzige dieser Resolutionen der UNO-Generalversammlung”.

Die Medien-Lobby

“Aber wie ist Kanada pro-israelisch geworden”, fragten wir Engler.

“Es gibt eine sehr gut organisierte, pro-israelische Lobby in Kanada, die in der Lage ist, ihren Einfluss auf die Medien auszuüben”, sagte Engler. “Zum Beispiel konzentriert sich die pro-israelische Gruppe ‘Honest Reporting Canada’ darauf, jede Medienquelle zu kritisieren, die auch nur einen Hauch von Solidarität mit der palästinensischen Sache zum Ausdruck bringt”, sagte Engler.

Verglichen mit der Dynamik des israelischen Einflusses auf Washington ist Kanada jedoch ganz anders. Im Gegensatz zu den USA, so Engler weiter, “hat Kanada viel klarere Beschränkungen für die Finanzierung von Politikern, so dass es niemanden wie Sheldon Adelson gibt, der Donald Trump ein paar hundert Millionen Dollar gibt, die dann Trump dazu bringen, noch extremere anti-palästinensische Positionen einzunehmen. Diese Dynamik gibt es in Kanada nicht, aber die dominierenden Medien haben der zionistischen Bewegung immer Sympathie entgegengebracht”.

Ermutigenderweise ist die pro-palästinensische Stimmung in Kanada in den letzten etwa zwanzig Jahren gewachsen und hat sich zu einem großen Netzwerk, zu einer eigenständigen organisierten Bewegung entwickelt, die, so Engler, “in gewissem Maße der Dominanz der zionistischen Erzählung entgegengewirkt hat”.

Die kanadischen Medien sind jedoch immer noch nicht bereit, Israels Macht im Land herauszufordern, und lassen die Bühne offen für “pro-israelische Gruppen …, um pro-palästinensische Aktivisten anzugreifen”. “Es gibt selbst in der pro-palästinensischen Bewegung eine unglaubliche Menge an Beklemmung, als antijüdisch abgestempelt zu werden”, sagte Engler.

READ: Rechtsextreme jüdische Terrorgruppe führt Hasskampagne gegen pro-palästinensischen Laden

Graswurzel-Aktivismus

Ähnlich dem Trend in anderen westlichen Ländern sind die pro-palästinensischen Gruppen in Kanada klein, vielfältig und an der Basis organisiert. Diese Gruppen “neigen dazu, nicht besonders fundiert oder institutionell stark zu sein, während die pro-israelische Seite viel besser organisiert ist”.

Doch trotz des pro-israelischen Einflusses in der Regierung und in den Medien “zeigen Umfragen wiederholt, dass die Öffentlichkeit der palästinensischen Sache zunehmend sympathischer gegenübersteht, als es in den dominierenden Medien oder im offiziellen Protokoll der Fall ist. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage hat ergeben, dass die Kanadier dem Boykott Israels wegen Verletzung des Völkerrechts sehr wohlwollend gegenüberstehen”.

Eine Umfrage vom März 2017 ergab, dass 78% aller Kanadier glauben, dass “der BDS vernünftig ist”. Engler sieht in diesen Zahlen viel Hoffnung und bezeichnet sie und die Abstimmung bei der UNO als “kleine Siege”.

Die wachsende pro-palästinensische Stimmung sickert nun auch in die Politik durch. Nach der jüngsten Entscheidung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, fast ein Drittel des besetzten palästinensischen Westjordanlandes zu annektieren, protestierten 57 Parlamentarier heftig gegen diese Entscheidung und forderten von ihrer Regierung Maßnahmen, sollte Tel Aviv mit seinen illegalen Maßnahmen fortfahren.

Der Wandel ist in den Gewerkschaften des Landes weitaus lohnender als in der Politik. “Vor vierzig Jahren … waren die Gewerkschaften in ihrer Unterstützung des Zionismus aggressiv; heute ist dies nicht mehr der Fall, da viele Gewerkschaften Resolutionen zur Unterstützung von BDS-Kampagnen verabschiedet haben.

Während Kanadas Unterstützung für Israel bis zu einem gewissen Grad mit Kanadas eigener kolonialer Vergangenheit und gegenwärtiger interventionistischer Außenpolitik übereinstimmt, bleiben das kanadische Volk und die internationale Gemeinschaft große Hindernisse, die die giftige Affinität zwischen Ottawa und Tel Aviv in Frage stellen.

Es besteht die Hoffnung, dass sich die wachsende pro-palästinensische Welle, die auf der Achtung des Völkerrechts und der Menschenrechte beruht, schließlich durchsetzen wird, um die kanadisch-israelische Beziehung dauerhaft zu beenden und Kanada die Möglichkeit zu geben, sich seinen Platz an der Weltspitze zu verdienen. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...