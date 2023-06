https://consortiumnews.com/2023/06/14/palestine-is-ripe-for-chinese-mediation/?eType=EmailBlastContent&eId=0c06d956-5688-4cb2-9277-5612df5d0c38



Ma Zhaoxu, jetzt Chinas stellvertretender Außenminister, im Jahr 2019, als er Chinas UN-Botschafter war, während eines Briefings durch Nickolay Mladenov, UN-Sonderkoordinator für den Nahost-Friedensprozess und persönlicher Vertreter des Generalsekretärs bei der Palästinensischen Befreiungsorganisation und der Palästinensischen Behörde. (UN-Foto/Eskinder Debebe)

Angesichts des Staatsbesuchs von Abbas in China in dieser Woche sagt M.K. Bhadrakumar, dass Pekings Vermittlung bei der saudi-iranischen Annäherung einer chinesischen Initiative in der Palästina-Frage Glaubwürdigkeit verleiht.

Palästina ist reif für chinesische Vermittlung

Von M.K. Bhadrakumar

14. Juni 2023

US-Außenminister Antony Blinken ist in Riad mit seiner Mission, Saudi-Arabien zur diplomatischen Anerkennung Israels und zur Wiederbelebung des maroden Abraham-Abkommens zu bewegen, gescheitert. Die saudische Haltung ist unumstößlich: zuerst eine Zweistaatenlösung für das Palästina-Problem; eine Normalisierung mit Israel kann erst danach kommen.

Der saudische Außenminister Prinz Faisal bin Farhan Al Saud sagte auf seiner gemeinsamen Pressekonferenz mit Blinken am Donnerstag, dass

“Ohne einen Weg zum Frieden für das palästinensische Volk zu finden, ohne diese Herausforderung anzugehen, wird jede Normalisierung nur begrenzten Nutzen haben. Deshalb sollten wir uns weiterhin darauf konzentrieren, einen Weg zu einer Zwei-Staaten-Lösung zu finden, einen Weg, der den Palästinensern Würde und Gerechtigkeit gibt. Und ich denke, die USA sehen das ähnlich, dass es wichtig ist, diese Bemühungen fortzusetzen.”

Blinken rief später den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu an, um ihn zu informieren. Im Bericht des Außenministeriums heißt es, dass sie “Bereiche von gemeinsamem Interesse erörterten, einschließlich der Ausweitung und Vertiefung der Integration Israels in den Nahen Osten durch die Normalisierung mit Ländern in der Region.”

Nach der saudischen Brüskierung der USA gab Peking am Freitag bekannt, dass der Staatsbesuch des palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas in China auf Einladung des chinesischen Präsidenten Xi Jinping am Dienstag beginnen und diesen Freitag enden wird.

Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, sprach bei der täglichen Pressekonferenz am Freitag überschwänglich von Abbas und “den freundschaftlichen Beziehungen zwischen China und Palästina auf höchster Ebene”. Wang bekräftigte die Absicht Pekings, zwischen Palästina und Israel zu vermitteln, und erwähnte Xis praktische Rolle.

Wang sagte:

“Die palästinensische Frage ist das Herzstück der Nahostproblematik und von Bedeutung für den Frieden und die Stabilität in der Region sowie für die globale Gleichheit und Gerechtigkeit. China hat die gerechte Sache des palästinensischen Volkes, seine legitimen nationalen Rechte wiederherzustellen, stets nachdrücklich unterstützt. Seit zehn Jahren in Folge hat Präsident Xi Jinping Glückwunschbotschaften an die Gedenkveranstaltung anlässlich des Internationalen Tages der Solidarität mit dem palästinensischen Volk geschickt. Mehr als einmal hat er Chinas Vorschläge zur Lösung der palästinensischen Frage unterbreitet und dabei die Notwendigkeit betont, eine politische Lösung auf der Grundlage der Zweistaatenlösung entschlossen voranzutreiben und die internationalen Friedensbemühungen zu intensivieren. Als ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats wird China weiterhin mit der internationalen Gemeinschaft zusammenarbeiten, um eine umfassende, gerechte und dauerhafte Lösung der Palästina-Frage zu einem frühen Zeitpunkt zu erreichen.

Im politischen System Chinas erwähnt das Außenministerium nur selten den Namen Xi Jinping. Zumindest deuten der Besuch von Abbas in China und Chinas öffentliche Diplomatie insgesamt darauf hin, dass Peking Israel und andere wichtige Akteure – insbesondere Saudi-Arabien – sondiert hat und zu dem Schluss gekommen ist, dass die ersten Anzeichen ermutigend sind.

Begrenzte Optionen für Israel

Da sich das Abraham-Abkommen als Wunschtraum entpuppt, hat Israel nichts mehr zu verlieren, zumal sich abzeichnet, dass die USA um die Stärkung ihres regionalen Einflusses kämpfen.

Zweifellos ist das Palästina-Problem der Kern der Nahostkrise. In den vergangenen vier Jahrzehnten lenkten die USA und Israel die Aufmerksamkeit ab, indem sie Paranoia über die Bedrohung der sunnitischen arabischen Regime durch den schiitischen Iran schürten, doch mit der saudi-iranischen Normalisierung scheint es, als würden Washington und Tel Aviv am eigenen Schopf gepackt.

Letzten Donnerstag berichtete die renommierte russische Zeitung Iswestija, dass “die Versöhnung zwischen Teheran und Riad in vollem Gange ist”. Sie zitierte den Kommandeur der iranischen Marine, Konteradmiral Shahram Irani, mit der Aussage, dass eine Reihe von Ländern in der Region, darunter Iran und Saudi-Arabien, eine “neue maritime Koalition für Aktionen in den nördlichen Gewässern des Indischen Ozeans” bilden werden.

Interessanterweise haben die Vereinigten Arabischen Emirate vor kurzem beschlossen, sich aus der von den USA geführten maritimen Sicherheitskoalition im Nahen Osten zurückzuziehen, mit der Begründung, dass diese Entscheidung “nach einer ausführlichen Bewertung der Wirksamkeit der Sicherheitszusammenarbeit mit allen Partnern” getroffen wurde.

Golfstaaten und China erwägen Koalition

Nun schlägt Teheran stattdessen eine regionale Koalition vor. Nach Angaben des katarischen Nachrichtenportals Al-Jadid wollen die Seestreitkräfte der Golfstaaten, darunter Iran, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Oman, eine Koalition mit China bilden.

Prinz Faisal betonte übrigens auf der Pressekonferenz mit Blinken am Donnerstag:

“China ist ein wichtiger Partner für das Königreich und die meisten Länder in der Region, und ich denke, diese Partnerschaft hat uns und China erhebliche Vorteile gebracht. Und diese Zusammenarbeit wird wahrscheinlich noch zunehmen, weil Chinas wirtschaftlicher Einfluss in der Region und darüber hinaus mit dem weiteren Wachstum der chinesischen Wirtschaft wahrscheinlich noch zunehmen wird.”

US-Außenminister Antony Blinken mit dem saudischen Außenminister Faisal bin Farhan am 7. Juni in Riad. (Außenministerium, Hisham Mousa/ Public Domain)

Der prominente Kreml-Politiker Alexej Puschkow schrieb in seinem Telegramm-Kanal, all diese Entwicklungen seien “eine Demonstration der neuen Unabhängigkeit der Länder der nicht-westlichen Welt, die ihre Beziehungen untereinander ohne große Rücksicht auf die Vereinigten Staaten entwickeln”.

Doch abgesehen von der Rhetorik war es Prinz Faisal vorbehalten, in einer aufschlussreichen Bemerkung auf der Pressekonferenz in Anwesenheit von Blinken die tief greifenden Veränderungen im Nahen Osten zu umreißen:

“Ich denke, dass wir alle in der Lage sind, mehrere Partnerschaften und mehrere Engagements zu haben, und die USA tun dies in vielen Fällen auch. Ich bin also nicht in dieser wirklich negativen Sicht der Dinge gefangen. Ich denke, wir können tatsächlich eine Partnerschaft aufbauen, die diese Grenzen überschreitet. Ich glaube, ich habe auch von den USA den Wunsch vernommen, Wege zu einer besseren Zusammenarbeit zu finden, sogar mit China. Ich denke, wir können das nur unterstützen, denn wir sehen die Zukunft in der Kooperation, wir sehen die Zukunft in der Zusammenarbeit, und das bedeutet zwischen allen.

Hier wird auch der Sieg von Präsident Recep Erdogan bei den türkischen Wahlen zu einem Wendepunkt, da er einen Multiplikatoreffekt auf die regionalen Sehnsüchte nach einem neuen Aufbruch hat, die Prinz Faisal so eloquent formuliert hat.

Die Vermittlung der saudi-iranischen Annäherung verleiht der Initiative Pekings in der Palästina-Frage Glaubwürdigkeit. Russland unterstützt diese Initiative von ganzem Herzen. (Moskau bemüht sich auch um eine baldige Entscheidung über die Mitgliedschaft Saudi-Arabiens in der BRICS-Gruppe).

Abgesehen davon hat sich die Palästina-Frage bisher als unlösbar erwiesen. Der springende Punkt ist jedoch, dass es in Washington an Engagement und Aufrichtigkeit mangelte und die US-Innenpolitik ihr Übriges tat.

Die USA hatten alle Vorteile, aber sie betrachteten jede palästinensische Lösung in erster Linie durch das geopolitische Prisma, um ihre regionale Hegemonie zu bewahren, den Ölmarkt zu kontrollieren, den Iran zu bestrafen und das Schreckgespenst Iran zu nutzen, um Waffenverkäufe zu fördern, Russland aus der Region auszuschließen und vor allem die regionalen Staaten an das Petrodollar-Phänomen zu binden, das den Status des Dollars als Reservewährung aufrechterhält.

China tritt mit einer reinen Weste an. China hat ausgezeichnete Beziehungen zu Israel. Offensichtlich brütet Israel über einer dunklen Zukunft. Der alte Schwung ist verschwunden. Netanjahu sieht müde und alt aus. China hingegen ist heute in der Lage, von der Höhe seines regionalen Ansehens aus Israel einen neuen kreativen Weg anzubieten, der von allen regionalen Staaten unterstützt wird und den selbst die nichtstaatlichen Akteure der so genannten Achse des Widerstands nicht zu untergraben wagen werden. Übersetzt mit Deepl.com

M.K. Bhadrakumar ist ein ehemaliger Diplomat. Er war Indiens Botschafter in Usbekistan und der Türkei.

Dieser Artikel stammt von Indian Punchline.

