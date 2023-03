Was muss noch geschehen, bis dieses Regime endlich von der Landkarte verschwindet und ein freies Palästina entsteht? SAge NIEMAND er habe es nicht gewußt! Evelyn Hecht-Galinski

Ein israelischer Soldat schaut einem Palästinenser zu, der während einer Demonstration östlich der besetzten Stadt Nablus im Westjordanland eine Nationalflagge schwenkt, am 10. Februar 2023 (AFP)

Palästina: UN-Berichterstatter legen Zeugnis ab vom Unrecht der israelischen Besatzung

Von Hilary Wise

19. März 2023

In einem wichtigen neuen Buch berichten drei ehemalige UN-Sonderberichterstatter über ihre Erfahrungen bei der Dokumentation israelischer Menschenrechtsverletzungen

Von 2001 bis 2022 waren drei renommierte Völkerrechtler von der UNO mit der Überwachung der Lage in den besetzten palästinensischen Gebieten (OPT) beauftragt.

In ihrem neuen Buch mit dem Titel Protecting Human Rights in Occupied Palestine: Working Through the United Nations schreiben die Autoren Richard Falk, John Dugard und Michael Lynk als Freunde und Kollegen über ihre Arbeit und Erfahrungen als UN-Ermittler.

Die Berichte ermöglichen es dem Leser, die zunehmende Zersplitterung, Enteignung und Kontrolle der einheimischen Palästinenser in schmerzhaften Details zu verfolgen.

Das Buch, das auch ein Vorwort der derzeitigen Sonderberichterstatterin Francesca Albanese enthält, ist eine äußerst wertvolle Quelle in einer Zeit, in der selbst die ungeheuerlichsten Verstöße gegen das Völkerrecht, die sie dokumentiert haben, von Israels derzeitiger rechtsextremer, offen rassistischer Regierung noch übertroffen zu werden scheinen.

Da es sich um eine freiwillige und unbezahlte Aufgabe handelt, können die Sonderberichterstatter recht frei und unparteiisch arbeiten.

John Dugard, ein südafrikanischer Menschenrechtsanwalt, der jahrzehntelang gegen die Apartheid in seinem Land kämpfte, wurde 2001 ernannt. Als einziger Sonderberichterstatter, dem Zugang zu den OPT gewährt wurde, konnte er ungehindert reisen, sogar während der Zweiten Intifada.

Schlimmer als Apartheid

Dugard konnte mit lokalen Organisationen und Menschen zusammentreffen, darunter auch mit dem verstorbenen Palästinenserführer Jassir Arafat, der zu dieser Zeit praktisch unter Hausarrest stand.

Dugard kam zu dem Schluss, dass die Situation in Palästina weitaus schlimmer war als in seinem Heimatland Südafrika. Es wurden viel mehr Zivilisten getötet, mehr Häuser zerstört und die Bewegungsfreiheit stärker eingeschränkt, wobei die Palästinenser auf die internationale Gemeinschaft angewiesen waren, da die Besatzungsmacht ihre völkerrechtliche Verantwortung völlig außer Kraft setzte.

Die verheerende Klarheit und Präzision von Dugards Berichten war so groß, dass nachfolgenden Sonderberichterstattern der Zugang verweigert wurde. Falk, der sein Nachfolger werden sollte, wurde sogar bei seiner Ankunft verhaftet und deportiert.

Lynk, ein kanadischer Anwalt, der ihm 2016 folgte, versuchte nicht einmal einzureisen. Dennoch waren alle drei in der Lage, auf eine Fülle von Beweisen zurückzugreifen, die von palästinensischen, israelischen und internationalen Rechts- und Menschenrechtsorganisationen, die vor Ort tätig waren, gesammelt wurden, und mit Palästinensern in den Nachbarländern zu sprechen.

Wie nicht anders zu erwarten, sind alle drei Juristen wegen ihrer Berichte heftigen Angriffen ausgesetzt – insbesondere Richard Falk, der vielleicht öffentlichste der Berichterstatter. Er schreibt, dass er von der Ernennung durch den UN-Menschenrechtsrat überrascht war; er hatte erwartet, dass ein Kandidat ausgewählt würde, der Israel “wohlgesonnener” ist.

Israel selbst war zu diesem Zeitpunkt nicht Mitglied des Menschenrechtsrates, und ironischerweise hatten sich die USA, die zweifellos ein Veto gegen seine Ernennung eingelegt hätten, aus Protest gegen eine angebliche Voreingenommenheit gegenüber Israel zurückgezogen. Falks unerwartete Ernennung wurde mit Beleidigungen des amerikanischen Botschafters bei der UNO, einer Flut von Hassbriefen und Morddrohungen sowie den üblichen Bezeichnungen “selbsthassender Jude” und “Antisemit” begrüßt.

In der Folge kam es zu immer heftigeren Angriffen durch die israelische NRO UN Watch in Genf. In einem Webinar im Anschluss an die Veröffentlichung des Buches sprach Falk von der weit verbreiteten “Bewaffnung” mit Antisemitismusvorwürfen als Mittel, um “das Gespräch zu verändern” – Kritiker zu diskreditieren, um jede ernsthafte Debatte zu ersticken.

Obwohl ihm die Einreise nach Israel oder in das Westjordanland untersagt war, konnte Falk 2012, kurz nach dem israelischen Angriff, der Operation “Säule der Verteidigung”, von Ägypten aus die Einreise in den Gazastreifen organisieren und sich selbst ein Bild von den Verwüstungen machen. Leider machte der Staatsstreich von Sisi in Ägypten im Jahr 2013 einen weiteren Zugang zum Gazastreifen unmöglich.

Erschütternd

Die Berichte, die den Hauptteil des Buches bilden, ermöglichen es dem Leser, die zunehmende Zersplitterung, Enteignung und Kontrolle der einheimischen Bevölkerung Palästinas in schmerzlichen Details zu verfolgen.

Nahezu die gesamte israelische Vertreibungs-, Siedlungs-, Annexions- und schließlich Apartheidpolitik ist nach internationalem Recht illegal. In einer Frage wie der Kollektivbestrafung ist beispielsweise Artikel 33 der Vierten Genfer Konvention absolut eindeutig: “Keine geschützte Person darf für eine Straftat bestraft werden, die sie nicht selbst begangen hat.”

Indem sie sich an die Zivilgesellschaft und nicht an die Regierungen wandten, haben sie das öffentliche Bewusstsein geschärft und Aktivismus in der ganzen Welt ausgelöst.

Israel wurde jedoch wiederholt, sogar vom Sicherheitsrat, für Aktionen wie den Abriss oder die Versiegelung tausender palästinensischer Häuser verurteilt. Die Israelis berufen sich in der Regel darauf, dass es sich um das Haus eines angeblichen Kriminellen handelt, auch wenn die Familien oder Eigentümer nicht wegen eines Verbrechens angeklagt, geschweige denn verurteilt worden sind. Manchmal gehört der Familie das Haus nicht einmal, sondern sie ist nur Mieter.

Die abscheulichsten Formen der kollektiven Bestrafung sind seit mehr als 16 Jahren für die Bevölkerung von Gaza reserviert. Allein die Abriegelung auf dem Luft-, See- und Landweg ist eine Form der Bestrafung für die gesamte Bevölkerung. Die Einzelheiten ihrer sich verschlechternden Situation durch die wiederholten Angriffe, den Verlust grundlegender Einrichtungen und Infrastrukturen und die Verschlechterung ihrer körperlichen und geistigen Gesundheit sind eine wirklich erschütternde Lektüre.

Das A-Wort ist unkritischen Anhängern Israels natürlich ein Gräuel. Aber schon 2007 hatte Dugard von einem Apartheid-Regime gesprochen, das Israel zur Aufrechterhaltung seiner Besatzung einsetzt. Die Anwendbarkeit des Begriffs auf Israel wurde kürzlich von einer Reihe führender Menschenrechtsorganisationen in schonungsloser Weise dargelegt.

Die Berichterstatter sind der Ansicht, dass dieses besondere Verbrechen, das im 21. Jahrhundert ein so beschämender Anachronismus ist, “möglicherweise die Achillesferse der israelischen Besatzungs- und Annexionsbestrebungen darstellt”.

Die Grenzen der UNO

Im Laufe des Buches wird auch der persönliche Werdegang der drei Anwälte deutlich. In der Anfangsphase ihrer Amtszeit gingen sie davon aus, dass ihre unwiderlegbaren Aussagen die internationale Gemeinschaft aufrütteln würden. Lynk beschreibt, wie er – vielleicht naiv – glaubte, dass die UNO handeln würde, sobald er das Kriegsverbrechen des Siedlungsbaus aufgedeckt hätte. Er wurde schnell eines Besseren belehrt.

Dugard trat seinen Posten zu einer Zeit an, als die so genannte Trennmauer (“ein Akt der Annexion”) größtenteils auf palästinensischem Gebiet gebaut wurde. Er erkannte die Grenzen des UN-Systems, als Israel in der Lage war, die Feststellungen des Internationalen Gerichtshofs zu ignorieren und mit dem Bau der Mauer völlig ungestraft fortzufahren.

Falk ist zuversichtlich, dass Palästina in der Lage sein wird, vor dem Internationalen Gerichtshof eine sehr überzeugende Klage gegen Israel einzureichen – sofern die Untersuchung fortgesetzt werden kann. Doch immer wieder hat das moralische Gewicht des internationalen Rechts dem geopolitischen Druck nachgegeben.

Neuer antikolonialer UN-Bericht gibt Palästinensern willkommenen Auftrieb in Legitimationskriegen

Richard Falk

Natürlich gab es auch ehrenhafte Ausnahmen. Norwegen und vor allem Irland haben in der UN-Generalversammlung und anderswo immer wieder unterstützende Positionen eingenommen und dabei oft die Ergebnisse der Berichterstatter zitiert.

Bei dem jüngsten öffentlichen Webinar, bei dem die Kollegen zusammenkamen, um ihre Arbeit zu diskutieren, war ihre Frustration über die UNO deutlich zu spüren. Sie waren sich einig, dass die Organisation geradezu “darauf ausgelegt ist, unwirksam zu sein”.

Die Vetomächte der fünf Staaten im Sicherheitsrat und das strategische Interesse Amerikas, Israel zu schützen, haben es geschafft, Hunderte von Resolutionen zu verhindern, die von der Generalversammlung und dem Menschenrechtsrat zur Unterstützung der Rechte der Palästinenser verabschiedet wurden. In seiner Abschiedsrede vor der UNO stellte Lynk fest, dass “die internationale Gemeinschaft bemerkenswert unwillig ist, ihre eigenen Gesetze und Resolutionen durchzusetzen.”

Im abschließenden Kapitel beschreiben die Berichterstatter jedoch die weltweiten Auswirkungen ihrer Arbeit. Sie haben von Hunderten von Nichtregierungsorganisationen und zivilgesellschaftlichen Einrichtungen wie Kirchen, Universitäten und Gewerkschaften positive Rückmeldungen und Einladungen zu Vorträgen erhalten, und sogar in den Mainstream-Medien wurde darüber berichtet.

Dadurch, dass sie sich an die Zivilgesellschaft und nicht an die Regierungen gewandt haben, haben sie das öffentliche Bewusstsein geschärft und den Aktivismus auf der ganzen Welt angeregt. Die BDS-Bewegung floriert, trotz aller Versuche, sie zu verbieten.

Albanese, die erst im vergangenen Jahr in das Amt berufen wurde, betont in ihrem Vorwort die entscheidende Bedeutung des Mandats und bekräftigt ihr Engagement, im Sinne ihrer Vorgänger fortzufahren, “um der Gerechtigkeit eine Chance zu geben”.

Ihre Arbeit gibt uns Hoffnung, dass, wie im Falle Südafrikas, eine informierte Öffentlichkeit endlich Druck auf die Regierungen ausüben kann, vor allem, wenn der krasse neofaschistische Charakter der israelischen Herrschaft nicht länger ignoriert werden kann.

