Die Würde des Menschen ist unteilbar

Bild: Menschen nehmen an einer Demonstration mit palästinensischen Fahnen in Ramallah, Westjordanland, am 15. Mai 2022 teil [Issam Rimawi/Anadolu Agency].

Palästina verleugnen und gleichzeitig Israel vor sich selbst schützen

Von Mohammad Makram Balawi

11. Juni 2022

Viele Handlungen in Bezug auf Palästina sind rätselhaft. Alles ist verworren, und man weiß nicht, wer wen tötet und aus welchem Grund; ein “Irrenhaus”, in dem nichts einen Sinn ergibt.

Andere sind der Meinung, dass dies zur Natur des Nahen Ostens gehört, wo jeder jeden ohne ersichtlichen Grund umbringt, als sei dies ein typisches Merkmal der Region: “Araber und Orientalen sind bekannt dafür, gewalttätig und irrational zu handeln.”

Einige sind der Meinung, dass der Islam die Ursache für das Geschehen ist: “Der Islam ist eine gewalttätige Ideologie, die Muslime dazu ermutigt, andere zu terrorisieren und im Namen Allahs zu töten, und wenn der Islam nicht besiegt oder zumindest radikal reformiert wird, wird dies niemals aufhören.

Dann gibt es diejenigen, die meinen, dies sei eine unnötige Spannung: “Sollen sie sich doch gegenseitig abschlachten, und man sollte sich einfach um seine eigenen Angelegenheiten kümmern und sein Leben leben, denn das liegt in der Natur des Lebens und der Menschen auf der Oberfläche dieses Planeten, die dies seit Beginn der Schöpfung getan haben.”

Natürlich gibt es auch diejenigen, die meinen, Israel sei ein Fall von Erfolg in einem Meer von Misserfolg und eine Oase der Demokratie in der arabischen Wüste des Despotismus und verdiene Unterstützung. Dies rührt von der Überzeugung her, dass Israel eine sehr wichtige Rolle bei der Verteidigung “westlicher” Interessen in einem der wichtigsten Gebiete der Welt spielt. Daher sollte Israel nicht nur vor äußeren, sondern auch vor inneren Gefahren geschützt werden. Dazu gehören Führer, die Israel von seinem ursprünglichen Plan abbringen wollen, nur ein weiteres Land des Nahen Ostens zu werden, das von religiösem Fundamentalismus und Tyrannei befallen ist. Mit anderen Worten: Israel soll vor sich selbst geschützt werden.

Als Intellektueller wurde mir beigebracht, dass wahre Intellektuelle immer bereit sind, den Ausgegrenzten, den Unterdrückten und den Opfern beizustehen. Dass es ethisch nicht richtig ist, Opfer mit Opfern gleichzusetzen; dass alle Menschen gleich sind, unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer Rasse, ihrem Land, ihrer Religion oder ihrem politischen und ideologischen Hintergrund. dass die Menschenwürde und ihre Wahrung der höchste Wert ist, den die Menschheit kennt, und dass die Beraubung einer Person oder eines Volkes ihrer Freiheit das Gegenteil von Wahrung der Menschenwürde ist. Dass es ein Verbrechen ist, das Land eines anderen zu besetzen, und dass das schlimmste Verbrechen der Kolonialismus ist, der mehr als die Hälfte der Menschheit unter leeren Parolen versklavt hat, um das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte zu rechtfertigen.

Als palästinensischer Flüchtling, als Sohn eines palästinensischen Flüchtlings und als Enkel eines palästinensischen Flüchtlings habe ich mein ganzes Leben lang erlebt, wie wir Palästinenser immer als Kriminelle behandelt wurden, weil wir unser rechtmäßiges Recht auf Rückkehr in unser Land, unsere Städte und Dörfer einforderten. Wie wir, die Opfer, als Terroristen bezeichnet wurden und wie man uns aufforderte, uns selbst zu verurteilen, weil wir unsere Rechte einforderten. Wie wir beschuldigt wurden, alles selbst verschuldet zu haben, entweder weil wir fälschlicherweise unser Land an “Juden” verkauft haben oder weil wir nicht klug genug waren, die amerikanische und israelische Großzügigkeit zu akzeptieren und uns weigerten, unser Heimatland mit fremden Kolonialisten zu teilen.

Die Hälfte meines Volkes wurde 1948 aus ihren Häusern in andere Länder vertrieben, während die Ausländer unsere Häuser übernahmen, einschließlich der Bettwäsche, der Vorhänge, der Bücherregale, der Teppiche auf dem Boden, der Blumen auf dem Tisch und im Garten, und sogar unserer Erinnerungen. Israel behauptet jedoch, dass die Palästinenser das Land freiwillig verlassen haben und daher nicht berechtigt sind, in ihre Heimat und ihre Häuser zurückzukehren.

Das einzige Recht, das Israel auf unser Land hat, ist, dass ihr Gott ihnen laut ihrem heiligen Buch unsere Heimat gegeben hat und ihre Vorfahren vor zweitausend Jahren auf unserem Land gelebt haben. Dass wir, die Araber, sehr viel Land haben, so dass die Palästinenser überall auf arabischem Land leben könnten. Dass die europäischen Länder die Juden ethnisch gesäubert haben, so dass wir Palästinenser für ihren Fehler bezahlen müssen.

Vor ein paar Wochen reiste ich mit einer Gruppe in ein arabisches Land, und ein Gruppenmitglied wurde am Schalter der Fluggesellschaft aufgehalten. Er war völlig frustriert, also fragte ich ihn, was los sei. Er sagte, man würde ihm die Reise nicht gestatten, und er wisse tief in seinem Herzen, warum, denn alle, die einen palästinensischen Pass besitzen, würden vom Rest der Welt wie eine Plage behandelt. Wir telefonierten mehrmals mit dem Gastland, und schließlich wurde sein Visumproblem gelöst. Er war jedoch erst beruhigt, als wir durch den Zoll des einladenden Landes gegangen waren.

Dieser einfache Vorfall erklärt, wie wir Palästinenser vom Rest der Welt behandelt werden und wie sehr uns beigebracht wird, “der Welt” zu misstrauen, die uns auf Schritt und Tritt im Stich gelassen hat, während unsere Peiniger und Unterdrücker mit Respekt und Würde behandelt werden. Für viele von uns ist das Misstrauen gegenüber der internationalen Gemeinschaft die Regel, und alles andere ist eine Ausnahme. Diejenigen, die uns die Schuld geben wollen, sollten einmal versuchen, vierundsiebzig Jahre lang ein Flüchtling zu sein. Während Israel, die illegale Besatzungsmacht, sogar vor sich selbst geschützt wird, werden den Palästinensern ihr Land, ihr Staat, ihre Geschichte, ihre heiligen Stätten, ihre Identität und sogar ein buntes Stück Stoff, das sich Nationalflagge nennt, verweigert. Übersetzt mit Deepl.com

