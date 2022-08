“Der bekannte amerikanisch-jüdische Kommentator Peter Beinart reagierte auf Abulwahas Geschichte mit den Worten: “Jedes Gespräch über die ‘Kultur der Annullierung’ im heutigen Amerika, das die palästinensischen Opfer ignoriert, ist moralisch bankrott.” Die völlige Abwesenheit der palästinensischen Opfer und die Unterdrückung der palästinensischen Stimmen zeigt deutlich den moralischen Bankrott der Debatte über die “cancel culture”. Wie in diesem Fall zeigt Palästina die Grenzen der freien Meinungsäußerung, die Heuchelei der selektiven Empörung, die Grenzen der Menschenwürde und die Grenzen des Völkerrechts und der Menschenrechte auf.”

Palästina zeigt die Grenzen der freien Meinungsäußerung und der moralisch bankrotten ” Kündigungskultur ” auf

Von Nasim Ahmed

24. August 2022

Die Entlassung der palästinensischen Amerikanerin Natalie Abulhawa hat eine Debatte über die freie Meinungsäußerung, die “Kündigungskultur” und das immer härter werdende Vorgehen gegen pro-palästinensischen Aktivismus ausgelöst. Die 25-jährige Sporttrainerin wurde von einer privaten Mädchenschule in Bryn Mawr wegen jahrelanger israelkritischer Beiträge in den sozialen Medien entlassen. Im März reichte der Rat für amerikanisch-islamische Beziehungen (Council on American-Islamic Relations, CAIR) im Namen von Abulhawa eine Klage gegen die Agnes Irwin School bei der Bundeskommission für Chancengleichheit am Arbeitsplatz (Equal Employment Opportunity Commission, EEOC) ein.

In seiner Klage behauptete CAIR, dass Abulhawa aufgrund ihrer nationalen Herkunft und/oder Religion diskriminiert wurde. Sie wurde nur wenige Tage lang geprüft und eingestellt, bevor die Schulleitung sie entließ, nachdem sie ihr Beiträge in den sozialen Medien gezeigt hatte, die von der berüchtigten Website Canary Mission kuratiert worden waren. Die von der jüdischen Zeitschrift Forward als “schattenhafte schwarze Online-Liste” bezeichnete Website hat es auf Hochschulstudenten – darunter auch Abulhawa – sowie auf Professoren und Organisationen abgesehen, die Israel wegen seiner Apartheidpraktiken kritisieren und sich für die Rechte der Palästinenser einsetzen.

Die Aktivitäten von Canary Mission, die von MEMO aufgedeckt wurden, haben ergeben, dass die pro-israelische Gruppe Dossiers über pro-palästinensische Aktivisten, von denen viele Studenten sind, mit persönlichen Details wie ihren Fotos und Standorten veröffentlicht. Die Website wird auch häufig von israelischen Sicherheitskräften genutzt, um die Abschiebung von Personen aus Israel zu rechtfertigen. Diese invasive Tätigkeit wirkt sich dauerhaft auf studentische Aktivisten aus, da sie dadurch noch mehr Online-Schikanen ausgesetzt sind und ihre künftigen Beschäftigungsmöglichkeiten beeinträchtigt werden können. In der Praxis kann die Schwarze Liste eine abschreckende Wirkung auf Kritiker Israels haben und berufliche Konsequenzen, einschließlich Entlassungen, für diejenigen haben, die auf ihrer Website erscheinen, wie The Intercept berichtet.

Der Fall Abulhawa wurde gestern vom Philadelphia Inquirer ausführlich behandelt. Die US-Tageszeitung befragte den Palästinenser-Amerikaner sowie Experten für Bürgerrechte. Die Enthüllungen über die Aktivitäten von Canary Mission in dem Artikel lösten eine breitere Diskussion über die Bedrohung der freien Meinungsäußerung durch die israelfreundliche Gruppe und eine breitere Diskussion über die zugrundeliegende Heuchelei der moralischen Panik über die “Löschkultur” aus. Seitdem “cancel culture” zu einem populären Begriff geworden ist, um die neue Form der sozialen und kulturellen Ächtung zu beschreiben, bei der Einzelpersonen aufgrund von Ansichten, die von einigen als kontrovers angesehen werden, entplattet, zum Schweigen gebracht und aus sozialen oder beruflichen Kreisen ausgeschlossen werden, wurde das harte Durchgreifen gegen pro-palästinensischen Aktivismus bequemerweise übersehen.

Noch bevor der Begriff “cancel culture” bekannt wurde, veröffentlichten rechtsextreme Pro-Israel-Gruppen wie die Anti-Defamation League, das American Israel Public Affairs Committee und das American Jewish Committee, ganz zu schweigen von der Canary Mission, Berichte, in denen sie vor der Gefahr warnten, die von “pro-palästinensischen” oder “arabischen Propagandisten” ausgeht. Das Ergebnis solcher Kampagnen, so erinnert sich der Präsident des Arab American Institute, James J. Zogby, war, dass arabischen Amerikanern wie ihm die Arbeit verweigert wurde, sie schikaniert wurden, Rednerverpflichtungen abgesagt wurden und sie Gewaltandrohungen erhielten.

Mit anderen Worten, so Zogby, die Kultur der Absage ist nichts Neues, was die Pro-Palästina-Aktivisten betrifft. “Es gibt sie schon seit Jahrzehnten, mit arabischen Amerikanern und palästinensischen Menschenrechtsaktivisten als Hauptopfern. Und jetzt, wo mehr als 30 Staaten Gesetze erlassen haben, die die Unterstützung von BDS [Boykott, Desinvestition und Sanktionen] kriminalisieren, und die Außen- und Bildungsministerien die Kritik an Israel mit Antisemitismus in einen Topf werfen, eskalieren die Bemühungen, pro-palästinensische Stimmen zum Schweigen zu bringen.”

Eine solche Eskalation und die Verquickung von Kritik an Israel mit Antisemitismus hat nicht nur israelfreundlichen Gruppen die Möglichkeit gegeben, immer radikalere Zugeständnisse zu fordern, sondern hat sich auch als destruktiv für den gesellschaftlichen Zusammenhalt erwiesen. Gruppen, die sich für eine Kodifizierung des Antisemitismus einsetzen, die auch Kritik am Apartheidstaat Israel einschließt, haben in den letzten drei Jahrzehnten mit der entlarvten Theorie des “neuen Antisemitismus” dafür geworben. Unsere derzeitige Situation, in der es eine ungerechtfertigte Überempfindlichkeit gegenüber Kritik an Israel, ein hartes Durchgreifen gegen die freie Meinungsäußerung und reale Folgen für das Leben und die Karriere von Menschen gibt, sind die zerstörerischen Ergebnisse dieser Kampagne.

Abulhawa ist eines von unzähligen Opfern. Ihre Geschichte zeigt, dass mehr auf dem Spiel steht als die Karriere einer einzelnen Person. “Dieser Fall trifft den Kern des amerikanischen Grundrechts auf politische Meinungsverschiedenheiten und auf die Äußerung von Überzeugungen”, so Sahar Aziz, Juraprofessorin an der Rutgers University und Autorin von The Racial Muslim: When Racism Quashes Religious Freedom” (Wenn Rassismus die Religionsfreiheit unterdrückt), wird im Philadelphia Inquirer zitiert. “Und wenn man einer Gruppe angehört, der diese Überzeugungen nicht in gleichem Maße zugestanden werden wie allen anderen, ist das ein Beweis für die Diskriminierung dieser Gruppe – aber auch eine Bedrohung für die amerikanischen Werte.”

Aziz ist der Meinung, dass “die am meisten gefährdete Person in Amerika, deren Bürgerrechte gänzlich verweigert oder eingeschränkt werden, ein muslimischer Araber ist, der die Rechte der Palästinenser verteidigt.” Sie betonte, dass die Vermengung von Kritik an Israel mit Antisemitismus der realen, allgegenwärtigen Bedrohung durch Antisemitismus auf lokaler, nationaler und globaler Ebene nicht gerecht wird. Gruppen wie Canary Mission, so Aziz, nutzen den Vorwurf des Antisemitismus, um Kritiker der israelischen Politik und Praktiken zum Schweigen zu bringen, und zwar auf zweierlei Weise:

“Erstens, um zu verhindern oder zu beseitigen, dass jemand, dessen Ansichten sie nicht teilen, in einflussreiche Positionen auf Mikro- oder Makroebene gelangt”, so Aziz. “Zweitens wird jede Art von Debatte oder Meinungsverschiedenheit über die Politik oder die Praktiken des israelischen Staates in der Öffentlichkeit, unter Studenten, in den Medien und unter Politikern unterbunden.”

Würde man die Situation auf ein Mitglied einer anderen Randgruppe übertragen, die sich für Menschenrechte und fortschrittliche Werte einsetzt, wie z. B. Black Lives Matter, wäre die Rechtswidrigkeit von Abulhawas Kündigung und die Verletzung ihrer Bürgerrechte unstrittig, so Aziz.

Wie bereits erwähnt, löste Abulhawas Geschichte im Philadelphia Inquirer eine breitere Debatte über die Kündigungskultur aus. “Es gibt keine “Kündigungskultur”, die konsistenter, kohärenter und stärker im modernen amerikanischen politischen Leben verwurzelt ist als die Unterdrückung palästinensischer Stimmen und pro-palästinensischer Ansichten im öffentlichen Diskurs der USA”, sagte der Kolumnist der Washington Post, Ishaan Tharoor.

Tharoor beschrieb die Heuchelei derjenigen, die für die Meinungsfreiheit eintreten und gleichzeitig die Unterdrückung pro-palästinensischer Stimmen unterstützen, und fügte hinzu: “Es ist grotesk zu sehen, wie sich in den letzten Jahren Menschen, die ihre ganze Karriere darauf ausgerichtet haben, diese “Annullierungskultur” zu ermöglichen oder sich daran zu beteiligen, nun als Verfechter der Meinungsfreiheit aufspielen. Man weiß, wer sie sind. Und man weiß, dass sie ihre Heuchelei niemals zugeben werden.”

Tharoors Kommentare veranlassten seine Anhänger zu einem Tweet über die Doppelmoral derer, die moralische Panik über die “cancel culture” schüren, während sie das staatliche Vorgehen gegen Kritiker Israels ignorieren. “Wir haben in mehreren Staaten Gesetze, die Menschen für Proteste gegen Israel bestrafen, und den Cancel Culture-Leuten ist das völlig egal”, sagte einer seiner Follower. Cancel Culture” war schon immer ein Schlachtruf für die Elite und die Privilegierten, die Angst vor Konsequenzen haben. Das hat nichts mit Sprache zu tun.”

Der bekannte amerikanisch-jüdische Kommentator Peter Beinart reagierte auf Abulwahas Geschichte mit den Worten: “Jedes Gespräch über die ‘Kultur der Annullierung’ im heutigen Amerika, das die palästinensischen Opfer ignoriert, ist moralisch bankrott.” Die völlige Abwesenheit der palästinensischen Opfer und die Unterdrückung der palästinensischen Stimmen zeigt deutlich den moralischen Bankrott der Debatte über die “cancel culture”. Wie in diesem Fall zeigt Palästina die Grenzen der freien Meinungsäußerung, die Heuchelei der selektiven Empörung, die Grenzen der Menschenwürde und die Grenzen des Völkerrechts und der Menschenrechte auf. Übersetzt mit Deepl.com

