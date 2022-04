Palestine’s widening geography of resistance: Why Israel cannot defeat the Palestinians There is a reason why Israel is insistent on linking the series of attacks carried out by Palestinians recently to a specific location, namely the Jenin refugee camp in the northern West Bank. By doing so, the embattled Naftali Bennett’s government can simply order another deadly military operation in Jenin to reassure its citizens that the situation is under control.

Palästinas sich ausweitende Geographie des Widerstands: Warum Israel die Palästinenser nicht besiegen kann

Von Ramzy Baroud

12. April 2022

Es gibt einen Grund, warum Israel darauf besteht, die Serie von Anschlägen, die in letzter Zeit von Palästinensern verübt wurden, mit einem bestimmten Ort in Verbindung zu bringen, nämlich dem Flüchtlingslager Dschenin im nördlichen Westjordanland. Auf diese Weise kann die umkämpfte Regierung von Naftali Bennett einfach eine weitere tödliche Militäroperation in Dschenin anordnen, um ihren Bürgern zu versichern, dass die Situation unter Kontrolle ist.

In der Tat hatte die israelische Armee am 9. April das Flüchtlingslager Dschenin gestürmt, wobei ein Palästinenser getötet und zehn weitere verletzt wurden. Das Problem Israels ist jedoch viel größer als Dschenin.

Betrachtet man die Ereignisse, die mit dem Messerattentat vom 22. März in der südlichen Stadt Beerscheba (Bir Al Saba’) – bei dem vier Menschen getötet wurden – begannen und mit der Ermordung von drei Israelis in Tel Aviv – darunter zwei Armeeoffiziere – endeten, so kommt man zu einer offensichtlichen Schlussfolgerung: Diese Anschläge müssen in gewissem Maße koordiniert worden sein.

Spontane palästinensische Vergeltungsmaßnahmen gegen die Gewalt der israelischen Besatzung folgen nur selten diesem Muster, weder was den Zeitpunkt noch was den Stil betrifft. Alle Anschläge, mit Ausnahme von Beerscheba, wurden mit Schusswaffen verübt. Wie die Amateurvideos von einigen der Ereignisse und die Aussagen israelischer Augenzeugen zeigen, waren die Schützen gut ausgebildet und agierten mit großer Gelassenheit.

Ein Beispiel dafür war der Anschlag in Hadera am 27. März, der von zwei Cousins, Ayman und Ibrahim Ighbariah, aus der arabischen Stadt Umm Al-Fahm innerhalb Israels verübt wurde. Israelische Medien berichteten über die unverkennbaren Fähigkeiten der Angreifer, die mit Waffen bewaffnet waren, die nach Angaben der israelischen Nachrichtenagentur Tazpit Press Service mehr als 30.000 Dollar kosteten.

Im Gegensatz zu den palästinensischen Anschlägen, die während der zweiten palästinensischen Intifada (2000-05) als Reaktion auf die israelische Gewalt in den besetzten Gebieten verübt wurden, sind die jüngsten Anschläge in der Regel gezielter, zielen auf Polizei- und Militärangehörige ab und zielen eindeutig darauf ab, das falsche Sicherheitsgefühl Israels zu erschüttern und die Geheimdienste des Landes zu untergraben. Bei dem Anschlag in Bnei Brak am 29. März zum Beispiel sagte eine israelische Frau, die am Tatort war, gegenüber Reportern, dass “der Kämpfer uns gebeten hat, den Ort zu verlassen, weil er nicht auf Frauen oder Kinder zielen wollte”.

Zwar haben israelische Geheimdienstberichte in letzter Zeit vor einer “Terrorwelle” vor dem heiligen Monat Ramadan gewarnt, doch hatten sie offensichtlich kaum eine Vorstellung davon, welche Art von Gewalt oder wo und wie die Palästinenser zuschlagen würden.

Nach dem Anschlag in Beerscheba verwiesen israelische Beamte auf die Verantwortung von Daesh, eine bequeme Behauptung, wenn man bedenkt, dass Daesh ebenfalls die Verantwortung übernommen hatte. Diese Theorie wurde schnell verworfen, als klar wurde, dass die anderen palästinensischen Angreifer andere politische Zugehörigkeiten hatten oder, wie im Fall von Bnei Brak, überhaupt keine Zugehörigkeit bekannt war.

Die Verwirrung und Fehlinformation hielt tagelang an. Kurz nach dem Anschlag in Tel Aviv sprachen israelische Medien unter Berufung auf offizielle Quellen von zwei Angreifern und behaupteten, einer sei in einem nahe gelegenen Gebäude gefangen. Dies entsprach nicht den Tatsachen, denn es gab nur einen Angreifer, der allerdings Stunden später in einer anderen Stadt getötet wurde.

Einige palästinensische Arbeiter wurden in Tel Aviv schnell verhaftet, weil sie verdächtigt wurden, die Angreifer zu sein, nur weil sie arabisch aussahen – ein Beweis für das chaotische Vorgehen der Israelis. Nach jedem Vorfall kam es zu einem totalen Chaos, bei dem bewaffnete israelische Trupps auf die Straße gingen und nach Personen mit arabischen Merkmalen Ausschau hielten, um sie festzunehmen oder bewusstlos zu schlagen.

Israelische Beamte trugen zu der Raserei bei, indem rechtsextreme Politiker wie der Extremist Itamar Ben Gvir Horden anderer Extremisten anführten, die im besetzten Jerusalem randalierten.

Palästinenser nehmen am 9. April 2022 an der Beerdigung des Palästinensers Ahmed Nasser Al-Saidi teil, der bei einer Razzia der israelischen Streitkräfte im Flüchtlingslager von Dschenin im Westjordanland getötet wurde. (Issam Rimawi – Anadolu Agency)

Anstatt zur Ruhe zu mahnen und Zuversicht zu zeigen, rief der Ministerpräsident des Landes am 30. März die Bürger Israels auf, sich zu bewaffnen. “Wer auch immer einen Waffenschein hat, jetzt ist die Zeit, ihn zu tragen”, sagte er in einer Videoerklärung. Wenn Israels Lösung für jede Form des palästinensischen Widerstands jedoch in mehr Waffen bestünde, wären die Palästinenser schon längst befriedet worden.

Um die verärgerten Israelis zu besänftigen, hat das israelische Militär mehrfach die Stadt und das Flüchtlingslager von Dschenin überfallen und jedes Mal mehrere tote und verletzte Palästinenser zurückgelassen, darunter viele Zivilisten. Dazu gehört auch das 15-jährige Kind Imad Hashash, das am 24. August getötet wurde, als es die Invasion mit seinem Mobiltelefon filmte. Genau dasselbe Szenario spielte sich am 9. April ab.

Es war jedoch eine Übung in Vergeblichkeit, da die israelische Gewalt in Dschenin über die Jahre hinweg zu dem bewaffneten Widerstand geführt hat, der nach wie vor von dem Lager ausgeht. Die Palästinenser, ob in Dschenin oder anderswo, wehren sich, weil ihnen die grundlegenden Menschenrechte verweigert werden, sie keine politische Perspektive haben, in extremer Armut leben, keine echte Führung haben und sich von der so genannten internationalen Gemeinschaft im Stich gelassen fühlen.

Die Palästinensische Autonomiebehörde von Mahmoud Abbas scheint von den Massen völlig abgehoben zu sein. Die Äußerungen von Abbas spiegeln seine Abgehobenheit von der Realität der israelischen Gewalt, der militärischen Besetzung und der Apartheid in ganz Palästina wider. Der offiziellen Nachrichtenagentur Wafa zufolge verurteilte Abbas den Anschlag in Tel Aviv wie auch die vorangegangenen Anschläge und verwies jedes Mal auf die Notwendigkeit, die “Stabilität” zu wahren und eine “weitere Verschlechterung der Lage” zu verhindern.

Von welcher Stabilität spricht Abbas, wenn das Leiden der Palästinenser durch die zunehmende Gewalt der Siedler, die illegale Ausdehnung der Siedlungen, den Landraub und – dank der jüngsten internationalen Ereignisse – auch durch die Ernährungsunsicherheit noch verstärkt wird?

Die israelischen Behörden und Medien schieben die Schuld wieder einmal bequemerweise hauptsächlich auf Dschenin, einen winzigen Teil eines überbevölkerten Gebiets. Damit will Israel den Eindruck erwecken, dass sich das neue Phänomen der palästinensischen Vergeltungsangriffe auf einen einzigen Ort beschränkt, der an die israelische Grenze grenzt und mit dem sich leicht “fertig werden” lässt.

Eine israelische Militäroperation in dem Lager mag Bennetts politischer Agenda dienen, ein Gefühl der Stärke vermitteln und einige seiner enttäuschten politischen Wählerschaft zurückgewinnen. Aber das ist alles nur eine vorübergehende Lösung. Dschenin jetzt anzugreifen, wird auf lange Sicht keinen Unterschied machen. Schließlich ist das Lager aus der Asche seiner fast vollständigen Zerstörung durch das israelische Militär im April 2002 wieder auferstanden.

Die erneuten palästinensischen Angriffe beziehen sich auf ein viel größeres Gebiet: Naqab, Umm Al Fahm, das Westjordanland. Dieser territoriale Zusammenhang steht im Zusammenhang mit dem israelischen Krieg vom Mai letzten Jahres und dem darauf folgenden palästinensischen Aufstand, der in allen Teilen Palästinas, einschließlich der palästinensischen Gemeinden innerhalb Israels, ausgebrochen ist.

Das Problem Israels ist sein Beharren auf kurzfristigen militärischen Lösungen für ein langfristiges Problem, das seinerseits aus eben diesen “militärischen Lösungen” resultiert. Wenn Israel das palästinensische Volk weiterhin unter dem derzeitigen System der militärischen Besetzung und der sich vertiefenden Apartheid unterjocht, werden die Palästinenser mit Sicherheit so lange reagieren, bis sich ihre unterdrückerische Realität ändert. Keine noch so große israelische Gewalt kann diese Wahrheit ändern. Übersetzt mit Deepl.com

