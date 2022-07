Palestinians mark Eid Al-Adha at Al-Aqsa Mosque Eid al-Adha is the second and biggest of the two main holidays celebrated in Islam. It honors the willingness of Ibrahim to sacrifice his son Ismail as an act of obedience to Allah’s command….



Eid al-Adha ist der zweite und größte der beiden wichtigsten Feiertage im Islam. Es ehrt die Bereitschaft von Ibrahim, seinen Sohn Ismail als Akt des Gehorsams gegenüber Allahs Befehl zu opfern.

Palästinenser begehen Eid al-Adha in der Al-Aqsa-Moschee

9. Juli 2022

Soaring food prices put damper on Eid Al-Adha in Mid-East The Eid Al-Adha festival should be the busiest time of the year for Mahmoud Abu Holy, a livestock merchant in the Gaza Strip. But soaring prices have driven away many of the people who would usually buy a sheep or goat to sacrifice on the Muslim holiday, Reuters reports.

Bild: Menschen, die durch Zwangsvertreibung aus ihren Häusern vertrieben wurden, beginnen mit den Vorbereitungen für Eid al-Adha in Idlib, Syrien, am 01. Juli 2022. [İzzeddin Kasim – Anadolu Agency]

Steigende Lebensmittelpreise dämpfen Eid Al-Adha im Nahen Osten

8. Juli 2022

Das Eid Al-Adha-Fest sollte für Mahmoud Abu Holy, einen Viehhändler im Gazastreifen, die geschäftigste Zeit des Jahres sein. Doch die steigenden Preise haben viele Menschen vertrieben, die normalerweise ein Schaf oder eine Ziege kaufen würden, um sie am muslimischen Feiertag zu opfern, berichtet Reuters.

Wenige Tage vor dem Eid Al-Adha, das am Samstag beginnt, sagt Abu Holy, dass er es sich nicht leisten kann, die Preise zu senken, weil die Kosten für Tierfutter in die Höhe geschossen sind – eine Nebenwirkung des Ukraine-Kriegs, der die globalen Agrarmärkte erschüttert hat.

“Wir stehen hier den ganzen Tag, ohne eines unserer Tiere zu verkaufen”, sagt Abu Holy, der auf dem Markt von Khan Younis im südlichen Gazastreifen kaum Käufer findet.

Mohammad Issa, 24, entschied sich gegen den Kauf, als er erfuhr, wie viel ein Schaf kosten würde. “Letztes Jahr habe ich ein Opferschaf für 300 Dollar gekauft; heute habe ich erfahren, dass es 500 oder 600 Dollar kosten würde, also habe ich beschlossen, es nicht zu kaufen”, sagte er.

Eid Al-Adha, eines der beiden Hauptfeste des Islam, markiert den Höhepunkt der jährlichen Hadsch-Pilgerfahrt, bei der die Muslime Tiere schlachten, um der Bereitschaft Ibrahims oder Abrahams zu gedenken, seinen Sohn auf Gottes Geheiß hin zu opfern, wobei das Fleisch oft an die Armen verteilt wird.

Doch in diesem Jahr sagen die Menschen in vielen arabischen Ländern, dass sie sich diese wichtige Tradition aufgrund der gestiegenen Preise nicht mehr leisten können, was die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs widerspiegelt, der den Druck auf die ohnehin schon hohen Lebensmittelpreise weltweit weiter erhöht hat.

“Ich bin gekommen, um die Preise zu prüfen und zu sehen, ob wir kaufen können oder nicht. Aber die Preise sind unglaublich hoch im Vergleich zum letzten Jahr”, sagte Hamoud Al-Asri auf einem Markt in Sana’a im Jemen, wo ein Waffenstillstand Anfang des Jahres eine Atempause von sieben Jahren Krieg gebracht hat, aber immer noch Millionen von Menschen hungern müssen.

Die Zahl der Hungernden weltweit stieg bis 2021 auf 828 Millionen: UN

“Ich gehe weg, ich kann es mir nicht leisten.”

Auf einem Markt in Ägypten, dem bevölkerungsreichsten Land der arabischen Welt, sagte ein Händler, die Preise für Schafe seien um 50 Prozent auf 90 ägyptische Pfund (4,77 Dollar) pro Kilo gestiegen. “Wir sind nicht in der Lage, Käufer zu finden. Ich kann das Kilogramm für 70 Pfund verkaufen, aber ich muss jemanden finden, der es mir abkauft, was soll ich sonst tun?”, sagte er.

Schaf oder Waschmaschine?

Russland ist im Februar in die Ukraine einmarschiert, was es als “Sondereinsatz” bezeichnet. Da auf die beiden Länder ein Drittel der weltweiten Getreideexporte entfällt, hat der Krieg die Preise für Getreide, Treibstoff und Düngemittel, für die Russland ein wichtiger Exporteur ist, in die Höhe getrieben.

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, warnte im vergangenen Monat, die Welt stehe vor einer “beispiellosen Hungerkrise”, und erklärte, der Krieg habe die seit langem bestehenden Probleme, darunter Klimaschwankungen und die COVID-19-Pandemie, verschärft.

Mahami Chikh, der in Algerien Vieh verkauft, sagte, die Kosten hätten die Preise in die Höhe getrieben: “Das ist Gerste, das sind Lebensmittel, das ist Unterhalt.”

Im Libanon, wo eine seit drei Jahren andauernde Wirtschaftskrise die Armut in die Höhe getrieben hat, sagte der Metzger Makhaber Hassan, dass die Preise für Schafe von Tag zu Tag stiegen und jetzt bei 250 Dollar liegen – etwa 7,5 Millionen libanesische Pfund.

“Das ist eine sehr große Zahl für einen Angestellten, der 1,5 bis 2 Millionen (im Monat) verdient”, sagte er.

In Bagdad sagte ein Kunde, der seinen Namen als Hussein angab, er könne die 500.000 Dinar – etwa 350 Dollar -, die ein Händler für ein Schaf verlangte, nicht bezahlen. “Ich fragte ihn: ‘Warum 500?’ Er antwortete, dass das Futter teuer sei”, sagte er.

Ali Farhan, 23, sagte, er habe den Kauf einer Waschmaschine verschoben, um stattdessen ein Schaf zu kaufen.

“Ich verbrachte den ganzen Morgen mit der Suche nach einem erschwinglichen Preis für ein Schaf, das ich für meine tote Mutter opfern wollte, und fand schließlich ein kleines, mageres Schaf, das mich 350.000 irakische Dinar kostete, was früher etwa 200.000 Dinar waren.” Übersetzt mit Deepl.com

