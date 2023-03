Palestinians mark Ramadan amid Israeli repression Palestinians welcomed the beginning of Ramadan this week as diplomats scrambled to avoid an escalation like that which rocked all of Palestine, from the river to the sea, in May 2021. Israel shot and killed one of the founders of a new armed resistance group in the occupied West Bank city of Tulkarm on the first day of the fasting month.

Stellen wir uns einmal vor, Weihnachten und Ostern würden hier unter diesen “zionistischen Apartheid Repressonen” gefeiert werden….

Palästinenser begehen Ramadan inmitten israelischer Unterdrückung



Von Maureen Clare



24. März 2023

Palästinenser passieren den israelischen Militärkontrollpunkt Qalandiya auf dem Weg zum Freitagsgebet in Jerusalem am 24. März. APA-Bilder

Die Palästinenser begrüßten diese Woche den Beginn des Ramadan, während sich Diplomaten bemühten, eine Eskalation wie diejenige zu vermeiden, die im Mai 2021 ganz Palästina vom Fluss bis zum Meer erschütterte.

Israel hat am ersten Tag des Fastenmonats einen der Gründer einer neuen bewaffneten Widerstandsgruppe in der besetzten Stadt Tulkarm im Westjordanland erschossen und getötet.

Amir Abu Khadijeh, 25, wurde bei einem Überfall getötet, den die Tulkarm-Brigade als “Attentat” bezeichnete.

Die israelische Grenzpolizei erklärte laut Al Jazeera, ihre Kräfte hätten das Feuer eröffnet, nachdem Abu Khadijeh mit einer Waffe auf sie gezielt habe.

Fünfundachtzig Palästinenser wurden seit Anfang des Jahres von israelischen Polizisten, Soldaten und Siedlern im Westjordanland getötet, wie The Electronic Intifada feststellte.

Etwa 60 wurden getötet, viele davon bei Razzien im nördlichen Westjordanland, das im vergangenen Jahr die Hauptlast der israelischen Bemühungen zur Niederschlagung des wiederauflebenden bewaffneten Widerstands getragen hat.

Eine Woche vor Beginn des Ramadan drangen israelische Undercover-Kräfte in die Stadt Jenin im nördlichen Westjordanland ein und töteten bei einer Razzia tagsüber im belebten Stadtzentrum vier Palästinenser, darunter ein Kind.

Gegenüber der Tel Aviver Tageszeitung Haaretz sagte ein Beamter der Handelskammer von Dschenin, dass Palästinenser aus dem Inneren Israels die Stadt trotz der Razzien besuchen, die “nur dazu dienen, die Spannungen zu erhöhen”.

Ghassan Daghlas, ein Beamter der Palästinensischen Autonomiebehörde, der im Dorf Burqa im nördlichen Westjordanland lebt, beschrieb gegenüber Haaretz die langen Reisezeiten aufgrund der verschärften israelischen Bewegungsbeschränkungen rund um Huwwara, wo im vergangenen Monat zwei Siedler erschossen wurden und das Dorf als Vergeltung angegriffen wurde.

“Ob wir es wollen oder nicht, es hängt von Israel ab, ob wir eine Ramadan-Atmosphäre haben werden”, sagte Daghlas. “Ein weiterer Angriff und ein weiterer Todesfall dienen in keiner Weise dem Interesse, Ruhe zu schaffen – es ist das Gegenteil.”

Am Mittwoch forderte Tor Wennesland, der Nahost-Beauftragte des UN-Generalsekretärs, “alle Seiten auf, während der Feiertage, in denen sich Ramadan, Pessach und Ostern überschneiden, von einseitigen Schritten Abstand zu nehmen, die die Spannungen verschärfen”.

Während seiner Unterrichtung des Sicherheitsrates fügte Wennesland hinzu, dass “der Status quo an den Heiligen Stätten in Jerusalem respektiert werden muss”.

Nach Angaben von Vertretern islamischer Religionsgemeinschaften drangen am Donnerstag fast 300 Extremisten unter Bewachung der israelischen Polizei in die Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem ein.

Die Extremisten “führten jüdische Rituale durch und verletzten damit die Status-quo-Regelung für das Gelände”, berichtete The New Arab.

Zehntausende von muslimischen Gläubigen beteten am ersten Freitag des Ramadan in der Al-Aqsa-Moschee.

Laut Reuters kündigte Israel Anfang der Woche an, dass es palästinensischen Männern über 55 Jahren, Frauen aller Altersgruppen und Kindern unter 12 Jahren erlauben würde, aus dem besetzten Westjordanland nach Jerusalem zu reisen, ohne eine vom Militär ausgestellte Genehmigung zu benötigen.

Palästinensische Medien veröffentlichten Bilder von Menschenmengen, die versuchten, die israelischen Militärkontrollpunkte zu passieren, um zum Freitagsgebet nach Jerusalem zu gelangen:

Trotz der Lockerung der Beschränkungen wurden einige Palästinenser abgewiesen, als sie versuchten, nach Jerusalem zu gelangen:

Palästinenser im Gazastreifen, die 50 Jahre und älter sind, können von Sonntag bis Donnerstag eine Genehmigung für die Einreise nach Jerusalem beantragen, wenn die Lage stabil bleibt.

Das israelische Außenministerium postete in den sozialen Medien ein Foto, das Gläubige mit dem Felsendom im Hintergrund zeigt und behauptete, an der heiligen Stätte herrsche “freie Religionsausübung”.

Ir Amim, eine israelische Menschenrechtsgruppe, weist jedoch darauf hin, dass die heilige Zeit in Jerusalem oft von zunehmenden Spannungen und Gewaltandrohungen geprägt ist, was eine direkte Folge der israelischen Politik gegenüber den Gläubigen ist.

Die Gruppe fügte hinzu, wenn die Polizei “den Ausdruck des palästinensischen Gemeinschaftslebens nicht als gefährliche Versammlung ansieht, die mit Feindseligkeit aufgelöst werden muss, verläuft der Ramadan mit minimalen Zwischenfällen”.

Bereits in diesem Ramadan sind verdeckte Polizisten gewaltsam gegen Palästinenser vorgegangen, die sich zum feierlichen Fastenbrechen am Damaskustor in der Altstadt von Jerusalem versammelt hatten:

Die Entscheidung der israelischen Polizei, Palästinenser daran zu hindern, sich während des Ramadan am Damaskustor zu versammeln, war Teil einer Reihe von provokativen Maßnahmen in Jerusalem, die zu einer 11-tägigen Militäroffensive im Gazastreifen und einem Aufstand der Einheit gegen die israelische Herrschaft im gesamten historischen Palästina führten.

Haaretz berichtete am Freitag, dass “mehr als 2.300 Polizeibeamte die Altstadt und ihre Umgebung während der Mittagsgebete sichern werden”.

Die Zeitung fügte hinzu, dass die israelisch geführte Stadtverwaltung Jerusalems “auch Mittel in die Organisation von Kultur- und Sportveranstaltungen für palästinensische Gläubige” investiert habe, um “eine große Versammlung von Jugendlichen am Damaskustor zu verhindern”.

Laut Haaretz legen “interne Dokumente der Stadt nahe, dass die Stadt versucht, die Tatsache zu verbergen, dass die Stände und Aktivitäten von der Gemeinde finanziert werden, um das Risiko zu vermeiden, von der palästinensischen Öffentlichkeit gemieden zu werden”.

Unterdessen haben die israelischen Gefängnisbehörden Berichten zufolge eine Vereinbarung getroffen, um einen Massenhungerstreik der palästinensischen Gefangenen während des Ramadan zu vermeiden.

Der Vorsitzende des palästinensischen Gefangenenclubs erklärte gegenüber den Medien, die Gefangenen verlangten, dass “jede Änderung ihrer Haftbedingungen im Kabinett diskutiert und nicht nach den persönlichen Launen” von Itamar Ben-Gvir, dem israelischen Minister für nationale Sicherheit, entschieden werde.

Im Februar wies Ben-Gvir die israelische Strafvollzugsbehörde an, Duschen auf vier Minuten pro Person oder eine Stunde fließendes Wasser pro Gefängnistrakt zu beschränken”, erklärten Menschenrechtsgruppen Anfang dieses Monats.

“Diese Einschränkung folgt auf das Verbot von Öfen in den Gefängnissen von Nafha und Ketziot, was zu einem spürbaren Rückgang der Brotlieferungen an palästinensische Gefangene führt”, fügten die Gruppen hinzu.

Die Menschenrechtsgruppen stellten eine “Zunahme der Brutalität und Gewalt” gegen palästinensische Gefangene fest.

Die Vereinbarung über die Aussetzung eines Massenhungerstreiks kam zustande, nachdem die Führungen in Ramallah und Gaza durch ägyptische Vermittler, die sich in Sharm el-Sheikh trafen, Druck ausgeübt hatten, um eine Eskalation der Spannungen während des Ramadan zu vermeiden”, berichtete Haaretz.

Vertreter Israels und der Palästinensischen Autonomiebehörde trafen sich am Sonntag in der ägyptischen Stadt, um auf amerikanischen Druck hin die Feiertage ohne eine Eskalation der Gewalt zu überstehen.

Israel hat bereits seine in Sharm el-Sheikh gemachten Zusagen gebrochen und Ausschreibungen für mehr als 1.000 neue Siedlungen im Westjordanland, einschließlich Ost-Jerusalem, veröffentlicht.

Israel hat jedoch die Leichen von Palästinensern, die von seinen Streitkräften getötet wurden, zurückgegeben, was offenbar als “vertrauensbildende Maßnahme” von Washington gefördert wurde.

Israel hält die Leichen von Palästinensern zurück, die bei Anschlägen oder angeblichen und versuchten Anschlägen getötet wurden, damit sie bei künftigen Verhandlungen als Verhandlungsmasse dienen können.

Israel überführte am Freitag die Leichen von Tariq Maali und Karam Salman.

Nach Angaben der UN-Beobachtungsgruppe OCHA wurde Maali “von einem israelischen Siedler in einem neu errichteten Außenposten” in der Nähe von Ramallah “bei einem versuchten Messerangriff erschossen, wie auf Videoaufnahmen zu sehen ist, die in israelischen Medien veröffentlicht wurden”.

Salman, der Berichten zufolge mit einer Handfeuerwaffe bewaffnet war, wurde “von einem Sicherheitsbeamten in der Nähe der Siedlung Kedumim im nördlichen Westjordanland erschossen”, berichtete die Times of Israel am 29. Januar. Übersetzt mit Deepl.com

