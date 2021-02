Nur so kann man sie packen! Die schwarze Liste der Schande!

Israelische Siedlungen: UN-Liste sorgt für Empörung Die UN haben eine Liste von Firmen veröffentlicht, die in israelischen Siedlungen im Westjordanland aktiv sind. Das verärgert viele israelische Politiker. Einige stellen Vergleiche zur NS-Zeit an. Es sind elf Seiten, veröffentlicht in einer nüchternen Word-Datei. Neben Erläuterungen: Die Liste von mehr als 100 Unternehmen, die in Siedlungen im von Israel besetzten Westjordanland aktiv sind.

Bild: A general view shows the Israeli settlement of Beitar Illit in the Israeli-occupied West Bank [File: Ronen Zvulun/Reuters]

Palestinians hail UN list of firms linked to Israeli settlements Palestinian leaders say report will reinvigorate push to boycott international companies in occupied territories. Palestinian leaders have hailed the United Nations Human Rights Office report, which lists firms linked to illegal Israeli settlements, saying it is a critical step towards boycotting Israeli businesses operating in the occupied West Bank.

Palästinenser begrüßen UN-Liste von Firmen mit Verbindungen zu israelischen Siedlungen

Von

Ali Younes

Palästinensische Führer sagen, dass der Bericht den Boykott internationaler Firmen in den besetzten Gebieten wieder ankurbeln wird.

13 Feb 2020

Palästinensische Führer haben den Bericht des Menschenrechtsbüros der Vereinten Nationen begrüßt, der Firmen auflistet, die mit illegalen israelischen Siedlungen verbunden sind, und sagten, es sei ein entscheidender Schritt zum Boykott israelischer Unternehmen, die im besetzten Westjordanland tätig sind.

Die UN-Behörde sagte, sie habe 112 Unternehmen identifiziert – 94 mit Sitz in Israel und 18 in sechs anderen Ländern -, bei denen sie berechtigten Grund zu der Annahme hat, dass sie mit israelischen Siedlungen in Verbindung stehen, die nach internationalem Recht als illegal gelten.

Sie identifizierte Firmen, die in den Vereinigten Staaten, Frankreich, den Niederlanden, Luxemburg, Thailand und dem Vereinigten Königreich gelistet sind. Darunter war auch die in den USA ansässige Home-Sharing-Firma Airbnb.

Die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, sagte, die Ergebnisse seien einem “umfangreichen und sorgfältigen Überprüfungsprozess” unterzogen worden und der Bericht spiegele “die ernsthafte Erwägung wider, die diesem beispiellosen und hochkomplexen Mandat gewidmet wurde”.

Ihr Büro sagte, dass der Bericht “keine rechtliche Charakterisierung der fraglichen Aktivitäten oder der Beteiligung von Wirtschaftsunternehmen an diesen Aktivitäten liefert”.

Verstoß gegen internationales Recht

Palästinenserführer Mustafa Barghouti sagte, der Bericht liefere kritische Informationen, die zeigten, dass diese Unternehmen ihre Geschäfte vorsätzlich unter Verletzung internationaler Gesetze betreiben.

Artikel 49 der Vierten Genfer Konvention, die 1949 zum Schutz der Zivilbevölkerung in kriegsgebeutelten Ländern verabschiedet wurde, besagt, dass Besatzungsmächte ihre Bevölkerung nicht in besetzte Gebiete bringen dürfen.

Barghouti sagte gegenüber Al Jazeera, dass der Bericht die internationale Bewegung Boycott, Divestment and Sanction (BDS) und ihre Verbündeten, die versuchen, Firmen und Unternehmen zu boykottieren, von denen angenommen wird, dass sie internationales Recht verletzen, indem sie in den besetzten palästinensischen Gebieten tätig sind, wiederbeleben wird.

“Dieser Bericht wird eine sehr große Auswirkung haben, weil er Palästinenser und andere auf der ganzen Welt ermutigen wird, ihren Boykott gegen diese Unternehmen zu verstärken”, sagte er.

Der Palästinenserführer forderte internationale Institutionen auf, nicht mehr in Unternehmen zu investieren, die in israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland arbeiten.

Die BDS-Bewegung wurde 2005 von palästinensischen zivilgesellschaftlichen Organisationen ins Leben gerufen, die die internationale Gemeinschaft zu Boykott, Desinvestition und Sanktionen gegen Israel aufforderten. Die Bewegung ist inspiriert von den Kämpfen vor Jahrzehnten, um die Apartheid in Südafrika zu beenden.

Zuvor hatte der palästinensische Außenminister Riyad al-Malki die Veröffentlichung der Liste als “einen Sieg für das internationale Recht” bezeichnet.

Der israelische Außenminister Israel Katz sagte, er habe nach dem lange hinausgezögerten Bericht “außergewöhnliche und harte Maßnahmen” gegen das UN-Gremium angeordnet.

Der palästinensische Führer und Leiter der Behörde für zivile Angelegenheiten, Hussein al-Shaikh, sagte in einem Tweet, dass die USA und Israel “den internationalen Konsens herausfordern” und Einschüchterungswerkzeuge” gegen die UN-Menschenrechtsbehörde einsetzen würden.

Die UN-Liste kommt weniger als einen Monat, nachdem die Trump-Administration ihren Nahost-Plan vorgestellt hat, der die Legalisierung der israelischen Besetzung palästinensischen Landes und die Annexion großer Teile der Westbank unterstützt.

Rechtsexperten glauben, dass die Auflistung in strategischen Rechtsstreitigkeiten gegen die im Bericht identifizierten Unternehmen verwendet werden kann.

Professor Kevin Jon Heller, der internationales Recht an der Universität von Amsterdam und der Australian National University lehrt, sagte, er glaube nicht, dass der Bericht selbst als Grund für inländische rechtliche Schritte gegen die Unternehmen zu diesem Zeitpunkt funktionieren kann.

“Jede Klage gegen einen der Konzerne vor einem inländischen Gericht würde immer noch den Nachweis erfordern, dass die Aktivitäten des Konzerns nach inländischem Recht illegal waren”, sagte er.

Er sagte jedoch, der Bericht sei “ein hilfreiches Werkzeug, um strategische Rechtsstreitigkeiten auf die darin identifizierten Unternehmen zu konzentrieren”.

Israel hat das Westjordanland, den Gazastreifen und Ostjerusalem nach dem Krieg von 1967 besetzt und seitdem Hunderte von illegalen Siedlungen für seine jüdischen Bürger in den besetzten palästinensischen Gebieten gebaut.

Nach palästinensischen Angaben gibt es derzeit mehr als 750.000 illegale israelische Siedler im Westjordanland und Ostjerusalem.



Israel und die Palästinenser unterzeichneten 1993 das Oslo-Abkommen, das eine Zwei-Staaten-Lösung vorsah – die Idee, dass Israel und Palästina Seite an Seite leben – basierend auf den Linien von 1967.

Jahrzehnte nach Oslo hat Israel jedoch mehr jüdische Siedlungen gebaut und mehr palästinensisches Land konfisziert, was das Abkommen effektiv zunichte macht und jede palästinensische Hoffnung auf die Errichtung des gewünschten Staates beendet.

“Der Bericht ist ein dringend benötigtes Instrument, um israelische und internationale Unternehmen daran zu hindern, von der Besetzung palästinensischen Landes zu profitieren”, sagte der Palästinenserführer Barghouti. Übersetzt mit Deepl.com

