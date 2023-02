Was für eine ekelhafte Scheinheiligkeit, währen Krieg gegen Russland zum Schutz des Völkerrechts geführt wird, darf das zionistische Regime ungestört stehlen, enteignen und judaisieren. Evelyn Hecht-Galinski

“Die USA sind nach wie vor das einzige große Land, das Jerusalem als israelische Hauptstadt anerkennt. Die UNO betrachtet die Stadt als umstrittenes Gebiet, da die Palästinenser die Stadt ebenfalls als ihr Eigentum beanspruchen.”

Palestinians File Objection to US Embassy in Jerusalem A legal advocacy group is calling the move to build a U.S. diplomatic compound in Jerusalem a violation of international law related to the respect of private property, Peoples Dispatch reports. By Peoples Dispatch A legal center for Arab minority rights in Israel has filed an object

Der US-Botschafter in Israel Thomas Nides, rechts, begrüßt den US-Außenminister Antony Blinken in Jerusalem, 31. Januar. (US-Botschaft Jerusalem, Flickr, CC BY 2.0)

Eine juristische Interessengruppe bezeichnet den Bau einer US-Botschaft in Jerusalem als Verstoß gegen internationales Recht in Bezug auf die Achtung von Privateigentum, berichtet Peoples Dispatch.

Palästinenser erheben Einspruch gegen US-Botschaft in Jerusalem

Von Peoples Dispatch



3. Februar 2023

Ein juristisches Zentrum für die Rechte arabischer Minderheiten in Israel hat Einspruch gegen das Vorhaben der USA eingelegt, ihre neue Botschaft in Jerusalem auf Land zu bauen, das Israel den ursprünglichen palästinensischen Eigentümern gestohlen hat. Es forderte die sofortige Annullierung des Plans.

Der Einspruch wurde von Adalah am 30. Januar im Namen von 12 Nachkommen der ursprünglichen Besitzer, darunter vier US-Bürger, beim Jerusalemer Bezirksplanungsausschuss, dem US-Botschafter in Israel, Thomas Nides, und dem US-Außenminister Antony Blinken eingereicht.

Blinken war am Montag in Israel, um den israelischen Staatspräsidenten Issac Herzog, Premierminister Benjamin Netanjahu und andere Staatsbeamte zu treffen.

Der Hauptsitz von Adalah – dem Rechtszentrum für die Menschenrechte arabischer Minderheiten in Israel – in Haifa. (CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)

In einer Presseerklärung bezeichnete Adalah den Bau eines US-Diplomatenlagers in Jerusalem als Verstoß gegen internationales Recht in Bezug auf die Achtung von Privateigentum.

Israel konfiszierte das Land von seinen ursprünglichen palästinensischen Eigentümern auf der Grundlage des 1950 verabschiedeten Gesetzes über das Eigentum von Abwesenden. Aufzeichnungen des israelischen Staatsarchivs, die von Adalah im Juli 2022 veröffentlicht wurden, verdeutlichen die palästinensischen Eigentumsverhältnisse.

Aus den Dokumenten geht hervor, dass das Land von seinen palästinensischen Eigentümern lange vor der Gründung Israels im Jahr 1948 vorübergehend an die britischen Mandatsbehörden verpachtet wurde.

Adalah bezeichnete das israelische Gesetz über das Eigentum von Abwesenden als “eines der willkürlichsten, weitreichendsten, diskriminierendsten und drakonischsten Gesetze, die im Staat Israel erlassen wurden”. Das Gesetz sei aus rassistischen Motiven heraus verfasst worden und diene einzig und allein der Enteignung von Palästinensern”, hieß es weiter.

Israel hatte bei seiner Gründung 1948, während der Nakba, mehr als 700.000 Palästinenser aus ihren Häusern und Dörfern vertrieben und mit Hilfe des Gesetzes von 1950 einen Großteil ihres Landes beschlagnahmt. Auch in den besetzten Gebieten im Westjordanland und in Ostjerusalem versucht sie, diese zu judaisieren.

Adalah betonte, dass, wenn die USA mit dem Plan fortfahren, “dies eine uneingeschränkte Unterstützung von Israels illegaler Beschlagnahmung von palästinensischem Privateigentum bedeutet und das Außenministerium zu einem aktiven Teilnehmer an der Verletzung der privaten Eigentumsrechte seiner eigenen Bürger wird”.

Die US-Botschaft unterhält derzeit eine Außenstelle in Tel Aviv, das bis 2018 von den USA als Hauptstadt Israels anerkannt wurde. Seit 2018 ist die US-Botschaft in dem Gebäude untergebracht, das zuvor das US-Konsulat in Jerusalem



In einer Presseerklärung bezeichnete Adalah den Bau einer US-Diplomatenstation in Jerusalem als einen Verstoß gegen internationales Recht, das die Achtung von Privateigentum vorsieht.

Israel konfiszierte das Land von seinen ursprünglichen palästinensischen Eigentümern auf der Grundlage des 1950 verabschiedeten Gesetzes über das Eigentum von Abwesenden. Aufzeichnungen des israelischen Staatsarchivs, die von Adalah im Juli 2022 veröffentlicht wurden, verdeutlichen die palästinensischen Eigentumsverhältnisse.

Aus den Dokumenten geht hervor, dass das Land von seinen palästinensischen Eigentümern lange vor der Gründung Israels im Jahr 1948 vorübergehend an die britischen Mandatsbehörden verpachtet wurde.

Adalah bezeichnete das israelische Gesetz über das Eigentum von Abwesenden als “eines der willkürlichsten, weitreichendsten, diskriminierendsten und drakonischsten Gesetze, die im Staat Israel erlassen wurden”. Das Gesetz sei aus rassistischen Motiven heraus verfasst worden und diene einzig und allein der Enteignung von Palästinensern”, hieß es weiter.

Israel hatte bei seiner Gründung 1948, während der Nakba, mehr als 700.000 Palästinenser aus ihren Häusern und Dörfern vertrieben und mit Hilfe des Gesetzes von 1950 einen Großteil ihres Landes beschlagnahmt. Auch in den besetzten Gebieten im Westjordanland und in Ostjerusalem versucht sie, diese zu judaisieren.

Adalah betonte, dass, wenn die USA mit dem Plan fortfahren, “dies eine uneingeschränkte Unterstützung von Israels illegaler Beschlagnahmung von palästinensischem Privateigentum bedeutet und das Außenministerium zu einem aktiven Teilnehmer an der Verletzung der privaten Eigentumsrechte seiner eigenen Bürger wird”.

Die US-Botschaft unterhält derzeit eine Außenstelle in Tel Aviv, das bis 2018 von den USA als Hauptstadt Israels anerkannt wurde. Seit 2018 ist die US-Botschaft in dem Gebäude untergebracht, das zuvor das US-Konsulat in Jerusalem war.

Unter der Präsidentschaft von Donald Trump änderte die US-Regierung diese langjährige Politik und erklärte Jerusalem offiziell zur Hauptstadt Israels. Damals wurden Pläne [für den Bau eines Botschaftskomplexes] in Jerusalem aufgestellt, und die endgültigen Vorschläge dafür wurden im Februar 2021 unter der Regierung von Joe Biden vorgelegt. Israel hat das Land bereits an das US-Außenministerium verpachtet.

Die USA sind nach wie vor das einzige große Land, das Jerusalem als israelische Hauptstadt anerkennt. Die UNO betrachtet die Stadt als umstrittenes Gebiet, da die Palästinenser die Stadt ebenfalls als ihr Eigentum beanspruchen. Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel stammt von Peoples Dispatch.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …