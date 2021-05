Live: Palestinians shot and killed in the West Bank as Gaza death toll rises Follow MEE’s updates as protesting Palestinians face violence and arrest and air strikes continue

Live: Palästinenser im Westjordanland erschossen und getötet, während die Zahl der Toten in Gaza steigt

Verfolgen Sie die Updates von MEE, während protestierende Palästinenser mit Gewalt und Verhaftungen konfrontiert sind und die Luftangriffe weitergehen

Wichtige Punkte

Mehrere Palästinenser wurden heute im Westjordanland inmitten anhaltender Proteste erschossen und getötet.

Palästinenser in Gaza fliehen weiterhin aus ihren Häusern unter israelischem Bombardement.

Biden bekräftigt seine Unterstützung für die israelischen Bombardements, da bei Luftangriffen auf Gaza mindestens 122 Palästinenser getötet wurden, darunter 31 Kinder und 20 Frauen. Neun Menschen wurden in Israel getötet, sagten medizinische Beamte.

Live-Updates

Medizinisches Personal zeigt sich besorgt, weil es an der Behandlung von Palästinensern gehindert wird

vor 18 Minuten

Der Palästinensische Rote Halbmond in Nablus hat seine Forderung wiederholt, dass Gesundheitszentren ihre Türen öffnen und verwundete Palästinenser aufnehmen sollen, nachdem einige seiner Krankenwagen aufgrund von Straßensperren, die von den israelischen Behörden verhängt wurden, daran gehindert wurden, wichtige Orte zu erreichen.

Mamoun Abbas, der offizielle Sprecher des Palästinensischen Roten Halbmonds, sagte gegenüber Middle East Eye, dass seine medizinischen Teams seit dem Beginn der Konfrontationen in Jerusalem Anfang der Woche große Probleme haben, mit Krankenwagen in wichtige Gebiete zu gelangen.

“Wir finden es schwierig, unsere Krankenwagen und unser medizinisches Personal zu bewegen. Wenn die israelische Armee die Straßen blockiert und sie daran hindert, Gebiete der Konfrontation zu erreichen, können wir den Menschen nicht helfen”, sagte er.

Laut Abbas hat die Gruppe trotz Kontaktaufnahme mit der Internationalen Föderation des Roten Kreuzes und den israelischen Behörden keine Rechtfertigung oder eine überzeugende Erklärung erhalten, warum ihren Krankenwagen der Zugang zu den Schauplätzen verweigert wurde.

Abbas sagte auch, dass die israelische Armee letzte Woche mit scharfer Munition direkt auf Krankenwagen geschossen hat, während das Personal versuchte, eine verwundete Person am Hawara-Kontrollpunkt, südlich von Nablus, zu transportieren.

Der Palästinensische Rote Halbmond verzeichnet weiterhin zahlreiche Fälle von Verletzungen, die durch den Beschuss mit gummiummantelten Stahlkugeln sowie durch Schläge auf das medizinische Personal in Jerusalem entstanden sind.

“Die Besatzungstruppen respektieren weder humanitäre noch internationale Gesetze”, sagte Abbas.

BREAKING: Palästinenser in Jericho getötet, Zahl der Toten im Westjordanland steigt auf sieben

vor 1 Stunde

Ein palästinensischer Mann wurde am Freitag in Jericho getötet, womit die Gesamtzahl der getöteten Palästinenser im Westjordanland auf sieben gestiegen ist.

Der Mann wurde als der 20-jährige Mohammed Shger bezeichnet.

MEE hat auch die folgenden Todesfälle bestätigt:

Mohammed Ruhi Hammad, 30, in Silwad bei Ramallah.

Sharif Khaled Salman, 38, in Marada, Salfit.

Awad Ahmed Harb, in Eskaka, Salfit.

Youssef Nawasarah, 26, in Fahma, Jenin.

Nidal Sael Safadi, in Urif, Nablus.

Issa Burhom, in Nablus.

BREAKING: Palästinenser stirbt in Urif, damit steigt die Zahl der Toten vom Freitag auf fünf

vor 1 Stunde

Palästinenser haben am Freitagnachmittag demonstriert, mehr als eine Woche nachdem die Spannungen wegen geplanter Enteignungen im besetzten Ost-Jerusalem, dem gewaltsamen Vorgehen israelischer Streitkräfte gegen Gläubige in der al-Aqsa-Moschee und einer laufenden israelischen Militäroperation im belagerten Gazastreifen einen Siedepunkt erreicht hatten.

Palästinenser im Westjordanland getötet, da israelische Razzia eskaliert

Mehr lesen ”

Mit dem Einsatz israelischer Streitkräfte zur Unterdrückung palästinensischer Demonstranten innerhalb Israels, Ost-Jerusalems und des besetzten Westjordanlandes hat die Situation effektiv jeden Winkel der besetzten palästinensischen Gebiete erreicht.

Die offizielle Nachrichtenagentur der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA), Wafa, hat den Tod von vier Palästinensern bestätigt, die von israelischen Streitkräften bei verschiedenen Vorfällen am Freitag getötet wurden.

Der erste wurde als Mohammed Ruhi Hammad identifiziert, der in der Stadt Silwad östlich von Ramallah getötet wurde, nachdem er nach Angaben der israelischen Armee versucht haben soll, einen Anschlag mit einem Auto zu verüben.

Kurz darauf wurde ein palästinensischer Mann – von einem Middle East Eye-Korrespondenten vor Ort als der 26-jährige Youssef Nawasra identifiziert – in der Nähe des Dorfes Yabad im nördlichen besetzten Westjordanland-Gouvernement Jenin während einer Demonstration getötet.

Später meldete Wafa den Tod von Awad Ahmed Harb, 23, und Sharif Khaled Suleiman, 38, die bei Demonstrationen in den Dörfern Iskaka und Marada im Gebiet von Salfit getötet wurden.

BREAKING: Zwei Palästinenser im Gouvernement Salfit getötet

vor 1 Stunde

Zwei palästinensische Männer wurden in den Dörfern Iskaka und Marda im Gouvernement Salfit erschossen, berichtete die Nachrichtenagentur Wafa.

Wafa identifizierte die Männer als Awad Ahmed Harb, 23, und Sharif Khaled Suleiman, 38.

Ammar Harb, ein Aktivist aus Iskaka in der Nähe der Stadt Salfit, sagte gegenüber Middle East Eye, dass das Dorf von israelischen Siedlern gewaltsam angegriffen worden sei und dass Palästinenser hinausgingen, um sie zu konfrontieren.

Nach Angaben von Harb feuerten Siedler mit scharfer Munition auf die Demonstranten und verletzten einen 26-jährigen Mann, der als Awad Munir identifiziert wurde, schwer in der Brust. Eine Reihe anderer Menschen wurden ebenfalls durch scharfe Munition verwundet.

“Diese Gegend ist immer wieder Angriffen von Siedlern ausgesetzt, aber dies war einer der gewalttätigsten, die wir erlebt haben”, sagte Harb.

Er fügte hinzu, dass trotz der Anwesenheit der israelischen Polizei die Siedler nicht davon abgehalten wurden, Angriffe auszuführen. Der Palästinensische Rote Halbmond in Nablus ruft auch die Gesundheits- und medizinischen Zentren im Süden auf, ihre Türen zu öffnen, um Krankenwagen hereinzulassen und diejenigen zu behandeln, die durch das Schießen der israelischen Streitkräfte auf die Menschenmenge Verletzungen erlitten haben.

Der Palästinensische Rote Halbmond hat bereits zuvor seine Besorgnis darüber geäußert, dass israelische Streitkräfte ihnen den Weg versperren, Straßen sperren und in einigen Fällen medizinisches Personal angreifen, das Verwundete vor Ort behandelt.

Mit diesen beiden Todesfällen steigt die Gesamtzahl der heute im Westjordanland getöteten Palästinenser auf vier.

BREAKING: Demonstranten versammeln sich nahe Israel im Südlibanon

vor 2 Stunden

Libanesische Demonstranten haben sich am Freitagnachmittag in der Nähe von Israel im Südlibanon versammelt.

Es war unklar, ob sie es geschafft haben, nach Israel zu gelangen oder ob es irgendwelche Verletzungen gab.

Unabhängig davon sagte eine Sicherheitsquelle im Südlibanon gegenüber Middle East Eye, dass drei Raketen, die am Donnerstagabend in Richtung Israel abgefeuert wurden, von Basateen al-Qulayla, einem Küstengebiet in der Nähe des Dorfes al-Qulayla, abgefeuert wurden.

Das Gebiet liegt etwa 1 km vom palästinensischen Flüchtlingslager al-Rashidiya entfernt, außerhalb der Stadt Tyrus.

Khader Adnan: Ausmaß der Proteste im Westjordanland seit der Zweiten Intifada nicht mehr gesehen

vor 2 Stunden

Vom Jalamah-Kontrollpunkt im äußersten Norden des Westjordanlandes aus sagte Khadr Adnan, ein Führer der Bewegung Islamischer Dschihad, gegenüber Middle East Eye, dass die weitreichende Mobilisierung der Palästinenser in den besetzten palästinensischen Gebieten und in Israel eine Einheit zeige, wie sie seit Jahren nicht mehr gesehen wurde.

“Die Demonstrationen, die im Morgengrauen stattfanden und an denen Tausende teilnahmen, obwohl es keine Vorwarnung oder Organisation gab, hat es im Westjordanland seit dem Ende der al-Aqsa-Intifada nicht mehr gegeben”, auch bekannt als Zweite Intifada, sagte er. “Die Menschen gehen auf die Straße, um die Menschen in Gaza zu unterstützen und die Aggression der israelischen Streitkräfte zurückzuweisen.”

Laut Adnan erlebt der Jalamah-Kontrollpunkt einen Zustrom von Hunderten von Demonstranten, wobei es zu einigen gewaltsamen Konfrontationen mit den israelischen Streitkräften gekommen ist. Adnan sagte, dass die israelischen Streitkräfte eine Reihe von jungen Palästinensern in der Gegend mit scharfen Kugeln erschossen haben.

