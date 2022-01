Warum wird dieser palästinensische Held und Widerstandskämpfer nicht weltweit unterstützt und von der “Aufbruch-Ampel” in die Charite geholt?



Unterstützung der groß angelegten Volks-, Medien- und Rechtskampagne zur Unterstützung des Hungerstreikenden Hisham Abu Hawash bis zu seiner Freilassung.

Palästinenser in Europa Konferenz besorgt über sterbenden Hungerstreikenden in israelischem Gefängnis

Bild: Unterstützer und Verwandte des hungerstreikenden palästinensischen Gefangenen Hisham Abu Hawash versammeln sich am 2. Januar 2022 in seinem Dorf Dura westlich von Hebron im besetzten Westjordanland [HAZEM BADER/AFP via Getty Images]

Januar 3, 2022

Die Palästinenser in der Europakonferenz haben ihre tiefe Besorgnis über den sich verschlechternden Gesundheitszustand des palästinensischen Gefangenen Hisham Abu Hawash nach 140 Tagen Hungerstreik zum Ausdruck gebracht, heißt es in einer Erklärung.

Der Erklärung zufolge droht Abu Hawash, der gegen seine Verwaltungshaft protestiert, in einem israelischen Gefängnis der baldige Tod.

Am Wochenende fiel er aufgrund seines Hungerstreiks ins Koma, was zu einer erheblichen Verschlechterung seines Gesundheitszustands, seiner Sehkraft und seiner Sprachfähigkeit sowie zu Problemen mit seinem Herzmuskel und Muskelschwund geführt hat. Die Ärzte haben gewarnt, dass er jederzeit in ein kritisches Stadium eintreten kann.

“Die israelischen Behörden ignorieren jedoch weiterhin die Appelle zu seiner Freilassung, was einen eklatanten Verstoß gegen internationale Menschenrechtsgesetze und -normen darstellt”, heißt es in der Erklärung.

Sie fügte hinzu, dass die Konferenz der Palästinenser in Europa “ihre volle Unterstützung für Abu Hawash und alle palästinensischen Gefangenen in israelischen Gefängnissen erklärt, insbesondere für die weiblichen, kranken, kindlichen und älteren Gefangenen”.

Die Konferenz “ruft das palästinensische Volk im In- und Ausland auf, die palästinensischen Gefangenen, insbesondere Hisham Abu Hawash, der den Kampf gegen die israelische Besatzung anführt, entschlossen zu unterstützen.”

Gleichzeitig forderte die Konferenz “die Europäische Union, alle europäischen Regierungen, politischen und Menschenrechtsorganisationen und Entscheidungsträger auf, dringend zu handeln und Druck auf die israelische Besatzung auszuüben, um das Leben von Abu Hawash und aller palästinensischen Gefangenen zu retten.”

Zu diesem Zweck erklärte die Konferenz am Sonntag den Beginn einer groß angelegten Volks-, Medien- und Rechtskampagne zur Unterstützung des Hungerstreikenden Hisham Abu Hawash bis zu seiner Freilassung. Übersetzt mit Deepl.com

