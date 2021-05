Der Herrscher des rechtsextremen Mob, “sonnt” sich in seinen vermeintlichen Erfolgen

Bild:Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks during a meeting with Israeli border police in Lod on 13 May 2021 (AFP)

Palästinenser in Israel sind jetzt mit rechtsextremer Mobgewalt konfrontiert, die vom Staat unterstützt wird

Von Jonathan Cook

14 Mai 2021

Während Jerusalem in Flammen steht und Gaza am Rande eines weiteren großen israelischen Angriffs steht, war es leicht, die schnell eskalierende ethnische Gewalt innerhalb Israels zu übersehen, wo jeder Fünfte der Bevölkerung Palästinenser ist.

Diese 1,8 Millionen Palästinenser – israelische Staatsbürger nur dem Namen nach – haben die letzte Woche damit verbracht, ihrer Frustration und Wut über die jahrzehntelange israelische Unterdrückung Luft zu machen, die sich sowohl gegen ihre eigenen Gemeinden innerhalb Israels als auch gegen die Palästinenser unter der sichtbaren Besatzung richtet.

Schon jetzt wurden die Proteste, die die palästinensischen Gemeinden innerhalb Israels erfasst haben, mit einer brutalen Gegenreaktion begrüßt – einer Kombination aus offizieller Gewalt durch die israelische Polizei und Selbstjustiz durch rechtsextreme jüdische Banden.

Je mehr die palästinensische Minderheit gegen die strukturelle Diskriminierung protestiert, der sie ausgesetzt ist, desto mehr riskiert sie, die Leidenschaften der jüdischen Rechtsextremen zu entfachen

Israelische Politiker haben lautstark vor “arabischen Pogromen” gegen die jüdische Bevölkerung gewarnt. Aber mit dem steigenden Einfluss der offen faschistischen Rechtsextremen in Israel – viele von ihnen bewaffnete Siedler, einige mit Verbindungen zu militärischen Einheiten – besteht eine viel größere Gefahr von Pogromen gegen die palästinensische Minderheit.

Die palästinensischen Bürger Israels stehen im Mittelpunkt der Protestwelle im besetzten Ost-Jerusalem, die vor einem Monat, zu Beginn des Ramadan, begann. Mit Hilfe ihrer israelischen Ausweise und relativer Bewegungsfreiheit reisten viele in organisierten Buskonvois nach Ostjerusalem. Sie verstärkten die Zahl der Demonstranten in Sheikh Jarrah, wo viele palästinensische Familien von jüdischen Siedlern, die vom israelischen Staat unterstützt werden, aus ihren Häusern vertrieben werden. Sie nahmen auch an der Verteidigung der al-Aqsa-Moschee teil.

Aber am vergangenen Wochenende, als die sozialen Medien mit Clips von der Erstürmung der al-Aqsa durch die Polizei und von jüdischen Extremisten, die aufgeregt ein Feuer in der Nähe der Moschee bejubelten, überschwemmt wurden, brachen auch innerhalb Israels Proteste aus. Es gab nächtliche Demonstrationen in größeren palästinensischen Städten, darunter Nazareth, Kafr Kanna, Kafr Manda, Umm al-Fahm, Shefa-Amr und Beersheva. Die Polizei reagierte in gewohnter Weise, feuerte Blendgranaten in die Menge und erstickte sie mit Tränengas. Es gab eine große Anzahl von Verhaftungen.

Siedepunkt

Einige der gewalttätigsten Zusammenstöße fanden jedoch anderswo statt, in Gemeinden, die von Israel irreführend als “gemischte Städte” bezeichnet werden. Israel hat diese Städte – Lod (Lydd), Ramle, Jaffa, Haifa und Akkon (Akka) – traditionell als Beispiele für “jüdisch-arabische Koexistenz” dargestellt. Die Realität ist ganz anders.

In jeder dieser Städte leben palästinensische Bürger am Rande einer ehemaligen palästinensischen Stadt, die bei der Gründung Israels 1948 ethnisch gesäubert wurde und seitdem aggressiv “judaisiert” wurde.

Die palästinensischen Bewohner dieser Städte müssen sich täglich mit dem Rassismus vieler ihrer jüdischen Nachbarn auseinandersetzen, und sie sind mit eklatanter institutioneller Diskriminierung durch Planungsvorschriften konfrontiert, die darauf abzielen, sie zu verdrängen und Juden – oft Mitglieder der Siedlerbewegung oder extremistische religiöse Studenten – an ihre Stelle zu setzen. All dies geschieht, während sie streng überwacht werden, um die Rechte der jüdischen Bewohner auf ihre Kosten zu schützen.

Israelische Kräfte halten eine Gruppe arabischer Israelis in der gemischten jüdisch-arabischen Stadt Lod am 13. Mai 2021 fest, während Zusammenstößen zwischen israelischen Rechtsextremisten und arabischen Israelis. Ahmad GHARABLI / AFP

Ressentiments und Wut haben sich seit Jahren stetig aufgebaut und scheinen nun einen Siedepunkt erreicht zu haben. Und da die “gemischten Städte” zu den wenigen Orten in Israel gehören, an denen jüdische und palästinensische Bürger relativ nah beieinander leben – die meisten anderen Gemeinden wurden von Israel strikt getrennt – ist das Potenzial für Gewalt zwischen den Gemeinden besonders hoch.

Die Wurzeln dessen, was manche immer noch als eine mögliche neue Intifada oder einen palästinensischen Aufstand ansehen, laufen Gefahr, in Gebieten Israels erstickt zu werden. Je mehr die palästinensische Minderheit gegen die strukturelle Diskriminierung protestiert, der sie ausgesetzt ist, desto mehr riskiert sie, die Leidenschaften der jüdischen Rechtsextremen zu entfachen.

Diese jüdischen Faschisten befinden sich im Aufwind, nachdem ihre Parteien bei den israelischen Wahlen im März sechs Sitze im Parlament gewonnen haben. Sie werden als integraler Bestandteil jeder Koalitionsregierung gesehen, die der kommissarische Premierminister Benjamin Netanyahu zusammenstellen könnte.

Vertreibung der Palästinenser

Seit Jahren versuchen die rechten Siedler, die verbliebenen palästinensischen Familien aus den “gemischten Städten” zu vertreiben, vor allem aus denen im Zentrum des Landes, in der Nähe von Tel Aviv. Sie haben staatliche Hilfe erhalten, um extremistische religiöse Seminare inmitten palästinensischer Viertel zu errichten.

Jetzt, unter dem Deckmantel der Proteste, haben die Rechtsextremen die Chance, die Einsätze zu erhöhen. Ihr neuester Abgeordneter, Itamar Ben Gvir, behauptet auf phantasievolle Weise, dass die Polizei daran gehindert wird, mit den Protesten hart genug umzugehen. Die kaum verschlüsselte Botschaft ist, dass die extreme Rechte das Gesetz in die eigenen Hände nehmen muss.

Überraschenderweise wurde Ben Gvir vom Polizeiminister der Regierung, Amir Ohana, wiedergegeben, der “Bürger, die Waffen tragen” dazu aufrief, im Auftrag der Behörden zu arbeiten, indem sie “Bedrohungen und Gefahren sofort neutralisieren”. In den sozialen Medien häuften sich auch die Aufrufe von Aktivisten, sich zu bewaffnen und palästinensische Gemeinden in Israel anzugreifen.

Am Mittwoch waren die Ergebnisse der Aufwiegelung nur allzu offensichtlich. Jüdische Banden, viele von ihnen maskiert, zertrümmerten und plünderten Geschäfte und Essensstände in arabischem Besitz südlich von Tel Aviv. Hunderte von Schaulustigen wurden von einem israelischen Fernsehteam dabei gefilmt, wie ein Fahrer aus seinem Auto gezerrt und schwer verprügelt wurde. Obwohl der Amoklauf schon den ganzen Abend andauerte, war die Polizei nirgends zu sehen.

Palästinensische Bewohner von gemischten Städten organisierten eilig Verteidigungspatrouillen in ihren Vierteln. Aber da viele Mitglieder der jüdischen extremen Rechten eine Lizenz zum Tragen von Schusswaffen haben, ist die Realität, dass palästinensische Gemeinden nur wenige Möglichkeiten haben, sich effektiv zu schützen.

Einige der schlimmsten Szenen haben sich in Lod abgespielt, wo die Palästinenser in ein paar ghettoisierten Vierteln leben, die inmitten einer jüdischen Stadt neben Tel Aviv gestrandet sind.

Eiserne Faust

Konfrontationen am Montag führten dazu, dass ein bewaffneter jüdischer Bewohner einen palästinensischen Vater von drei Kindern, Musa Hasuna, tödlich erschoss. Am nächsten Tag eskalierte seine Beerdigung zu einem Aufruhr, nachdem die Polizei versucht hatte, den Weg der Trauernden zu blockieren, wobei Autos und sichtbare Symbole der jüdischen Übernahme des Zentrums von Lod, darunter eine Synagoge, in Brand gesetzt wurden.

Bei einem Besuch in der Stadt prangerte Netanjahu die Ereignisse als “Anarchie” an und warnte, dass Israel, wenn nötig, eine “eiserne Faust” einsetzen würde.

Die aufstrebende jüdische Rechtsaußenpartei hegt einen wachsenden Groll gegen die palästinensische Minderheit, weil sie einer soliden Wahlmehrheit im Wege steht.

In der Nacht zum Mittwoch wurde eine Ausgangssperre über die Stadt verhängt, und im Rahmen des Ausnahmezustands ging die Kontrolle von der Stadtverwaltung auf die Polizei über. Netanyahu sagte, er habe daran gearbeitet, rechtliche Hindernisse zu überwinden, um der Polizei noch größere Befugnisse zu geben.

Im Einklang mit Netanyahu und den jüdischen faschistischen Parteien argumentierte der israelische Polizeipräsident Yaakov Shabtai, dass die Explosion der palästinensischen Unruhen dadurch verursacht worden sei, dass die Polizei “zu weich” sei.

In den letzten Tagen gab es immer wieder gewalttätige Angriffe auf jüdische und palästinensische Bürger, mit Schlägen, Messerstechereien und Schießereien, die viele Dutzende Verletzte zur Folge hatten. Aber Behauptungen über einen drohenden “Bürgerkrieg” in Orten wie Lod, wie der jüdische Bürgermeister die Situation in dieser Woche charakterisierte, stellen die Dynamik, die im Spiel ist, und das Kräfteverhältnis grundlegend falsch dar.

Selbst wenn sie es wollten, haben die palästinensischen Gemeinden keine Chance, es mit schwer bewaffneten Sicherheitskräften und jüdischen Milizen aufzunehmen.

Eruption der Wut

Was der Staat in Lod und anderen Gemeinden tut – durch die Polizei und stellvertretende Verbündete der Siedler – lehrt eine neue Generation palästinensischer Bürger eine Lektion in jüdisch-staatlicher Staatsbürgerkunde: Ihr werdet einen zutiefst schmerzhaften Preis dafür zahlen, dass ihr die Rechte einfordert, die wir der Welt vorgaukeln, die ihr bereits habt.

Sicherlich scheint Netanyahu kein wirkliches Engagement zu haben, die Situation zu beruhigen, besonders da die Gewalt zwischen jüdischen und palästinensischen Bürgern seinen Korruptionsprozess von den Titelseiten verdrängt. Es nährt auch eine rechtsgerichtete Erzählung, die ihm wahrscheinlich gut dienen wird, wenn, wie erwartet, Israel in ein paar Monaten zu einer weiteren allgemeinen Wahl zurückkehrt.

Aber auch andere israelische Offizielle schüren die Flammen – einschließlich Präsident Reuven Rivlin, der im Gegensatz zu Netanjahu eine einigende Figur sein soll. Er prangerte die palästinensischen Bürger als “blutrünstigen arabischen Mob” an und beschuldigte sie in einer Umkehrung der sich schnell abzeichnenden Realität, in Lod ein “Pogrom” zu veranstalten, wie er es nannte.

Palästinensische Trauernde nehmen an der Beerdigung von Musa Hasuna am 11. Mai 2021 teil (AFP)

Jahrzehntelang hat Israel versucht, für das westliche Publikum die unwahrscheinliche Vorstellung zu kultivieren, dass seine palästinensischen Bürger – umbenannt in “israelische Araber” – glücklich und gleichberechtigt mit den Juden in “der einzigen Demokratie im Nahen Osten” leben.

Israel hat die Geschichte der Minderheit als Palästinenser – die sich während Israels massenhafter ethnischer Säuberungsaktionen 1948 an ihr Land klammerten – ebenso sorgfältig verschleiert wie die systematische Diskriminierung, der sie in einem selbsterklärten jüdischen Staat ausgesetzt sind.

Infolgedessen ist der Ausbruch von Wut in den palästinensischen Gemeinden innerhalb Israels immer schwierig für Israel, narrativ damit umzugehen.

Als “Feind” behandelt

Seit sich der Griff der Militärregierung in den späten 1960er Jahren gelockert hat, hat die palästinensische Minderheit ständig Proteste inszeniert. Aber massive, landesweite Straßendemonstrationen sind nur einmal in jeder Generation ausgebrochen – und sie werden immer brutal von israelischen Kräften niedergeschlagen.

Schwer blutend sind die palästinensischen Bürger gezwungen, sich in eine unglückliche und vorübergehende Ruhe zurückzuziehen.

Das geschah in den 1970er Jahren während des Landtages, als palästinensische Gemeinden ihren ersten eintägigen Generalstreik starteten, um gegen den massenhaften Diebstahl ihres historischen Ackerlandes durch den Staat zu protestieren, damit darauf ausschließlich jüdische Gemeinden errichtet werden konnten. Israelische Beamte, einschließlich des damaligen Premierministers Yitzhak Rabin, waren über den Streik so erzürnt, dass sie Panzer schickten. Sechs palästinensische Bürger wurden infolgedessen getötet.

Die Proteste kehrten im Oktober 2000, zu Beginn der Zweiten Intifada, zurück, als die palästinensische Minderheit aus Solidarität mit den Palästinensern unter der Besatzung auf die Straße ging, die im Westjordanland, in Ostjerusalem und im Gazastreifen in großer Zahl getötet wurden.

Innerhalb weniger Tage wurden 13 Demonstranten erschossen und Hunderte weitere schwer verletzt, als die israelische Polizei scharfe Munition und gummiummantelte Metallgeschosse als erste Maßnahme zur Kontrolle der Menge einsetzte.

Eine anschließende gerichtliche Untersuchung, die Or-Kommission, kam zu dem Schluss, dass die Polizei die Minderheit als “Feind” ansah.

Doppelte Diskriminierung

Die neue Generation, die diese Woche protestiert, kennt die Proteste vom Oktober 2000 vor allem aus Erzählungen ihrer Eltern. Sie erfahren aus erster Hand, wie sehr sich Israels rassistische Polizeiarbeit in den vergangenen zwei Jahrzehnten verändert hat.

Tatsächlich standen Fragen über die Rolle der israelischen Polizei und ihre Beziehung zu den palästinensischen Gemeinden innerhalb Israels in den letzten zwei Jahren im Vordergrund der politischen Debatten, die unter den palästinensischen Bürgern tobten.

Sie haben keine Hoffnung, aus dem Schatten eines israelischen Sicherheitsparadigmas herauszutreten, das sie bereitwillig als fünfte Kolonne betrachtet

Die palästinensische Minderheit leidet seit langem unter einem doppelt diskriminierenden Vorgehen der israelischen Sicherheitskräfte. Einerseits hat sich die Polizei in den palästinensischen Gemeinden Israels vor einer normalen zivilen Polizeiaufgabe gedrückt. Das hat es kriminellen Elementen ermöglicht, in dem durch diese Vernachlässigung entstandenen Vakuum zu gedeihen. Die Zahl der Morde und Schießereien ist so hoch wie nie zuvor.

Auf der anderen Seite ist die Polizei schnell dabei, hart durchzugreifen, wenn palästinensische Bürger politisch abweichend handeln. Die aktuellen Verhaftungen und Polizeigewalt sind Teil eines bekannten Musters.

Viele der Faktoren, die die Palästinenser im Jahr 2000 auf die Straße brachten, sind nicht verschwunden. Die gewalttätige, politisch repressive Polizeiarbeit hat sich fortgesetzt. Hauszerstörungen und rassistische Planungspolitik bedeuten immer noch, dass die palästinensischen Gemeinden chronisch überfüllt sind und ersticken. Aufstachelung durch jüdische Politiker ist immer noch die Norm. Und palästinensische Führer in Israel werden weiterhin von der Regierung und den wichtigsten Institutionen Israels ausgeschlossen.

Permanente Unterschicht

Doch in den letzten Jahren hat sich die Lage noch weiter verschlechtert. Die Verabschiedung des Nationalstaatsgesetzes 2018 bedeutet eine formale Verschlechterung der rechtlichen Position der Minderheit. Das Gesetz hat die palästinensischen Bürger explizit zu einer permanenten Unterklasse degradiert – nicht wirklich Bürger, sondern unwillkommene Gastarbeiter in einem jüdischen Staat.

Darüber hinaus hegt die aufstrebende jüdische extreme Rechte einen zunehmenden Groll gegen die palästinensische Minderheit, weil sie in einer Reihe von Wahlen in den letzten zwei Jahren eine solide Wahlmehrheit errungen hat. Der Erfolg der palästinensischen Parteien wird als effektives Hindernis für Netanyahu gesehen, eine stabile Koalition der ultranationalistischen Rechten anzuführen.

Und da eine Zweistaatenlösung für alle jüdischen Parteien Israels fest vom Tisch ist, starren die palästinensischen Bürger in eine politische und diplomatische Sackgasse. Sie haben keine Hoffnung, aus dem Schatten eines israelischen Sicherheitsparadigmas herauszukommen, das sie bereitwillig als eine fünfte Kolonne oder ein palästinensisches trojanisches Pferd innerhalb eines jüdischen Staates betrachtet.

Es ist genau dieses Paradigma, das derzeit gegen sie verwendet wird – und das die Gewalt von Polizei und Siedlern an Orten wie Lod, Jaffa und Akko rechtfertigt. Übersetzt mit Deepl.com

Jonathan Cook, ein britischer Journalist, der seit 2001 in Nazareth lebt, ist der Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt. Er ist ein ehemaliger Gewinner des Martha Gellhorn Special Prize for Journalism. Seine Website und sein Blog sind zu finden unter: www.jonathan-cook.net

