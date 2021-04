Palästinenser-Präsident will Absage der Wahlen verkünden

Ist das ein “Kollaborations-Deal” zwischen PA-Abbas und den zionistischen Besatzern? Es riecht förmlich nach “Geschmäckle”, liegt die Absage doch in beider Interesse! Wie lange darf dieser “Kaiser ohne Land und Kleider” noch ein volk regieren, dass ihn nicht mehr will?

Palestinian Authority President Mahmoud Abbas is set to announce the cancellation of the Palestinian elections under the pretext of Israel’s refusal to allow Jerusalemites to cast their votes, various local and Israeli sources have reported. Abbas is also the head of the Palestine Liberation Organisation as well as the Fatah movement.