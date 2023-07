Authentischer, als der Geschichtsforscher Thomas Suárez kann man die Tatsachen nicht schildern Evelyn Hecht-Galinski



https://electronicintifada.net/content/palestinians-are-israels-crosshairs-because-they-are-not-jews/38066

Juden beten an der Klagemauer in Jerusalem im späten 19. Jahrhundert. Felix Bonfils

Palästinenser sind im Fadenkreuz Israels, weil sie keine Juden sind

Von Thomas Suárez

Die elektronische Intifada

30. Juni 2023

Würde man Israel seines endlos ausgeklügelten Narrativs berauben, bliebe nur noch die gewaltsame Ersetzung einer einheimischen Bevölkerung durch einen importierten jüdischen “Stamm” übrig.

Das – ohne alle Scharade – ist die Rechnung, der sich Israels Unterstützer stellen müssen. Sicherlich werden Millionen von evangelikalen Endzeitlern “Amen!” dazu sagen, aber der Schein wird verschwinden und aufdecken, was Israels behauptetes “Existenzrecht” tatsächlich bedeutet.

Was dieser Abrechnung im Wege steht, ist die Sprache – die Kontrolle über die Worte, die verwendet werden, um den sogenannten Konflikt in Israel-Palästina zu erklären, nicht zuletzt das Wort “Konflikt” selbst. Die Manipulation der Sprache ist der Schlüssel zu Israels Straffreiheit, zur Sicherung der Komplizenschaft der westlichen Öffentlichkeit für seine Verbrechen, und so ist eine Kritik an dieser Sprache unter denen, die für Gerechtigkeit kämpfen, offensichtlich.

Doch das grundlegendste sprachliche Konstrukt, das dazu dient, das öffentliche Verständnis für Israels Verbrechen zu verwischen, ist einer angemessenen Prüfung entgangen: der Begriff “die Palästinenser” als Zielscheibe der israelischen Verbrechen. Ja, natürlich sind sie alle Palästinenser – aber obwohl “Palästinenser sein” seit langem ein Synonym für das ist, was sie ins Fadenkreuz Israels rückt, verdeckt diese Gleichsetzung die tiefere Wahrheit: Ihr “Verbrechen” besteht nicht darin, dass sie Palästinenser sind, sondern dass sie keine Juden sind. Diese Tatsache zu verbergen, ist für Israels Propaganda unerlässlich.

Das Ziel des Zionismus, einen “jüdischen” Staat im gesamten historischen Palästina zu errichten, hat immer die Vertreibung der einheimischen Bevölkerung des Landes erfordert, mit Ausnahme der einheimischen Juden in Palästina. Als die ersten zionistischen Kolonisatoren Palästina erreichten, fanden sie eine palästinensische Bevölkerung vor, die aus einer kleinen Minderheit von Juden bestand, der Rest waren Muslime und Christen. Alles, was zählte, war, dass der Rest keine Juden waren und somit ein Hindernis für das zionistische Ziel der ethnischen “Reinheit” darstellten.

Außerdem waren die palästinensischen Juden keine willigen Konvertiten, wie der bekannte Historiker Ilan Pappé dokumentiert hat. Sie standen dem Zionismus ebenso misstrauisch gegenüber wie ihre muslimischen und christlichen Landsleute. Im Laufe der Zeit gelang es den Zionisten jedoch, sie in ihr messianisches Projekt einzubinden, und noch im November 1945 berichteten die Briten, dass die einheimischen Juden in den Levante-Staaten dem Zionismus mit Besorgnis gegenüberstehen” und sich mit der lokalen arabischen Bevölkerung solidarisch zeigen”.

Falsches Framing

Der Begriff “Palästinenser” suggeriert eine geografische Zugehörigkeit – Menschen, deren Erbe und kulturelle Identität sich aus dem historischen Palästina ableiten, ob gebürtig oder in der Diaspora. Wenn eine Öffentlichkeit, die bereits durch die israelische Erzählung indoktriniert ist, hört, dass es Probleme zwischen Israel und “den Palästinensern” gibt, entsteht ein falsches Gefühl des konventionellen territorialen Feilschens, das durch das Phantom einer palästinensischen “nationalen” Behörde verstärkt wird.

Die falsche Vorstellung verschwindet jedoch, wenn “Palästinenser” durch “Nicht-Juden” oder “nicht-jüdische Palästinenser” ersetzt wird.

Die palästinensischen Juden waren nicht die einzigen arabischen Juden, die die Zionisten in ihr koloniales Projekt einbezogen. Die Zionisten arbeiteten hart, ja gewaltsam daran, arabische Juden aus dem Nahen Osten und Nordafrika nach Palästina zu verpflanzen, was dem Zionismus über ihren Wert als Siedler hinaus zugute kam. Während der Mandatszeit waren die zionisierten Juden aus dem Nahen Osten (z. B. Jemini) in den Terrorkampagnen der Zionisten besonders effektiv, weil sie sich in die einheimische Bevölkerung einfügten und so überall agieren konnten, ohne Verdacht zu erregen.

Als es der zionistischen Bewegung 1948 gelang, ihren so genannten “jüdischen Staat” zu gründen, wurde die palästinensische Identität selbst zu einer Belastung, zu einem belastenden Beweis, der ausgelöscht werden musste. Heute ist die Entmenschlichung der Palästinenser durch den Westen im Namen Israels so weit fortgeschritten, dass der US-Kongress auf israelische Massaker wie den Massenmord bei der Operation “Protective Edge” 2014 mit einer Erhöhung der Mittel für Israel reagiert.

In dem Bemühen, die westliche Öffentlichkeit auf den schleichenden Völkermord aufmerksam zu machen, den sie willfährig unterstützt, ist es wichtig, die inneren Abläufe aufzudecken, wie und warum sie zu Komplizen gemacht wurde.

Israel stellt sich selbst als “der jüdische Staat” dar, um seinen messianischen Anspruch und die Vereinnahmung der jüdischen Identität zu untermauern – in der Tat, um Worte gegen den Staat als gegen Juden gerichtet auszugeben. Wie Ben-Gurion selbst 1941 bei einem Treffen zur Planung der zionistischen Übernahme Palästinas sagte, geht es darum, “ein Jude zu sein”.

Um das historische Palästina in die Heimat dieser jüdischen “Rasse” zu verwandeln – einer weltweiten “Nationalität”, die durch die Blutabstammung gekennzeichnet ist, deren Parameter Israel allein diktiert und für die Mischehen zwischen Juden und Nicht-Juden verboten sind -, hat Israel Millionen von Menschen zu verschiedenen Stufen der Apartheid verurteilt und in Bantustans und Flüchtlingslagern eingesperrt.

Das ist der Grund, warum es so leicht tötet, warum die zionistischen Milizen 1948 etwa 500 Dörfer entvölkert haben und warum Millionen Menschen heute in Lagern schmachten. Wären sie Juden gewesen – ob Palästinenser, Araber oder sonst wie – hätten sie stattdessen ein Haus bekommen, dessen Besitzer ethnisch gesäubert wurde, weil er kein Jude war.



Genaue Berichterstattung

Die genaue Identifizierung der Opfer des Zionismus entlarvt also nicht nur Israels Rassenfaschismus gegenüber den Palästinensern, sondern auch seinen Rassenfaschismus als ein tiefgreifendes Verbrechen gegen Juden, das die jüdische Identität entführt, um seinem ethnischen Vorherrschaftskult zu dienen.

Meiner Meinung nach kann nichts, was zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer oder in den Internierungs- (“Flüchtlings-“) Lagern in der Region geschieht, verstanden werden, ohne dies in den Vordergrund zu stellen. Der israelische Staat macht sich die Begriffe “Juden” und “jüdisch” zunutze – zum Beispiel zwingt er die Medien, die Apartheid-Siedlungen im Westjordanland als “jüdische Viertel” zu bezeichnen, um den Eindruck zu erwecken, dass man gegen sie ist, weil sie jüdisch sind. Die Öffentlichkeit wird jedoch absichtlich darüber im Unklaren gelassen, dass die eigentlichen Bewohner der “Nachbarschaft” die Steine werfenden Kinder sind, die gewaltsam entfernt werden, weil sie keine Juden sind.

Würde die Öffentlichkeit nicht im Unklaren gelassen, wären die Auswirkungen schnell und tiefgreifend. Stellen Sie sich die Berichterstattung über den Großen Marsch der Rückkehr vor ein paar Jahren vor, als die Menschen in Gaza rein symbolisch in ihre eigenen legalen Häuser zurückkehrten, aus denen sie ethnisch gesäubert worden waren. Der Bericht würde etwa so lauten: Menschen, die versuchen, nach Hause zurückzukehren, werden weiterhin von israelischen Scharfschützen erschossen, weil sie Nicht-Juden sind.

Oder wenn die israelische Armee um 3 Uhr morgens in ein Flüchtlingslager einbricht und einen 15-Jährigen erschießt, könnte die Beschreibung etwa so lauten: Israelische Soldaten drangen in das Lager al-Arroub ein, eines der Internierungslager, in denen Israel Nicht-Juden einsperrt, und erschossen einen Teenager, der sich ihnen widersetzte.

Oder über Bantustans und die Kontrolle der Bewegungsfreiheit: Die Mutter von drei Kindern verlor heute Morgen ihren Kampf gegen den Krebs, nachdem Israel ihr wiederholt den Zugang zu medizinischer Versorgung verwehrt hatte, weil sie eine Nicht-Jüdin war.

Oder einfach nur die routinemäßigen ethnischen Säuberungen: Die israelischen Streitkräfte setzten ihre Jagd auf alle verbliebenen Nicht-Juden im Gebiet Sheikh Jarrah im besetzten Ost-Jerusalem fort und zwangen heute zwei solcher Familien aus ihren Häusern, um sie durch Juden zu ersetzen.

Diese Berichte haben nichts Interpretatives an sich. Es handelt sich um direkte, sachliche Zusammenfassungen dessen, was geschieht und warum.

Würden die Medien mit solcher Genauigkeit über Palästina berichten, würde das gesamte zionistische Projekt schnell scheitern. Sie werden es nicht tun – nicht am Anfang, nicht bis genug von uns es tun. Übersetzt mit Deepl.com

Thomas Suárez ist ein in London ansässiger Geschichtsforscher. Zu seinen Büchern gehören drei Werke über die Geschichte der Kartographie und vier über Palästina, zuletzt Palestine Hijacked – How Zionism forged an apartheid state from river to sea.

