Während sich die heuchlerische “christliche Wertgemeinschaft” für Nawalny, belarussische und türkische Gefangene lautstark einsetzt, können palästinensische Gefangene, egal ob schwanger, krank oder alt in der Haft schmoren. Wäre doch gerade hier die Merkel Regierung am Zug.

Palestinian woman spared horror of Israeli prison birth Anhar al-Deek, the Palestinian woman who was set to give birth in an Israeli prison, has been released to house arrest. Israel’s Ofer military court in the occupied West Bank agreed to release her conditionally on Thursday and imposed a bail of $12,500.

Bild:Palestinian women rally in solidarity with Anhar al-Deek, who was due to give birth under inhumane conditions in an Israeli prison, outside Red Cross headquarters in Gaza City, 26 August. Youssef Abu Watfa APA images

Palästinenserin bleibt der Horror einer israelischen Gefängnisgeburt erspart

Von Ali Abunimah

3. September 2021

Palästinensische Frauen solidarisieren sich mit Anhar al-Deek, die unter unmenschlichen Bedingungen in einem israelischen Gefängnis entbinden sollte, vor dem Hauptquartier des Roten Kreuzes in Gaza-Stadt, 26. August. Youssef Abu Watfa APA-Bilder

Anhar al-Deek, die Palästinenserin, die in einem israelischen Gefängnis entbinden sollte, ist in den Hausarrest entlassen worden.

Das israelische Militärgericht in Ofer im besetzten Westjordanland ließ sie am Donnerstag unter Auflagen frei und verhängte eine Kaution von 12.500 Dollar.

Sie wird im Haus ihrer Familie in dem Dorf Kafr Nima nordwestlich von Ramallah im besetzten Westjordanland wohnen müssen.

Al-Deek bedankte sich nach ihrer Freilassung bei ihren Unterstützern.

“Nur ein Gefangener, der mit Gottes Hilfe aus der Haft befreit wurde, kann verstehen, wie ich mich jetzt fühle”, sagte sie.

Unmenschliche Bedingungen und medizinische Vernachlässigung

Dies geschah nach Appellen von Menschenrechtsaktivisten und der Kommission für Gefangene der Palästinensischen Autonomiebehörde sowie nach wachsender Empörung unter den Palästinensern.

Am Donnerstag richtete eine Gruppe palästinensischer Menschenrechtsorganisationen über die Vereinten Nationen einen Appell an al-Deek, der seine sofortige Freilassung forderte.

Al-Deek sei “im Damon-Gefängnis inhaftiert, während sie sich im neunten Monat ihrer Schwangerschaft befindet”, erklärten die Gruppen.

“Sie leidet weiterhin unter unmenschlichen Lebensbedingungen, vorsätzlicher medizinischer Vernachlässigung – insbesondere unter fehlender Schwangerschaftsvorsorge -, einem sich verschlechternden Gesundheitszustand und einer Risikoschwangerschaft.”

Wäre sie nicht freigelassen worden, hätte al-Deek in den kommenden Tagen mit einer Geburt per Kaiserschnitt rechnen müssen, während sie an ein Bett gefesselt war, so wie andere von Israel inhaftierte Palästinenserinnen vor ihr.

Außerdem hätte sie die Aussicht gehabt, ihr Neugeborenes in israelischen Gefängnissen unter Bedingungen aufzuziehen, die Folter und grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe gleichkommen”, so die Menschenrechtsgruppen.

Vor der Entscheidung, al-Deek freizulassen, hatten die israelischen Gefängnisbehörden bereits Anträge auf Anwesenheit ihrer Mutter oder ihres Ehemanns bei der Geburt abgelehnt und entschieden, dass sie vor der Entbindung in Einzelhaft untergebracht werden sollte, angeblich aufgrund von COVID-19-Beschränkungen.

Diese Bedingungen würden “das postpartale Trauma und den schlechten Gesundheitszustand der Mutter noch verschlimmern”, so die Gruppen.

Unter diesen schrecklichen Umständen wird die Freilassung von al-Deek als Sieg gewertet, und Palästinenser verbreiten Fotos und Videos von ihrer Rückkehr nach Hause, wo sie herzlich empfangen wird.

Krise der psychischen Gesundheit

Obwohl al-Deek der Schrecken einer Geburt allein im Gefängnis erspart bleibt, ist unklar, was ihre Zukunft bringen wird.

Trotz ihrer bedingten Freilassung ist al-Deek immer noch mit der Härte des israelischen Militärgerichtssystems konfrontiert, wo sie wegen Körperverletzung und Waffenbesitzes angeklagt ist.

Al-Deek wurde im März festgenommen, als sie angeblich in Sde Efraim eindrang und versuchte, einen Bewohner des israelischen Kolonialaußenpostens zu erstechen, der unweit ihres Dorfes auf palästinensischem Land errichtet wurde. Al-Deek hat bei diesem Vorfall niemanden verletzt.

Ihr Anwalt erklärte, dass die junge Frau zum Zeitpunkt des Vorfalls an einer schweren postpartalen Depression litt, wegen der sie von einem Psychiater behandelt wurde.

Sie hatte bereits eine kleine Tochter und war zum Zeitpunkt ihrer Verhaftung erneut schwanger.

Der Anwalt erklärte gegenüber der Zeitung al-Quds al-Arabi, al-Deek habe “dunkle Gedanken” gehabt und gehandelt, “ohne sich dessen bewusst zu sein”, was sie getan habe.

Al-Deeks Familie erklärte gegenüber der israelischen Zeitung Haaretz, sie leide an einer bipolaren Störung und Depressionen.

Ihre Familie beschrieb störendes und gewalttätiges Verhalten, Anfälle von schweren Depressionen und Drohungen mit Selbstverletzungen. Nach Angaben ihrer Familie hat sie oft keine Erinnerung an solche Episoden.

Dies veranlasste ihre Familie, sich an zwei Psychiater zu wenden. Trotz dieser Vorgeschichte erklärte ein vom israelischen Militärgericht bestellter Arzt al-Deek für verhandlungsfähig.

Das israelische Militärgerichtssystem, das letztlich über al-Deeks Schicksal entscheiden wird, wird nur gegen Palästinenser im besetzten Westjordanland eingesetzt.

Israelische Siedler, die in demselben Gebiet leben, genießen den relativen Schutz des israelischen Zivilgerichtssystems – ein eklatantes Beispiel dafür, wie die israelische Apartheid funktioniert.

Da es bei den Militärgerichten keine ordnungsgemäßen Verfahren und grundlegende Fairness gibt, liegt die Verurteilungsquote gegen Palästinenser bei fast 100 Prozent. Übersetzt mit Deepl.com

