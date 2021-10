Nicht nur eine gute Schauspielerin, sondern auch eine aufrechte und mutige Frau. Wenn es doch mehr Künstlerinnen ihres Formats gäbe!

Bild: Let It Be Morning [Other Israel Film Festival/Youtube screengrab]



Palästinenserin weist auf Israels “ethnische Säuberung” hin, nachdem sie einen Filmpreis gewonnen hat



8. Oktober 2021

Eine palästinensische Schauspielerin, die bei einer israelischen Filmpreisverleihung als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet wurde, sagte, es sei schwierig zu feiern, da die “ethnische Säuberung” der Palästinenser anhalte.

Juna Suleiman spielt die Hauptrolle in Let It Be Morning, einem Film des israelischen Regisseurs Eran Kolirin, der mit dem Ophir Award für den besten Film ausgezeichnet und für eine der fünf Oscar-Nominierungen für den besten internationalen Spielfilm vorgeschlagen wurde.

“Unter normalen Umständen hätte ich mich über den Preis gefreut und wäre dankbar gewesen, aber leider ist das unmöglich, wenn es aktive Bemühungen gibt, die palästinensische Identität und den kollektiven Schmerz, den ich mit mir herumtrage und der in jeder Rolle, die ich spiele, vorhanden ist, auszulöschen”, sagte sie in ihrer Erklärung.

“Meine Rolle und meine Identität zu trennen, ist ein zynischer und gewalttätiger Schritt, der auf anhaltenden kolonialistischen Traditionen der Auslöschung historischer Identitäten und ethnischer Säuberungen aufbaut und mir keinen Raum für Glück, sondern eher für Wut und Frustration lässt.”

The Man Who Sold His Skin: Wie ein syrischer Flüchtling zu einem Kunstwerk wurde, um Europa zu erreichen

“Diese Wut und Frustration sind die Grundlage für die gleiche Erfahrung, die ‘Let It Be Morning’ auf die Leinwand bringt”, fügte sie hinzu.

Sie dankte Kolirin auch für seine “Sensibilität und sein Verständnis”, die ihre erste schauspielerische Erfahrung so besonders gemacht hätten.

Der Film basiert auf einem Roman des Journalisten, Drehbuchautors und Schriftstellers Sayed Kashua und erzählt die Geschichte von Sami, einem palästinensischen Bürger Israels, der mit seiner Familie in seine Heimatstadt zurückkehrt, um an der Hochzeit seines Bruders teilzunehmen. Nach der Hochzeit treffen Sami, seine Frau und sein Sohn auf israelische Soldaten, die sie zwingen, im Dorf zu bleiben, und Sami wird bald in seinem Heimatort gefangen gehalten und belagert, ohne zu wissen, warum und wie lange.

Die Auszeichnung erfolgt, nachdem die Darsteller im Juli die Filmfestspiele von Cannes boykottiert hatten, nachdem sie in einer gemeinsamen Erklärung in den sozialen Medien erklärt hatten, dass sie aus Protest gegen Israels kulturelle Auslöschung der Palästinenser einen politischen Akt der Abwesenheit vollziehen würden. Übersetzt mit Deepl.com

