Was aus dieser mörderischen Kollaboration wurde erleben wir jetzt

Palestinian Authority seeks Israel’s permission to get more anti-riot equipment, report says The Palestinian Authority (PA) has recently asked Israel for permission to restock its supply of anti-riot equipment, including teargas and stun grenades, in anticipation of protests across the West Bank over the Palestinian security services’ extrajudicial murder of political opponent Nizar Banat in Hebron last week, Israel’ Ynet News reported yesterday.



Palästinensische Autonomiebehörde bittet Israel um zusätzliche Anti-Demonstrations-Ausrüstung, so ein Bericht

Palästinensische Sicherheitskräfte stehen Wache während einer Demonstration in der Stadt Ramallah im besetzten Westjordanland, am 26. Juni 2021, um gegen den Tod des Menschenrechtsaktivisten Nizar Banat zu protestieren [AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images]



30.Juni 2021

Die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) hat Israel kürzlich um die Erlaubnis gebeten, ihren Vorrat an Anti-Aufruhr-Ausrüstung, einschließlich Tränengas und Betäubungsgranaten, wieder aufzufüllen, in Erwartung der Proteste im Westjordanland wegen der außergerichtlichen Ermordung des politischen Gegners Nizar Banat durch die palästinensischen Sicherheitsdienste in Hebron letzte Woche, berichtete Israels “Ynet News” gestern.

Die Seite zitierte palästinensische Quellen mit der Aussage, dass solche Ausrüstung nur mit Israels Erlaubnis und in begrenzten Mengen gekauft werden kann.

Den Quellen zufolge ist der Vorrat der palästinensischen Sicherheitsdienste an Anti-Aufruhr-Ausrüstung nach der Auflösung der Proteste in Ramallah in der vergangenen Woche fast aufgebraucht, und deshalb wollen sie in Erwartung weiterer Demonstrationen in den kommenden Tagen neue Vorräte anlegen.

Die Seite sagte, die Palästinensische Autonomiebehörde bereite sich auf die Möglichkeit erneuter Proteste in den kommenden Tagen vor, mit der Veröffentlichung des Berichts der internen Untersuchungskommission zum Tod von Banat.

Am vergangenen Sonntag forderte das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen in den besetzten palästinensischen Gebieten eine Untersuchung der exzessiven Gewaltanwendung durch die palästinensischen Sicherheitskräfte und die Identifizierung derjenigen, die für den Tod von Banat verantwortlich sind. Es sagte auch, dass diejenigen, die die Niederschlagung der Demonstrationen angeordnet haben, die in Ramallah als Folge seines Todes ausgebrochen sind, zur Verantwortung gezogen werden sollten.

Am Montag forderte der Sprecher des UN-Generalsekretärs die Palästinensische Autonomiebehörde auf, “die Meinungsfreiheit, die Freiheit der Meinungsäußerung und die friedliche Versammlung zu gewährleisten” und betonte, dass “jede übermäßige Anwendung von Gewalt untersucht und in Übereinstimmung mit dem Gesetz verfolgt wird”.

Banat, 43, war ein sozialer Aktivist, der die PA der Korruption beschuldigt hatte, u.a. wegen eines kurzlebigen COVID-19-Impfstoffaustausches mit Israel in diesem Monat und der Verschiebung einer lange verzögerten Wahl im Mai. Er hatte sich als Parlamentskandidat für diese Wahl registriert. Übersetzt mit Deepl.com

