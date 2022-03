Palästinensische Bürger Israels befürchten nach tödlichen Anschlägen Repressalien Von Lubna Masarwa und Huthifa Fayyad

“Wir sollten nicht vergessen, dass die Opfer in Israel die palästinensische Gesellschaft ist, die Opfer der blutigen Aufwiegelung, der mörderischen Politik und der ethnischen Säuberung”

Israelische Sicherheitskräfte am Ort eines Anschlags in der Stadt Hadera am 27. März 2022, bei dem zwei israelische Polizisten getötet wurden (AFP)



Palästinensische Bürger Israels befürchten nach tödlichen Anschlägen Repressalien



Die israelische Regierung sowie bewaffnete rechtsextreme Gruppen haben mehrere Maßnahmen angekündigt, die die palästinensische Minderheit des Landes beunruhigen



Von Lubna Masarwa und Huthifa Fayyad

28. März 2022

Fast unmittelbar nach dem tödlichen Anschlag vom Sonntag in Hadera rückten israelische Streitkräfte in die nahe gelegene Stadt Umm al-Fahm ein, während eine bewaffnete israelische Zivilmiliz zu mobilisieren begann.

Auf der Suche nach Hinweisen auf die Schießerei, bei der zwei Polizisten getötet und zehn weitere verwundet wurden, durchsuchten Polizei und Spezialkräfte die mehrheitlich palästinensische Stadt in Zentralisrael, errichteten Straßensperren und verhafteten Einwohner.

Die Polizeipräsenz hielt auch am Montag an, ebenso wie die Zahl der Verhaftungen, die inzwischen auf fünf angestiegen ist.

Israel, sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite des politischen Spektrums, nutzt Ereignisse wie dieses immer, um gegen die 48 Palästinenser aufzuhetzen.

– Taha Ighbariya, Einwohner von Umm al-Fahm

Die beiden Angreifer, palästinensische Staatsbürger Israels aus Umm al-Fahm, wurden nach ihrem Amoklauf von verdeckten Ermittlern in einem Feuergefecht getötet.

Palästinensische Bürger in Umm al-Fahm und in ganz Israel, die als 48 Palästinenser bekannt sind, verurteilten den Anschlag umgehend, da sie Repressalien seitens des Staates und der bewaffneten jüdischen Miliz befürchteten.

“Dieser Angriff repräsentiert weder die Menschen in der Stadt noch unsere Gesellschaft noch unsere Werte, die ein anständiges und tolerantes Leben fordern, eine Gesellschaft, die Sicherheit und Frieden sucht”, erklärte die Stadtverwaltung von Umm al-Fahm in einer am Sonntag veröffentlichten kurzen Erklärung.

Doch nun herrscht in Umm al-Fahm eine angespannte Stimmung, sagte der Journalist Taha Ighbariya, ein Einwohner der Stadt.

Das rasche Eintreffen der Polizeieinheiten und die zunehmende Hetze in den Medien haben die Palästinenser in Angst und Schrecken versetzt.

“Israel, sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite des politischen Spektrums, nutzt Ereignisse wie dieses immer, um gegen die 48 Palästinenser aufzuhetzen”, sagte Ighbariya.

“Gestern Abend sahen wir, wie das Knessetmitglied Itamar Ben-Gvir bei [den Demonstrationen nach der Schießerei] ‘Tod den Arabern’ rief.

“Er wagte es sogar, den Minister für öffentliche Sicherheit [Omer Barlev] anzuschreien und hetzte gegen ihn und die Araber”, fügte Ighbariya hinzu. “Niemand hat ihn aufgehalten.”

Verhaftungen und Verstärkung

Seit der Schießerei vom Sonntag haben die Regierung und bewaffnete rechtsextreme Gruppen mehrere Maßnahmen angekündigt, die bei den palästinensischen Bürgern in Israel, die fast ein Fünftel der Bevölkerung ausmachen, Besorgnis ausgelöst haben.

Am Montag teilte die Polizei mit, sie habe sechs Reservepolizeieinheiten einberufen, wobei die Möglichkeit besteht, dass weitere Einheiten in den aktiven Dienst einberufen werden.

Die Ankündigung erfolgte nur wenige Stunden, nachdem die israelische Armee erklärt hatte, sie schicke Verstärkung entlang der Grenze von 1967, die Israel vom besetzten Westjordanland trennt.

Der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett sagte, dass Verwaltungshaft für “terroristische Aktivisten” “in geeigneten Fällen, wenn es eine angemessene Rechtsgrundlage gibt”, eingesetzt werden solle, ohne dies näher zu erläutern.

Verwaltungshaft ist eine umstrittene israelische Politik, die sich fast ausschließlich gegen Palästinenser in den besetzten Gebieten richtet. Sie erlaubt die unbefristete Inhaftierung von Gefangenen ohne Gerichtsverfahren oder Anklage.

Die Behörden haben bereits fünf Einwohner von Umm al-Fahm verhaftet, darunter den Bruder eines der Angreifer.

Das Gericht in Haifa verlängerte ihre Haft am Montag auf 10 Tage, nachdem die Staatsanwaltschaft 15 Tage beantragt hatte, um die Ermittlungen fortzusetzen.

Bewaffnete Miliz

Rechtsextreme und Siedler hetzten nach den Schüssen vom Sonntag in Israel und den besetzten Gebieten offenbar verstärkt gegen palästinensische Bürger.

Im besetzten Westjordanland wurden am Sonntag Palästinenser in Nablus und Ramallah von Siedlern angegriffen, die Fahrzeuge in Brand steckten und Häuser beschädigten.

In der südlichen Region Negev (Naqab), wo ein anderer palästinensischer Staatsbürger Israels Anfang der Woche vier Menschen bei einem Anschlag mit Messerstichen und einem Rammangriff auf ein Auto getötet hatte, gab eine bewaffnete Miliz am Montag bekannt, dass sie in dem Gebiet Trupps zur Verteidigung gegen künftige Angriffe aufgestellt hat.

“Seit dem Terroranschlag haben wir damit begonnen, bewaffnete Trupps [von Freiwilligen] in Bereitschaft zu setzen. Sie sind bisher in Omer, Meitar, Lehavim, Dimona, Carmit und Beersheba im Einsatz”, so die Gruppe in einem Beitrag auf ihrer Facebook-Seite.

Bewaffnete jüdische Milizen: Israels Waffe zur Entwurzelung der Palästinenser aus Lod

Mehr lesen ”

“Ein Anti-Terror-Team wird ebenfalls in dem Sektor anwesend sein, um mit jedem Szenario umgehen zu können”, sagte die Gruppe.

Die Miliz “Barel Rangers unit” wurde letzte Woche ins Leben gerufen, um den Negev vor dem Problem der fehlenden persönlichen Sicherheit zu bewahren, und das in einer Zeit erhöhter Spannungen.

Eine ähnliche Gruppe wurde Anfang des Monats in der zentralen Stadt Lod angekündigt, dem Epizentrum der meisten Gewalttaten, die die israelischen Städte im Mai letzten Jahres erschütterten.



Am Sonntagmorgen berichtete der öffentlich-rechtliche israelische Fernsehsender Kan TV, dass eine weitere Gruppe bewaffneter Siedler aus dem Westjordanland plant, während des Ramadan in Sheikh Jarrah einzumarschieren und ihre Präsenz in dem besetzten Ostjerusalemer Viertel zu verstärken.

Die Bildung bewaffneter Milizen, das harte Durchgreifen der Regierung und die Angriffe der Siedler im Westjordanland werden nach Ansicht von Ighbariya nur eines bedeuten: mehr Druck auf die Palästinenser und mehr Gegenwehr.

“Angesichts dieser radikalen israelischen Mentalität, die ihre palästinensischen Bürger als gefährlich ansieht, wird das System uns weiter in die Enge treiben, mit mehr Einschränkungen und Verhaftungen.”

“Wenn Menschen in eine Ecke gedrängt werden, werden sie natürlich von gewalttätigen Gruppen aufgesucht”, warnte er.

Motive des Islamischen Staates?

Die beiden Angreifer der Schießerei von Hadera, die Cousins Ibrahim Ighbariya und Ayman Ighbariya, sollen beide Verbindungen zur Gruppe Islamischer Staat (IS) haben.

Ibrahim wurde 2016 festgenommen, weil er versucht hatte, sich der Gruppe in Syrien über die Türkei anzuschließen, während Ayman 2017 wegen des Verdachts auf Waffenverstöße drei Wochen lang inhaftiert, aber nie angeklagt wurde.

Mohammed Abu al-Kiyan, der Angreifer hinter dem Messerattentat in der vergangenen Woche, hatte angeblich ebenfalls Verbindungen zum IS.

Die offensichtliche Verbindung zu der militanten Gruppe und die Nähe der Anschläge haben die Frage aufgeworfen, ob Israel nun mit einer neuen Bedrohung konfrontiert ist.

Ein Kollege trauert während der Beerdigung eines israelischen Polizeibeamten, der am 27. März 2022 bei einem Schusswechsel getötet wurde. (Afp)

Ameer Makhoul, ein in Haifa lebender Schriftsteller, der wegen seines Aktivismus 10 Jahre in israelischen Gefängnissen verbracht hat, bezweifelt jedoch, dass die Motive des IS diese Angriffe erklären können.

Makhoul, der mit 87 Gefangenen, die wegen mutmaßlicher Verbindungen zum IS inhaftiert waren, einige Zeit im Gefängnis verbracht hat, sagte, dass die IS-Insassen nicht an die Befreiung der Palästinenser glaubten und deshalb kein Interesse daran hätten, Israel anzugreifen.

Ihr vorrangiges Ziel sei es, Muslime zu töten, die sie als Ungläubige betrachteten, um einen Staat zu errichten, der auf extremen religiösen Ansichten beruhe.

Der Unterschied zwischen ihrer Ideologie und der anderer Gefangener, die Gruppen wie der Fatah, der Hamas und dem Islamischen Dschihad angehören, sei so groß, dass sich palästinensische Gefangenenkomitees vehement dagegen wehrten, sie in ihre Flügel zu integrieren.

Die IS-Gefangenen wurden vom Establishment, einschließlich des Sicherheitsapparats, der Staatsanwaltschaft und der Justiz, mit Nachsicht behandelt.

– Ameer Makhoul, Schriftsteller

Die Gefängnisbehörden drängten jedoch darauf, sie mit den übrigen palästinensischen Gefangenen zusammenzulegen, so Makhoul, und behandelten sie günstig.

Manchmal habe man das Gefühl, dass Jungen, die im Westjordanland Steine auf Soldaten geworfen hatten, strenger bestraft wurden als IS-Häftlinge, so der ehemalige Gefangene.

“IS-Gefangene wurden vom Establishment, einschließlich des Sicherheitsapparats, der Staatsanwaltschaft und der Justiz, mit Nachsicht behandelt”, sagte Makhoul.

Die Ideologie des IS wird von der palästinensischen Gesellschaft durchweg abgelehnt, fügte Makhoul hinzu, aber das sollte nicht von der Realität ablenken, mit der die Palästinenser innerhalb und außerhalb Israels nach den Anschlägen und vor dem heiligen Monat Ramadan konfrontiert sind, der sich mit den jüdischen Feiertagen überschneiden und möglicherweise Spannungen in Jerusalem und darüber hinaus auslösen wird.

Da die Aufwiegelung und das harte Durchgreifen zuzunehmen scheinen, müssen die Palästinenser auf eine “entschlossene Reaktion der Bevölkerung” vorbereitet sein, so Makhoul.

“Wir sollten nicht vergessen, dass die Opfer in Israel die palästinensische Gesellschaft ist, die Opfer der blutigen Aufwieglung, der mörderischen Politik und der ethnischen Säuberung”. Übersetzt mit Deepl.com

