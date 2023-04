Palästinensische Familie beschuldigt israelische Polizei der Lüge nach dem Tod eines Arztes in Al-Aqsa

Nicht einmal vor einem unbewaffneten Arzt hat dieses Regime Respekt, dazu noch vor der Al-Aqsa Moschee. Die zionistischen Besatzer schießen wahllos gegen Besetzte. Alles bleibt ohne internationale Konsequenzen . Evelyn Hecht-Galinski

The family of a young Palestinian shot dead by Israeli forces in occupied East Jerusalem accused Israeli police of lying about the circumstances of his death, Anadolu reports. Mohammad al-Osaibi, a 26-year-old doctor from Houra, a Bedouin Arab village in southern Israel, was killed by Israeli police forces at an entrance to Al-Aqsa Mosque in the occupied city early Saturday.