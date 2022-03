https://www.middleeastmonitor.com/20220315-palestinian-refugees-are-more-politically-isolated-than-ever/

Der Generalkommissar des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA), Philippe Lazzarini, hält am 12. Oktober 2021 eine Pressekonferenz im Flüchtlingslager al-Shati in Gaza-Stadt ab [MAHMUD HAMS/AFP via Getty Images].

Palästinensische Flüchtlinge sind politisch isolierter denn je



Von Ramona Wadi



15. März 2022

Die finanzielle Unterstützung für das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge (UNRWA) geht zurück, obwohl die Staats- und Regierungschefs ihr Mandat erneuert und finanzielle Beiträge zugesagt haben. “Die fast einstimmige politische Unterstützung der UN-Generalversammlung für das Hilfswerk schlägt sich nicht in entsprechenden finanziellen Mitteln nieder”, erklärte der Generalkommissar des UNRWA, Philippe Lazzarini, auf der 157. Tagung des Rates der Arabischen Liga in Kairo, Ägypten.

Lazzarinis Worte richteten sich auch an die arabischen Führer, die, wie er sagte, “eine starke politische Unterstützung für die Rechte der Palästinaflüchtlinge” zum Ausdruck brachten, ihre Beiträge jedoch von fast 25 Prozent des UNRWA-Haushalts auf weniger als drei Prozent im vergangenen Jahr reduzierten.

Selbst wenn die USA ihre Beiträge wieder aufstocken, nachdem sie von der Trump-Regierung gestoppt worden waren, warnte Lazzarini, dass das UNRWA nicht mehr in der Lage sein werde, seine Dienstleistungen – vor allem in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Sozialschutz – dauerhaft aufrechtzuerhalten.

Wenn das UNRWA ins Trudeln gerät und sich isoliert fühlt, was ist dann mit den Palästinensern, die auf die Dienste des Hilfswerks angewiesen sind? Wie lange wird die Rhetorik über die Rechte des palästinensischen Volkes noch als diplomatische Nettigkeit dienen, um sich in das humanitäre Paradigma einzufügen und nicht das zu tun, was getan werden muss?

Die Verlängerung des UNRWA-Mandats ist mit einer Verpflichtung oder zumindest einem Teil davon verbunden, nämlich der Bereitstellung von Mitteln für die Dienste des Hilfswerks. Was die Staats- und Regierungschefs und die UNO selbst ausblenden, ist die Tatsache, dass die Arbeit des UNRWA nur vorübergehend sein sollte, bis eine politische Lösung für die palästinensischen Flüchtlinge gefunden ist.

Natürlich hat die UNO ihre fehlerhafte Resolution, die den Palästinensern angeblich das Recht auf Rückkehr in ihr Land einräumt, nie befolgt und ein humanitäres Paradigma eingeführt, anstatt Palästina zu entkolonialisieren, was die Lösung für die Rückkehr des palästinensischen Volkes ist. Sie ist auch weit entfernt von der Resolution 194 der UN-Generalversammlung, die die Palästinenser dazu zwingt, ihren unterjochten Status zu akzeptieren, und das auch nur hypothetisch, da die UN wissen, dass Israel die Umsetzung der nicht bindenden Resolution nicht zulassen wird. Mehr als sieben Jahrzehnte nach der Resolution sind die Palästinenser nach wie vor Flüchtlinge, und Israel hält den Kreislauf aufrecht.

Seitdem sich mehrere arabische Staaten durch das Abraham-Abkommen offen auf die Seite Israels gestellt haben, ist das Thema der palästinensischen Flüchtlinge weiter an den Rand gedrängt worden. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump war darauf fixiert, den Status der palästinensischen Flüchtlinge auf “nicht existent” zu ändern. Zwar lässt sich die Existenz palästinensischer Flüchtlinge nicht leugnen, doch ist auch klar, dass die internationale Gemeinschaft – mit oder ohne Trumps Intrigen im Rahmen des so genannten “Deals des Jahrhunderts” – die Palästinenser schnell im Stich lässt, nicht nur durch die Kürzung der Mittel für das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge (UNRWA), sondern auch durch ihre vage Rhetorik in Bezug auf die Rechte der Palästinenser, während sie nichts tut, um die politische Stellung des palästinensischen Volkes zu verbessern.

Während sich Lazzarini also um die Sicherung der Finanzierung des UNRWA bemüht, ist es angebracht, die jahrzehntelangen Verluste zu betrachten, die die Palästinenser durch die israelische Kolonisierung und Zwangsvertreibung erlitten haben. Hinter dem UNRWA verbirgt sich ein ganzes System, das darauf beruht, israelische Straffreiheit zu schaffen und die Palästinenser in einem dauerhaften Flüchtlingsstatus zu belassen. Die Finanzierung ist zwar notwendig, um humanitäre Hilfe zu leisten, aber noch wichtiger ist es, die internationale Gemeinschaft politisch zur Verantwortung zu ziehen. Übersetzt mit Deepl.com

