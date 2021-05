Palästinensische Frauen spielen eine wichtige Rolle im Kampf um den Erhalt ihrer Häuser vor der Bedrohung durch die israelische Besatzung Von Aseel Jundi

Starke und mutige Frauen, die Frauen von Sheikh Jarrar!

Bild: From left to right, Muna al-Kurd, Salwa Skafi, Nuha Attieh (MEE)

https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-sheikh-jarrah-women-resilient-fightSheikh Jarrah

: Die widerstandsfähigen Frauen des Viertels sagen: “Wir werden nicht gehen

Palästinensische Frauen spielen eine wichtige Rolle im Kampf um den Erhalt ihrer Häuser vor der Bedrohung durch die israelische Besatzung



Von links nach rechts, Muna al-Kurd, Salwa Skafi, Nuha Attieh (MEE)



Von Aseel Jundi



in Sheikh Jarrah, Palästina



11. Mai 2021

Von hinter den Kulissen bis an die Spitze des Kampfes führen die Frauen von Sheikh Jarrah ihre eigenen Kämpfe, um ihr Viertel vor Israels Plänen zu retten, sich das Land anzueignen, auf dem sie und Generationen ihrer Familien aufgewachsen sind.

“Ich werde es auf mich nehmen, mich in meinem Zimmer anzuketten, sollten sie unser Haus stürmen, um uns gewaltsam zu vertreiben”, sagt die 23-jährige Muna al-Kurd, deren Familie unter der Bedrohung der Vertreibung aus ihrem Haus in Karm al-Jaouni in Sheikh Jarrah, im besetzten Ost-Jerusalem, lebt.

“Ich werde mein Haus in Sheikh Jarrah nicht verlassen.”

Sheikh Jarrah

Muna und ihr Vater Nabil stehen neben einer Mauer, die mit “Wir werden nicht gehen” auf Arabisch beschmiert ist (MEE/Aseel al-Jundi)

Während Palästinenser von israelischen Streitkräften und Siedlern angegriffen werden, weil sie ihr Recht verteidigen, in ihren Häusern zu bleiben, ist Muna, die einzige Journalistin in der Nachbarschaft, selten zu Hause anzutreffen.

Stattdessen hat sie sich zur Verfügung gestellt, um die täglichen Übergriffe der israelischen Siedler und Besatzungstruppen zu dokumentieren.

Middle East Eye traf sich mit Muna in der Nähe ihres Familienhauses, wo sie ihre eigene Geschichte darüber erzählte, wie die Frauen von Sheikh Jarrah ihre Zeit inmitten der eskalierenden Spannungen, der täglichen Unterdrückung der Bewohner und der wachsenden Solidarität von Aktivisten verbringen, während sie mit Räumungsbefehlen zugunsten der Siedler konfrontiert sind.

Munas Erfahrung mit israelischen Schikanen begann 2001, drei Jahre nach ihrer Geburt, als ein Teil ihres Hauses verriegelt und seine Schlüssel beschlagnahmt wurden, um Siedler unterzubringen.

Ich gehe mit meinem Mantel und Hijab schlafen, aus Angst vor plötzlichen Razzien, da wir es mit Banden zu tun haben.

– Nuha Attieh, Bewohnerin von Sheikh Jarrah

“Einige der ersten Geschichten, die ich hörte und über die ich sprach, waren Geschichten von Räumungen und Vertreibungen, die einige der Bewohner des Viertels bedrohten, bis die Bedrohung an unsere eigenen Türen klopfte”, sagt Muna.

“Ich bin mit den Begriffen Völkerrecht, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und anderen solchen Begriffen aufgewachsen und gereift.”

Seit 2009 leben die Siedler im Haus der Kurden.

Heute findet sich Muna dabei wieder, dieselben Ausdrücke auf Social-Media-Plattformen und gegenüber Nachrichtenagenturen zu wiederholen und die Verantwortung zu übernehmen, die ihr als Journalistin von den Bewohnern von Sheikh Jarrah übertragen wurde, um internationale Unterstützung zu gewinnen.

Muna setzt sich schon lange für Sheikh Jarrah ein. Vor zwei Monaten startete sie eine elektronische Kampagne unter dem Hashtag #SaveSheikhJarrah, um auf die Notlage der Menschen in dem Viertel aufmerksam zu machen.

Nach Luft schnappen

Während sich die Ereignisse in Sheikh Jarrah entwickeln, übernehmen palästinensische Frauen eine wichtige und prominente Rolle, so Muna, indem sie an Bewohnerversammlungen teilnehmen und sich am Entscheidungsprozess beteiligen. Sie ergreifen auch Einzelinitiativen als Solidaritätsaktivistinnen, besuchen Anhörungstermine vor israelischen Gerichten und verfolgen den Rechtsstreit genau.

“Ich kann diese Widerstandsfähigkeit nicht genug betonen, ohne zu sagen, dass die Frauen des Viertels damit zu kämpfen haben, sowohl in einem Zustand unglaublicher Angst um ihre Ehemänner und Söhne zu leben, angesichts der täglichen, brutalen israelischen Unterdrückung, als auch mit der tiefen Angst umzugehen, die von der Furcht herrührt, unmittelbar aus ihren Häusern vertrieben zu werden”, sagt sie.

Ich habe seit Jahren einen wiederkehrenden Alptraum, in dem ich das Gefühl habe, dass jemand versucht, mich mit Gewalt aus meinem Haus zu holen, und ich mich dagegen wehre”.

– Muna al-Kurd, Bewohnerin von Sheikh Jarrah

“Nach dem Fastenbrechen im Ramadan beeilen sich die Frauen, die Solidaritätsaktivisten zu unterhalten, indem sie ihnen Tee, Kaffee oder kühle Melonen anbieten, um die Hitze des Tages zu dämpfen, und dann eilen sie zur Polizei, sobald die Aktivisten weg sind”, sagt Muna mit einem Lächeln, das Jahre des Zwangs verbirgt.

Munas eigene Furchtlosigkeit zeigte sich, als sie versuchte, ihren Bruder aus den Händen der israelischen Spezialeinheiten zu befreien, die ihn schwer verprügelten. Ihr Bruder wurde schließlich vor ein paar Tagen verhaftet.

Auf die Frage nach ihren Ängsten sagt Muna, dass es schmerzhaft sei, darüber zu sprechen, und dass man es nicht in ein paar Worten zusammenfassen könne.

“Ich bin in Sheikh Jarrah geboren und aufgewachsen und ich kann mir nicht vorstellen, irgendwo anders zu leben”, sagt sie.

“Manchmal drifte ich in den Schlaf und wache plötzlich auf und schnappe nach Luft.

“Ich habe seit Jahren einen wiederkehrenden Albtraum, in dem ich das Gefühl habe, dass jemand versucht, mich mit Gewalt aus meinem Haus zu holen, und ich mich dagegen wehre.”

Muna bekräftigt, dass sie sich ungeachtet der täglichen Gefahr, die sie und ihre Familie umgibt, seit die Siedler die Hälfte ihres Hauses besetzt haben, und der drohenden Gefahr, aus dem verbleibenden Teil gewaltsam vertrieben zu werden, nirgendwo anders sicher fühlen würde.

“Bevor meine Großmutter starb, hatte ich kein eigenes Zimmer und schlief immer im Wohnzimmer neben dem Fenster, wo ich mir eine Hand vorstellte, die eine Waffe trug und auf mich schoss”, sagte sie.

“Trotzdem lehne ich eine gewaltsame Vertreibung völlig ab.”

Eine Geschichte der Vertreibung

Im Jahr 1948 wurde Munas Vater Nabil al-Kurd während der palästinensischen Nakba, der Katastrophe, von der jüdischen Miliz aus seinem Haus in Haifa nach Jerusalem vertrieben. Seine Familie gehörte zu den 28 Familien, die Jordanien in Zusammenarbeit mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNRWA 1956 nach Jerusalem umgesiedelt hat – im Austausch für die Aufgabe ihrer Rechte als Flüchtlinge.

Ich habe in diesem Haus geheiratet und ich wünschte, ich könnte hier sterben. Jedes einzelne Stück in diesen Mauern und drum herum bedeutet mir sehr viel’

– Salwa Skafi, Bewohnerin von Sheikh Jarrah

Diese Familien wurden ausgewählt und erhielten von der jordanischen Regierung gebaute Wohneinheiten für drei Jahre zur Verfügung gestellt, wonach die Grundstücke automatisch in ihr Eigentum übergehen sollten.

Nach der Besetzung Jerusalems im Jahr 1967, als der Ostteil der Stadt unter israelische Kontrolle geriet, wurden die Bewohner des Stadtteils Sheikh Jarrah jedoch überrascht, als zwei jüdische Komitees 1972 ihr Eigentum an den 18-Dunam-Grundstücken beim Land Department registrierten.

In der Folge wurden Dutzende von Gerichtsverfahren vor israelischen Gerichten angestrengt, während sich die 28 palästinensischen Kernfamilien vergrößerten und die Zahl der Bewohner, denen eine Räumung zugunsten der Siedler drohte, auf 500 anstieg, darunter 111 Kinder.

Im Jahr 2001, als seine eigene Familie wuchs, stellte Nabil den Bau eines Anbaus an sein Haus fertig. Doch vier Tage bevor die Familie einziehen konnte, beschlagnahmten die israelischen Besatzungsbehörden die Schlüssel für den Anbau.

Im Jahr 2009 zogen israelische Siedler ein und besetzten das Haus, nur um der kurdischen Familie das Leben durch unerbittliche Schikanen zur Hölle zu machen.

Jetzt, in den Siebzigern, warten Nabil und drei andere Familien in Sheikh Jarrah darauf, dass Israels Oberster Gerichtshof ein Urteil in dem Räumungsprozess gegen sie fällt. Das Gericht hatte seine Entscheidung letzte Woche verschoben, als die Spannungen eskalierten.

Salwa Skafi

Auf der Straße, die vom Haus der Familie Kurd in Richtung Norden zum Haus der Familie Skafi führt, sind Siedlerpfosten neben dem Haus von Umm Kamel al-Kurd zu sehen, das Siedler 2008 gewaltsam übernommen haben.

Am Eisentor des Skafi-Hauses wird man von einer Plakette begrüßt, auf der in englischer Sprache eingraviert ist: “We will never leave our land”. Die zweiundsechzigjährige Salwa Skafi, die Frau des Hauses, lebt dort seit 1976.

“Ich habe alle meine Söhne und Töchter hier geboren, und auch meine Enkel sind hier zur Welt gekommen”, erzählt Salwa MEE.

“Immer wenn ich daran denke, dass ich aus diesem Haus vertrieben werden könnte, spüre ich einen Kloß im Hals.

“Wir haben keinen ruhigen Schlaf mehr und leben unter großem Druck, vor allem während der israelischen Gerichtsverhandlungen, die ich in letzter Zeit sehr gerne besucht habe.”

Sheikh Jarrah

‘Ich habe alle meine Söhne und Töchter hier zur Welt gebracht, und auch meine Enkelkinder wurden hier geboren’, sagt Salwa Skafi (MEE/Aseel al-Jundi)

Salwa spricht über das Ausmaß ihrer Sorge um ihre Söhne und ihren kranken Mann im Falle einer Räumung. Sie erinnert sich dann an den Ehemann von Umm Kamel, der einen Hirnschlag erlitten hatte und innerhalb eines Monats nach der Zwangsräumung starb.

“Ich habe in diesem Haus geheiratet und ich wünschte, ich könnte hier sterben. Jedes einzelne Stück in diesen Mauern und drum herum bedeutet mir sehr viel”, sagt sie.

“Manchmal denke ich daran, die Bäume im Hof meines Hauses zu entwurzeln, damit die Siedler nicht in den Genuss ihrer Früchte kommen.

“In ein paar Monaten wird der Kakibaum reif, und ich frage mich jeden Tag, wer die Früchte dieses Jahr essen wird, wir oder die Siedler?”

Salwa beschreibt einen allgemeinen Zustand der Frustration unter den Frauen in der Nachbarschaft, die ein hartes Schicksal und eine ungewisse Zukunft vor sich haben, wenn die Vertreibung durchgeführt wird.

Nuha Attieh

Nuha Attieh, eine 59-jährige Krankenschwester, die seit ihrer Heirat 1988 in Karm al-Jaouni in Sheikh Jarrah lebt, sagt, dass sie sich seit der Vertreibung der ersten Familie aus dem Viertel im Jahr 2008 nie sicher gefühlt hat.

In diesem Ramadan haben sich die Pflichten der Frauen auf den Kopf gestellt. Nuha widmet sich nicht mehr der Zubereitung des abendlichen Festmahls für ihre Familie. Stattdessen fühlt sie sich mehr für die Aktivisten verantwortlich und eilt ihnen zu Hilfe, wenn die Not groß ist. Sie kümmert sich auch um sie, indem sie ihnen Tee, Kaffee und Kekse anbietet, damit sie sich wie zu Hause fühlen.

Scheich Jarrah

Nuha Attieh hält die Kekse, die sie für die Aktivisten vorbereitet hat (MEE/Aseel al-Jundi)

Das Trauma, vor 13 Jahren miterlebt zu haben, wie israelische Streitkräfte mitten in der Nacht das Haus ihrer Nachbarn stürmten, hat Nuhas eigenes Gefühl der Unsicherheit nur noch verstärkt.

“Ich war Zeuge, wie die Türen unserer Nachbarn, der Familie Al-Gawi, in einer stockfinsteren Nacht zertrümmert wurden, die Frauen in ihren Nachtgewändern hinausgeworfen und gewaltsam aus ihrem Haus vertrieben wurden”, erzählt Nuha MEE.

“Diese Szene geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich erinnere mich, dass ich einige Kleidungsstücke aus meinem Haus holte und sie den Frauen gab.

“Heute, im Zuge der Spannungen, unter denen die Nachbarschaft lebt, gehe ich mit meinem Mantel und Hijab schlafen, aus Angst vor plötzlichen Überfällen, da wir mit Banden konfrontiert sind.”Übersetzt mit Deepl.com

