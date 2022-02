Das Vertrauen wurde durch jahrzehntelange Kollaboration mit den Besatzern verspielt.

Palestinian Central Council lost the trust of Palestinians long ago At the end of its 31st meeting held in the occupied West Bank city of Ramallah, the Palestinian Central Council (PCC), the second-highest decision-making body in the Palestine Liberation Organisation (PLO), announced suspending its recognition of Israel.

Bild: Palästinensische Anhänger der Volksfront zur Befreiung Palästinas (PLFP) heben Plakate und Nationalflaggen während einer Kundgebung in Gaza-Stadt am 6. Februar 2022, um gegen die Sitzung des Zentralkomitees der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) in Ramallah zu protestieren. (MAHMUD HAMS/AFP via Getty Images)

Palästinensischer Zentralrat hat das Vertrauen der Palästinenser schon lange verloren

Von Motasem A Dalloul

11. Februar 2022

Sitzung in der besetzten Stadt Ramallah im Westjordanland hat der Palästinensische Zentralrat (PCC), das zweithöchste Entscheidungsgremium der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), die Aussetzung der Anerkennung Israels angekündigt.

Der PCC erklärte, dass diese Entscheidung so lange gilt, bis Israel zwei Hauptforderungen der Palästinenser erfüllt – die Anerkennung des souveränen Staates Palästina in den Grenzen von 1967 mit Ostjerusalem als Hauptstadt und die Einstellung der illegalen Siedlungen im besetzten Westjordanland, einschließlich Ostjerusalems und des Jordantals.

In der Abschlusserklärung seiner Sitzung, die am Donnerstag zu Ende ging, beschloss der PCC, dass die Präsenz der israelischen Besatzung, ihrer Armee und ihrer Siedler auf dem Land des Staates Palästina illegal ist und unverzüglich beendet werden muss.

Gleichzeitig beschloss der Ausschuss die Aussetzung aller Formen der Sicherheitszusammenarbeit zwischen den Sicherheitsbehörden der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) und den militärischen Einrichtungen der israelischen Besatzung, die seit der Gründung der PA im Jahr 1993 zur Tötung und Inhaftierung Hunderter palästinensischer Kämpfer gegen die Besatzung geführt hat.

Seit Jahren wiederholen die PCC und ihre Führung die gleiche Erklärung, die Anerkennung des Staates Israel auszusetzen und die Sicherheitszusammenarbeit mit dessen Militär und Geheimdiensten einzustellen. Vor Ort geschieht jedoch nichts, und die PA und die israelischen Sicherheits- und Geheimdienste verfolgen bei ihrer Jagd nach den palästinensischen Kämpfern die Politik der Drehtür. Gibt es dieses Mal etwas Neues?

Ja, es gibt viele neue Dinge heute! Die israelische Besatzung ist gegenüber den Palästinensern in den besetzten Gebieten und auch in Israel noch gewalttätiger geworden. Der Krieg gegen palästinensisches Eigentum, einschließlich Häuser, Bauernhöfe und Geschäfte, ist heftiger geworden, und die Ausweitung der Siedlungen, die palästinensisches Land verschlingen, schreitet schnell voran.

All dies geschieht jedoch, während die Palästinensische Autonomiebehörde und die PCC entweder schlafen oder Israel bei der Durchführung der vorgenannten Missionen unterstützen. Warum also hat die PCC ihre frühere Erklärung, die Anerkennung Israels auszusetzen und die Sicherheitszusammenarbeit einzustellen, wiederholt? Ganz einfach – weil sie lügt, und alle Palästinenser und Israelis wissen das sehr genau.

Die Palästinensische Autonomiebehörde, die PCC und alle PLO-Institutionen wagen es nicht, ihre Anerkennung Israels zurückzunehmen, weil sie für diese Anerkennung bezahlt werden. Ich frage die Leiter dieser Institutionen: Woher kommen ihre Gehälter? Aus Israel, Punkt. Wenn sie bereit sind, ihre Schlösser und Villen zu verlassen und Widerstand gegen Israel zu leisten, kann man ihnen vertrauen und glauben, dass sie ernsthaft daran denken, die Anerkennung Israels zurückzunehmen. Solange sie aber von Israel bezahlt werden, wagen sie es nicht, gegen dessen Willen zu handeln.

Und noch etwas: Was bedeutet die Rücknahme der Anerkennung Israels durch die PCC? Nichts. Als der verstorbene PLO- und PA-Führer Jassir Arafat Israel anerkannte, war dies eine dekorative Maßnahme als Gegenleistung für eine illusorische israelische Anerkennung der PLO, und der Preis dafür war, dass Israel, das die PLO und ihre Fraktionen entwaffnete, die Delegitimierung aller anderen palästinensischen Organisationen garantierte, die Waffen gegen Israel in der Hand hielten und die offizielle palästinensische Unterstützung und grünes Licht hatten, sie zu bekämpfen.

Für die Palästinenser beweisen die expliziten und impliziten täglichen Vereinbarungen zwischen der Palästinensischen Autonomiebehörde und Israel, dass die Palästinensische Autonomiebehörde die Souveränität über die palästinensischen Gebiete innerhalb der Grenzen von 1967 anerkennt und sich Israel vollständig unterwirft. Wenn die Palästinensische Autonomiebehörde versucht, dies zu verbergen, so tut Israel dies nicht, da es die besetzten palästinensischen Gebiete weiterhin besetzt hält und seine Siedlungen ausbaut.

Palästinenser halten Plakate hoch und protestieren gegen die Sitzung des Zentralkomitees der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) in Ramallah im israelisch besetzten Westjordanland am 6. Februar 2022. (ABBAS MOMANI/AFP via Getty Images)

Wenn man sagt, dass die Palästinensische Autonomiebehörde dagegen ist, weil sie es ständig verurteilt und die Welt auffordert, es zu stoppen, dann sage ich, dass, wenn die Haltung der Palästinensischen Autonomiebehörde zu den israelischen Maßnahmen wahr wäre, sie aufgehört hätte, zu verurteilen und zu schreien, und mehr abschreckende Politiken und Strategien angenommen hätte, oder zumindest hätte sie ihre Sicherheitszusammenarbeit mit Israel einstellen sollen, damit der palästinensische Widerstand die israelische Aggression stoppen kann.

Was die sicherheitspolitische Zusammenarbeit betrifft, so holt die israelische Besatzungsregierung bei jeder Entscheidung, die die von der Palästinensischen Autonomiebehörde kontrollierten Gebiete innerhalb der Grenzen von 1967 betrifft, nicht die Erlaubnis der Palästinensischen Autonomiebehörde ein, um sie umzusetzen, unabhängig davon, ob es sich um Sicherheitsmaßnahmen, militärische Operationen oder den Ausbau von Siedlungen handelt.

Das israelische Besatzungsmilitär erhält nachrichtendienstliche Informationen von den Nachrichtendiensten der PA. Dann verlassen die PA-Offiziere die Gebiete, in denen eine israelische Operation geplant ist, und die israelischen Besatzungstruppen führen ihre Operation durch und kehren sicher zu ihren Stützpunkten zurück, während die PA sehr sorgfältig überwacht und aufpasst, um jeden palästinensischen Kämpfer zu stoppen, der die Arbeit der israelischen Besatzung behindern könnte.

Am Morgen sind die Sicherheitsbeamten der PA ganz normal im Einsatzgebiet unterwegs und arbeiten daran, die israelischen Verbrechen zu vertuschen. Dann gehen die PA- und PCC-Führung auf Sendung, um die israelische Aggression gegen die Palästinenser zu verurteilen und Rache für die palästinensischen Opfer zu schwören.

In Gesprächen mit mehreren israelischen Schriftstellern und Analysten, darunter Gideon Levy von Haaretz und Meron Rapoport vom Local Call, betonten alle, dass die Palästinensische Autonomiebehörde nicht gewillt ist, die sicherheitspolitische Zusammenarbeit mit Israel einzustellen; sie weiß jedoch sehr wohl, dass diese Zusammenarbeit im Interesse Israels liegt.

Warum trifft die PCC solch große, aber hohle Entscheidungen? Es ist bekannt, dass die Palästinensische Autonomiebehörde (PA), die PLO und die Fatah-Führung unter Mahmoud Abbas, wenn sie dramatische Entscheidungen treffen wollen, die ihren Autoritarismus – der mit den israelischen Interessen übereinstimmt – verstärken, den PCC in kritischen Zeiten einberufen und solche Entscheidungen treffen, um den Sitzungen und Entscheidungen eine Art Legitimität zu verleihen.

Viele palästinensische Aktivisten, Schriftsteller und Analysten sind sich einig, dass Abbas von Israel angewiesen wurde, diese PCC-Sitzung abzuhalten, um für die Zeit nach seiner möglichen Abwesenheit in der nahen Zukunft vorzusorgen, da er sehr alt und sehr krank ist. Israel möchte nach dem plötzlichen Tod von Abbas kein Vakuum und keinen Streit in der palästinensischen politischen Arena.

Um nicht durch unerwartete dramatische Differenzen schockiert zu werden, wählte Abbas seine engsten und loyalen Helfer, die auch Israel sehr nahe stehen, für die Teilnahme an den Treffen aus und verteilte die Positionen des Palästinensischen Nationalrats, des PCC und der PLO unter ihnen. Ein Teil der Palästinenser hatte dem PCC in der Vergangenheit misstraut, aber dieses Mal misstrauen ihm alle Palästinenser, einschließlich der führenden Mitglieder des PNC und des PCC. Übersetzt mit Deepl.com

