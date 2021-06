“Die Welt muss ihre Augen öffnen. Unsere Kinder werden getötet, und wofür? Wir wollen nur in Frieden und Sicherheit leben und Freiheit für unsere Kinder haben. Das ist alles, was wir wollen.”

Bild:Mohammed Hamayel’s father is consoled at his son’s wake (MEE/Akram al-Waara)

https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-beita-crackdown-protests-child-latest-victim

Mohammed Hamayel, 15, war der vierte Palästinenser, der in den letzten zwei Monaten bei Protesten gegen illegale Siedler von Israel getötet wurde

Palästinensisches Kind ist das jüngste Opfer der israelischen Razzia in Beita

Von Akram Al-Waara

in Beita, besetztes Westjordanland



14. Juni 2021

Als der 15-jährige Mohammed Hamayel am Freitagnachmittag das Haus verließ, gab er seiner Mutter einen Abschiedskuss und sagte ihr, sie solle ihm ein Stück von ihrem selbstgemachten Knafeh, einem seiner Lieblingsdesserts, aufheben, wenn er vom Gebet nach Hause käme.

Aber an diesem Abend, ein paar Stunden nach dem Ende der Gebete, blieb Hamayels Teller mit Knafeh unberührt, und seine Eltern küssten ihn zum Abschied, während Tausende von Einwohnern Beitas seinen in eine palästinensische Flagge gehüllten Leichnam zum Friedhof des Dorfes trugen.

Hamayel wurde von israelischen Streitkräften während Protesten erschossen, die nach dem Freitagsgebet auf dem Berg Sabih, oder “Jabal Sabih” auf Arabisch, am südlichen Rande des besetzten Westjordanlandes in Beita stattfanden.

Israels größte Angst sind die palästinensischen Massen, die sich versammeln

Mehr lesen ”

Es war die fünfte Woche in Folge, in der die Bewohner des Dorfes gegen die Errichtung eines neuen israelischen Siedler-Außenpostens auf dem Berg protestierten. Und wie in den vergangenen Wochen war Hamayel zusammen mit seinen Freunden, Nachbarn und seiner Familie zu den Nachmittagsgebeten und den anschließenden Demonstrationen gegangen.

“Wir hatten gerade mit dem Gebet begonnen, als israelische Soldaten anfingen, Tränengas, Schallbomben und Gummigeschosse auf uns zu feuern”, sagte Basman Hamayel, der 36-jährige Cousin von Mohammed Hamayel, gegenüber Middle East Eye.

“Sie griffen uns an, obwohl wir völlig friedlich waren”, sagte Hamayel und fügte hinzu, dass Hunderte von palästinensischen Demonstranten anwesend waren, darunter auch kleine Kinder.

Gegen 15:30 Uhr, fast zwei Stunden nach Beginn der Proteste, schossen israelische Kräfte Mohammed Hamayel mit scharfer Munition in die Brust, was Augenzeugen als “aus nächster Nähe” beschrieben.

“Als wir versuchten, uns Mohammed zu nähern, um ihn zu evakuieren, nachdem er angeschossen worden war, begannen die israelischen Soldaten mit scharfer Munition auf jeden zu schießen, der versuchte, sich ihm zu nähern”, erinnerte sich Basman.

“Als wir seine Leiche erreichen durften, war es schon mehr als 15 Minuten her, dass er erschossen wurde. Es war zu spät.”

MEE hat das israelische Militär um einen Kommentar gebeten, aber bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch keinen erhalten.

A

Laut Basman wurden mindestens sieben weitere Demonstranten bei dem Protest ebenfalls mit scharfer Munition beschossen und verwundet, während Dutzende andere durch gummibeschichtete Stahlgeschosse und Tränengasinhalation verletzt wurden.

“Wir waren nur gekommen, um friedlich zu protestieren und unser Land gegen die Siedler zu verteidigen”, sagte Basman. “Aber die Soldaten kamen, um zu töten.”

‘Wir haben nicht einen einzigen Tag Frieden gehabt’

Mohammed Hamayel war das achte palästinensische Kind, das in diesem Jahr von israelischen Streitkräften getötet wurde, und der vierte Palästinenser, der allein in den letzten zwei Monaten bei Protesten in Beita von israelischen Soldaten getötet wurde.

Mitte Mai töteten israelische Streitkräfte drei Palästinenser bei Protesten in Jabal Sabih, darunter die Beita-Bewohner Zakariya Hamayel, ein örtlicher Lehrer, und Dr. Issa Barham, ein Juraprofessor. Ein dritter junger Mann, identifiziert als Tareq Snowbar aus dem nahegelegenen Dorf Yatma, wurde ebenfalls während der Proteste in Beita am 16. Mai getötet.

Dutzende weitere Bewohner des Dorfes wurden verwundet, darunter viele mit scharfer Munition, die noch immer im Krankenhaus behandelt werden. In der Woche, bevor Hamayel getötet wurde, haben israelische Streitkräfte nach Angaben von Anwohnern an einem einzigen Tag mehr als 17 Demonstranten mit scharfer Munition erschossen.

“Wir haben nicht einen einzigen Tag Frieden gehabt, seit die Siedler kamen und den Berggipfel am Jabal Sabih vor 40 Tagen übernommen haben”, sagte Basman. “Jeden Tag gibt es mehr Verletzte, und mehr unserer Kinder und Brüder werden getötet.”

‘Niemand will sterben, aber wir wissen, dass das das Risiko ist, das wir eingehen, indem wir gegen die Besatzung und den Diebstahl unseres Landes protestieren’

– Basman Hamayel, Einwohner von Beita

Als er bei der Totenwache seines Cousins saß, zeigte Basman auf die Hunderte von jungen Männern um ihn herum im Gemeindezentrum von Beita.

“Wenn Sie um diesen Raum herumgehen und irgendeinen der Jungs ansprechen, werden Sie feststellen, dass sie alle an den Protesten teilgenommen haben und die meisten von ihnen verletzt wurden”, sagte Basman, während eine Gruppe junger Männer, die um ihn herum saßen, mit dem Kopf nickten.

Einer zeigte auf eine Schusswunde in seinem Bein, ein anderer zeigte auf die blauen Flecken auf seiner Brust, die ein gummibeschichtetes Stahlgeschoss hinterlassen hatte. Andere erzählten von ihren Erfahrungen, wie sie von israelischem Feuer getroffen wurden oder an Tränengas erstickten.

“Die israelischen Soldaten sind während dieser Proteste so gewalttätig”, sagte Basman und fügte hinzu, dass viele der jungen Männer, die an den Freitagsprotesten teilnehmen, sich von ihren Familien verabschieden, bevor sie sich auf den Weg nach Jabal Sabih machen, für den Fall, dass sie getötet werden.

“Niemand will sterben, aber wir wissen, dass das das Risiko ist, das wir eingehen, indem wir gegen die Besatzung und den Diebstahl unseres Landes protestieren”, sagte Basman.

“Wir wollen nicht noch mehr Blut verlieren”, fügte er hinzu. “Aber was können wir tun? Die einzige Möglichkeit, die wir haben, um unser Land zu verteidigen, ist zu protestieren, also werden wir das tun.”

Eine Geschichte des Widerstands

Anfang Mai errichtete eine Gruppe israelischer Siedler Wohnwagen auf dem Jabal Sabih und verhindert seitdem mit Hilfe der israelischen Streitkräfte jeglichen palästinensischen Zugang zu dem Gebiet, in dem sich große Olivenhaine befinden, die den Bewohnern von Beita gehören.

Seitdem protestieren die Bewohner von Beita jeden Tag gegen den neuen Siedler-Außenposten auf Jabal Sabih, der am südlichen Rand des Dorfes liegt und schätzungsweise 30 Prozent der gesamten Landfläche von Beita umfasst.

“Am Anfang waren es nur zwei Karawanen, dann wuchs es auf 20, dann 35, und jetzt sind über 65 Karawanen auf dem Berg”, sagte Abdul Ghani Dweikat, der lokale Imam in Beita und einer der Aktivisten des Dorfes, gegenüber MEE.

Laut Dweikat und anderen Aktivisten handelt es sich bei den israelischen Siedlern, die den Außenposten errichtet haben, hauptsächlich um junge Männer, die der ultranationalistischen und rechtsgerichteten Hilltop-Jugendbewegung angehören und aus der nahe gelegenen Siedlung Yitzhar, deren Bewohner notorisch gewalttätig sind, nach Jabal Sabih kamen.

Rettung von Lifta: Palästinenser demonstrieren gegen die jüngste Bedrohung des entvölkerten Jerusalemer Dorfes

Mehr lesen ”

Zu jeder Zeit, sagte er, gibt es Hunderte von Soldaten, die die Siedler bewachen und Palästinenser daran hindern, ihr Land auf dem Berg zu betreten. Nach Angaben von Anwohnern gibt es etwa 17 palästinensische Familien, die Land auf Jabal Sabih besitzen und finanziell von der Ernte ihrer Olivenbäume auf dem Berg leben.

“Jabal Sabih befindet sich in einer sehr strategischen Lage, weshalb die Siedler ihn übernehmen wollen”, sagte Dweikat. “Er liegt im Herzen eines Clusters von etwa 25 palästinensischen Dörfern in der Gegend von Nablus und auch genau zwischen einem großen Streifen israelischer Siedlungen und Außenposten.”

Wenn es den Siedlern gelingt, den Berg einzunehmen, so Dweikat, werden sie in der Lage sein, Dutzende von Siedlungen, die sich von Osten nach Westen erstrecken, miteinander zu verbinden, und sie werden die nördlichen Bezirke im Westjordanland effektiv aufteilen und Dutzende von palästinensischen Städten und Dörfern voneinander trennen.

Der Widerstand gegen den neuen Siedlungsaußenposten auf Jabal Sabih ist nicht die erste Erfahrung von Beita mit einer versuchten Übernahme ihres Landes durch Siedler.

Nach Angaben der Bewohner kämpfen sie seit 1988 gegen die Versuche der Siedler, zwei der größten Landmassen von Beita, den Jabal Sabih und einen weiteren Berg, den Jabal al-Urmah, zu übernehmen. Zusammen machen die beiden Berge etwa 80 Prozent der gesamten Landfläche von Beita aus, sagte Dweikat.

“Es ist eine Quelle des Stolzes für uns in Beita, dass wir eines der wenigen verbliebenen palästinensischen Dörfer im gesamten Westjordanland sind, das keine einzige Siedlung auf seinem Land hat”, sagte Ibrahim Dawoud, ein 27-jähriger Bewohner, der sich aktiv an den Protesten beteiligt hat.

Es ist eine Quelle des Stolzes für uns in Beita, dass wir eines der wenigen verbliebenen palästinensischen Dörfer im gesamten Westjordanland sind, das keine einzige Siedlung auf seinem Land hat”.

– Ibrahim Dawoud, Einwohner von Beita

“Und das wurde nur durch den standhaften Widerstand der Menschen in Beita erreicht”, sagte er. Dawoud merkte an, dass trotz dreier Versuche von Siedlern, Jabal al-Urmah in der Vergangenheit zu übernehmen, die Dorfbewohner in der Lage waren, die Siedler durch unerbittliche Proteste aus dem Gebiet zu vertreiben, und der Berg ist bis heute ein siedlerfreier Zufluchtsort für Beita.

“Seit 1967 haben wir 77 Märtyrer in Beita gehabt”, sagte Dawoud. “Jeder, den Sie in Beita treffen, wurde entweder verletzt, verhaftet, sein Haus wurde abgerissen oder er hat ein Familienmitglied, das von der Besatzung getötet wurde.”

“Wir wollen nicht, dass noch mehr von unseren Leuten getötet werden, aber wir werden nicht aufhören, gegen die Verbrechen der israelischen Besatzung auf unserem Land Widerstand zu leisten”, fügte er hinzu.

Landraub

Anders als die von der Regierung genehmigten Siedlungen, von denen es im Westjordanland Hunderte gibt, die gegen internationales Recht verstoßen, sind auch Siedlungsaußenposten wie der auf Jabal Sabih nach israelischem Recht illegal.

Trotzdem geht die israelische Regierung selten gegen Siedler vor, die solche Außenposten errichten, und praktiziert eine Politik der “rückwirkenden Legalisierung”, bei der solche Außenposten später von der Regierung “regularisiert” werden, nachdem sie gebaut wurden.

Zwischen 2012 und 2019 dokumentierte die Siedlungsbeobachtungsorganisation Peace Now die Errichtung von 32 neuen illegalen Außenposten, von denen alle bis auf einen “tief im Inneren des Westjordanlandes” mit der Koordination und Unterstützung der israelischen Behörden gebaut wurden. Im Jahr 2019 hatte Israel 15 Außenposten “regularisiert”, während 35 weitere Außenposten den Prozess der Legalisierung durchliefen.

Peace Now sagt, dass Siedler, die solche Außenposten errichten, dies “mit direkter Unterstützung der Behörden” tun und dass die Außenposten oft mit öffentlichen Geldern finanziert werden.

“Die Regierung ermutigt ihrerseits solche Bauten, indem sie Unterstützung verspricht und daran arbeitet, diese Außenposten zu legalisieren, während sie es unterlässt, das Gesetz gegen sie durchzusetzen”, so Peace Now in einem Bericht von 2019.

Im Fall des Außenpostens am Jabal Sabih, den israelische Siedler Berichten zufolge “Eviatar” genannt haben, wurde berichtet, dass Soldaten den Siedlern bei der Errichtung des Außenpostens behilflich waren und dort fotografiert wurden, wie sie vorgefertigte Häuser trugen, berichtete Haaretz.

“Auf jeder Ebene unterstützt der israelische Staat diese Siedler bei der Übernahme unseres Landes, obwohl ihr Außenposten nach Israels eigenen Gesetzen illegal ist”, sagte Dawoud gegenüber MEE.

“Innerhalb von 40 Tagen nach der Errichtung ihres Außenpostens hat die israelische Regierung diesen Siedlern fließendes Wasser und Elektrizität gegeben und eine Straße nur für Siedler direkt auf den Berg gepflastert”, fügte er hinzu und zeigte auf die Karawanen auf dem Berg in der Ferne.

Dawoud und die anderen jungen Männer um ihn herum beklagten die Tatsache, dass, während die Siedler die volle Unterstützung des Staates hatten, um sich palästinensisches Land anzueignen, die Bewohner von Beita jahrzehntelang daran gehindert wurden, ihr Land auf dem Berg vollständig zu betreten, das Teil der Area C ist, dem Gebiet im Westjordanland, das vollständig von Israel kontrolliert wird.

“Seit Jahren haben die Soldaten die Menschen daran gehindert, ihr Land auf dem Berg zu betreten, dabei gehört es uns”, sagte er unerbittlich. “Wir haben die Papiere, um den Besitz zu beweisen, sie haben sie nicht. Sie haben kein Recht auf dieses Land.”

“Wenn jemand aus Beita auch nur versuchen würde, ein Zelt auf dem Berg aufzustellen, nur ein kleines Zelt, wären die Soldaten innerhalb von Sekunden da, würden auf sie schießen und sie von ihrem eigenen Land vertreiben”, fügte Dawoud hinzu.

“Und das ist nicht nur in Beita so, das passiert überall in Palästina. Die israelischen Siedler dürfen unser Land ungehindert stehlen, aber wenn wir versuchen, es zu verteidigen, werden wir getötet.”

Wir wollen eine sichere Zukunft für unsere Kinder

Im Laufe des Nachmittags, als Hunderte von Einwohnern Beitas in das Gemeindezentrum strömten, um Hamayels Familie die letzte Ehre zu erweisen, saß Abdul Ghani Dweikat still im hinteren Teil des Raumes, Tränen standen ihm in den Augen.

“Gestern war sehr schwierig. Sehr schwierig”, sagte er und sprach von dem Moment am Freitag, als er sah, wie seine Dorfbewohner Hamayels leblosen Körper zum Dorffriedhof trugen.

Erst vor einem Jahr sah Dweikat, wie sein eigener Sohn, der 22-jährige Islam Dweikat, in einem großen Trauerzug zum selben Friedhof getragen wurde. Islam wurde am 11. März 2020 von israelischen Soldaten erschossen und erlag wenige Wochen später seinen Wunden.

Diese Siedler kommen und stehlen unser Land, sie verbrennen und fällen unsere Olivenbäume, sie schikanieren uns, greifen unsere Häuser an und werden alles tun, um noch mehr Land zu nehmen.

– Abdul Ghani Dweikat, Bewohner von Beita

Am selben Tag, an dem israelische Soldaten auf Islam schossen, erschossen sie einen weiteren Teenager aus dem Dorf, den 15-jährigen Mohammed Hamayel – Hamayels gleichnamigen Cousin.

Sowohl Dweikat als auch Hamayel wurden erschossen, als sie gegen die Errichtung eines Siedler-Außenpostens auf einem anderen Berggipfel von Beita, Jabal al-Urmah, protestierten. Ein weiterer Jugendlicher aus der Familie Dweikat, Imam Dweikat, 15, wurde 2015 ebenfalls von israelischen Soldaten bei Protesten auf Jabal al-Urmah getötet.

“Unsere Kinder sind nicht sicher”, sagte Dweikat und wischte sich die Tränen aus dem Gesicht, die über sein Gesicht liefen. “Alles, was wir versuchen, ist, die Zukunft unserer Kinder zu schützen. Aber die Siedler hindern unsere Kinder daran, ihre Freiheit zu haben.”

“Diese Siedler kommen und stehlen unser Land, sie verbrennen und fällen unsere Olivenbäume, sie schikanieren uns, greifen unsere Häuser an und werden alles tun, um noch mehr Land zu nehmen. Und die Soldaten kommen, um die Siedler zu schützen und töten dabei unsere Kinder”, fügte er hinzu. “Wenn die Siedler nicht hierher kämen, hätten wir all diese Probleme nicht.”

Dweikat forderte die Welt auf, zur Kenntnis zu nehmen, was in Beita und in palästinensischen Dörfern im ganzen Westjordanland geschieht.

“Die Welt muss ihre Augen öffnen. Unsere Kinder werden getötet, und wofür? Wir wollen nur in Frieden und Sicherheit leben und Freiheit für unsere Kinder haben. Das ist alles, was wir wollen.” Übersetzt mit Deepl.com

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...