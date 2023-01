Panzerlieferungen: Unsere Regierung führt uns in den Krieg von: Tobias Riegel

https://www.nachdenkseiten.de/?p=92975



Panzerlieferungen: Unsere Regierung führt uns in den Krieg Ein Artikel von: Tobias Riegel

Es ist der Triumph der Verantwortungslosigkeit und eine Unterwerfung unter US-Interessen zulasten der europäischen Bürger: Die Regierung folgt bei den Panzerlieferungen einer Kampagne zahlreicher in- und ausländischer Politiker und Medien. Deutschland wird immer tiefer in den Ukrainekrieg gezogen, weil auch die SPD nicht den Willen hat, sich dieser Gefahr entgegenzustellen. Dabei sind zwei Dinge offensichtlich: Das ist nicht „unser Krieg“ und weder Waffenlieferungen noch Wirtschaftskrieg lindern das schlimme Leid der ukrainischen Zivilisten. Von Tobias Riegel.



Die Bundesregierung setzt die Bevölkerung mit den geplanten Panzerlieferungen vorsätzlich einem potenziell katastrophalen Schaden aus. Allerspätestens jetzt gilt: Wer noch Ampelparteien (oder auch CDU) wählt, wählt die kriegerische Eskalation mit ungewissem Ausgang. Diese Regierungskoalition kennt offensichtlich keine Roten Linien mehr: militärisch, diplomatisch, politisch, historisch. Gemeinsame Nenner dieser Regierung (und von Teilen der Opposition) sind Verantwortungslosigkeit, Geschichtsvergessenheit und Unterwürfigkeit unter die Interessen der USA.

Die gefährliche aktuelle Entwicklung wäre ohne das Trommeln vieler großer Medien nicht möglich. Meiner Meinung nach laden viele Journalisten durch die verbale Kriegstreiberei gerade eine große Schuld auf ihre Schultern – so wie auch zahlreiche Politiker. Dass die Folgen dieser Verantwortungslosigkeit dann alle Bürger treffen wird, scheint die bestimmenden Akteure nicht zu bremsen in ihrem destruktiven Handeln.Weiterlesen in de nachdenkseiten.de

