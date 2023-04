Blake Fleetwood: No Question, Ukraine Is Now America’s War – scheerpost.com By Blake Fleetwood / Original to ScheerPost No, the U.S. did not invade in the same way that Russia brutally invaded a year ago. But in other significant ways, America, with its massive flow of arms and weapons, is now in control of how this war ends-and when.

Präsident Joe Biden trifft sich mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelenskyy im Mariinsky-Palast, Montag, 20. Februar 2023, während einer unangekündigten Reise nach Kiew, Ukraine. (Offizielles Foto des Weißen Hauses von Adam Schultz). Das Weiße Haus, gemeinfrei, via Wikimedia Commons

Papst Franziskus: Ukraine-Krieg wird “von imperialen Interessen mehrerer Imperien angeheizt”

Von Blake Fleetwood / Original bei ScheerPost

27. April 2023

Nein, die USA sind nicht auf die gleiche Weise in die Ukraine eingedrungen wie Russland vor einem Jahr. Aber in anderer Hinsicht hat Amerika mit seinen massiven Waffenlieferungen die Kontrolle darüber, wie dieser Krieg endet – und wann.

Es ist eine Fiktion ersten Ranges, wenn Präsident Biden selbstbewusst sagt, dass Präsident Selenskyj und das ukrainische Volk über Verhandlungen für eine Lösung und einen Waffenstillstand entscheiden müssen.

Kein vernünftiger Mensch glaubt das.

Friedenspläne

Diese Frage ist besonders relevant, nachdem Papst Franziskus, das Oberhaupt von 1,3 Milliarden Katholiken, kürzlich zu einem sofortigen humanitären Waffenstillstand aufgerufen und erklärt hat, dass der andauernde Krieg in der Ukraine “von den imperialen Interessen mehrerer Imperien angeheizt wird”.

Papst Franziskus beschuldigte direkt die ungezügelte Lieferung von Waffen, Panzern und jetzt auch Flugzeugen durch mehrere Länder in das Kriegsgebiet.

In einem früheren Interview mit der Jesuitenzeitschrift La Civiltà Cattolica, über das der Guardian berichtete, “verurteilte der Pontifex die ‘Grausamkeit und Grausamkeit der russischen Truppen’ und warnte gleichzeitig vor einer märchenhaften Wahrnehmung des Konflikts als Gut gegen Böse”, wie er sagte. “Wir müssen uns von dem üblichen Rotkäppchen-Muster lösen, in dem Rotkäppchen das Gute und der Wolf das Böse ist. Es entsteht etwas Globales, und die Elemente sind sehr stark miteinander verwoben”.

Der Papst sagte zuvor: “Die Zahl der Toten, Verwundeten, Flüchtlinge und Vertriebenen, die Zerstörung und der wirtschaftliche und soziale Schaden sprechen für sich.”

In dieser Woche reiste Chinas Präsident XI. nach Russland, um angeblich für einen ähnlichen 12-Punkte-Friedensplan zu werben, der die Einstellung der Feindseligkeiten, die Achtung der Souveränität aller Länder und die Lösung der humanitären Krise vorsieht (offenbar eine Umkehrung von Pekings Unterstützung für Russland).

China versuchte, die Unzufriedenheit in der Dritten Welt über die Sanktionen und einen möglichen weiteren Krieg zu nutzen, indem es darauf hinwies, dass die USA die Spannungen zwischen den Großmächten weiterhin auf gefährliche Weise eskalieren. Präsident Biden lehnte beide Waffenstillstandsvorschläge rasch ab und erklärte, Chinas Plan sei “nicht rational”.

Was in der Tat nicht rational ist, ist die Tatsache, dass dieser anhaltende Krieg Hunderttausende von Ukrainern und Russen tötet, Städte verwüstet und zu einem Dritten Weltkrieg und sogar zu einem möglichen nuklearen Holocaust zu eskalieren droht. Unbeeindruckt davon plant Präsident Xi, direkt mit Präsident Zelensky zu sprechen, der sein Interesse bekundet hat.

Die meisten Amerikaner wären normalerweise schockiert über die Vorstellung, dass ein Waffenstillstand, egal unter welchen Bedingungen, “nicht rational” ist. Die USA haben versucht, China davon zu überzeugen, keine Waffen an Russland zu liefern.

Goebbels sagte, dass normale Menschen niemals in den Krieg ziehen wollen. Aber wenn man eine Lüge oft genug wiederholt, werden die Menschen anfangen, sie zu glauben. Die Propagandamaschine in den USA hat funktioniert – genau wie während des Vietnam- und des Irak-Krieges – und jetzt sind viele Amerikaner, einschließlich unserer politischen Führer und der Mainstream-Medien, zu der Überzeugung gelangt, dass die Fortsetzung eines gewaltsamen Krieges einem Waffenstillstand vorzuziehen ist.

Die zentrale Botschaft Washingtons lautet, dass es sich um einen Kampf zur Erhaltung der Demokratie gegen einen illiberalen Autoritarismus handelt. Dass eine neue europäische Domino-Theorie in Kraft ist – die längst diskreditierte Begründung für den Vietnamkrieg -, die zu Millionen unnötiger Opfer geführt hat. Aber Washington scheint sich nicht allzu sehr um die Demokratie in den Dutzenden von Diktaturen in aller Welt zu kümmern, zu denen die USA weiterhin gute Beziehungen unterhalten.

Das einfache Volk will keinen Krieg. Eine Pew-Umfrage Anfang dieses Jahres ergab, dass die Amerikaner die Förderung der Demokratie im Ausland als eine der unwichtigsten Prioritäten der US-Außenpolitik ansehen. Aber unsere politischen Führer und die Mainstream-Medien in den USA lassen nicht zu, dass Friedenspläne auch nur zur Sprache kommen, geschweige denn diskutiert werden. Rufe nach einem Waffenstillstand werden zum Schweigen gebracht und als verräterisch bezeichnet. Die Wahrheit ist, wie man so schön sagt, das erste Opfer des Krieges.

Das ukrainische Militär hätte keine Woche nach dem anfänglichen russischen Angriff überlebt, wenn es nicht seit dem Putsch von 2014 eine Flut von US-Waffen, Raketen, Panzern, Drohnen und Geld erhalten hätte. Der größte Teil der militärischen und finanziellen Unterstützung kommt aus Amerika. Die USA stellen über 90 % der Mittel – 117 Milliarden Dollar – für die Bewaffnung der Ukraine zur Verfügung, während Deutschland 6,5 Milliarden Dollar, Frankreich 1,6 Milliarden Dollar und Italien 1 Milliarde Dollar bereitgestellt haben, zusammen weniger als 9 Milliarden Dollar. Dies ist ein Stellvertreterkrieg zwischen den USA und Russland, und er wird so lange geführt werden, bis der letzte Ukrainer verblutet ist. Es liegt an Amerika, zu entscheiden, wann die Schießerei, das Blutvergießen und das Gemetzel aufhören werden.

Natürlich war die russische Invasion furchtbar, brutal und dumm. Die ganze Welt hat zu Recht die Entschlossenheit und den Heldenmut der ukrainischen Kämpfer bewundert.

Aber wie ein historischer Rückblick zeigt, hat Amerika keine sauberen Hände.

Seit den 1990er Jahren wird die Ukraine von einer Reihe korrupter Präsidenten und Oligarchen regiert, die den östlichen (russisch geprägten) und den westlichen (europäisch geprägten) Teil des Landes vertreten. Die Redefreiheit, die Wahlen und die Rechtsstaatlichkeit in der Ukraine gehören traditionell zu den niedrigsten in ganz Europa. Der erklärte Grund dafür, dass die NATO den Antrag der Ukraine auf Beitritt zur NATO wiederholt abgelehnt und verzögert hat, hängt mit diesen demokratischen Defiziten zusammen.

Die Ukraine ist seit 2014 ein direktes amerikanisches Marionettenregime, als eine CIA-Tarnorganisation, das National Endowment for Democracy (NED), dabei half, den demokratisch gewählten pro-russischen Präsidenten Viktor Janukowitsch in einem gewaltsamen Staatsstreich zu stürzen.

In einem berühmt gewordenen abgehörten Telefongespräch, das jetzt auf Youtube zu sehen ist, ist Victoria Nuland, Unterstaatssekretärin für politische Angelegenheiten, zu hören, wie sie Janukowitschs Sturz “einfädelt” und mehrere handverlesene Personen für die Leitung der Nachputschisten benennt.

Nach dem Putsch von 2014 wurde ein prowestlicher, von den USA genehmigter Präsident eingesetzt, der ebenso korrupt war wie sein Vorgänger. Es folgten eine Reihe neuer Gesetze, mit denen russischsprachige Medien geschlossen und Personen mit pro-russischen Ansichten inhaftiert wurden. Im Donbass verbot die Kiewer Regierung die russische Sprache in Schulen und öffentlichen Einrichtungen wie Geschäften und Restaurants. Jedes Geschäft, das gegen das Gesetz verstieß, wurde mit einer Geldstrafe belegt. Die Ostukrainer wurden daran gehindert, Russisch, ihre Muttersprache, zu sprechen. Und anstatt lokale Wahlen von Bürgermeistern und Polizeichefs zuzulassen, wurden lokale Beamte von einer weit entfernten Kiewer Regierung ernannt.

Es überrascht nicht, dass sich eine spontane Separatistenbewegung bildete. Diese wurde von den Westukrainern brutal unterdrückt, die amerikanische Waffen und Bomben einsetzten, um die Separatisten mit viel Blutvergießen einzuschüchtern. Dies wiederum veranlasste die Russen, mit Waffen und so genannten “Freiwilligen” einzugreifen.

Die meisten zivilen Opfer gab es zwischen 2014 und 2022 im abtrünnigen östlichen Teil der Ukraine, als Kiew versuchte, seine Autorität wiederherzustellen.

Der Ukraine-Krieg ist kein Einzelfall in der postsowjetischen Ära. Um seine Ursprünge wirklich zu verstehen, muss man bis zur Auflösung der Sowjetunion im Jahr 1991 zurückgehen. In vielen, wenn nicht sogar den meisten postsowjetischen Staaten kam es zu Spannungen und Konflikten, in der Regel dort, wo die neuen internationalen Grenzen nicht mit den ethnischen Zugehörigkeiten der lokalen Bevölkerung übereinstimmten. Hinzu kam das Problem, dass in diesen neuen Ländern eine große Gruppe von ansässigen Russen und anderen ethnischen Minderheiten lebte, was zu Konflikten mit der lokalen Mehrheitsbevölkerung führte. Dies war in fast allen postsowjetischen Ländern der Fall: Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Estland, Georgien, Kasachstan, Kirgisistan, Lettland, Litauen, Moldawien, Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan und die Ukraine.

In den 1990er Jahren bereiste ich sechs dieser neu entstandenen postsowjetischen Staaten in Zentralasien. In Kasachstan lernte ich aus erster Hand die tiefen Ressentiments der Kasachen gegenüber den ansässigen Russen kennen. Meine Gruppe wurde mit fliegenden Fäusten von einer Gruppe junger Kasachen angegriffen, die uns für Russen hielten. Sie ließen erst von uns ab, als wir unsere amerikanischen Pässe vorzeigten. Offenbar hatten wir uns in eine Bar verirrt, in der Russen, die damals vielleicht 40 % der Bevölkerung ausmachten, nicht willkommen waren.

Vor fünfzehn Jahren brachen diese Spannungen in Georgien zu einem regelrechten Krieg aus, als sich zwei abtrünnige Republiken gegen die Zentralregierung in Tiflis auflehnten.

Als das Militär der Regierung in die vermeintlichen Separatisten einmarschierte, erklärte Russland Georgien den Krieg und reagierte mit Luftangriffen und der Entsendung von Truppen. Bei den fünf Tage andauernden Kämpfen wurden schätzungsweise 850 Menschen getötet und Tausende Georgier vertrieben. Am Ende wurde eine Pattsituation erreicht, in der zwei abtrünnige Regionen, Abchasien und Südossetien, zu autonomen und einigermaßen unabhängigen postsowjetischen “eingefrorenen Konfliktzonen” wurden.

Ein “eingefrorener Konflikt” ist eine Situation, in der ein aktiver bewaffneter Konflikt beendet wurde, aber kein Friedensvertrag oder ein anderer politischer Rahmen den Konflikt zur Zufriedenheit der Konfliktparteien löst. Georgien betrachtet die beiden Gebiete, die von verschiedenen ethnischen Gruppen bewohnt werden, immer noch als Teil seines Landes. Russland betrachtet sie als unabhängig.

Ein weiteres Beispiel ist Berg-Karabach, das international als Teil Aserbaidschans anerkannt ist, aber nach mehreren Kriegen wird der größte Teil der Region von einem de facto unabhängigen Staat mit armenischer Bevölkerungsmehrheit regiert. Nord- und Südkorea sind ebenfalls ein Beispiel für eine eingefrorene Konfliktzone. Es herrscht ein Waffenstillstand, aber offiziell herrscht weiterhin Kriegszustand. Das UN-Patt im Zypernkrieg zwischen Griechen und Türken dauert nun schon fast 50 Jahre an. Ja, es herrscht Krieg, aber es wird nicht geschossen.

Viele Beobachter gehen davon aus, dass dies in der Ukraine unweigerlich der Fall sein wird. In keinem der anderen Konflikte der postsowjetischen Ära haben sich die USA so stark engagiert.

Putin wird niemals eine Niederlage dulden, und Zelenski scheint mit Hilfe von US-Waffen auf Dauer zu verharren, während Hunderttausende von Ukrainern und Russen weiterhin abgeschlachtet und verstümmelt werden.

Das Engagement der USA in der Ukraine wird als eine der größten geopolitischen Fehlentscheidungen Amerikas gelten. Viele europäische Politiker befürchten, dass eine fortgesetzte Brinkmanship gegenüber Russland, wie sie die America-First-Konservativen betreiben, schließlich zu einem größeren Krieg, möglicherweise mit nuklearen Elementen oder sogar zu einem Dritten Weltkrieg führen wird.

Aber die vielleicht schlimmste Folge ist, dass wir mit unseren weltweiten Sanktionen China entfremdet und es in ein antiamerikanisches Bündnis mit seinem traditionellen Feind getrieben haben: Russland. Nach seinem Besuch in Moskau prahlte Chinas Präsident Xi damit, dass die neuen Beziehungen Veränderungen mit sich bringen werden, die es “seit 100 Jahren nicht mehr gegeben hat”.

Darüber hinaus hat Amerikas “Ihr seid für uns oder gegen uns”-Haltung Indien, weite Teile Afrikas und große Teile Lateinamerikas gegen sich aufgebracht und sie immer mehr in den Orbit Chinas gezogen. Der Krieg hat es ermöglicht, dass lange vergrabene antiamerikanische Ressentiments an die Oberfläche kommen und eine vereinte Stimme finden, die zuvor nie artikuliert wurde.

Amerikas Krieg in der Ukraine bedroht auch die Position des Dollars als dominierende Reservewährung der Welt. In den letzten 70 Jahren war dies ein unglaublicher finanzieller Vorteil im Wert von 500 bis 700 Milliarden Dollar pro Jahr, von dem unsere Wirtschaft und unsere Handelsposition enorm profitiert haben.

Doch seit 2014 hat sich Russland von Investitionen in US-Anleihen zurückgezogen. China versucht derzeit, den Renminbi als ernstzunehmenden Konkurrenten der grünen Währung zu etablieren – eine Strategie, die man besonders aufmerksam verfolgen sollte, meint Matteo Maggiori von der Stanford University. Indien hat damit begonnen, russisches Öl mit dem Renminbi zu bezahlen, und andere Länder könnten bald den Dollar als Handelswährung aufgeben. Im vergangenen Jahr übertrafen die Neuinvestitionen in China die Neuinvestitionen in Amerika.

Sollte der Dollar auch nur teilweise als Weltwährung verdrängt werden, wäre dies eine fiskalische Katastrophe für die amerikanische Wirtschaft, was zu dieser Frage führt: Warum riskieren die USA das alles? Die unheilvolle anti-amerikanische Annäherung zwischen Russland und China führt die USA in einen neuen Kalten Krieg mit zwei nuklearen Supermächten. Einige Kommentatoren haben auf die so genannte Thukydides-Falle hingewiesen: eine Theorie, die von dem bedeutenden Harvard-Gelehrten Graham Allison geprägt wurde und in erster Linie zur Beschreibung eines potenziellen Konflikts zwischen den Vereinigten Staaten und China verwendet wird. In seinem Buch Destined for War erklärt er, dass ein Krieg am wahrscheinlichsten ist, wenn eine aufstrebende Macht einen herrschenden Hegemon zu verdrängen droht. Ominöserweise endeten bei einer Untersuchung von 16 historischen Beispielen 12 gewaltsam.

Der Krieg in der Ukraine wird mit einer Einigung enden. Die Frage ist nur, ob diese Einigung früher oder später kommt. Papst Franziskus sagte: “Bleiben wir dem gepeinigten ukrainischen Volk nahe, das immer noch leidet”. Der Pontifex forderte dann die Kriegsparteien und “die Machthaber in den Ländern auf, konkrete Anstrengungen zu unternehmen, um den Krieg zu beenden, einen Waffenstillstand zu erreichen und Friedensgespräche aufzunehmen.” Amen. Übersetzt mit Deepl.com

Blake Fleetwood war früher Reporter bei der New York Times und hat für das New York Times Magazine, das New York Magazine, die New York Daily News, das Wall Street Journal, USA Today, die Village Voice, Atlantic und das Washington Monthly über eine Reihe von Themen geschrieben. Er wurde in Santiago, Chile, geboren und zog im Alter von vier Jahren nach New York City. Er machte seinen Abschluss am Bard College und studierte Politikwissenschaften und vergleichende Politikwissenschaft an der Columbia University. Er unterrichtete auch Politik an der New York University.

