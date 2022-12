https://journalistenwatch.com/2022/12/21/paris-frau-selenskyj-erledigt-die-weihnachtseinkaeufe/

Paris: Frau Selenskyj erledigt die Weihnachtseinkäufe

In der Ukraine herrscht kurz vor Weihnachten bitterste Not bei denjenigen, welchen die sozial gerechte Teilhabe an der Korruption vorenthalten wird. Etwa die Hälfte des Landes ist ohne Elektrizität. So groß ist die Not, daß die US-Regierung erneut um die 30 Milliarden in das gebeutelte Land transferiert. Der Karlspreisträger in spe, Wolodymyr Selenskyj höchstselbst, macht ebenfalls ein hilfsbedürftiges Gesicht und fleht um weitere Spenden für sein geliebtes Vaterland. Es ist zum Erbarmen. Die total empathische Frau Baerbock würde sogar Generatoren aus deutschen Lokomotiven ausbauen lassen, sagte sie, um sie der notleidenden ukrainischen Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. So sehr leidet Frau Baerbock mit.

Aber „wir müssen“ froh darüber sein, daß nicht die gesamte Bevölkerung der Ukraine in der Weihnachtsdepression versinkt. „Wir brauchen“ uns nämlich um die Ehefrau des hochverehrten Herrn Präsidenten keine Sorgen zu machen. Sie ist guten Mutes und voller Zuversicht. „Wir dürfen“ uns daher nicht darüber aufregen, daß Frau Olena Selenskyj zum Einkaufen nach Paris geflogen ist, um sich dort drei enorm stressige Tage lang aufzuhalten, und zwar vom 12. bis zum 14. Dezember. Ihre Einkäufe schien sie auch sehr bescheiden in aller Kürze erledigt zu haben, wie die Seite „tigerdroppings“ meldet. Nur eine Stunde habe sie gebraucht, um in den gut geführten Geschäften der französischen Hauptstadt 40.000 Euro für das Nötigste auszugeben. In der übrigen Zeit soll sie um Spenden für ihr geliebtes Mutterland geworben haben.Weiterlesen bei jounalistenwatch.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...