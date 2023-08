Patrick Lawrence: Africa for Africans The animosities toward the French abroad among Nigeriens have been widely reported. But history is only part of the story, and not the largest part. Those who led the coup in Niger are facing forward, not backwards. By Patrick Lawrence Original to ScheerPost How shall we understand the Ju





Hängende Nationalflaggen in Zinder, Niger. (NigerTZai, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)



Über die Feindseligkeit der Nigerianer gegenüber den Franzosen im Ausland ist viel berichtet worden. Aber die Geschichte ist nur ein Teil der Geschichte, und nicht der größte Teil. Diejenigen, die den Putsch in Niger angeführt haben, blicken nach vorne, nicht zurück.

Patrick Lawrence: Afrika für Afrikaner

Von Patrick Lawrence

Original bei ScheerPost

16. August 2023

Wie ist der Putsch vom 26. Juli in Niger zu verstehen, bei dem Militäroffiziere Mohamed Bazoum, den westlich geprägten Präsidenten des Landes, abgesetzt haben? Es ist der sechste Putsch dieser Art in oder in der Nähe der Sahelzone in den letzten vier Jahren. Sollen wir dieses Band quer durch Subsahara-Afrika als Putschland abschreiben und uns nicht weiter darum kümmern? Der Gedanke ist in vielen Medienberichten implizit enthalten, aber wie oft widmen sich unsere Medien der Aufgabe, unser Verständnis für globale Ereignisse zu verbessern, und wie oft pflegen sie unsere Ignoranz ihnen gegenüber?

Nehmen Sie diese jüngste Entwicklung in Afrika nicht als isoliertes Ereignis, wenn ich einen Vorschlag machen darf. Ihre Bedeutung liegt in dem größeren Kontext, in dem sie stattgefunden hat – sozusagen in ihrem globalen Umfeld. Der Westen wird von der zunehmenden Kohärenz und dem Einfluss des Nicht-Westens und seiner Version des 21. Jahrhunderts bedrängt. Seine Medien können es nicht ertragen, darüber zu schreiben oder zu berichten. Meiner Meinung nach hat sich Niger gerade zu einem Teil dieses historischen Phänomens erklärt. Und auch die Mainstream-Medien können es nicht ertragen, dies zu erwähnen.

Diejenigen, die Bazoum abgesetzt haben, werden von Abdourahamane Tchiani, dem ehemaligen Chef der Präsidentengarde, angeführt und hegen ganz offensichtlich einen tiefen Groll gegen die postkoloniale Präsenz der Franzosen. In den Medien und in Denkfabriken wird berichtet, dass Bazoum kurz davor war, Tchiani zu entlassen, und dass die Ereignisse von Ende Juli vor allem oder hauptsächlich auf persönliche Rivalitäten, Ressentiments oder beides zurückzuführen sind.

Jeder hat auf die eine oder andere Weise und mehr oder weniger gut über die Feindseligkeit der Nigerianer gegenüber den Franzosen im Ausland berichtet. Solche Gefühle sind in vielen Teilen des frankophonen Afrikas zu beobachten. Die Vergangenheit ist ein anderes Land, scheinen Nigerianer, Malier und andere zu sagen: Dies ist das 21. Jahrhundert, nicht das 19.

Aber die Geschichte ist nur ein Teil der Geschichte, und ich würde sagen, nicht der größte Teil. Wir sollten in diesem Fall weder der Geschichte noch der Erinnerung zu viel Bedeutung beimessen: Diejenigen, die den Putsch angeführt haben, blicken nach vorne, nicht zurück. Und zu behaupten, der Putsch gegen Bazoum sei eine Frage der Palastpolitik gewesen, was auch immer das sein mag, läuft darauf hinaus, den Salat als Hauptgericht zu servieren. Nein, wir müssen in größeren Dimensionen denken, wenn wir die neue Realität, die sich in Niger und anderswo in seiner Nachbarschaft abzeichnet, begreifen wollen.

Tchiani und seine Anhänger, von denen es viele im Militär und auf den Straßen der Hauptstadt Niamey zu geben scheint, haben meiner Meinung nach den Westen, wie er jetzt ist, als oberstes Ziel. Wenn sie die Nase voll von den Franzosen haben, dann ist ihnen jetzt auch klar, dass sie nichts mehr von dem wollen, was die USA in den letzten zwei Jahrzehnten zu bieten hatten: eine schwerfällige, ineffektive Militärpräsenz und neoliberale wirtschaftliche Orthodoxien. Wie in Mali und anderswo in der Region scheint sich Niger nun in eine eindeutig nicht-westliche Richtung zu bewegen.

Mit anderen Worten: Der Staatsstreich vom letzten Monat liest sich für mich wie eine Ankündigung, dass Niger bereit ist, sich der „neuen Weltordnung“ anzuschließen, von der die Chinesen in den letzten Jahren immer häufiger öffentlich gesprochen haben – seit das Biden-Regime Peking innerhalb weniger Monate nach seinem Amtsantritt im Jahr 2021 entfremdet hat. Dies stellt den Putsch gegen Bazoum in einen größeren Kontext, in dem er meiner Meinung nach auch stehen sollte.

Das bedeutet, dass sich die USA nun in einem zunehmenden Wettbewerb mit China und Russland um Einfluss auf dem gesamten afrikanischen Kontinent befinden werden. Wenn sie ihren Kurs nicht grundlegend ändern – und die politischen Cliquen in Washington haben keine Gabe, ihren Kurs zu ändern, falls Sie das noch nicht bemerkt haben -, wird Amerika mit ziemlicher Sicherheit der Verlierer dieser Rivalität sein, wenn wir sie so nennen wollen. Die USA, und in diesem Fall die Franzosen, sind einfach schlecht ausgerüstet. Es ist eine Frage der geeigneten Technologien: Die Amerikaner kommen mit Waffen, militärischer Unterstützung und geopolitischen Interessen nach Afrika; die Chinesen und Russen kommen zwar mit eigenen Interessen, aber auch mit Wirtschaftshilfe, Handelsströmen und industriellen Entwicklungsprojekten.

Lange Zeit hatten die Nigerianer kaum eine andere Wahl, als Formen des Neokolonialismus als ihr Erbe, als Vermächtnis der Geschichte, zu akzeptieren. Die Besonderheit unserer Zeit ist, dass diese Nationen jetzt eine echte Wahl haben, und sie sind endlich in der Lage, diese in ihrem eigenen Interesse zu treffen. Während ich diesen Kommentar schrieb, nahm der angesehene Diplomat Chas Freeman einen Webcast auf, in dem er argumentierte, dass Westasien – wie wir lernen müssen, den Nahen Osten zu nennen – dazu bestimmt ist, seine Zukunft selbst zu bestimmen, da die Hegemonie der USA der Vergangenheit angehört. Davon gibt es eine ganze Menge, sagen wir mal: Die Nigerianer haben soeben verkündet, dass von nun an Afrika für Afrikaner ist.

Postkoloniale Stile

Die Botschaft von Niger in Paris. (Pymouss, Wikiedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Alle alten imperialen Mächte hatten ihren eigenen Stil der Kolonisierung. Die Belgier waren für ihre Gewalttätigkeit und rücksichtslose Ausbeutung bekannt, die Briten stützten sich auf traditionelle politische Strukturen – Stämme, Häuptlinge, Sultanate usw. – und regierten auf dem Wege der so genannten indirekten Herrschaft. Die Franzosen bauten die Verwaltungsbürokratie der Metropole neu auf, regierten direkt und sorgten dafür, dass – wie in ihrer Heimat – alle Französisch sprachen.

Das Gleiche gilt für den postkolonialen Stil. Die Franzosen haben in vielen ihrer ehemaligen Kolonien Chaos angerichtet, weil sie das koloniale Bewusstsein im Wesentlichen noch nicht hinter sich gelassen haben. Dieser Punkt wird deutlich, wenn wir die Beziehungen von Paris zu den frankophonen Ländern neben die des britischen Commonwealth stellen. Ich würde nicht sagen, dass letzteres eine große, glückliche Familie ist, aber die Art von Katastrophen, die wir in letzter Zeit in der Sahelzone erlebt haben, gibt es nicht. Es gibt eine Arroganz in den sozialen Beziehungen, auf der die Franzosen zuweilen zu bestehen scheinen. Sie dominieren immer noch die Rohstoffindustrie und andere Wirtschaftsbereiche, als hätte es die Unabhängigkeit – die Niger 1960 erlangte – nie gegeben.

Das benachbarte Mali hat das französische Militärkontingent nach mehreren Putschen in den Jahren 2020 und 2021 des Landes verwiesen. Zehn Tage nach dem Staatsstreich vom 26. Juli erklärte die neue Regierung in Niamey, dass sie eine Reihe von Militärabkommen mit Paris, die die französische Militärpräsenz betrafen, aufkündigen werde. „Ohne eine Änderung der französischen Haltung werden die 1.500 französischen Soldaten in Niger abziehen müssen“, berichtete die Brookings Institution letzte Woche, „was die militärischen Kapazitäten des Westens in einem Teil der Welt, in dem die tödliche Bedrohung durch den Terrorismus zunimmt, erheblich einschränkt.

Dies wirft die Frage nach dem Schicksal der Präsenz des Pentagons in Niger auf – etwa tausend Soldaten und eine Drohnenbasis nordöstlich von Niamey, von der aus mutmaßliche terroristische Aktivitäten bis nach Nord- und Westafrika überwacht werden. Dazu kann ich jetzt nichts sagen. Ich kann mir vorstellen, dass der Austausch zwischen Washington und Niamey zu diesem Zeitpunkt ununterbrochen stattfindet, aber die nigrischen Putschisten haben den Eindruck, dass sie von den amerikanischen Truppen auf nigrischen Boden genauso wenig begeistert sind wie von denen Frankreichs. Es gibt Berichte, dass einige nigrische Offiziere eine Abkehr von amerikanischer zu russischer Militärhilfe befürworten, insbesondere zur Wagner-Gruppe, die bereits in Mali aktiv ist.

Eine C-130 Super Hercules der U.S. Air Force bereitet sich auf dem nigrischen Luftwaffenstützpunkt 201 in Agadez, Niger, 3. August 2019, auf den Start vor. (U.S. Air Force, Devin Boyer)

Nachlässigkeit und Versagen haben jahrzehntelang das Profil der USA in Niger und anderswo in Afrika geprägt. Das radikale Ungleichgewicht zwischen Militär- und Sicherheitshilfe auf der einen Seite und Investitions- und Wirtschaftshilfe auf der anderen Seite hat den Nigerianern die schlimmsten Botschaften vermittelt: Die Amerikaner sind weder an Niger noch an den Nigerianern interessiert; sie sind an Niger nur als Standort für strategischen Wettbewerb interessiert.

Howard French, ein ehemaliger Korrespondent der New York Times, hat es letzte Woche in Foreign Policy sehr schön formuliert:

„Washington hat die Jahrzehnte in Afrika größtenteils vertrödelt, indem es alle paar Jahre die politischen Slogans je nach Mode gewechselt hat, sich aber meistens an zwei Botschaften für Afrikaner gehalten hat. Die erste: Erwartet von uns keine Scheckbuchhilfe, um eure Volkswirtschaften zu beleben. Wir wünschen Ihnen alles Gute bei der Verfolgung von so genannten „öffentlich-privaten Partnerschaften“, die in der Regel sehr wenig von Ersterem und auch nicht so viel von Letzterem bedeuten, es sei denn, die privaten Unternehmen sind im Öl- und Gasgeschäft tätig.

Das andere altbekannte Thema ist natürlich die Demokratie. Die US-Politiker beteuern, sie in Afrika zu lieben, aber sie haben nie viel Geschick bewiesen, wenn es darum ging, sie dort zu fördern – oder sie zu verteidigen, wenn sie angegriffen wird, wie der Staatsstreich in Niger eindrucksvoll beweist.“

Seit den Anschlägen vom 11. September 2001 in New York und Washington hat sich die US-Hilfe für Niger fast ausschließlich auf die Terrorismusbekämpfung konzentriert – sowohl auf die eigene als auch auf die Ausbildung und Beratung des nigrischen Militärs in derselben Sache.

Das Pentagon fördert Niger üblicherweise als wertvollen Außenposten in seinen globalen „CT“-Kampagnen und hat in den letzten zehn Jahren Waffen, Berater, Ausbilder und Hilfe in Höhe von 500 Millionen Dollar geschickt. Tatsächlich wurden mindestens fünf derjenigen, die den nigrischen Staatsstreich durchführten, vom US-Militär ausgebildet und beraten. Dies zeigt, dass die Bilanz dieser Operationen unbeabsichtigte Folgen hat.

Nick Turse, ein versierter Afrikanist, hat dies letzte Woche in einem Interview mit Intercepted sehr detailliert erklärt. In den Jahren 2002/03 zählte das Außenministerium neun Terroranschläge in der gesamten Sahelzone – weniger als 1 Prozent der weltweiten Gesamtzahl. Aber die Zahlen sind seitdem fast jedes Jahr gestiegen. Im vergangenen Jahr gab es in Niger und den benachbarten Ländern Mali und Burkina Faso 27.000 solcher Anschläge. Mehr als 40 Prozent der weltweiten Terroropfer sind inzwischen in der Sahelzone zu beklagen.

Die offensichtliche Frage ist, warum. Die Antwort liegt in den ethnischen, sozialen, religiösen und Klassenunterschieden in Niger, für die sich die Amerikaner nicht im Geringsten interessieren, weil sie sich nicht im Geringsten für Nigerianer interessieren. In den letzten zwei Jahrzehnten waren ethnische und islamische Minderheiten ein fruchtbarer Boden für die Rekrutierung von Terrorgruppen wie Al-Qaida, gerade weil sie ausgegrenzt wurden. Stärker begünstigte soziale, ethnische und religiöse Gruppen, die in der Regierung und im Militär dominieren, neigten folglich dazu, alle Mitglieder dieser Randgruppen als Terroristen zu betrachten. Die US-Berater, die diese Spaltungen und Feindseligkeiten nicht beachten, haben das nigrische Militär effektiv für wahllose Antiterroroperationen ausgebildet.

Die Ergebnisse lassen sich an den soeben zitierten Statistiken ablesen. Vergessen Sie Brookings und seine vorgefertigte Erklärung für die Präsenz des Pentagons. Die Operationen des Pentagons sind nach hinten losgegangen, und die nigerianische Demokratie hat sich erheblich verschlechtert.

Eine neue Weltordnung

Der russische Präsident Wladimir Putin lässt sich während des Russland-Afrika-Gipfels in St. Petersburg Ende Juli fotografieren. (Pavel Bednyakov, RIA Novosti, Kremlin)

Es gab Bilder von russischen Fahnen, die gehisst wurden, als Demonstranten in Niamey ihre Unterstützung für Bazoums Absetzung zum Ausdruck brachten, und es gibt Berichte, dass einige nigerianische Offiziere eine Abkehr von der US-amerikanischen hin zur russischen Militärhilfe befürworten, und zwar speziell für die Wagner-Gruppe, die bereits in Mali aktiv ist. Diese Dinge sind zu beobachten, aber ich sehe sie als symbolische Gesten in dem oben erwähnten breiteren Kontext. Sie sind ein Zeichen für die Ungeduld der Nigerianer mit der von Washington weithin verabscheuten „regelbasierten Ordnung“ und eine Offenheit gegenüber der neuen Weltordnung, die China und Russland als Alternative für das 21.

Ich bin versucht zu behaupten, dass wir Zeugen eines neuen Wettlaufs um Afrika werden könnten, aber das werde ich nicht tun. Es wird keine Berliner Konferenz geben, die 1884 den ersten Wettlauf einleitete und die Regeln für die europäische Ausbeutung (und schließliche Kolonisierung) des Kontinents festlegte. Die USA, ihre Verbündeten, Russland und China werden dieses Mal in ähnlicher Weise um die heiligen Grale der internationalen Politik dieses Jahrhunderts – geopolitischen Einfluss und Ressourcen – konkurrieren, aber für die beiden nicht-westlichen Nationen geht es hier nicht um Ausbeutung: Es geht darum, ein Zeitalter der Ausbeutung zu einem entscheidenden Ende zu bringen.

China ist mit seinen Handels-, Investitions- und Entwicklungsprogrammen in Afrika gut vorangekommen. Seine Reaktion auf den Staatsstreich in Niamey war strikt nicht-interventionistisch – genau die Haltung, die Tchiani und seine Kollegen von externen Mächten erwarten. Peking hat lediglich erklärt, dass es auf eine Verhandlungslösung für die ausweglose politische Situation des Landes hofft.

Russland veranstaltete sein zweites Gipfeltreffen der afrikanischen Staats- und Regierungschefs in St. Petersburg zufällig an den beiden Tagen nach dem Staatsstreich. Auch hier lag der Schwerpunkt auf Handel, Investitionsströmen und industrieller Zusammenarbeit. „Während der Diskussionen“, so der russische Bericht, „erklärten die Teilnehmer ihr Engagement für den gemeinsamen Aufbau einer neuen, gerechteren multipolaren Architektur der Weltordnung, die auf der souveränen Gleichheit der Staaten und einer für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit beruht.“

Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich kann nicht erkennen, wie die USA in der Lage sein sollen, auf diese relativ neuen Ankömmlinge in Niger oder irgendwo sonst in Afrika wirksam zu reagieren.

In diesem Zusammenhang ist die Absetzung von Bazoum leicht zu verstehen. Angesichts seiner sanften Behandlung während des Hausarrests können wir vermuten, dass er nicht als ernsthafter Feind betrachtet wird: Er ist einfach kein Akteur des Wandels. Bazoum ist ein überzeugter Modernisierer und Verwestlicher, der verschiedene Partnerschaften mit den USA und den Europäern geschlossen hat. Er ist der erste arabische Präsident Nigers und ein Ouled Slimane-Araber – eine Minderheit innerhalb einer Minderheit und einer Gruppe, die traditionell mit der französischen Präsenz sympathisiert. Wenn Bazoum Niger seit seinem Amtsantritt vor zwei Jahren auch nicht zu einem Klientenstaat des Westens gemacht hat, so hat er sich doch in diese Richtung bewegt. Seine Wirtschaftspolitik – gegen die die Putschisten protestieren – ist meiner Meinung nach fast schon neoliberal.

Nigers abgesetzter Präsident, Mohamed Bazoum. (Benhamayemohamed, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Außenminister Antony Blinken und andere Beamte der Regierung Biden haben Bazoum energisch verteidigt und gedroht, dem Land jegliche Hilfe zu entziehen, wenn er nicht wieder an die Macht kommt. Um zu zeigen, wie wichtig Washington die Rehabilitierung Bazoums ist, flog keine Geringere als Victoria „Cookies“ Nuland Anfang dieser Woche zu mehrstündigen Gesprächen mit einigen nigrischen Militärs nach Niamey, obwohl Tchiani und andere Anführer des Staatsstreichs sich Berichten zufolge weigerten, sie zu empfangen. Die amtierende Nummer 2 des Außenministeriums kam nicht weiter, selbst nach ihren eigenen Angaben, nachdem sie erneut gewarnt hatte, dass die gesamte US-Hilfe für Niger auf dem Spiel stehe.

„Wir wollen euer Geld nicht“, twitterte die neue Regierung danach. „Benutzt es, um ein Abnehmprogramm für Victoria Nuland zu finanzieren“. Ich zitiere diese unhöfliche öffentliche Riposte wegen ihres Subtextes: Darin können wir die Entschlossenheit der neuen Führung lesen, die westliche Dominanz der nigrischen Vergangenheit zurückzuweisen.

Ich erinnere mich an ein ähnliches Ereignis im Jahr 1964, als Sukarno, der die Bedingungen, an die die USA ihre Hilfe für Indonesien knüpften, satt hatte, in einer landesweiten Rede bekanntlich sagte: „Fahrt zur Hölle mit eurer Auslandshilfe. Sukarno war ein Mann der Politik – Souveränität, Unabhängigkeit und Würde waren seine höchsten Werte. Die Stimmung in Niamey in dieser Woche scheint mir ein Echo von Sukarnos Worten zu sein und spiegelt dieselben Prioritäten wider. Abdourahamane Tchiani und seine Kollegen tragen Uniformen, aber sie scheinen zu glauben, dass Washingtons militärisch orientierte Politik gegenüber Niger die falsche Technologie ist. Es ist jetzt Niger für Nigerianer. Übersetzt mit Deepl.com

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, vor allem für die International Herald Tribune, ist Kolumnist, Essayist, Dozent und Autor, zuletzt von Journalists and Their Shadows. Zu seinen weiteren Büchern gehören Time No Longer: Americans After the American Century. Sein Twitter-Konto (jetzt X) @thefloutist wurde dauerhaft zensiert. Seine Website ist Patrick Lawrence. Unterstützen Sie seine Arbeit über seine Patreon-Seite.

Dieser Artikel ist von ScheerPost.

