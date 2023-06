Patrick Lawrence: US Still Nowhere with the Chinese The bitter truth is that the leaders of Biden’s foreign policy are too paralyzed by the ideology of American primacy to come up with a single, solitary new thought as to how to address other great powers as we enter an historically new era.

US-Außenminister Antony Blinken, links, und der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan während ihres Treffens mit chinesischen Beamten in Anchorage, Alaska, im März 2021. (Außenministerium, Ron Przysucha)

Die bittere Wahrheit ist, dass die führenden Köpfe von Bidens Außenpolitik zu sehr von der Ideologie der amerikanischen Vormachtstellung gelähmt sind, um auch nur einen einzigen neuen Gedanken zu entwickeln, wie man anderen Großmächten gegenübertreten kann, während wir in eine historisch neue Ära eintreten.

Patrick Lawrence: Die USA kommen bei den Chinesen nicht weiter

Von Patrick Lawrence

The Scrum

20. Juni 2023

Zwei Jahre ist es nun her, dass Antony “Guardrails” Blinken und Jake Sullivan nach Anchorage geflogen sind und innerhalb von zwei Tagen die Beziehungen der Biden-Administration zu China völlig durcheinander gebracht haben.

Für den Außenminister und den nationalen Sicherheitsberater von Präsident Joe Biden war dies der erste große Auftritt seit dem Amtsantritt des neuen Präsidenten zwei Monate zuvor und die erste Begegnung mit hochrangigen Außenpolitikern aus China. Eine große, entscheidende Sache. Und eine große, entscheidende Katastrophe.

Guardrails und sein nicht sonderlich einfallsreicher Handlanger sind nun dabei, den Schaden, den sie angerichtet haben, zu reparieren. Bidens Spitzendiplomat beendete am Montag zweitägige Gespräche in Peking, die mit einem 35-minütigen Treffen mit Präsident Xi Jinping endeten.

Sullivan vertritt jetzt eine Strategie, die so großartig ist, dass einige von uns sie “Sullivan-Doktrin” nennen. Wenn Sie gestatten, würde ich diesen Satz gern noch einmal schreiben, weil er einfach so toll ist: Die Sullivan-Doktrin. Das ist doch mal ein Ding.

Es wäre ein großer Fehler, von diesen beiden Bemühungen etwas zu erwarten. In der wichtigsten Beziehung, die die USA in diesem Jahrhundert zu führen haben, kann Washington nichts weiter tun, als Positionen zu wiederholen, die Peking bereits als inakzeptabel bezeichnet hat.

Die einzige Alternative – Blinkens Wahl in dieser Woche – ist, nichts zu sagen und es als Erfolg zu werten, dass ein weiteres Chaos abgewendet wurde. Die bittere Wahrheit ist, dass die Besten und Klügsten von Joe Biden zu sehr von der Ideologie der amerikanischen Vormachtstellung gelähmt sind, um auch nur einen einzigen neuen Gedanken zu entwickeln, wie man anderen Großmächten gegenübertreten kann, wenn wir in eine historisch neue Ära eintreten.

Früher traf sich Blinken mit seinen chinesischen Gesprächspartnern mit der erklärten Absicht, “Spannungen abzubauen” oder seine berühmten Leitplanken zu errichten, damit die Chinesen, wenn die USA provozieren und provozieren und provozieren, verstehen, dass wir für Frieden und Freiheit eintreten und die Dinge nicht zu weit aus dem Ruder laufen müssen.

Diesmal scheint es dem US-Spitzendiplomaten nicht möglich gewesen zu sein, eine Einladung nach Peking zu erhalten und bei seiner Ankunft ein Gespräch mit jemandem zu führen.

Blinken erhielt seine Einladung und brachte die Chinesen dazu, nach vielen Monaten wieder mit ihm zu sprechen, nachdem sie sich geweigert hatten. Am Sonntag traf er sich mit Qin Gang, dem kürzlich ernannten Außenminister, der das Gespräch mit der Feststellung eröffnete, dass sich die chinesisch-amerikanischen Beziehungen “auf dem tiefsten Punkt seit ihrer Gründung” befinden – ein unsubtiler Seitenhieb auf den Mann, der den Weg in den Keller führte.

Für den Rest ihres Gesprächs vereinbarten Qin und Blinken … zu reden. Lesen Sie sich den Bericht des Außenministeriums durch. Pures Zuckerguss.

Qin Gang, links, chinesischer Außenminister, mit Chinas ranghöchstem Außenminister Wang Yi in Moskau im März. (Kremlin.ru, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Xi teilte Blinken erst eine Stunde vorher mit, dass er den amerikanischen Sekretär empfangen würde. Zum Vergleich: Xi hat kürzlich mehrere Tage mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron verbracht; Luiz Ignácio Lula da Silva, der brasilianische Staatschef, hatte während eines fünftägigen Besuchs im vergangenen Monat lange Gespräche mit Xi.

Das ist die Art und Weise, wie die Chinesen nach ein paar Jahrtausenden Diplomatie betreiben: Die Sprache ist nur ein Medium, die Geste ein anderes. Die Schlussfolgerung daraus liegt auf der Hand.

Blinkens 35-minütiger Austausch mit Xi war fast so kurz wie seine Gespräche mit Außenminister Qin am Tag zuvor. Aber nicht ganz. Es wurde nichts Wichtiges oder sogar gar nichts Wichtiges erreicht. Aber Xis pauschale, verallgemeinernde Äußerungen enthielten eine klare Position. Aus der chinesischen Verlautbarung:

“Der Planet Erde ist groß genug, um die jeweilige Entwicklung und den gemeinsamen Wohlstand Chinas und der Vereinigten Staaten zu beherbergen. Die Chinesen sind ebenso wie die Amerikaner ein würdevolles, selbstbewusstes und selbstverantwortliches Volk. Sie haben beide das Recht, ein besseres Leben anzustreben. Die gemeinsamen Interessen der beiden Länder sollten gewürdigt werden, und ihr jeweiliger Erfolg ist eine Chance und keine Bedrohung für den anderen.”

Und:

“Die beiden Länder sollten mit Verantwortungsbewusstsein für die Geschichte, für die Menschen und für die Welt handeln und die Beziehungen zwischen China und den USA richtig gestalten. Auf diese Weise können sie zum globalen Frieden und zur Entwicklung beitragen und helfen, die Welt, die sich verändert und turbulent ist, stabiler, sicherer und konstruktiver zu machen.”

Und

“Präsident Xi betonte, dass der Wettbewerb zwischen den großen Ländern nicht der Trend der Zeit ist und noch weniger die Probleme Amerikas oder die Herausforderungen der Welt lösen kann. China respektiert die Interessen der USA und versucht nicht, die Vereinigten Staaten herauszufordern oder zu verdrängen. In gleicher Weise müssen die Vereinigten Staaten China respektieren und dürfen Chinas legitime Rechte und Interessen nicht verletzen. Keine Seite sollte versuchen, die andere Seite nach ihrem Willen zu formen, noch weniger sollte sie die andere Seite ihres legitimen Rechts auf Entwicklung berauben.”

Meine Interpretation im Klartext: Ich hatte es nicht sehr eilig, Sie zu treffen, Herr Blinken, aber solange Sie hier sind, erwartet China, als Gleichberechtigter angesprochen zu werden, Sie sollten unseren legitimen Rechten als souveräne Nation mehr Aufmerksamkeit schenken, Ihre Kontrollen von Technologieexporten schaden absichtlich unserer Entwicklung, und Sie sollten aufhören, in der Welt herumzuschweben und anderen vorzuschreiben, wie sie zu leben haben.

Die Verabschiedung von Xi, die in der Montagsausgabe der New York Times zitiert wird, muss umschrieben werden. “Die Beziehungen zwischen den Staaten sollten immer auf gegenseitigem Respekt und Aufrichtigkeit beruhen”, sagte Xi. “Ich hoffe, dass Sie, Herr Minister, durch diesen Besuch weitere positive Beiträge zur Stabilisierung der chinesisch-amerikanischen Beziehungen leisten werden.”

Chinas Präsident Xi Jinping im Januar 2021 bei seiner Rede auf dem jährlichen Weltwirtschaftsforum in Davos. (Weltwirtschaftsforum/Pascal Bitz, CC BY-NC-SA 2.0)

Nun, Antony Blinken hat die Chinesen dazu gebracht, mit ihm zu reden. Aber Menschen, die einem nicht vertrauen, dazu zu bringen, mit einem zu reden, ist keine Politik. Wenn Sie das als Erfolg werten, haben Sie die Messlatte sehr niedrig angesetzt.

Meiner Meinung nach war das, was Blinken von den Chinesen zurückbekam, eine subtil vermittelte Gleichgültigkeit gegenüber seiner Anwesenheit, als ob sie ihn erst nach monatelangem Drängen aus Höflichkeit empfangen hätten, und ein paar Hinweise darauf, dass sie zwar gerne über feindliche Beziehungen hinausgehen würden, aber nicht die Absicht haben, angesichts der amerikanischen Feindseligkeit zurückzuweichen.

“Wir sind uns beide einig, dass die Beziehungen stabilisiert werden müssen”, zitierte die BBC Blinken nach seinen Gesprächen am Montagnachmittag Pekinger Zeit gegenüber Reportern. Er wies aber auch auf “die vielen Themen hin, bei denen wir zutiefst – sogar vehement – unterschiedlicher Meinung sind”.

Für Guardrails ist das unter den gegebenen Umständen verdammt viel, was er sagt. Daraus und aus seinem offensichtlichen Versäumnis, auf die allgemeinen Punkte der chinesischen Seite einzugehen, schließe ich, dass Blinken am Montagabend mit denselben zwei Problemen nach Hause flog, die er bei seiner Ankunft in Peking am Wochenende hatte.

Erstens gibt es keine neuen Anzeichen dafür, dass die Chinesen dem Regime, das Blinken vertritt, vertrauen, dass es das eine sagt und das gleiche tut, anstatt das eine zu sagen und das andere zu tun, wie es unter Bidens Diplomaten und nationalen Sicherheitsleuten seit jenen verhängnisvollen Tagen in Anchorage vor zwei Jahren in diesem Frühjahr üblich war.

[Zum Thema: PATRICK LAWRENCE: The Blundering Biden Team]

Zweitens: Selbst wenn Blinken mehr Vorstellungskraft, Initiative und diplomatisches Geschick hätte, als er an den Tag legt, kann er den Chinesen nur sehr wenig anbieten, um den Schaden in den Beziehungen zu beheben, für den die USA verantwortlich sind.

Jede substanzielle Anerkennung des chinesischen Standpunkts in Fragen wie Taiwan, Halbleiterchips, Sicherheit im Südchinesischen Meer oder irgendetwas anderem von Substanz würde im Capitol Hill, wo ein perverser Zweiparteienkonsens herrscht, schrillen Zorn hervorrufen.

Blinken, in der Mitte, spricht am 16. Mai vor dem Haushaltsausschuss des Senats zum Thema “Investitionen in die Sicherheit der USA, die Wettbewerbsfähigkeit und den künftigen Weg der Beziehungen zwischen den USA und China”. Verteidigungsminister Lloyd Austin (links) und Handelsministerin Gina Raimondo (rechts). (Außenministerium/Chuck Kennedy/Public Domain)

Antony Blinken durfte in Peking endlich wie ein Diplomat aussehen. Und wo waren wir?

Jake Sullivan seinerseits hielt Ende April eine bedeutende Rede – nun ja, sie sollte bedeutend sein – an der Brookings Institution. Er nannte sie “Renewing American Economic Leadership” (Erneuerung der amerikanischen Wirtschaftsführerschaft) – also ein Problem, bevor er überhaupt angefangen hatte – und forderte darin “eine andere Art der US-Diplomatie”, was ein weiteres Problem ist: Sullivan tritt für nichts dergleichen ein.

Diejenigen, die ihm folgen, kennen seine Masche bereits. Unsere Politik war bis jetzt, dass 4 und 3 7 ergeben, wird er sagen, aber jetzt ist es anders: 5 und 2 macht 7. Und wir erwägen eine dramatische Änderung unserer Politik, so dass wir bald verkünden werden, dass 6 und 1 7 ergibt.

Das scheint das Beste zu sein, was Sullivan angesichts der starken Einschränkungen, die sein Engagement für die neoliberale Ideologie seinem Intellekt auferlegt, tun kann.

Nachdem die Wähler Hillary Clinton 2016 abgewählt hatten und er eine Zeit lang arbeitslos war, schrieb Sullivan einen langen Essay für The Atlantic, in dem er argumentierte, dass Amerika seinen Exzeptionalismus “retten und zurückfordern” müsse, damit es die Welt wieder anführen könne, trotz all des Leids und der Zerstörung, die unser Anspruch auf Exzeptionalismus zu diesem Zeitpunkt in der ganzen Welt verursacht hatte.

Bei diesem Mann fließt das Blut aus dem Stein, verstehen Sie? Während der Wahlkampfsaison 2020 bezeichnete Biden Sullivan einmal als “einen Geist, der nur einmal in einer Generation existiert”. Dieser Gedanke hat mich schon lange fasziniert. Es ist schwer, den absurdesten Unsinn herauszusuchen, den unser Präsident den Amerikanern zu verkaufen versucht hat, aber dies ist meiner Meinung nach ein Anwärter.

Das Erbe von Pompeo fortsetzen

Als Biden sein Amt antrat, sollten Antony Blinken und Jake Sullivan einige der extravaganten Schäden rückgängig machen, die der fanatische Mike Pompeo als Donald Trumps Außenminister angerichtet hat – die rücksichtslose Eskalation der Spannungen in der Straße von Taiwan und im Südchinesischen Meer, die drakonischen Handelszölle und Sanktionen, die ständige Beschimpfung der Kommunistischen Partei Chinas als Quelle allen irdischen Übels in unserer Zeit.

Lassen Sie uns in unseren Beziehungen zur Volksrepublik etwas mehr Zivilisation walten, lassen Sie uns vernünftig reden: So lautete die Werbung, bevor Blinken und Sullivan in Alaska ankamen, um zwei Tage lang in einem Ballsaal eines Hotels zu sprechen – im Captain Cook Hotel, wenn Sie so wollen.

Diejenigen, die solche Erwartungen hegten, lagen alle falsch. Bidens Leute für nationale Sicherheit und Außenpolitik haben das Erbe von Pompeo angetreten und sich voll und ganz darauf eingelassen – zum Teil, so hatte ich damals den Eindruck, weil sie keine Vorstellung von einer alternativen Politik hatten, zum Teil aber auch, weil die politischen Cliquen der Demokraten gegen vieles, was Trumps Leute taten, nie wirklich etwas einzuwenden hatten.

US-Außenminister Michael Pompeo, zweiter von rechts, bei einem Treffen mit Chinas Wang Yi, zweiter von links, in Bangkok im August 2019. (State Department/ Ron Przysucha/Public Domain)

In Anchorage verbrachten Blinken und Sullivan das Treffen damit, die Chinesen über alles Mögliche zu beschimpfen – Menschenrechte, eine freie Presse, Taiwan, die Uiguren, die Proteste in Hongkong (die von den USA unterstützt werden) und alles andere, was unter den Begriff “Freiheit” fällt.

Sie hatten nichts über die Aufhebung der Zölle oder Sanktionen der Trump-Ära zu sagen – oder über irgendeine andere Änderung der Politik. Und daraufhin gingen die Lichter in den Beziehungen zwischen den USA und China aus. Ich betrachte diese beiden Tage seit langem als eine historisch bedeutsame Wende in den bilateralen Beziehungen.

In den darauffolgenden zwei Jahren reiste eine Reihe von Biden-Beamten nach China, um den Schaden zu beheben. Die immer gleiche Formel läuft auf das hinaus, was ich als die drei “K” bezeichne: Zusammenarbeit bei den niedrig hängenden Früchten (Klima, globale Gesundheit, internationale Kriminalität), Wettbewerb auf der Handelsseite und Konfrontation – natürlich mit Tonys “Leitplanken” – auf Taiwan, im Südchinesischen Meer, bei der Sicherheit insgesamt am westlichen Ende des Pazifiks.

Ich habe den Überblick darüber verloren, wie oft Bidens Leute für nationale Sicherheit die drei “C’s” ausprobiert haben. Und ich habe mich gefragt, wie oft und wie unverblümt die Chinesen “Nein” sagen müssen, bevor die Botschaft ankommt.

Nicht oft genug, wie es scheint. Blinken hat es während seines Aufenthalts in Peking in dieser Woche vermieden, so gut wie alles zu sagen. Aber man hat den Eindruck, dass die drei “C” seine Vorlage bleiben.

“Die internationale Wirtschaftsordnung, die sich in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts herausgebildet hat”, erklärte Sullivan seinen Zuhörern am 27. April bei Brookings, “dient nicht mehr allen Amerikanern so effektiv, wie sie es sollte.”

Er meinte damit natürlich, dass es nicht mehr den hegemonialen Ambitionen der politischen Cliquen am Beltway dient, aber wir sollten uns nicht über Kleinigkeiten aufregen. Amerika ist dabei, den Anschluss zu verlieren. Die Welt überholt ihr Paradigma aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg: Das war Sullivans Ausgangspunkt, wenn man es in einem Englisch ausdrückt, das zu einfach ist, als dass es einer von Sullivans Positionen aussprechen könnte.

Sullivan und der Rest von Bidens außen-, wirtschafts- und sicherheitspolitischen Mitarbeitern haben diese Erkenntnis zwar spät, aber immerhin auf der richtigen Seite.

Chinas Entschlossenheit, eine “neue Weltordnung” zu schaffen, das wachsende Misstrauen gegenüber den Motiven und Absichten der USA, das immer dichter werdende Netz wirtschaftlicher Partnerschaften und Allianzen zwischen nicht-westlichen Mächten, das rasche Entstehen von Organisationen wie den BRICS und der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) – all das war im vergangenen Jahr kaum zu übersehen.

Die herrschende Irrationalität

Das Merkwürdige an Sullivans Rede und der darin dargelegten “Doktrin” – und das ist wirklich merkwürdig – ist, dass Bidens Mann für die nationale Sicherheit anerkennen kann, dass sich das Rad der Geschichte gedreht hat und die Welt mit ihm, nur um dann zu sagen, dass Amerika seine Führungsposition zurückerobern muss, als ob die Welt darauf wartet, dass die USA sie verändern, indem sie sich wieder an die Spitze der Welt stellen.

Es lohnt sich, dies zu erwähnen, denn es ist die Quintessenz der herrschenden Irrationalität, die unter den politischen Planern in Washington vorherrscht. Leute wie Sullivan scheinen zu glauben, dass sie in den Büros in Washington sitzen und sich solche Pläne ausdenken können, ohne sich darum kümmern zu müssen, was andere Leute denken – Leute wie, ach, ich weiß nicht, Xi Jinping.

Die Doktrin – und ein kleines “d” für Sie, Jake – besteht aus zwei Teilen. Sullivan schlägt vor, “Innen- und Außenpolitik enger miteinander zu verknüpfen”. Das Hauptmerkmal ist die inzwischen bekannte Aufforderung, die amerikanische Mittelschicht wieder aufzubauen, um Amerikas Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen.

Erheben Sie sich nicht vom Sofa, liebe Leser: Sullivan nennt keine konkreten politischen Maßnahmen zur Unterstützung dieses Anliegens. Er möchte auch Amerikas “Partner auf der ganzen Welt” in dieses Projekt einbeziehen. “Dieser Moment erfordert, dass wir einen neuen Konsens schmieden”, sagt er.

Eine sehr taktlose Aussage, wenn man bedenkt, dass sie an die triumphalistischen 1990er Jahre erinnert, als der neoliberale Washingtoner Konsens herrschte und die meisten Länder der Welt mit Groll auf die Amerikaner blickten, die ihn durchsetzten. Sullivan, der dies erkannt hat, äußert sich wie folgt:

“Die Vorstellung, dass ein ‘neuer Washingtoner Konsens’, wie er von manchen genannt wird, irgendwie nur Amerika oder Amerika und den Westen unter Ausschluss der anderen betrifft, ist schlichtweg falsch. Diese Strategie wird eine gerechtere, dauerhaftere globale Wirtschaftsordnung schaffen, die uns selbst und den Menschen überall zugute kommt.”

Eine gerechtere Welt zum allgemeinen Nutzen? Ich kann Sullivan unmöglich ernst nehmen, wenn er so etwas vorschlägt, denn es gibt nichts in den Unterlagen, was diese Behauptung stützt. Aber was ich denke, ist nicht Sullivans Problem.

Sein Problem ist, dass der Rest der Welt ihn auch nicht ernst nehmen wird.

In Anbetracht der tiefgreifenden Veränderungen in der globalen Ordnung, die unsere Zeit kennzeichnen, werden US-Beamte immer mehr gezwungen sein, solche Dinge zu sagen. Aber nur wenige werden dieser Art von Rhetorik (die nichts anderes ist als das, was sie ist) Glauben schenken.

Das ist immer das Problem der Ideologen, und es ist unbestritten, dass Sullivan eines ist: Jeder weiß, dass Ideologen sich nicht ändern können, wenn sich neue Umstände ergeben.

Behalten Sie diesen Gedanken im Hinterkopf, wenn Sie Sullivans Zusammenfassung der von ihm vorgeschlagenen Wirtschaftsstrategie betrachten:

“Die Vereinigten Staaten verfolgen unter Präsident Biden eine moderne Industrie- und Innovationsstrategie – sowohl im eigenen Land als auch mit Partnern in der ganzen Welt. Eine, die in die Quellen unserer eigenen wirtschaftlichen und technologischen Stärke investiert, die diversifizierte und widerstandsfähige globale Lieferketten fördert, die hohe Standards für alles setzt, von Arbeit und Umwelt bis zu vertrauenswürdiger Technologie und guter Regierungsführung, und die Kapital einsetzt, um öffentliche Güter wie Klima und Gesundheit zu fördern.”

Im Inland fordert Sullivan die Wiederherstellung des Gleichgewichts in der Wirtschaft, damit sich die Mittelschicht von den Verwüstungen der letzten Jahrzehnte erholen kann, die Domestizierung oder anderweitige Sicherung von Lieferketten, umfangreiche Investitionen in Infrastruktur, Innovation und saubere Energietechnologien sowie den Schutz von “Grundlagentechnologien”, allen voran der Halbleiterindustrie.

Politisch gesehen plädiert Sullivan völlig leichtfertig für eine “überparteiliche Partnerschaft des Kongresses … zur Unterstützung dieser Vision”.

So etwas kann man nur sagen, wenn man seine Flughöhe von 35.000 Fuß beibehält.

Sullivan an Bord der Air Force One mit Präsident Joe Biden im März, auf dem Weg nach San Diego. (Weißes Haus/Adam Schultz)

Ich bin zwar kein Reduktionist, aber Sullivans Programm scheint in seinen nationalen und internationalen Dimensionen in hohem Maße eine Antwort auf Chinas wirtschaftliche und technologische Fortschritte sowie auf Pekings Pläne für eine neu ausgerichtete Weltwirtschaft zu sein.

Bidens oberster Sicherheitsberater schlägt “notwendige Beschränkungen für bestimmte Technologieexporte, insbesondere nach China, vor, will aber eine völlige Technologieblockade vermeiden.” Im weiteren Verlauf seiner Ausführungen erklärt Sullivan: “Die Regierung beabsichtigt, eine substanzielle Handelsbeziehung mit China aufrechtzuerhalten und strebt dabei einen verantwortungsvollen Wettbewerb und eine Zusammenarbeit in Bereichen wie Klimawandel, Gesundheitssicherheit und Ernährungssicherheit an.”

Das ist es, was wir heute als “De-Risking” bezeichnen. Wie Sullivan hervorhebt, handelt es sich dabei um eine Wortschöpfung von Ursula von der Leyen, der Präsidentin der Europäischen Kommission, und wir finden drei Dinge daran falsch.

Erstens ist “De-Risking” lediglich ein verschleiertes Eingeständnis, dass “Entkopplung”, der früher in Mode gekommene Begriff, nie mehr als ein unmöglicher Traum war, der von geopolitischen Ideologen mit einem schlechten Verständnis der Wirtschaft des 21.

Zweitens erwähnt Sullivan bei all dem mit keinem Wort die Taiwan-Frage, die Bemühungen Washingtons, China wesentliche Technologien, die für seine Entwicklung unerlässlich sind, vorzuenthalten, die Zölle, die Sanktionswellen und so weiter und so fort. Was ist das für eine Doktrin? Man muss schon sagen, dass Sullivan sehr geschickt mit der Airbrush umgeht.

Drittens: Wir sind wieder bei den drei “Cs”, nicht wahr? In der Tat, wir sind sogar noch weiter zurück. Was ist Sullivans Rede zur “Erneuerung der amerikanischen Wirtschaftsführerschaft” anderes als ein Aufruf, Amerika wieder groß zu machen?

Wieder einmal werden die Chinesen “Nein, danke” sagen müssen, obwohl ihre Geduld mit der Biden-Administration in den letzten zwei Jahren sehr dünn geworden ist und sie sich in diesen Tagen nicht mehr so höflich ausdrücken.

Auf dem gerade zu Ende gegangenen Shangri-La-Dialog, einem jährlichen Treffen der Verteidigungsminister des pazifischen Raums in Singapur, schlug Li Shangfu, der chinesische Verteidigungsminister, Lloyd Austin fast die Tür seines Hotelzimmers zu, als der amerikanische Verteidigungsminister ein Gespräch am Rande vorschlug.

Antony Blinken hat gerade eine weitere Katastrophe in Peking vermieden, aber nur, indem er mehr oder weniger alles, was zwischen China und den USA von Bedeutung ist, umgangen hat. Jake Sullivan scheint sich damit zufrieden zu geben, auf seinem Weg ins Nirgendwo weiterzureisen. Wohin wird sich diese Regierung nun in dieser wichtigsten aller Beziehungen bewegen?

Vielleicht ist Reden um des Redens willen, mit gelegentlichen Leitplanken, das Beste, was Biden und seine Leute tun können. Es ist bedauerlich, aber das ist so vieles an Bidens Außenpolitik. Übersetzt mit Deepl.com

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, vor allem für die International Herald Tribune, ist Kolumnist, Essayist, Dozent und Autor, zuletzt von Time No Longer: Americans After the American Century. Sein neues Buch Journalists and Their Shadows (Journalisten und ihre Schatten) erscheint demnächst bei Clarity Press. Sein Twitter-Konto, @thefloutist, wurde dauerhaft zensiert. Seine Website ist Patrick Lawrence. Unterstützen Sie seine Arbeit über seine Patreon-Seite. Seine Website ist Patrick Lawrence. Unterstützen Sie seine Arbeit über seine Patreon-Site.

