Patriot-Raketen in der Ukraine – Bluff der NATO oder echte Eskalation?

Von Drago Bosnic

Global Research

16. Dezember 2022

InfoBrics 15. Dezember 2022

***

Die USA haben angekündigt, Patriot”-Systeme (Boden-Luft-Raketen) an das Kiewer Regime zu schicken, was als eine große Eskalation bezeichnet werden kann. CNN behauptet, sein Chefkorrespondent im Pentagon habe die Information durch mehrere Quellen bestätigt, darunter ungenannte US-Verteidigungsbeamte, an denen offenbar auch ein hochrangiges Mitglied der Biden-Administration beteiligt ist. Die Quellen behaupten, dass das Weiße Haus “derzeit Pläne zur Entsendung von Patriot-Raketenabwehrsystemen in die Ukraine fertigstellt”.

“Nach Angaben von zwei US-Beamten und einem hochrangigen Beamten der Regierung Biden werden derzeit Pläne für die Entsendung des Patriot-Raketenabwehrsystems in die Ukraine ausgearbeitet, die noch in dieser Woche bekannt gegeben werden könnten. Die drei Beamten sagten CNN, dass die Genehmigung erwartet wird”, heißt es in dem Bericht.

Sollten sich die Berichte bewahrheiten, könnte dieser Schritt eine größere Eskalation auslösen. Bislang waren die von der NATO entsandten SAM-Systeme zumeist von kurzer bis mittlerer Reichweite und weitgehend bedeutungslos, da sie wenig bis gar keinen Schutz gegen russische Langstrecken-Marschflugkörper bieten. Die Patriot-Raketen sind zwar keine bahnbrechenden Waffen, aber wesentlich fortschrittlicher, da ihre Fähigkeiten denen der älteren S-300-Varianten ähneln, die die Streitkräfte des Kiewer Regimes bereits einsetzen. Wie hilfreich dies für die Neonazi-Junta sein könnte, ist umstritten und hängt auch davon ab, wie viele Systeme der politische Westen bereit ist, zu liefern. Monatelang haben die USA geschwiegen und keine öffentliche Antwort auf die Bitten der Vertreter des Kiewer Regimes um die Entsendung von “Patriot”-Batterien in die Ukraine gegeben. Die USA zögern, dies zu tun, da dies mit vielen Risiken verbunden ist. Der Guardian analysierte ebenfalls die Gefahren, die mit der Entsendung des SAM-Systems verbunden sind. Die in London erscheinende Tageszeitung schreibt:

“Die Raketen haben eine Reichweite von bis zu 300 Kilometern und werden von den Ukrainern seit langem gefordert, aber bisher haben die USA und ihre Verbündeten, darunter Großbritannien, die Lieferung abgelehnt, weil sie für Ziele in Russland verwendet werden könnten. Ihre Lieferung würde dazu beitragen, ‘den Krieg so schnell wie möglich zu beenden’, sagte der ehemalige britische Premierminister Boris Johnson.”

Die angeblichen “Bedenken” des Westens, dass das System gegen Ziele in Russland eingesetzt werden könnte, sind ziemlich lächerlich, da die Streitkräfte des Kiewer Regimes bereits russische Stützpunkte Hunderte von Kilometern von der Ukraine entfernt angegriffen haben. Die tatsächlichen Bedenken stehen jedoch höchstwahrscheinlich im Zusammenhang mit der Leistung des “Patriot” sowie der großen Wahrscheinlichkeit, dass das System vom russischen Militär zerstört wird. Die russischen Luft- und Raumfahrtkräfte (VKS) haben bereits zahlreiche SEAD-Operationen (Unterdrückung der gegnerischen Luftabwehr) durchgeführt und Hunderte von SAM-Systemen mit mittlerer bis großer Reichweite neutralisiert, die von den Streitkräften des Kiewer Regimes betrieben werden, darunter auch die Luftabwehrsysteme S-300 und “Buk”, die im Allgemeinen mit dem “Patriot” vergleichbar sind.

Die Fähigkeiten des US-amerikanischen SAM-Systems gegen sowjetische Raketen sind bestenfalls fraglich, da es dem benachbarten Polen keinen nennenswerten Schutz geboten hat. Obwohl es dort bereits seit Monaten im Einsatz ist, hat die “Patriot” am 15. November gezeigt, dass sie nur ein falsches Gefühl von Sicherheit vermittelt, als es ihr nicht gelang, von den Kräften des Kiewer Regimes abgefeuerte Raketen abzufangen, die im polnischen Grenzdorf Przewodow einschlugen und zwei Zivilisten töteten. Dennoch hat die Neonazi-Junta sehr hartnäckig die Stationierung der Systeme in der Ukraine gefordert. Ihr Drängen wurde auch vom ehemaligen britischen Premierminister Boris Johnson unterstützt, der den politischen Westen in einem vom Wall Street Journal in der vergangenen Woche veröffentlichten Meinungsartikel zur Entsendung von “Patriot”-Raketen aufforderte. Nach Angaben von CNN wird die Stationierung der SAM-Systeme wahrscheinlich einige Zeit in Anspruch nehmen, da die Streitkräfte des Kiewer Regimes monatelang geschult werden müssen. Es wird erwartet, dass sie auf dem Stützpunkt der US-Armee in Grafenwöhr, Deutschland, in der Bedienung der “Patriot”-Systeme unterwiesen werden.

Moskau seinerseits scheint von der Ankündigung nicht sonderlich betroffen zu sein. Laut Reuters “sagte der Kreml am Mittwoch, dass die amerikanischen ‘Patriot’-Luftabwehrsysteme ein legitimes Ziel für russische Angriffe wären, sollten die Vereinigten Staaten deren Lieferung zur Unterstützung Kiews genehmigen”. Der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, reagierte auf die Berichte in einer Erklärung auf seinem Telegram-Account:

“Wenn die NATO, wie von Stoltenberg angedeutet, Kiewer Fanatiker mit ‘Patriot’-Komplexen zusammen mit NATO-Personal beliefert, werden sie sofort zu einem legitimen Ziel unserer Streitkräfte. Ich hoffe, die atlantischen Impotenzen verstehen das.”

Andererseits berichtet die Washington Post, dass “der Plan noch nicht von Präsident Biden oder Verteidigungsminister Lloyd Austin gebilligt wurde, dies aber bald der Fall sein könnte, so die Beamten, die unter der Bedingung der Anonymität sprachen, um die sensiblen internen Beratungen nicht zu verraten”. Weiter heißt es: “Patriot-gestützte Raketen können bis zu einer Höhe von 24 km [79.000 Fuß] fliegen und haben je nach Art der verwendeten Munition eine Reichweite von einem Dutzend bis zu 160 km [100 Meilen], die sie gegen ballistische und Marschflugkörper sowie Flugzeuge einsetzen können. Es war nicht klar, welche Art von Munition das Pentagon vorschlagen wird.

Wie es in dem Bericht heißt, ist noch unklar, welche der vielen Varianten des Systems an die Streitkräfte des Kiewer Regimes geliefert werden könnte, aber es ist höchst unwahrscheinlich, dass es sich um die neueste Version handelt, da es Jahre dauern kann, selbst NATO-Personal für den Umgang mit solchen Waffen zu schulen. Darüber hinaus ist das Risiko, teure Systeme wie das Patriot”-SAM zu verlieren, in einem Kampf gegen Länder wie Russland weitaus größer. Die Kampfbilanz des SAM-Systems ließ sowohl gegen den Irak während der von den USA angeführten Invasion 1991 als auch in jüngster Zeit über Saudi-Arabien gegen Drohnen und Raketen der Houthi zu wünschen übrig. Die Waffen, die der “Patriot” in beiden Fällen nicht abfangen konnte, waren technologisch mehr als ein halbes Jahrhundert hinter denen zurück, die das russische Militär heute einsetzt. Übersetzt mit Deepl.com

*

Drago Bosnic ist ein unabhängiger geopolitischer und militärischer Analyst.

Das Bild stammt von InfoBrics

Die Originalquelle für diesen Artikel ist InfoBrics

Urheberrecht © Drago Bosnic, InfoBrics, 2022

