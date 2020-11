Trump und Netanjahu gemeinsam auf zionistischem Kurs und die heuchlerische Staatengemeinschaft schaute tatenlos zu

Neue Gebäude in der israelischen Siedlung Efrat südlich der Stadt Bethlehem im besetzten Westjordanland am 14. Oktober 2020 [HAZEM BADER/AFP über Getty Images].

Peace Now: Netanjahu nutzte Trumps Amtszeit, um Siedlungen voranzutreiben

11. November 2020

Peace Now hat die Regierung von US-Präsident Donald Trump wegen der Ausweitung der illegalen Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten durch Israel kritisiert und hinzugefügt, dass dies die Zwei-Staaten-Lösung erschüttert habe, sagte die Organisation in einem am Montag veröffentlichten Bericht.

“Im Gegensatz zu früheren amerikanischen Regierungen hat sich die Trump-Administration fast vollständig zurückgehalten, die israelische Siedlungspolitik zu kritisieren, und hat sogar Erklärungen und Aktionen unterstützt, die die Siedlungen weiterentwickeln”, so der Bericht.

Er fügte hinzu: “In den vier Jahren der Amtszeit von Präsident Donald J. Trump hat es weitreichende Veränderungen in der amerikanischen Position zu den israelischen Siedlungen gegeben, die den internationalen Konsens über eine Zwei-Staaten-Lösung erschüttert und die Annexion bis auf den Namen gefördert haben.

Peace Now erklärt: “Die De-facto-Annexion hat sich in einem hohen Maß an Genehmigungen von Siedlungseinheiten, Überschreitungen informeller internationaler roter Linien in hochsensiblen Gebieten wie der Umgebung Jerusalems und Hebrons und dem Bau von über 30 neuen Außenposten manifestiert.

Peace Now kritisierte diese Politik und sagte “Die Trump-Administration verlieh die Macht der Vereinigten Staaten zugunsten der engen Interessen einer kleinen, radikalen Gruppe von Siedlern und hat Israel enormen Schaden zugefügt”.

Die Organisation sagte, sie hoffe, dass die neue Regierung des designierten Präsidenten Joe Biden “der friedenssuchenden Mehrheit in Israel Aufmerksamkeit schenken und den Vereinigten Staaten ihren Status als konstruktiver Vermittler für eine Zwei-Staaten-Lösung zurückgeben werde”.

Laut Peace Now war die Zahl der Siedlungseinheiten, die während der Trump-Ära gebaut wurden, zweieinhalb Mal so hoch wie zur Zeit des vorherigen Präsidenten – “26.331 Wohneinheiten wurden in den Jahren 2017-2020 in den Siedlungen gefördert, verglichen mit 10.331 Wohneinheiten in den Jahren 2013-2016”.

Außerdem wurde festgestellt, dass “sich die Zahl der Ausschreibungen in den Siedlungen verdoppelt hat – es wurden Ausschreibungen für 2.425 Wohneinheiten in den Siedlungen veröffentlicht, verglichen mit 1.164 Wohneinheiten in den vier Jahren davor”. Übersetzt mit Deepl.com

