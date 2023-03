Pentagon Leaders Admit Defense Funding “Wish Lists” Are a Bad Practice – scheerpost.com Defense officials have been required to submit a budgetary “wish list” every year since 2017. By Sharon Zhang / Truthout As the U.S. defense budget continues to soar to record heights, even the Pentagon is coming out against the requirement that defense officials submit mandatory funding “wish lists” each year, a practice that tacks on tens of billions of dollars to already sky-high budget requests.

Seit 2017 müssen Verteidigungsbeamte jedes Jahr eine “Wunschliste” für den Haushalt vorlegen.

Pentagon-Führer geben zu, dass “Wunschlisten” für die Verteidigungsfinanzierung eine schlechte Praxis sind

Von Sharon Zhang / Truthout

29. März 2023

Während der US-Verteidigungshaushalt weiter in Rekordhöhen steigt, spricht sich sogar das Pentagon gegen die Anforderung aus, dass Verteidigungsbeamte jedes Jahr obligatorische Finanzierungs-“Wunschlisten” einreichen, eine Praxis, die Dutzende von Milliarden Dollar zu den ohnehin schon himmelhohen Haushaltsanträgen hinzufügt.

Als Reaktion auf die Bemühungen von Senatorin Elizabeth Warren (D-Massachusetts) sprachen sich sowohl Verteidigungsminister Lloyd J. Austin III als auch der Rechnungsprüfer des Verteidigungsministeriums, Michael McCord, gegen die Vorschrift aus, dass die Beamten dem Kongress zusätzlich zu den bestehenden Haushaltsanträgen eine “Liste der ungedeckten Prioritäten” übermitteln müssen. Diese Wunschlisten, wie sie oft genannt werden, belaufen sich auf die jährlichen Budgets ganzer Behörden; im Jahr 2024 forderte das Pentagon 24 Milliarden Dollar zusätzlich zu den 773 Milliarden Dollar seines regulären Budgets.

Die Staats- und Regierungschefs erklären, dass sie Warrens Bemühungen um die Aufhebung der Anforderung an die Behörde, “ungedeckte Prioritätenlisten” vorzulegen, unterstützen. Kriegsgegner und Gegner dieser Vorschrift – die 2017 unter Präsident Donald Trump eingeführt wurde – sagen, dass sie eine weitere Möglichkeit darstellt, dem Verteidigungshaushalt absurde Geldbeträge hinzuzufügen.

In einem Brief an Warren, der letzte Woche verschickt wurde, schrieb McCord, dass der Kongress “die Vorzüge dieses Ansatzes überdenken” sollte und dass es kein effektiver Weg ist, unsere wichtigsten gemeinsamen Prioritäten zu beleuchten, wenn die Staats- und Regierungschefs “Prioritäten für zusätzliche Mittel einreichen, ohne Kosten und Nutzen innerhalb des Ministeriums abzuwägen.”

In einer Anhörung am Dienstag schien Austin dann zuzugeben, dass die Bezeichnung “ungedeckt” eine falsche Bezeichnung ist und dass das Pentagon in der Tat mit den Hunderten von Milliarden Dollar, die es jedes Jahr erhält, gut zurechtkommen würde. In einem Gespräch mit Warren im Senat sagte Austin, dass das Pentagon während des Afghanistan- und des Irak-Krieges in der Lage war, alle seine Operationen mit einem viel geringeren Einsatz der Wunschlisten durchzuführen, und dass die Behörde in der Lage ist, einen Haushalt ohne diese Zusätze zu erstellen.

“Herr Minister Austin, verfügt das Verteidigungsministerium über ausreichende Mittel, um neuen Bedrohungen zu begegnen, ohne sich auf die Liste der nicht finanzierten Prioritäten zu verlassen?” fragte Warren.

“Das tun wir. Und wie gesagt, wir berücksichtigen das bei der Aufstellung des Haushalts”, sagte der Verteidigungsminister.

Warren sagte in einer Erklärung, dass solche Wunschlisten den Haushaltsprozess nur untergraben und es dem Pentagon ermöglichen, die normalen Verfahren zu umgehen, um mehr Mittel aus den Bundeskassen zu erhalten. Der Haushaltsprozess erfordert es, harte Entscheidungen zu treffen und klare Prioritäten zu setzen, und die Beantragung von Milliarden von Dollar an “ungedecktem Bedarf” hat diesen Prozess untergraben”, sagte sie. “Ich bin froh, dass das Verteidigungsministerium zustimmt, dass wir die Anforderung, diese ‘Wunschlisten’ vorzulegen, aufheben müssen.

Die Unterstützung des Pentagons für die Abschaffung der Wunschlisten macht überdeutlich, dass der Kongress die Praxis nur deshalb fortsetzt, weil die Gesetzgeber ein ureigenes Interesse daran haben, dem Verteidigungsministerium und privaten Rüstungsunternehmen weitere Milliarden zukommen zu lassen; theoretisch sollte die Haltung des Pentagons den Defizit- und Steuerverantwortungsgegnern gefallen, die unaufhörlich die Sozialausgaben kritisieren, während sie Billionen von Dollar für Krieg und Imperialismus genehmigen.

Kriegsgegner sagen, dass die Beendigung des Mandats ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum ultimativen Ziel der Senkung der US-Verteidigungsausgaben sein würde.

“Diese Wunschlisten führen zu Dutzenden von Milliarden Dollar an Erhöhungen des Pentagon-Budgets für Lieblingsprojekte des Kongresses und Schweinefleisch. Keine andere Behörde hat eine vorgeschriebene Möglichkeit, ein zweites Mal in den Haushaltsapfel zu beißen”, sagte Lindsay Koshgarian, Direktorin des National Priorities Project, in einer an Truthout gemailten Erklärung. “Die Abschaffung der Wunschliste – und die Abschaffung der Wunschlisten selbst – wäre ein wichtiger erster Schritt, um die Ausgaben des Pentagon unter Kontrolle zu bringen.

Der Verteidigungshaushalt des nächsten Jahres wird erneut ein Rekordhoch erreichen. Präsident Joe Biden hat für das Jahr 2024 gewaltige 886 Milliarden Dollar an Militärausgaben gefordert – und der Kongress wird wahrscheinlich, wie es bei den Gesetzgebern üblich ist, weitere zehn Milliarden Dollar zu diesem Budget hinzufügen, wodurch sich das Land dem düsteren Meilenstein eines jährlichen Militäretats von 1 Billion Dollar nähert. Übersetzt mit Deepl.com

Sharon Zhang ist Nachrichtenredakteurin bei Truthout und berichtet über Politik, Klima und Arbeit. Bevor sie zu Truthout kam, hat Sharon Zhang unter anderem für Pacific Standard und The New Republic geschrieben. Sie hat einen Master-Abschluss in Umweltstudien. Sie kann auf Twitter gefunden werden: @zhang_sharon.

