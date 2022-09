Pentagon gibt zu, den ukrainischen Streitkräften beim Versenken russischer Kriegsschiffe geholfen zu haben von Tyler Durden

Der Dritte Weltkrieg naht….

Pentagon Admits Helping Ukraine Forces Sink Russian Warships The Pentagon has just admitted that US military personnel are directly training and overseeing Ukrainian missions to sink Russian warships in the Black Sea. The stunning admission comes months after the April 14 sinking of Russia’s Black Sea flagship Moskva guided missile cruiser, which was carrying a crew of 510.

Pentagon gibt zu, den ukrainischen Streitkräften beim Versenken russischer Kriegsschiffe geholfen zu haben

7. September 2022

Das Pentagon hat soeben zugegeben, dass US-Militärs ukrainische Missionen zur Versenkung russischer Kriegsschiffe im Schwarzen Meer direkt ausbilden und beaufsichtigen. Das verblüffende Eingeständnis kommt Monate nach der Versenkung des russischen Schwarzmeer-Flaggschiffs “Moskva” am 14. April, das eine Besatzung von 510 Personen an Bord hatte. Dies war ein katastrophaler und demütigender Schlag für die russische Marine, und später wurde bestätigt, dass ein Paar Neptun-Raketen den Kreuzer versenkt hatten. Wie sich später herausstellte, hatten die ukrainischen Streitkräfte in diesem speziellen Fall Unterstützung durch den US-Geheimdienst.

Doch nun hat das Pentagon enthüllt, dass die Rolle der USA bei den jüngsten Angriffen auf russische Kriegsschiffe noch tiefer geht als bisher zugegeben: “Ukrainische Kräfte, die im Juni ein russisches Kriegsschiff mit Harpoon-Raketen versenkten, wurden in den Vereinigten Staaten ausgebildet, so der oberste Waffenkäufer des Pentagon, Bill LaPlante”, heißt es in einem neuen Bericht in Defense One.

Über Naval News: Landgestützte Harpoon-Rakete, die von einem LKW-Anhänger aus gestartet wird.

“LaPlante sagte, die ukrainischen Streitkräfte hätten am Memorial-Day-Wochenende Ende Mai in den USA trainiert. Die Harpoon-Raketen wurden so modifiziert, dass sie von der Ladefläche eines Lastwagens aus abgefeuert werden können, sagte er.

Kurz nach der Veröffentlichung des Enthüllungsberichts versuchte das Pentagon, das Detail über die Ausbildung von Ukrainern in den Vereinigten Staaten zurückzunehmen, und die folgende unbeholfene “Klarstellung” wurde an den Anfang des Artikels gestellt: Klarstellung: Ein Pentagon-Sprecher sagte, Bill LaPlante habe nicht sagen wollen, dass Ukrainer in den Vereinigten Staaten ausgebildet worden seien.

Aber das ist genau das, was LaPlante in Kommentaren vor einem Live-Publikum von Konferenzteilnehmern sagte, die von Journalisten, die über das Pentagon berichteten, aufgezeichnet wurden:

Dieses wichtige Detail des Streiks und einige andere wurden am Mittwoch von Bill LaPlante, dem Unterstaatssekretär für Beschaffung und Instandhaltung, während einer von Defense News veranstalteten Konferenz in der Nähe des Pentagons bekannt gegeben.

LaPlante sagte, die USA hätten die Ukrainer am Memorial-Day-Wochenende in unserem Land an der Harpoon trainieren lassen.

Die schnelle “Korrektur” mit der Behauptung, der Spitzenbeamte habe sich falsch ausgedrückt, ist sicherlich merkwürdig und sogar zweifelhaft, wenn man bedenkt, dass die Mainstream-Medien schon seit langem über Trainingsprogramme für ukrainische Truppen berichten, die im mittleren Westen der USA stattfinden.

Ups: Eine peinliche “Klarstellung”, wenn man sie mit den unmissverständlichen Worten des Pentagon-Beamten früher am Tag vergleicht.

So berichtete die BBC im Juni über ein Programm, das bis in die Zeit vor dem Ukraine-Krieg zurückreicht:

Hochrangige ukrainische Offiziere haben im US-Bundesstaat Kansas studiert, Tausende von Kilometern von der russischen Invasion und den Schlachtfeldern im Donbas entfernt.

Außerhalb des Armeestützpunkts Fort Leavenworth beginnen sich die Weizenfelder zu drehen. Weites, offenes Prärieland mit sanften Hügeln erstreckt sich kilometerweit, und der Himmel ist riesig.

Diese für Kansas typische Landschaft ist zur Kulisse für Generationen von internationalen Soldaten geworden, die auf dem US-Stützpunkt eine strategische Ausbildung absolvieren.

In diesem Zusammenhang sei noch einmal der oberste Waffenkäufer des Pentagons, Bill LaPlante, erwähnt, der am Mittwoch auf der Verteidigungskonferenz in Washington D.C. sehr sachlich berichtete:

“Wir haben sie vom Schiff geholt, auf ein paar Pritschenwagen verladen, die Harpunen, die Module, auf den Pritschenwagen gelegt und dann einen anderen Pritschenwagen für die Stromquelle, ein Kabel dazwischen gelegt, herausgefunden, dass es exportierbar ist, die Ukrainer über das Memorial-Day-Wochenende in unserem Land darauf trainieren lassen, und in der nächsten Woche wurden zwei russische Schiffe mit diesen Harpunen versenkt,” sagte er.

William A. LaPlante, stellvertretender Verteidigungsminister für Beschaffung und Instandhaltung, via AP.

Die fahrzeugmontierten Harpunen gehörten zu den letzten Waffenpaketen, die im Rahmen der vom Weißen Haus genehmigten Milliardenpakete geliefert wurden, die in letzter Zeit immer mehr zunahmen. Moskau hat in der Zwischenzeit gewarnt, dass es alle ankommenden Waffenlieferungen angreifen werde, und hat bereits eine Reihe von “Erfolgen” bei der Zerstörung westlicher Waffendepots und Bahntransporte im Lande für sich reklamiert.

Während eine Reihe von Schiffen der russischen Schwarzmeerflotte von ukrainischen Streitkräften mit Raketen beschossen wurden, ist nicht bekannt, in welchen Fällen Truppen beteiligt waren, die von oder in den Vereinigten Staaten ausgebildet wurden. Übersetzt mit Deepl.com

