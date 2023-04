Pentagon-Leak: FBI verhaftet Verdächtigen

Im Zusammenhang mit der Veröffentlichung brisanter US-Geheimdienstinformationen im Internet hat die Bundespolizei FBI im Bundesstaat Massachusetts einen Verdächtigen festgenommen. Das berichten die New York Times sowie der US-Sender CNN am Donnerstag übereinstimmend. Bei dem Verdächtigen soll es sich um einen 21-jährigen “Airman” (Flieger) handeln, der auf einem US-Militärstützpunkt der Massachusetts Air National Guard stationiert ist.

Am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) wurde das Haus seiner Familie in Dighton (Massachusetts) von FBI-Agenten umzingelt. Der Verdächtige wurde mit den Händen über dem Kopf von Bundespolizisten abgeführt. In einer Chat-Gruppe, in der der Festgenommene Mitglied war, tauchten vor Monaten die ersten “Top Secret”-Akten auf.