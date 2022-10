https://www.paulcraigroberts.org/2022/09/30/pentagon-to-create-ukraine-command/



Pentagon will “Ukraine-Kommando” einrichten

Von Paul Craig Roberts

Dies ist eine ernste Entwicklung.



30. September 2022

Wie ich immer wieder gesagt habe, ist die langsame, begrenzte Militäroperation des Kremls ein fataler Fehler, der zu einem größeren Krieg führt. Eine Operation, die in einer Woche hätte abgeschlossen werden sollen, befindet sich nun im siebten Monat und scheint dazu bestimmt zu sein, auf unbestimmte Zeit weiterzugehen, da der Kreml nichts unternimmt, um die Kriegsanstrengungen der ukrainischen Regierung oder die endlosen Waffenlieferungen des Westens an die Ukraine zu unterbrechen. Der lang anhaltende Konflikt hat es der westlichen Propaganda ermöglicht, das russische Militär als erfolglos darzustellen und die westlichen Entscheidungsträger davon zu überzeugen, dass Russland in der Ukraine besiegt werden kann. Diese Überzeugung hat zu einer immer stärkeren Beteiligung des Westens geführt.

Mit der Einrichtung eines “Ukraine-Kommandos” durch das Pentagon rücken wir der Einführung von US-Truppen näher. Tatsächlich sind die US-Streitkräfte bereits involviert. Sie bilden die ukrainischen Soldaten im europäischen Hauptquartier der US-Armee in Wiesbaden, Deutschland, aus und binden damit Deutschland an die Intervention in der Ukraine. US-Militärangehörige liefern Zielinformationen für die Angriffe der Ukraine auf russische Stellungen. Doch trotz der zunehmenden Beteiligung der USA/NATO hält der Kreml an seiner begrenzten Operation fest, die wegen ihres Scheiterns und ihrer Fehleinschätzung gefährlich ist, denn Russlands Zaudern hat den Westen davon überzeugt, dass der Kreml keinen echten Konflikt will, was Washington dazu ermutigt hat, mit der Bildung eines “Ukraine-Kommandos” einen weiteren Schritt in Richtung Truppenentsendung zu unternehmen.

Putins Betonung der Legalität könnte zum Verhängnis für Russland werden. Der Kreml hätte den Ukraine-Konflikt vermeiden können, wenn er 2014 das getan hätte, was er 2022 mit Verspätung tut: die Bitte der Donbass-Russen um Rückgabe an Russland akzeptieren. Der Kreml hätte das militärische Engagement der USA und der NATO in der Ukraine vermeiden können, indem er die Ukraine ausschaltete, bevor der Westen Zeit hatte zu reagieren.

Fehler haben ihren Preis, und der Preis für die Fehler des Kremls entwickelt sich zu einem direkten Konflikt zwischen amerikanischen und russischen Soldaten. Übersetzt mit Deepl.com

https://www.rt.com/news/563768-pentagon-weapons-ukraine-command/

