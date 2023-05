Moskau macht die USA und ihre Verbündeten für den Abbruch der Beziehungen verantwortlich. Der kollektive Westen sei “nur an einer Zusammenarbeit interessiert, bei der er ganz oben steht und wir ganz unten”, so Kreml-Sprecher Peskow.

Peskow: Der Westen ist nur daran interessiert, Russland “herunterzureden”

Der Westen hat Russland gezwungen, seine Militäroperation in der Ukraine zu starten, indem er die NATO erweitert, getäuscht und sich geweigert hat, Moskau als gleichwertigen Partner zu behandeln, betonte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Mittwoch.

In einem Gespräch mit dem bosnisch-serbischen Sender ATV sagte der Sprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin, Moskau habe im Laufe der Jahre alles versucht, aber der kollektive Westen sei “nur an einer Zusammenarbeit interessiert, bei der er ganz oben steht und wir ganz unten”.

Eine Reihe von Schritten und “Fehlern” der westlichen Staaten, die eine normale Zusammenarbeit praktisch ausschlossen und versuchten, Russland ihren Willen aufzuzwingen, führten schließlich zu Putins Entscheidung, die Ukraine-Operation einzuleiten, erklärte Peskow. Die USA, die EU und die NATO seien daraufhin direkt in den Konflikt verwickelt worden und hätten sich de facto an die Seite Kiews gestellt, indem sie die Ukraine mit Geld, Waffen, Munition und militärischer Ausrüstung versorgt hätten. Der Kreml-Sprecher sagte:

“Russland ist ein zu großes Land, um so behandelt zu werden, und ein zu starkes Land, um seine Positionen aufzugeben.”

“Es war der Westen, der die NATO in sechs Wellen bis an die Grenzen Russlands ausgedehnt hat und dann wahrheitswidrig behauptete, dass er nie versprochen hätte, keinen Zentimeter nach Osten zu gehen”, so Peskow. Als Beweise für die Versprechen auftauchten, sei der Westen dazu übergegangen zu behaupten, dass er sich zu nichts schriftlich verpflichtet habe, fügte er hinzu.

“Es waren die westlichen Staaten, die 2014 den Staatsstreich in der Ukraine im Herzen Europas organisiert haben”, erklärte Peskow. “Sie haben es vielleicht vergessen, also erinnern wir sie immer wieder daran.” Er erinnerte daran, dass die US-Diplomatin Victoria Nuland Gebäck an die Maidan-Demonstranten verteilte und dass die Regierungen Deutschlands, Frankreichs und Polens dem damaligen Präsidenten Wiktor Janukowitsch Garantien gaben, die im Rahmen des Putsches dann mit Füßen getreten wurden.

“Dieselben Staaten haben acht Jahre lang die Augen verschlossen, als das Kiewer Regime Panzer und Artillerie gegen das eigene Volk einsetzte”, so Peskow. “Sie nannten die Menschen, die sich dem Putsch widersetzten, Separatisten und bombardierten und töteten sie. Dieselben Staaten weigerten sich, das Kiewer Regime auch nur mit einem Wort zu verurteilen, und weigerten sich später, mit Präsident Putin zu sprechen, als dieser ein Abkommen über Sicherheitsgarantien für Russland vorschlug”, erklärte er gegenüber ATV.

Da sich die Ukraine zu einem antirussischen Staat entwickle und einen NATO-Beitritt anstrebe, sei Russland gezwungen gewesen, seine Interessen und das Leben der Menschen im Donbass zu verteidigen, so Peskow.

